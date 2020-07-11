Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Путь Юла Бриннера к экранной славе был долгим и драматичным

11 июня исполняется сто лет со дня рождения американского актера Юла Бриннера. В 1950-х годах он стал одним из самых успешных выходцев из России в Голливуде и уже оттуда завоевал сердца миллионов советских зрителей. Неудивительно, что Бриннеру нередко предлагали роли русских персонажей, о которых мы и решили вспомнить к его столетию.

Юлий Борисович Бринер родился летом 1920 года во Владивостоке, который на тот момент был столицей так называемой Дальневосточной республики - буферным просоветским государством между Россией и Японией, которое просуществовало лишь два с половиной года. Сегодня на фасаде дома, где родился актер, висит памятная табличка, а рядом установлен памятник.

Юлий родился в семье горного инженера Бориса Бринера, отец которого был выходцем из Швейцарии.

Позднее в интервью журналистам актер утверждал, что якобы родился на Сахалине в семье монгола и цыганки и в 1970-х годах даже стал почетным президентом Международного союза цыган.

Детство и юность Юлия были весьма драматичными. В 1930-х годах он жил и учился в Париже, где исполнял цыганские песни в кабаре, выступал в цирке и принимал наркотики. Затем его семья переехала в Харбин, а после начала Второй мировой войны он отправился в США, где ему удалось поступить на курсы актерского мастерства к известному театральному педагогу Михаилу Чехову.

Чтобы оплачивать лечение матери от лейкемии, начинающему актеру приходилось подрабатывать шофером, вышибалой и исполнителем цыганских романсов.

В середине 1940-х годов Юл начал выступать в бродвейских мюзиклах, где к нему довольно быстро пришел зрительский успех. В 1951 году молодой выходец из России сыграл главную роль в мюзикле "Король и я" об отношениях сиамского короля Монгкута и британской гувернантки, приглашенной воспитывать его детей. Пять лет спустя на экраны вышла голливудская экранизация мюзикла, за роль в которой Бриннер получил премию "Оскар".

Российскому зрителю Бриннер лучше всего знаком по вестерну "Великолепная семерка" - американской адаптации японского шедевра Акиры Куросавы "Семь самураев", вышедшего шестью годами ранее. В 1960-е годы "Великолепная семерка" имела огромный успех в советском прокате, а ковбойскую походку Криса - героя Бриннера - старательно копировали советские школьники.

Фактурная внешность Бриннера давала ему возможность играть персонажей самых разных национальностей - от короля Сиама и индейского вождя до мексиканского повстанца и египетского фараона. В обширной фильмографии актера есть и немало русских персонажей, которые не столь известны широкому зрителю.

Генерал Сергей Бунин - "Анастасия" (1956)

После оглушительного успеха мюзикла "Король и я" Бриннер стал одним из самых популярных актеров Голливуда, и его начали приглашать в крупные дорогостоящие проекты. Одним из таких проектов стал фильм "Анастасия", который снят Анатоль Литвак, тоже выходец из Российской Империи.

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В этой исторической драме Бриннер сыграл роль русского генерала Бунина, возлюбленного Анны Андерсон, выдававшей себя за дочь императора Николая II Анастасию, расстрелянную в июле 1918 года. Роль Анны исполнила шведская актриса Ингрид Бергман, получившая за нее "Оскар". Бриннер также удостоился высокой оценки - за роль Бунина он получил премию Национального совета кинокритиков США.

Дмитрий Карамазов - "Братья Карамазовы" (1958)

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Вскоре Бриннера пригласили на еще одну "русскую" роль - на этот раз в экранизацию романа Федора Достоевского. Здесь Юл воплотил на экране образ Дмитрия Карамазова, старшего из трех братьев - сыновей помещика Федора Карамазова. Возлюбленную Дмитрия - Грушеньку - могла сыграть Мэрилин Монро, однако режиссер фильма Ричард Брукс позднее рассказывал, что переговоры с ней зашли в тупик "из-за ее требований к контракту и личных проблем".

Кинокритики вновь оценили игру Бриннера достаточно высоко. В частности, издание Variety отмечало, что ему удалось показать Дмитрия как героя несмотря на тот факт, что все черты этого персонажа противятся этому. Актера расхваливали и такие авторитетные издания, как Los Angeles Times и Harrison's Reports.

Майор Суров - "Путешествие" (1959)

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Через три года после "Анастасии" Бриннер вновь снялся в фильме уроженца Киева Анатоля Литвака. На этот раз ему досталась роль советского майора Сурова, который останавливает группу граждан западных стран, пытающихся на автобусе тайно покинуть Будапешт после подавления Венгерского восстания советскими войсками в 1956 году.

В разгар холодной войны Бриннеру удалось создать весьма положительный (пусть местами и шаблонный) образ благородного советского офицера, который, с одной стороны, горячо поддерживает жесткие действия советских властей по отношению к восставшим, а с другой - проникается симпатией к своим оппонентам из Западной Европы и в конце концов помогает им бежать в Австрию.

За два часа экранного времени Бриннер произносит довольно много фраз на русском языке, однако говорит с заметным акцентом.

Тарас Бульба - "Тарас Бульба" (1962)

Экранизация повести Николая Гоголя о запорожских казаках занимает в карьере Бриннера особое место. Как отмечал сын актера Рок Бриннер в своей биографической книге об отце "Юл: человек, которому суждено стать королем", ни над одной ролью он не работал так тщательно, как над ролью казацкого полковника Тараса Бульбы.

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"Юл хотел проследить за развитием этого персонажа на протяжении десятилетий, чтобы показать, как его идеализированный национализм взял верх над отцовскими чувствами", - пишет Рок Бриннер.

Однако реализовать свой амбициозный замысел актеру в итоге не удалось из-за многочисленных проблем, то и дело возникавших во время производства фильма. В частности, на съемках в Аргентине местные наездники-гаучо устроили забастовку, потребовав от продюсеров картины дополнительной платы, и Бриннеру пришлось лично убеждать их вернуться к работе.

Трудности возникли и с актером Тони Кертисом, исполнявшим роль Андрия, сына Тараса: на съемках у Кертиса завязался роман с актрисой Кристиной Кауфман и окончательно испортились отношения с женой Джанет Ли, что помешало ему полностью сосредоточиться на работе. В довершение всего во время финального монтажа картины из нее были вырезаны эпизоды, которыми Бриннер очень дорожил, что не на шутку расстроило актера.

"Финальный результат был далек от его изначальной мечты, которая оказалась неосуществимой. После этого он почти не спал несколько ночей. С тех пор что-то в нем необратимо сломалось", - пишет Рок Бриннер.

У зрителей фильм также не имел особого успеха - по итогам проката картина принесла компании United Artists убытки в размере 4,5 млн долларов.

Капитан Столофф - "Роман конокрада" (1971)

Почти через 10 лет после "Тараса Бульбы" Бриннер вновь решил вжиться в образ казака - правда, уже в другом историческом антураже.

Действие приключенческого фильма "Роман конокрада" разворачивается в Российской империи накануне Русско-японской войны. Бравый казацкий капитан Столофф приезжает в еврейское поселение в польской части России, чтобы рекрутировать в армию местных умелых наездников. Однако сельские жители отнюдь не жаждут отправляться под ружье с перспективой попасть на войну и придумывают хитрый план, чтобы сбежать в соседнюю Австро-Венгрию.

В этом фильме, съемки которого прошли в Югославии, Бриннер в очередной раз предстает в роли обаятельного и галантного военнослужащего, который свободно говорит на нескольких языках и молниеносно завоевывает расположение красивых женщин.

Полковник Алексей Власов - "Змей" (1973)

Еще одна роль советского военнослужащего досталась Юлу Бриннеру в шпионской драме Анри Вернея "Змей". Тут он играет полковника КГБ Алексея Власова, который хочет получить политическое убежище в США и обещает ЦРУ передать секретные документы с именами советских "кротов" в европейских спецслужбах. Однако при проверке показаний Власова западные спецслужбы начинают подозревать, что он может быть не тем, за кого себя выдает.

Полковник КГБ - пожалуй, один из самых интересных русских образов в карьере Бриннера. Власов постоянно подвергается допросам, в том числе с помощью полиграфа, и ведет себя невозмутимо и уверенно, но при этом постоянно вызывает подозрения у своих собеседников. Итог запутанной шпионской игры зритель узнает лишь в самом конце фильма.

Финальный эпизод картины снят на основе реальных событий: сцена обмена двух шпионов на мосту напоминает знаменитый обмен советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля на американского пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса в 1962 году.