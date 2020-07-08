Как США поймали в соцсетях мошенников-хвастунов с 40 млн долларов

Правообладатель иллюстрации mrwoodbery Image caption Olalekan Jacob Ponle, known as "mrwoodbery" to his Instagram followers, flaunted his wealth

На следующий день после своего 29-летия в мае этого года Олалекан Джейкоб Понле разместил в “Инстаграме” свое фото на фоне ярко-желтого “Ламборгини” в Дубае.

“Не позволяй людям заставлять себя чувствовать виноватым из-за богатства, которое ты себе нажил”, - наставляет своих подписчиков Понле, одетый в Gucci с головы до пят.

Через месяц после публикации этого поста гражданина Нигерии, известного в “Инстаграме” под ником mrwoodbery, арестовала полиция Дубая по подозрению в кибермошенничестве и отмывании денег.

Понле был в числе 12 африканцев, задержанных в ходе драматической полицейской операции. Самым известным из них оказался 37-летний Рамон Олорунва Аббас, он же инстаграммер hushpuppi с 2,4 млн подписчиков.

Полиция эмирата конфисковала 40 млн долларов наличными, 13 автомобилей класса люкс стоимостью 6,8 миллионов долларов, 21 компьютер, 47 смартфонов и адреса порядка двух миллионов предполагаемых жертв мошеннических операций.

И Аббас, и Понле были экстрадированы в США. Суд Чикаго предъявил им обвинения в сговоре с целью интернет-мошенничества и отмывания сотен миллионов долларов, присвоенных в результате киберпреступлений.

Оба они ожидают возможности признать или опровергнуть свою вину и пока считаются невиновными до признания вины судом.

“Мне кажется, в этом есть некая доля высокомерия - они уверены, что ведут себя осторожно в плане своей анонимности онлайн, но при этом живут на широкую ногу и так легкомысленны в соцсетях, - сказал Глен Донат, бывший высокопоставленный сотрудник Прокуратуры США в Вашингтоне.

Арест стал феерическим провалом для этих двух мужчин, которые еще недавно с увлечением документировали свой роскошный образ жизни в соцсетях. Эти посты вызвали вопросы об источниках их богатства.

Сами того не осознавая, своими постами в соцсетях Аббас и Понле предоставили следователям из США информацию о том, кто они и чем занимаются.

Их обвиняют в том, что они выдавали себя за сотрудников различных американских компаний. Они рассылали письма на адреса корпоративной электронной почты и обманом подталкивали получателей этих писем переправлять миллионы долларов на свои личные счета.

На своей странице в “Инстаграме” юзер hushpuppi утверждает, что занимается строительным бизнесом, а среди фото и видео у него есть папка с названием "Flexing" - сленговое выражение, означающее “хвастаться” и “выставлять напоказ”.

Однако вместо недвижимости прибыль ему приносили банковские счета, на которые шли поступления от мошеннической схемы, считают следователи.

“Нам в Нигерии нужно пересмотреть систему ценностей - особенно тот акцент, который мы делаем на богатство, неважно каким образом достигнутое”, - сказал в интервью Би-би-си экономист Эбука Эмебина.

“В нашей культуре люди уверены, что твои успехи говорят сами за себя. А процесс их достижения не так важен. Эта тенденция долгое время все усиливалась”.

Мошеннические схемы

В апреле hushpuppi продлил аренду своих эксклюзивных апартаментов в роскошном комплексе Palazzo Versace еще на год, воспользовавшись своим настоящим именем и номером телефона.

“Благодарю тебя, Господи, за все эти блага в моей жизни. Продолжаю стыдить тех, кто только и ждет, чтобы застыдить меня”, - сделал он подпись к фотографии в “Инстаграме” всего за две недели до своего ареста.

“Аббас финансирует свой шикарный образ жизни преступной деятельностью. Он является одним из лидеров международной сети, обеспечивающей вторжение в чужие компьютеры, мошенничество и отмывание денег, нацеленное на жертв по всему миру, через схемы, разработанные с целью похищения миллионов долларов”, - говорится в письменных показаниях ФБР.

В одном из случаев некий финансовый институт предположительно лишился 14,7 млн долларов, став жертвой махинации, в результате которой деньги оказались на счетах hushpuppi в разных странах.

В своих показаниях ФБР также упоминает схему, нацеленную на похищение 124 млн долларов у неназванной команды английской Премьер-лиги.

ФБР получило доступ к аккаунтам hushpuppi в Google, Apple iCloud и соцсетях. По словам следователей, в них были найдены банковские и паспортные данные, а также переписка с другими участниками мошеннических схем и подтверждения электронных переводов.

Около 90% схем махинаций с корпоративной электронной почтой ведут в Западную Африку, показало исследование американской компании Agari, специализирующейся на обеспечении безопасности электронной почты.

'Yahoo-парни'

В обвинениях против Аббаса и Понле описывается тактика, которую специалисты из Agari называют “компрометацией электронной почты поставщика”. Мошенники получают доступ к электронному ящику и изучают письма между потребителем и поставщиком.

“Наблюдая за настоящей перепиской, мошенники накапливают контекстные подробности”, - объясняет Крэйн Хассолд, старший директор по исследованию угроз для электронной почты из Agari.

“Злоумышленники затем составляют имейлы потребителю так, чтобы они напоминали имейлы от поставщика, указывают что поставщик поменял банковский счет, приводят “новые банковские данные”, и в этот момент деньги исчезают”, - добавляет Хассолд.

Правообладатель иллюстрации Hushpuppi/Instagram Image caption Самым известным из арестованных оказался Рамон Олорунва Аббас, он же Инстаграм-блогер hushpuppi с 2,4 млн подписчиков.

Понле, известный в соцсетях как mrwoodberry, пользовался имейлом с именем Марк Кейн, сообщило ФБР.

Его обвиняют в вымогательстве 15,2 млн долларов у базирующейся в Чикаго компании. В числе жертв также значатся компании в штатах Айова, Канзас, Мичиган, Нью-Йорк и Калифорния.

Денежный след, в соотвествии с данными обвинения, пропадает после того, как сообщники Понле переводят деньги в криптовалюту биткоин.

Имейл-мошенничество настолько широко распространилось по миру и настолько сильно связано с Нигерией, что люди, занимающиеся им, получили в стране прозвище “Yahoo-парни”.

Они либо пытаются убедить потребителя перевести деньги на другой конец света, либо занимаются “фишингом” - похищением личных данных пользователя интернета с целью мошенничества.

ФБР предупреждает и о так называемых “нигерийских письмах” - одном из самых распространенных видов мошенничества, которому присвоен код “419” - имейлах с просьбой о финансовой поддержке отправителю ради последующего крупного вознаграждения получателю.

В прошлом году министерство финансов США добавило шестерых нигерийцев в список самых разыскиваемых киберпреступников, состоящий из 79 человек и организаций. Минфин обвиняет их похищении более 6 миллионов долларов у американских граждан через мошеннические схемы, подобные “нигерийским письмам”.

Множество мошенников остаются не пойманными, а в тюрьме оказывается и вовсе малая толика злоумышленников.

Если Аббаса и Полне признают виновными, им грозит до 20 лет тюрьмы.