Задержанный хабаровский губернатор и 3 миллиона заразившихся Covid-19 в США. Главное 9 июля
Задержан губернатор Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан по подозрению в организации убийств, сообщили в Следственном комитете в ночь на четверг.
В отношении губернатора возбуждено уголовное дело. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что "в деле как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство".
Губернатор задержан. Расследованием дела занимается главное управление по расследованию особо важных дел СКР. Оперативное сопровождение ведет ФСБ.
Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края в 2018 году. Тогда неожиданно для многих он победил кандидата от "Единой России".
Коронавирус: три миллиона заболевших в США
Количество подтвержденных случаев Covid-19 в США превысило три миллиона по данным Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии в стране скончалось более 132 тыс. заболевших коронавирусом.
Во вторник в США был зафиксирован рекордный суточный прирост подтвержденных случаев - более 60 тысяч. Ранее самый высокий показатель был зафиксирован 2 июля, когда тест на Covid-19 оказался положительным у 55,2 тыс. человек.
Несмотря на эти цифры, Белый дом не отказывается от планов по ослаблению карантинных мер и открытию, в частности, школ.
Вице-президент Майк Пенс, глава рабочей группы по борьбе с вирусом, в среду вечером заявил, что карантинные правила не должны быть "слишком жесткими".
Он подчеркнул, что кривая динамики прироста заражений выравнивается. Президент Дональд Трамп во вторник заявил, что США "в благоприятном положении" с эпидемиологической точки зрения.
Второй день столкновений в Белграде
В столице Сербии в среду продолжились столкновения протестующих с полицией, начавшиеся предыдущей ночью. Президент Сербии Александр Вучич обвинил в причастности к беспорядкам иностранные спецслужбы и отменил встречу с послом России; сербский политолог и очевидец протестов говорит, что на них вышли люди самых разных взглядов, в том числе либеральных и проевропейских.
О том, что происходит в Сербии, - в материале Юри Вендика.
Дело Верзилова: седьмой и восьмой обыски
У матери издателя "Медиазоны" и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова, а также одной из ее подруг, прошли обыски. Это седьмой и восьмой обыски в рамках дела Верзилова за последние 18 дней.
В среду днем Верзилов написал в "Твиттере" о своем задержании и о том, что едет на очередной обыск со следователями управления по особо важным делам СКР.
В понедельник 6 июля стало известно, что в отношении Верзилова возбудили уголовное дело по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). Максимальное наказание по этой статье предусматривает обязательные работы на срок до 400 часов.
Давший показания на Трампа подполковник ушел из армии, заявив о травле
Подполковник армии США, ветеран боевых действий Александр Виндман заявил, что уходит с военной службы из-за травли.
Адвокат Виндмана Дэвид Прессман заявил, что Белый дом "изводит" его клиента и мешает его продвижению по карьерной лестнице из-за того, что Виндман дал показания на президента Трампа.
"Подполковник Виндман сделал то, чего от него требовал закон, и это стоило ему карьеры", - говорит адвокат.
Президент США Дональд Трамп и его сторонники из Республиканской партии обрушились с резкой критикой на Виндмана еще в октябре прошлого года. Ветерана боевых действий называли шпионом после того, как он согласился дать показания в Конгрессе о попытках Белого дома оказать давление на власти Украины.
- Подполковник Виндман выступил против Трампа. Почему это важно?
- Александр Виндман, подполковник-выходец с Украины, давший показания против Трампа, уволился из армии
Верховный суд США вынесет решение по налоговым декларациям Трампа.
Верховный суд США должен объявить решения по двум искам, требующим доступа к налоговым декларациям Дональда Трампа. Сам он категорически отказывается их обнародовать, вопреки прецеденту других президентов последних десятилетий.
Севе Новгородцеву - 80
Легендарному ведущему Русской службы Би-би-си Севе Новгородцеву исполняется 80 лет.
О его жизни и работе - в нашем материале.
Иван Сафронов: "Прессуют за заметки"
8 июля адвокаты обжаловали арест советника главы "Роскосмоса", бывшего специального корреспондента газет "Коммерсант" и "Ведомости" Ивана Сафронова. Защитники полагают, что Лефортовский райсуд избрал самую жесткую меру пресечения Сафронову необоснованно, поскольку следствие ФСБ официально ничем не подтвердило свои подозрения в госизмене, пишет "Коммерсант".
Сам Иван сообщил защитникам, что его уголовное преследование связано с его публикациями. Находясь в СИЗО и не имея доступа к своим заметкам, он хочет вспомнить и проанализировать их, с тем чтобы в ходе "журналистского расследования" выяснить причину своей посадки.
Олигарх Рыболовлев проиграл иск к арт-дилеру в Монако.
Суд в Монако прекратил дело в отношении швейцарского арт-дилера Ива Бувье, инициированное по иску российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева, пишет New York Times.
Тяжба между Бувье и Рыболовлевым началась несколько лет назад. Российский бизнесмен обвинил арт-дилера в мошенничестве при продаже ему 38 предметов искусства на два миллиарда долларов, в том числе картины "Спаситель мира", которую приписывают Леонардо да Винчи.
"Вот уже пять лет я пытаюсь доказать, что невиновен, и сегодня на мою сторону встал суд Монако", - заявил арт-дилер.
Рыболовлев попытался привлечь Бувье к ответственности также в Швейцарии. Подробнее об этом деле - в нашем материале.
"У него, честно скажу, есть враги": военные эксперты о деле Ивана Сафронова
Были ли у журналиста Ивана Сафронова высокопоставленные оппоненты, заинтересованные в деле о госизмене? Что является гостайной в военной сфере и может ли журналист сознательно или случайно получить такой доступ? Русская служба Би-би-си расспросила военных экспертов об отношении к обвинениям в адрес советника главы Роскосмоса.
"Неблагонадежны, вредят репутации". Преподавателям ВШЭ грозят сокращения
Факультет гуманитарных наук Высшей школы экономики в Москве ждет массовое сокращение ставок. Университет объясняет это реорганизацией, но многие преподаватели уверены, что сокращения происходят и по политическим причинам.
Лондон на карантине. "Суперсуббота": как открылись пабы и парикмахерские
4 июля в Англии - впервые с конца марта - заработали пабы, рестораны, парикмахерские и другие заведения. Одни назвали этот день "суперсубботой", другие - "Днем независимости Англии от коронавируса".
Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер оказался одним из первых в очереди к парикмахеру и уже постриженным отправился в паб. Там он выяснил, что пиво не способствует соблюдению безопасной дистанции.
Дайджест подготовили Артем Воронин и Павел Феденко