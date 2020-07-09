Задержанный хабаровский губернатор и 3 миллиона заразившихся Covid-19 в США. Главное 9 июля

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Задержан губернатор Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан по подозрению в организации убийств, сообщили в Следственном комитете в ночь на четверг.

В отношении губернатора возбуждено уголовное дело. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что "в деле как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство".

Губернатор задержан. Расследованием дела занимается главное управление по расследованию особо важных дел СКР. Оперативное сопровождение ведет ФСБ.

Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края в 2018 году. Тогда неожиданно для многих он победил кандидата от "Единой России".

Коронавирус: три миллиона заболевших в США

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Количество подтвержденных случаев Covid-19 в США превысило три миллиона по данным Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии в стране скончалось более 132 тыс. заболевших коронавирусом.

Во вторник в США был зафиксирован рекордный суточный прирост подтвержденных случаев - более 60 тысяч. Ранее самый высокий показатель был зафиксирован 2 июля, когда тест на Covid-19 оказался положительным у 55,2 тыс. человек.

Несмотря на эти цифры, Белый дом не отказывается от планов по ослаблению карантинных мер и открытию, в частности, школ.

Вице-президент Майк Пенс, глава рабочей группы по борьбе с вирусом, в среду вечером заявил, что карантинные правила не должны быть "слишком жесткими".

Он подчеркнул, что кривая динамики прироста заражений выравнивается. Президент Дональд Трамп во вторник заявил, что США "в благоприятном положении" с эпидемиологической точки зрения.

Второй день столкновений в Белграде

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В столице Сербии в среду продолжились столкновения протестующих с полицией, начавшиеся предыдущей ночью. Президент Сербии Александр Вучич обвинил в причастности к беспорядкам иностранные спецслужбы и отменил встречу с послом России; сербский политолог и очевидец протестов говорит, что на них вышли люди самых разных взглядов, в том числе либеральных и проевропейских.

О том, что происходит в Сербии, - в материале Юри Вендика.

Дело Верзилова: седьмой и восьмой обыски

У матери издателя "Медиазоны" и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова, а также одной из ее подруг, прошли обыски. Это седьмой и восьмой обыски в рамках дела Верзилова за последние 18 дней.

В среду днем Верзилов написал в "Твиттере" о своем задержании и о том, что едет на очередной обыск со следователями управления по особо важным делам СКР.

В понедельник 6 июля стало известно, что в отношении Верзилова возбудили уголовное дело по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). Максимальное наказание по этой статье предусматривает обязательные работы на срок до 400 часов.

Давший показания на Трампа подполковник ушел из армии, заявив о травле

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Подполковник армии США, ветеран боевых действий Александр Виндман заявил, что уходит с военной службы из-за травли.

Адвокат Виндмана Дэвид Прессман заявил, что Белый дом "изводит" его клиента и мешает его продвижению по карьерной лестнице из-за того, что Виндман дал показания на президента Трампа.

"Подполковник Виндман сделал то, чего от него требовал закон, и это стоило ему карьеры", - говорит адвокат.

Президент США Дональд Трамп и его сторонники из Республиканской партии обрушились с резкой критикой на Виндмана еще в октябре прошлого года. Ветерана боевых действий называли шпионом после того, как он согласился дать показания в Конгрессе о попытках Белого дома оказать давление на власти Украины.

Верховный суд США вынесет решение по налоговым декларациям Трампа.

Верховный суд США должен объявить решения по двум искам, требующим доступа к налоговым декларациям Дональда Трампа. Сам он категорически отказывается их обнародовать, вопреки прецеденту других президентов последних десятилетий.

Севе Новгородцеву - 80

Легендарному ведущему Русской службы Би-би-си Севе Новгородцеву исполняется 80 лет.

О его жизни и работе - в нашем материале.

Иван Сафронов: "Прессуют за заметки"

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8 июля адвокаты обжаловали арест советника главы "Роскосмоса", бывшего специального корреспондента газет "Коммерсант" и "Ведомости" Ивана Сафронова. Защитники полагают, что Лефортовский райсуд избрал самую жесткую меру пресечения Сафронову необоснованно, поскольку следствие ФСБ официально ничем не подтвердило свои подозрения в госизмене, пишет "Коммерсант".

Сам Иван сообщил защитникам, что его уголовное преследование связано с его публикациями. Находясь в СИЗО и не имея доступа к своим заметкам, он хочет вспомнить и проанализировать их, с тем чтобы в ходе "журналистского расследования" выяснить причину своей посадки.

Олигарх Рыболовлев проиграл иск к арт-дилеру в Монако.

Суд в Монако прекратил дело в отношении швейцарского арт-дилера Ива Бувье, инициированное по иску российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева, пишет New York Times.

Тяжба между Бувье и Рыболовлевым началась несколько лет назад. Российский бизнесмен обвинил арт-дилера в мошенничестве при продаже ему 38 предметов искусства на два миллиарда долларов, в том числе картины "Спаситель мира", которую приписывают Леонардо да Винчи.

"Вот уже пять лет я пытаюсь доказать, что невиновен, и сегодня на мою сторону встал суд Монако", - заявил арт-дилер.

Рыболовлев попытался привлечь Бувье к ответственности также в Швейцарии. Подробнее об этом деле - в нашем материале.

"У него, честно скажу, есть враги": военные эксперты о деле Ивана Сафронова

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Были ли у журналиста Ивана Сафронова высокопоставленные оппоненты, заинтересованные в деле о госизмене? Что является гостайной в военной сфере и может ли журналист сознательно или случайно получить такой доступ? Русская служба Би-би-си расспросила военных экспертов об отношении к обвинениям в адрес советника главы Роскосмоса.

"Неблагонадежны, вредят репутации". Преподавателям ВШЭ грозят сокращения

Факультет гуманитарных наук Высшей школы экономики в Москве ждет массовое сокращение ставок. Университет объясняет это реорганизацией, но многие преподаватели уверены, что сокращения происходят и по политическим причинам.

Лондон на карантине. "Суперсуббота": как открылись пабы и парикмахерские

4 июля в Англии - впервые с конца марта - заработали пабы, рестораны, парикмахерские и другие заведения. Одни назвали этот день "суперсубботой", другие - "Днем независимости Англии от коронавируса".

Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер оказался одним из первых в очереди к парикмахеру и уже постриженным отправился в паб. Там он выяснил, что пиво не способствует соблюдению безопасной дистанции.

Media playback is unsupported on your device Лондон на карантине. "Суперсуббота": как открылись пабы и парикмахерские

Дайджест подготовили Артем Воронин и Павел Феденко