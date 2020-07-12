Чем полезны фильмы ужасов перед пандемией и зачем Англии зубры

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

К апокалипсису будь готов!

Как нам не загадить Луну и Марс

Когда динозавры были крошечными

Зубры возвращаются в Кент

Может ли фильм ужасов подготовить к реальной катастрофе?

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Смотреть фильмы и читать книги о катастрофах и эпидемиях может быть не просто любопытно, но и полезно. Как выяснили ученые, это морально и даже физически готовит людей к тому, с чем они могут столкнуться в реальности.

"Если это удачное кино, оно затягивает вас, позволяет взглянуть на ситуацию глазами действующих лиц, так что вы невольно примеряете сценарий на себя и репетируете ваши возможные действия", - объясняет один из авторов нового исследования, психолог из Чикагского университета Колтан Скривнер, специализирующийся на теме человеческого болезненного (морбидного) любопытства.

"И мы полагаем, что люди опосредованно учатся на примере таких фильмов и книг, - говорит он. - К примеру, в случае с нынешней пандемией они отлично знали, что нужно покупать в первую очередь (кризис с туалетной бумагой не в счет)".

Ученые опросили свыше 300 добровольцев, они интересовались, какие фильмы те предпочитают, насколько готовыми они оказались к пандемии и испытывали ли они с тех пор раздражительность, тревогу или бессонницу.

"Мы пришли к выводу, что любители фильмов ужасов более стойко перенесли пандемию и были лучше к ней подготовлены", - пишут авторы исследования.

При этом ученые подчеркивают, что многие апокалиптические произведения ставят своей задачей в первую очередь напугать, а не вызвать у людей любопытство. Так что жанра могут быть более и напуганы или напряжены, что в долгосрочной перспективе скорее всего плохо отразится на их психологическом состоянии.

И все же авторы исследования настаивают на том, что "художественный вымысел может стать полезной репетицией как конкретных - вроде пандемии - так и общих кошмарных сценариев".

Хотелось бы верить, что они правы, но уж очень не хочется проверять это на практике...

Как НАСА собирается защитить от нас Луну и Марс

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Человечество не очень-то заботливо обращается со своей планетой, а ведь другой в запасе у нас нет. А даже если бы и была, где гарантия, что мы и ее не изгадим? Ведь и в околоземном пространстве мы уже намусорили немало.

НАСА, озабоченное этой проблемой, издало новые директивы, призванные хотя бы в будущем не навредить небесным телам, которые мы собираемся навестить.

Первая директива, известная как NID 8715.128 (NID - это NASA Interim Directive, или промежуточная директива НАСА), касается пилотируемых и беспилотных миссий на Луну. Она подразумевает разный подход к разным участкам спутника Земли.

К примеру, посещение районов, представляющих повышенный научный интерес (там, где может быть вода или совершил посадку модуль корабля "Аполлон"), допускается, но при условии соблюдения повышенных мер осторожности.

Вторая директива - NID 8715.129 - касается Марса. Она не столь детальна, как в случае с Луной, поскольку наши знания об этой планете, несмотря на все зонды и марсоходы, пока слишком поверхностны. Но все же она определяет основные меры по защите планеты в случае высадки там людей.

Кстати, эти директивы, которые еще называют инструкциями по планетарной защите, по сути снимают ряд предыдущих ограничений, поскольку эксперты пришли к выводу, что высадка людей на Луну или Марс практические невозможна без того, чтобы какое-то количество микробов не попало на поверхность планеты.

"Необходимо, чтобы правила НАСА шли нога в ногу с нашими возможностями и планами", - отметил глава агентства Джим Брайденстайн.

Новая директива, в частности, возлагает на НАСА ответственность за соблюдение карантина и утилизацию отходов с наименьшим ущербом для окружающей среды Марса, а также за внедрение технологий, позволяющих отслеживать, какое воздействие оказывает человек на планету.

Целью всех этих новых правил остается обеспечение максимальной безопасности как экипажей марсианских миссий, так и всего, что они могут встретить на поверхности.

Истребитель жуков, который дал фору всем динозаврам

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В нашем представлении динозавры ассоциируются с гигантскими монстрами, и это в целом верно, однако повелители древнего мира начинали очень скромно.

Взять, к примеру, малютку Kongonaphon kely, жившего 237 млн лет назад в триасовом периоде на Мадагаскаре. Его имя означает "крошечный истребитель жуков" - этот цыпленок ростом едва достигал 10 сантиметров, это его древняя группа архозавров дала начало динозаврам и птерозаврам, скелеты которых занимают в музеях целые залы.

Ученые полагают, что именно крошечный размер стал залогом успеха потомков истребителя в будущем.

Дело в том, что при внимательном изучении на зубах динозаврика обнаружили зазубрины от жестких панцирей насекомых, которыми он питался.

Исследователи полагают, что крохотные размеры позволили этим животным занять экологическую нишу, до которой архозавры раньше не добирались и уже там в полной мере развить такие полезные признаки, как способность передвигаться на двух ногах, оперение, способное согревать крошечные тельца и улучшать терморегуляцию, а также первые попытки полета.

Конечно, крошечному первопроходцу не суждено было при жизни внушать страх окружающим, но его благодарные потомки в полной мере воспользовались всеми эволюционными наработками истребителя жуков.

Англия - место для бизонов?

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Бескрайние прерии и огромные стада бизонов - примерно так мы представляли Америку 200-летней давности по рассказам Фенимора Купера. А вот в "Кентерберийских рассказах" Чосера о бизонах ничего не сказано. Но они в Кенте были, утверждают зоологи, только назывались зубрами, и пора их туда вернуть.

Фонд дикой природы Кента уже получил разрешение потратить миллион фунтов стерлингов (средства поступили из фондов одной из популярных в стране лотерей) на приобретение диких европейских зубров, которые к весне 2022 должны будут обосноваться в заповеднике графства.

Европейский зубр - самое крупное сухопутное животное континента. Он немного больше и выше своего американского сородича - бизона (на фото ниже), но уступает ему в весе. Зубры и бизоны - близкие родственники, они легко скрещиваются, и некоторые зоологи даже склонны считать их одним видом.

Когда-то степные зубры обитали от Волги до Кавказа, жили они и в Кенте, но там охотники истребили их еще в раннем Средневековье, а вот в континентальной Европе дикие зубры изчезли после Первой мировой войны.

К счастью, в зоопарках сохранилось немало этих животных, и успешные программы по разведению зубров в России, Беларуси, Польше, Литве и на Украине позволили со временем вернуть их в дикую природу.

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Но почему сейчас и почему в Кенте?

Зоологи и защитники окружающей среды считают, что возвращение зубров как никогда важно для восстановления и сохранения хрупкой экосистемы.

"Для решение климатического и экологического кризиса, перед лицом которого мы оказались, самым правильным был бы подход, подсказанный самой природой, - говорит глава Фонда дикой природы Кента Пол Хэдэуэй. - Вернув исчезнувший ключевой вид в его среду обитания, мы восстановим природный процесс и вновь наполним жизнью наш ландшафт".

В самом деле, воздействие животного весом в тонну на природный ландшафт трудно переоценить. Зубры, решив почесаться о дерево, могут снести его как бульдозер, но это, по словам экологов, очень даже хорошо, потому что, прорежая лес, они дают место и свет многим редким растениям, от которых в свою очередь зависят редкие насекомые.

Сдирая верхний слой почвы во время принятия пыльных ванн, зубры помогают ящерицам, обгладывая кору деревьев - создают сухостой, который служит домом для мхов и лишайников, а также многих видов насекомых.

Ну и, конечно, не стоит забывать человеческий фактор - ведь многие захотят полюбоваться на этих величественных животных в дикой природе и (оплатив входной билет в заповедник) тем самым внесут свой материальный вклад в дело защиты окружающей среды.