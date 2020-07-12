Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Гонконг все больше походит на другие китайские мегаполисы. Сумеет ли Китай закрутить гайки, но не перекрыть поток денег с Запада?

Гонконг стремительно теряет особый статус резервации капитализма в крупнейшей коммунистической экономике мира. Китайское наступление на свободу слова и собраний в автономии поссорило Пекин с Западом. США готовят санкции, которые угрожают лишить Гонконг статуса мировой финансовой столицы.

Сейчас он уступает в этом качестве только Нью-Йорку и Лондону, а в Азии Гонконгу нет равных. Международный договор обещает ему автономию еще почти два десятилетия, однако обострившееся при Дональде Трампе противостояние США с Китаем рискует ускорить ход истории и досрочно превратить Гонконг из "острова Крым" в обычный китайский мегаполис.

События развиваются очень быстро. Китай придушил политическую автономию: Запад возмутился, но Пекин не отступил. Теперь Вашингтон готов обострить противостояние и ввести санкции - визовые, торговые и финансовые. Не все эксперты уверены в их эффективности, но большинство сходится во мнении, что Белый дом будет нагнетать давление вплоть до ноябрьских президентских выборов, дающих Трампу шанс на второй срок.

"Нам бы очень хотелось сохранения свобод в Гонконге, но если не получится, мы заставим китайскую компартию ответить за это, - сказал на этой неделе госсекретарь США Майк Помпео. - Президент Трамп ясно дал понять, что больше не считает Гонконг автономией, и я говорю о том же. Он превратится просто в еще один город под властью коммунистической партии. Очень жаль".

Закон о новых санкциях Трамп подпишет на днях. Он даст ему право наказывать банки, что чревато валютными войнами и ускорением дрейфа гигантской экономики Китая - третьей по размерам после американской и европейской - в сторону от доллара. Экономисты предупреждают: эта война может оказаться еще затратнее торговой, которую Трамп безуспешно ведет уже несколько лет.

В чем проблема

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Протесты, кордоны и разгоны - норма жизни в Гонконге уже не первый месяц

Гонконг до сих пор был форточкой в свободный мир для Китая и мостом, перекинутым из западного капитализма в китайский социализм. Однако вирусным летом 2020 года его главная опора дала мощную трещину, и уверенность в устойчивости всей конструкции улетучивается на глазах.

Отношения были построены по принципу "одна страна, две системы". На материке - коммунистическая партия, плановая экономика, тотальная слежка и произвол. В Гонконге - свободные выборы, рыночная экономика, свобода слова и независимый суд.

Постепенное закручивание гаек выгоняло гонконгцев на улицы. Теперь их загоняют обратно на кухни - или гонят в эмиграцию. Резьбу сорвал закон, фактически отменивший свободу слова в автономии.

Его навязал Пекин в обход местного парламента. Он приравнял Гонконг к остальному Китаю во всем, что касается "национальной безопасности". То есть разрешил китайским спецслужбам и судам преследовать и сажать на всю жизнь в тюрьму всех, кто переходит очерченные компартией границы допустимого. Например, высказывается против целостности Китая или сотрудничает с недружественной заграницей. Причем не только гонконгцев, но и иностранцев, пусть даже они оказались в Гонконге проездом.

Все это вселяет ужас в жителей автономии и отпугивает зарубежных инвесторов, привыкших к свободам Гонконга.

Запад упрекает Пекин в нарушении соглашения о передаче бывшей британской колонии Китаю в 1997 году, закреплявшего статус-кво на 50 лет. Австралия и Великобритания уже пообещали убежище многим гонконгцам.

Китай, со своей стороны, утверждает, что не собирается отказываться от принципа "одна страна, две системы". Однако если США перестанут считать Гонконг автономией, на него распространятся все ограничения, действующие в отношении Китая, - и тогда сохранить капиталистическую систему внутри социалистической будет очень сложно.

Валютные войны

У США много претензий к Китаю - от экономических и политических до военных и даже медицинских. Трамп винит Пекин в краже технологий, недобросовестной конкуренции, торговле по бросовым ценам, заниженном курсе валюты, подавлении свобод и даже в распространении вируса Covid-19.

Media playback is unsupported on your device Новые протесты в Гонконге из-за закона о безопасности

Но в отличие от материкового Китая, в споре из-за Гонконга у Вашингтона есть дополнительные инструменты для давления на Пекин - от запрета на передачу Гонконгу американских технологий до ограничений в торговле. И главный козырь - доллар, мировая резервная валюта.

Гонконг - третий по величине долларовый рынок, и его валюта привязана к американской. И на этой неделе в США уже заговорили о том, не применить ли против Китая финансовую ядерную бомбу - ограничить доступ Гонконга к долларам, чтобы разрушить эту привязку, а вместе с ней и статус автономии как азиатского финансового центра.

В отличие от основной китайской валюты - юаня, гонконгский доллар свободно конвертируется и курс его уже почти 40 лет фактически привязан к американскому доллару.

Это делает финансовую систему привлекательной для иностранцев, поскольку они уверены, что всегда могут получить обратно деньги, вложенные в местную экономику, акции и финансовые инструменты. Без риска обжечься на девальвации или столкнуться с ограничениями на вывоз капитала.

Для инвесторов принципиально важны и другие отличия Гонконга от остального Китая - прежде всего, независимые суды и свободы. Они постепенно стираются стараниями Пекина, но к массовому оттоку инвестиций пока не привели.

На угрозу изоляции Гонконга пока отреагировали только интернет-гиганты: Facebook, Google и Twitter, заблокированные на материковом Китае, после принятия нового закона о безопасности перестали отвечать на запросы властей Гонконга о передаче личных данных пользователей. Пауза эта вечно длиться не может, и в самое ближайшее время им придется сделать выбор: работать дальше по новым правилам или сворачиваться.

Следующими под удар могут попасть банки - но уже стараниями США. Некоторые международные финансовые гиганты рапортовали о поддержке политики Китая в Гонконге, чем вызвали гнев Вашингтона. Теперь им угрожают еще и санкции: если Трамп, подписав вышеупомянутый закон, воспользуется новыми полномочиями и накажет всех, кто сотрудничает с Пекином в деле ущемления свобод в Гонконге, банкам придется выбирать между хорошими отношениями с Китаем - крупной развивающейся экономикой и важным рынком, и США - крупнейшей экономикой мира и эмитентом резервной валюты.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Политики в Вашингтоне и Лондоне, включая Помпео, критиковали британские банки HSBC и Standard Chartered за открытую поддержку действий Пекина в Гонконге

Более того, советники Трампа рекомендуют пойти дальше и развязать валютную войну против Гонконга, ограничив доступ гонконгских банков к долларам. Идея обсуждалась у Помпео, но выше не пошла, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По данным агентства, противники этой идеи опасаются, что она навредит только банкам в Гонконге и самим США, а не Китаю. Поэтому ее положили под сукно до тех времен, пока не будут исчерпаны менее затратные меры внушения, вроде отказа от соглашений об экстрадиции и обмене информацией между правоохранительными органами США и Гонконга.

Чей доллар крепче

Но даже если Трамп потянется к красной кнопке, разрушить привязку гонконгского доллара к американскому будет непросто, предупреждают экономисты.

"Создавать серьезные риски для мировой финансовой системы и сеять хаос - не слишком мудрая политика в любое время, а особенно в период пандемии и экономического кризиса", - прокомментировал идею валютной войны ветеран американского минфина и бывший представитель США в МВФ Марк Собел.

Китай - крупнейший держатель долларов за пределами США. В американской валюте хранится треть его резервов, превышающих 3 трлн долларов в эквиваленте, и в них же выражена значительная часть его двухтриллионных зарубежных вложений.

Если Гонконгу потребуется обезопасить привязку своей валюты к доллару, именно Пекин, а не американский центробанк, может закрыть любой спрос на доллары, предупреждают скептики и местные власти.

"Мы не собираемся отказываться от привязки курса. Мы будем решительно защищать ее, и страна поможет нам укрепить эту оборону, - сказал недавно министр финансов китайской автономии Пол Чан. - С такой поддержкой мы более чем уверены в способности отбить любую атаку на нашу валюту".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Гонконг надеется на помощь Пекина в защите валюты и финансовой системы от спекулянтов и США

Спекулянты не раз ставили на обвал гонконгского доллара. И каждый раз обжигались.

Джордж Сорос, обыгравший на валютном рынке Банк Англии, не смог пробить оборону гонконгского центробанка даже в дни азиатского финансового кризиса 1998 года. Убытками обернулись и другие попытки, однако желающих не убавляется.

На волне протестов прошлого года американский инвестор Кайл Басс, удачно поставивший на крах американского ипотечного рынка перед кризисом 2008 года, сделал аналогичную ставку против гонконгского доллара. Она не сыграла. Но последние события позволили ему собрать еще денег в новый фонд, выяснил Bloomberg, и поставить еще сотни миллионов на обвал курса в ближайшие полтора года.

Даже без подмоги из Пекина у Гонконга довольно средств, чтобы отбить атаку на курс - его золотовалютные резервы превышают 400 млрд долларов. И они только увеличиваются: спрос на гонконгский доллар растет, поскольку китайские компании с материка продают там свои акции и платят дивиденды, а инвесторы активно покупают их, для чего им сначала приходится обменивать свою валюту на местную.

К тому же, в эпоху нулевых ставок в развитых экономиках Гонконгу достаточно платить на доли процента по депозитам больше, чтобы там хранили деньги люди, банки и инвестфонды со всего мира.

Есть ли доллар на Марсе

Если же Трамп все же решится пойти ва-банк и развязать валютную войну с целью загнать Гонконг за великую китайскую стену и отрезать его от мировой финансовой системы, Китай вряд ли расстроится и пойдет на попятную, предупреждают эксперты.

Правообладатель иллюстрации AFPf Image caption Тучи над Гонконгом не обещают радужного будущего финансовой столице Азии

Во-первых, рано или поздно Гонконг все равно потеряет автономный статус. Китайской компартии, мыслящей историческими эпохами, закрепленный в соглашении о передаче колонии 2047 год окончания статус-кво не кажется далекой перспективой.

Во-вторых, любая валютная война даст Пекину шанс продвинуться в достижении двух важных целей: ослабить позиции доллара и укрепить позиции юаня как международного средства расчетов.

"Есть у меня сомнения, что Китай вообще верит в жизнеспособность идеи "одна страна, две валюты" в долгосрочной перспективе, - пишет Брэд Сетсер, эксперт Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations), частного американского исследовательского института. - И поэтому странно подталкивать его к тому, к чему он и сам стремится".

В китайской прессе периодически появляются заявления коммунистических функционеров - бывших и нынешних - о том, что пора бы дать бой доллару и продвигать юань, чтобы защититься от давления со стороны США и снизить зависимость от валюты врага.

Однако выбор у Пекина небольшой. Доллар - самая ликвидная мировая резервная валюта крупнейшей экономики мира. Ближайший преследователь - евро, но его печатает не одна страна, а 19 государств, лишь некоторые из которых сопоставимы по мощи и надежности с США, а ликвидных инструментов, номинированных в евро, намного меньше.

Прежде чем юань сможет бросить вызов доллару, в мире должна появиться альтернативная американской резервная валюта, говорит Нейтан Щитс, отвечавший за мировое обращение доллара и в минфине, и в центробанке США.

"И я не уверен, что этот день уже настал", - сказал он и назвал препятствиями для увеличения доли мировых расчетов в евро "экзистенциальные вопросы о будущем Европы" и брексит, в результате которого евро лишится еще и мировой финансовой столицы в лице Лондона.

"Так что конкурентов доллару я не вижу. На ближайшее десятилетие, а может и лет на 20, его статусу резервной валюты ничего не угрожает. Если только мы не найдем прекрасно работающую экономику на Марсе. Тогда бы все земные валюты обесценились по отношению к ней, и она стала бы резервной. Но пока вроде не нашли", - сказал он.