Люди охотнее идут к пластическим хирургам. Помог карантин

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В США, Австралии, Южной Кореи и Японии во время пандемии резко вырос спрос на услуги пластических хирургов

Спрос на услуги пластических хирургов в эпоху коронавируса и карантина в некоторых странах, как ни странно, вырос. Если раньше многие откладывали визит к пластическому хирургу из-за нехватки времени, то сейчас решились на операцию из-за возможности в послеоперационный период отсидеться дома, зачастую - даже не прерывая работу.

В некоторых странах клиники пластической хирургии не закрывались, хотя многим другим компаниям и пришлось временно прекратить работу или перевести значительную часть сотрудников на удаленную работу. В клиниках на время пандемии ввели ряд дополнительных мер, чтобы защитить пациентов и сотрудников клиники от заражения коронавирусом. Например, дезинфекция всех помещений стала проводится чаще, а клиентам перед визитом к врачу предлагали пройти тест на Covid-19.

Клиники пластической хирургии в США, Японии, Южной Кореи и Австралии сообщают о росте спроса на их услуги во время пандемии: клиенты приходят для того, чтобы увеличить губы или провести коррекцию морщин с помощью ботокса, также увеличилось число клиентов, желающих сделать подтяжку лица и коррекцию формы носа.

"Я решил сделать процедуру во время карантина, потому что сейчас я могу спокойно восстанавливаться дома", - говорит житель Лос-Анджелеса Аарон Эрнандес, который решился на увеличение губ и липосакцию (удаление жира) щек.

“Увеличение губ - это не та процедура, к которой обращаются мужчины, поэтому реакция на мой выбор может быть разной. Поэтому я бы предпочел остаться дома на время восстановления после процедуры, чтобы, когда я появлюсь на людях, никто и не догадался о том, какие манипуляции с лицом я делал”, - говорит Аарон Эрнандес.

По его словам, в прошлый раз подобную процедуру он делал еще до карантина и его смущало то, что ему пришлось идти на работу, встречаться с людьми, тогда как его губы были сильно опухшими и с синяками.

Известный пластический хирург Род Рорих, принимающий клиентов в Техасе, также говорит о значительном росте спроса на его услуги.

"Если бы мы хотели, сейчас мы могли бы проводить операции шесть дней в неделю. Что-то невероятное!", - сказал он Би-би-си.

По словам Рода Рориха, раньше его клиенты пытались спланировать операцию так, чтобы у них была возможность отсидеться дома, но сейчас, когда многие работают из дома, искать такую возможность нет необходимости.

"Они могут восстанавливаться, оставаясь дома, а когда они выходят на улицу - у них на лице маска, поэтому никто не видит то, что они недавно сделали ринопластику (операция по изменению формы носа) или подтяжку лица. Люди хотят вернуться к нормальной жизни, и желание выглядеть как можно лучше - часть процесса возвращения к обычной жизни", - убежден Род Рорих.

Рост спроса на услуги пластических хирургов наблюдается не только в США.

Южная Корея, где очень развита пластическая хирургия, оказалась одной из первых стран, где были зарегистрированы случаи Covid-19.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Южной Корее пластические операции весьма популярны, а во время пандемии желающих сделать пластическую операцию стало еще больше

Вместо введения всеобщего локдауна, в Южной Корее был принят план, согласно которому жители должны были строго соблюдать социальную дистанцию, а компаниям было рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу.

В первое время после введения ограничительных мер клиники пластической хирургии в Южной Корее отметили спад потока иностранных клиентов, однако жители страны, напротив, начали активнее интересоваться услугами клиник эстетической медицины. Некоторые клиники даже предусмотрели для клиентов из числа местных жителей специальные скидки.

54-летняя школьная учительница из Южной Кореи, которая делала блефаропластику (операцию по изменению формы век) в феврале, рассказала газете Joongang Daily, что не могла сразу записаться на прием, потому что в какую бы клинику она бы ни обращалась - уже была полная запись.

В сеульской клинике BK Hospital говорят, что в начале пандемии люди были растеряны и встревожены, но позже все больше местных жителей начало приходить в клинику.

"Люди почувствовали себя в большей безопасности и достаточно спокойно, чтобы решиться на операцию. Число пациентов продолжает расти", - говорит официальный представитель клиники.

"По предварительным оценкам, несмотря на коронавирус, число пациентов у нас выросло на 50% по сравнению с этим же периодом прошлого года", - говорят в BK Hospital.

По словам представителя клиники, в последнее время начало расти число иностранных клиентов.

"Число онлайн-обращений [из-за рубежа] выросло значительно, поскольку у нас была возможность проводить онлайн-консультации и готовить пациентов заранее для поездки на операцию, на которую они смогут отправиться, как только все ограничения будут сняты", - сообщили в BK Hospital.

В Японии карантин не вводили, однако премьер-министр Синдзо Абэ объявил о чрезвычайном положении, которое действовало до 31 мая. Жителей страны власти просили по возможности оставаться дома.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Не все японцы прислушались к призывам властей оставаться дома

Тем не менее, в клиниках пластической хирургии в Японии число обращений также выросло.

Рост обращений вынудил Ассоциацию эстетической медицины Японии обратиться к жителям страны с призывом повременить с эстетическими операциями, поскольку "они не являются жизненно необходимыми". Ассоциация призвала клиентов клиник отказаться от посещений пластических хирургов, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса.

Мишель Тадзири, представитель клиники эстетической медицины Bliss в Фукуоке, говорит, что несмотря на все предупреждения властей, число клиентов, желающих сделать операцию, выросло.

"Главная причина в том, что они не ходят в офис и им не нужно искать специально время на реабилитацию. К тому же сейчас все носят маски и все последствия от операций и процедур легко замаскировать", - говорит Мишель Тадзири.

Аарон Эрнандес признается, что для него операция во время карантина была лучшим решением.

"Это обстоятельство дало мне больше времени на восстановление. Я мог принимать необходимые лекарства, которые я бы не смог принимать, если бы мне нужно было бы водить машину. У меня была возможность после операции прикладывать лед к губам и лицу", - говорит Аарон Эрнандес.

Во многих странах на время пандемии был введен запрет на работу салонов красоты и клиник эстетической медицины. В России, например, запрет действовал с начала апреля по 9 июня. С введением режима самоизоляции в России в том числе был приостановлен плановый прием пациентов стоматологами. Исключения делались только для тех пациентов, которым требовалась неотложная помощь.