25 лет резни в Сребренице. Фотографии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В ходе вторжения в Сребреницу боснийские сербы убили около 8 тысяч мужчин и мальчиков из мусульманских семей

"Всех, кто захочет уехать, отвезут, больших и маленьких, молодых и старых. Не бойтесь… Никто не причинит вам вреда".

С этими словами обратился командующий ополчением боснийских сербов к испуганным жителям мусульманского городка Сребреница в Боснии-Герцеговине, куда его силы вошли 11 июля 1995 года.

Немедленно вслед за этим началась резня, длившаяся 10 дней. Ее жертвами стали более восьми тысяч босняков. Это было самое масштабное массовое убийство в Европе после Второй мировой войны.

Ранее ООН объявила Сребреницу "зоной безопасности", но вооруженные только легким стрелковым оружием миротворцы не смогли, да и не пытались предотвратить бушевавшее вокруг насилие. "Трагедия Сребреницы будет вечно преследовать Объединенные Нации", - сказал тогдашний генсек ООН Кофи Аннан".

Бойня в Сребренице была лишь частью геноцида боснийских мусульман, проводимого сербскими силами в ходе Боснийской войны 1992-1995 годов, а та, в свою очередь - одним из вооруженных межнациональных конфликтов, которыми сопровождался распад Югославии.

Босния и Герцеговина являлась одной из шести "социалистических республик", образовывавших Югославию. По данным переписи 1991 года, 44% ее населения составляли босняки-мусульмане, 31,5% православные сербы, 17% хорваты-католики, остальные назвали себя югославами.

Босняки - славяне, чьи предки перешли в ислам в период 500-летнего оттоманского правления.

В апреле 1992 года Босния-Герцеговина провозгласила независимость по итогам референдума и вскоре получила признание США и большинства государств ЕС.

Боснийские сербы бойкотировали референдум. Югославская армия формально покинула республику, но многие офицеры, включая генерала Ратко Младича, перешли в тут же сформированное ополчение боснийских сербов, которое при поддержке Белграда принялось максимально расширять зону своего контроля, изгоняя босняков отовсюду, где удавалось. Эта тактика получила название "этнических чисток".

Ее целью являлось создание "великой Сербии" из собственно Сербии и части территорий Боснии и Хорватии.

Всего жертвами Боснийской войны стали около 100 тысяч человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ратко Младич (в центре) в годы войны в бывшей Югославии в первой половине 1990-х командовал армией боснийских сербов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Около 20 тысяч беженцев прибыли в Сребреницу под защитой нидерландского контингента миротворцев ООН. Но боснийские сербы под руководством Радко Младича осадили город и начали артиллерийский обстрел.

Сербское ополчение заняло Сребреницу в 1992 году, но вскоре было выбито оттуда боснийской армией. Преимущественно мусульманская по составу населения Сребреница превратилась в анклав посреди контролируемой сербами территории. Там собралось много мусульманских беженцев из окрестных деревень. Началась осада, сопровождаемая стычками.

В апреле 1993 года Совбез ООН объявил Сребреницу "зоной безопасности, свободной от вооруженной борьбы и любой враждебной деятельности".

Осада продолжалась. Подвоз продовольствия для жителей и расквартированных в городе 600 голландских миротворцев оказался затруднен. Среди населения имели место случаи голодной смерти.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сребреницкий анклав был признан ООН зоной безопасности и находился под защитой организации.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Среди населения имели место случаи голодной смерти.

6 июля 1995 года Дринский корпус боснийских сербов начал массированное наступление на "зону безопасности", и через пять дней она оказалась полностью в руках атакующих.

Голландский батальон, не имевший бронетехники, артиллерии и поддержки с воздуха, сопротивления не оказал. Два самолета НАТО нанесли удар по продвигавшимся сербским танкам, но вылеты были прекращены после того, как сербы пригрозили перебить миротворцев. 11 июля генерал Младич триумфально прогулялся по городу в сопровождении своих офицеров.

К вечеру возле голландской базы собрались около 20-25 тысяч горожан. Сербское командование обещало на следующий день отправить их в подконтрольную мусульманам Тузлу, но, когда началась посадка в присланные для эвакуации автобусы, сербские ополченцы стали выхватывать из очереди и уводить молодых мужчин - как выяснилось, на расстрел.

Трупы валялись на улицах. Потом их бульдозерами закопали в примерно 80 братских могил. Выжившие очевидцы утверждали, что некоторых людей похоронили заживо, и что детей убивали на глазах отцов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В ходе вторжения сербы убили около 8 тысяч мужчин и мальчиков из мусульманских семей. Резня в Сребренице стала крупнейшим массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны.

Женщин и девушек также вытаскивали из очереди и насиловали.

Все это происходило фактически на глазах у голландских военнослужащих. Вооруженные сербы забрали около пяти тысяч босняков, успевших спрятаться непосредственно на базе миротворцев.

Media playback is unsupported on your device В тот день Мевлудин Орич потерял всю родню. Oни погибли в резне в Сребренице.

Оставшиеся в живых мусульманские жители Сребреницы покинули город до последнего человека. Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 35632 беженца оттуда.

В январе 2007 года Гаагский трибунал ООН по бывшей Югославии квалифицировал резню в Сребренице как геноцид.

По данным расследования, преступление планировалось заранее.

"Предпринимались согласованные усилия, чтобы захватить всех мужчин-мусульман, пригодных по возрасту к военной службе", - говорится в обвинительном заключении по делу одного из сербских командиров.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Новые массовые захоронения и отдельные останки находят до сих пор, спустя 25 лет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мейра Джогаз в Сребренице потеряла сыновей и мужа

Автобусы, в которых уезжали женщины и дети, обыскивались на предмет задержания мужчин.

Жертвами в ряде случаев оказывались и те, кто по возрасту явно не мог воевать. Самым молодым из убитых было 10 лет, самым пожилым 65.

Новые массовые захоронения и отдельные останки находили много лет спустя.

Расследование, проведенное в 2002 году в Нидерландах, признало, что правительство и военное командование не сделали все возможное, чтобы предотвратить трагедию. В 2017 году Апелляционный суд страны постановил выплатить компенсации родственникам примерно 350 жертв, которых голландские военные выгнали с территории базы, фактически выдав сербам.

22 ноября 2017 года Гаагский трибунал приговорил Ратко Младича к пожизненному заключению. Он скрывался с 1995 по 2001 год, пока не был арестован в доме своего двоюродного брата на севере Сербии. Всего трибунал возбудил в связи с резней в Сребренице около полутора десятков дел, завершившихся обвинительными приговорами.

Шесть бывших командиров боснийских сербов в 2007-2009 годах были приговорены к длительным срокам сербскими судами.

В 2010 году Скупщина Сербии принесла официальные извинения за резню, но не стала признавать ее геноцидом.

В канун 25-й годовщины трагедии президент Сербии Александр Вучич назвал ее "событием, которым мы не можем гордиться", но не употребил слово "геноцид".

Сегодня в Сребренице живут несколько тысяч мусульман и сербов, но полностью город так и не восстановился.

Избранный в 2016 году мэр Сребреницы серб Младен Груйчич утверждает, что "появляются новые свидетельства, опровергающие нынешнюю версию случившегося", а сербский президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик вообще называет резню в Сребренице мифом (БиГ - единственное государство в мире, где действует коллективное президентство в лице представителей трех этнических общин).

Его мусульманский коллега Шефик Джаферович 10 июня заявил, что "мы не устанем добиваться истины и правосудия и добиваться наказания всех преступников" и пообещал "бороться с теми, кто отрицает геноцид и восхваляет его участников".

Ежегодные поминальные мероприятия в Сребренице посещают десятки тысяч человек. В этом году они проходят по сокращенной программе из-за пандемии коронавируса.

В частности, на мемориальном кладбище будут торжественно преданы земле останки еще девяти жертв, обнаруженные в течение последних 12 месяцев.

Другим заметным событием стала инсталляция "Почему вы не с нами? " в виде установленных на лужайке восьми тысяч кофейных кружек, созданная живущей в США боснийской художницей Айдой Шехович.

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