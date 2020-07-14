Нарушали порядок в интернете. В Беларуси преследуют блогеров и пользователей соцсетей

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сергей Тихановский - популярный в Беларуси YouTube-блогер

В Беларуси арестованы семеро блогеров и помогавшие им активисты, они обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Десятки пользователей соцсетей привлечены к административной ответственности либо лишились работы за критику властей в преддверии президентских выборов.

Светлана Тихановская, одна из претендентов на пост президента, расплакалась, увидев на мониторе арестованного мужа.

На суде в Гродно 1 июля, где создателю популярного YouTube-канала "Страна для жизни" Сергею Тихановскому добавили очередные 15 суток, обвинив в неповиновении милиции, Светлана не присутствовала. Сергей, впрочем, тоже - его аргументы суд и заполнившая зал публика слушали по видеотрансляции, организованной из Минска, из СИЗО №1, где Тихановский содержится как подследственный по уголовным обвинениям в препятствовании выборам и грубом нарушении общественного порядка.

Друзья и сторонники Сергея прямо из зала суда постили фото и видео человека с монитора, восклицая: не он!

Светлана узнала мужа по характерным жестам, заметив: "Таким истощенным, таким худым я его никогда не видела. Еще эта стрижка… Он совсем не похож на себя, но это он".

Media playback is unsupported on your device Интервью с белоруской Светланой Тихановской, которая выдвигается в президенты ради защиты мужа и его идей

Блог, карцер и "испорченная" тюремная репутация

Видеоблог "Страна для жизни" Сергей Тихановский начал вести чуть более года назад: ездил по провинциальным городкам и селам, расспрашивая и рассказывая, как на самом деле оценивают свое житье-бытье простые белорусы. Рекламные ролики со слоганом "Беларусь - страна для жизни" одно время активно крутило белорусское телевидение, но "Страна" от Тихановского демонстрировала совсем иное: люди жаловались на коррупцию, бесхозяйственность и самодурство местных чиновников.

Блог Тихановского быстро стал популярным, он намеревался выдвигаться кандидатом в президенты, но был задержан и отправлен под арест после одного из стримов. Участвовать в избирательной кампании вместо Сергея решила его жена Светлана. Тихановский, отбыв административный арест, стал руководителем ее избирательного штаба, но был задержан во время пикета по сбору подписей за выдвижение Светланы в президенты 29 мая в Гродно.

С тех пор Сергей Тихановский и 18 его сторонников - за решеткой. 10 июля правозащитники сообщили, что уголовные обвинения "по делу Тихановского" предъявлены также модератору социальных сетей "Страны для жизни", гражданину России Дмитрию Попову.

За месяц в СИЗО Тихановский дважды на неделю помещался в карцер - за то, что сидел на подоконнике и за то, что при уборке камеры не заметил паутину под трехметровым потолком.

После второй отсидки в карцере блогера отказались принять заключенные в прежней камере: в СИЗО пошли слухи, что Тихановский "низкого" тюремного статуса.

Сергею было сказано, что он это должен опровергнуть, а именно, чтобы кто-то из преступного мира извне подтвердил, что это не так, рассказал белорусскому порталу TUT.BY адвокат Виктор Мацкевич.

Адвокат заявляет, что просил начальника СИЗО урегулировать ситуацию: "Эта ложь может Сергею серьезно навредить и ставит его в уязвимое положение". Ситуация, однако, не меняется.

"Сергей сейчас лишен свободы и сам ответить не может. К преступному миру никто обращаться не собирается. Поэтому говорю я как его адвокат: любые измышления подобного рода являются неправдой, должны быть прекращены и пресечены. Иначе есть основания считать, что таким образом на Тихановского оказывается давление", - заявляет Мацкевич.

Вечером в понедельник Светлана Тихановская сообщила, что ее супруга вновь отправили в карцер - за то, что он выглядел небритым.

"Выйдет он в среду или нет, мы не знаем. У него на данный момент пять взысканий: предупреждение, выговор и три раза помещение в карцер. За что ему выносили предупреждение и выговор, я не знаю", - сказала она.

Скупые сведения

Блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов (был пресс-секретарем Светланы Тихановской) после административных арестов заразились коронавирусом, но после больничного лечения вновь отправились в камеры - теперь как фигуранты уголовного дела, обвиненные в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Новостей о состоянии их здоровья нет.

YouTube-блогер "Серый кот" - Дмитрий Козлов из городка Барань - перестал выходить на связь еще в конце декабря прошлого года. В середине января его знакомой Полине Степаненко стало известно, что Козлова, который находился в заключении в Орше, осудили уже третий раз на 15 суток ареста за декабрьские акции против интеграции с Россией. Никто из его знакомых или представителей о процессе не знал.

Сейчас "Серый кот" также стал фигурантом уголовного дела по ст. 342 УК РБ - "статье Тихановского", вмененной всем арестованным блогерам.

"Собрали порядочных людей и шьют дело", - заявил адвокат Владимир Созончук, защитник Козлова и оппозиционного политика Николая Статкевича, которого следствие также считает причастным к организации и участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

По установленной в Беларуси практике адвокаты дают подписку о неразглашении данных предварительного следствия - и под эти "данные" попадают практически все сведения о задержанных, сути обвинений, линии защиты.

"Состоя в адвокатском сообществе, наступает момент, когда следует признать, что стыдно участвовать в творимом правовом беспределе по политическим делам, делая вид, что от тебя что-то зависит", — написал в открытом письме в СМИ Владимир Созончук.

"Для чего подписка? Чтобы держать в тайне секрет полишинеля, что никакого дела, никакого преступления нет, как такового, - продолжает адвокат. - Ни эти ребята не призывали, ни я не призываю к вооруженному восстанию. Но право на мирные митинги, собрания, выражение своего мнения, агитацию является конституционным правом. А то, что оно выхолощено нижестоящими нормативными актами, это уже относится к тому правовому беспределу, о котором я выше упомянул".

К защите Дмитрия Козлова адвоката Созончука не допустили.

Адвокаты иных арестованных стараются как можно меньше общаться с прессой.

Телеграммы в камеру

До ареста Игоря Лосика на администрируемый им канал "РБ головного мозга" в Telegram были подписаны более 165 тысяч пользователей, в Twitter — более 173 тысяч.

Игорь Лосик также обвинен в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, активном участии в них. Возбуждено уголовное дело, дома у Лосика прошел обыск.

Исполняющая обязанности президента "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Дэйзи Синделар выступила со специальным заявлением, осудив задержание Игоря Лосика, "независимого блогера, консультанта Радио Свобода и бывшего стипендиата Вацлава Гавела".

"Ведение блога не является преступлением", -- заявила Дэйзи Синделар, призвав белорусские власти остановить преследования людей, "которые выполняют важную работу по информированию общества о событиях, связанных с будущими президентскими выборами в стране".

Глава МВД Беларуси Юрий Караев обвинил "Радио Свобода" в содействии людям, которые "хотят сделать уличную революцию".

"Они заменили собой стримы Тихановского. Они уже действуют совершенно осознанно не в целях пикета, а понимают прекрасно, что изобрели и демонстрируют новую форму массового мероприятия", - уверен министр.

Протесты в Беларуси, по словам Караева, "управляются через Telegram-каналы и через стримы "Радио Свобода".

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Журналисты белорусской службы "Радио Свобода" Александра Дынько и Андрей Рабчик были задержаны 19 июня во время прямого эфира, освобождены после "профилактической беседы". Журналистам Александру Позняку и Сергею Багрову повезло меньше - они, как свидетельствует Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) были избиты во время задержания в Ганцевичах; Багров отсидел 15 суток, Позняку присудили штраф - 810 белорусских рублей (почти 24 тысячи российских)

В защиту журналистов (а только за два дня в июне на разрешенных пикетах по сбору подписей за выдвижение кандидатами в президенты задерживались 14 репортеров) выступили БАЖ и редакции 56 негосударственных медиаструктур.

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Блогеров же, по убеждению президента Лукашенко, мало кто бросится защищать.

"Когда мне фамилии называют, я начинаю затылок чесать и думать: "Кто же это такие?" Вы знаете, они думают, что они формируют мнение ну как минимум столицы нашей страны. Да господь с вами. Вас родственники и то вспоминают долго, как я, кто вы такие? " — вопрошал Александр Лукашенко на встрече со столичным активом 8 июля.

Как сообщили активисты кампании BY_Help (они помогают задержанным и их семьям), пострадавшим от предвыборных арестов к началу июля собрали более 100 тысяч долларов США - деньги перечисляли граждане Беларуси и многих стран Европы, жители России, Японии, Китая, Австралии и США.

По данным белорусских правозащитников, с начала президентской избирательной кампании местные суды назначили в сумме 5 лет арестов и штрафов задержанным на 190 тысяч белорусских рублей (примерно 5,66 миллиона российских рублей или 90 тысяч долларов США).

В 2020 году, как отмечают правозащитники, еще до регистрации кандидатов в президенты — с 6 мая по 1 июля — в Беларуси было задержано 680 человек. Для сравнения: после выборов 2010 года и начавшихся акций протеста задержали 761 человека.

В соцсетях сейчас призывают отправлять арестованным телеграммы - их тюремные администрации обязаны вручать сразу, а письма задерживают неделями (Сергей Тихановский передал на волю, что 1 июля получил сразу 62 письма, написанных в разное время).

Соцсети публикуют адреса мест лишения свободы создателей телеграм-каналов, видеоблогов, ведущих стримов и поддержавших их пользователей.

Media playback is unsupported on your device Выборы президента Беларуси: почему в этот раз они могут пройти по-другому?

За негативные оценки

График президентской кампании в Беларуси (день выборов назначен на 9 августа) предполагает начало агитации за кандидатов в президенты с 15 июля.

Но в период относительного "затишья" правоохранительные органы Беларуси взялись проверять мнения пользователей соцсетей.

Минского блогера оштрафовали за неуважение к милиции в роликах в YouTube, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома. Блогер, имя которого правоохранительными органами не называется, задавал сотрудникам милиции "провокационные вопросы", публиковал видео с "негативными оценками" собеседников в погонах.

К родственникам белоруса, давно живущего в Испании, милиционеры явились с постановлением на обыск - Вадим Кихано, покинувший Беларусь в 2006-м, уверен, что это связано с его оценками действий белорусских властей в интернете.

К минчанину Сергею Лукьянову пришли сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией для "проверки по фактам призывов к насильственной смене власти" в телеграм-канале "Армия с народом", в котором состоял Лукьянов. Он отбыл сутки в ИВС и получил штраф в 1450 белорусских рублей (600 долларов США) за неповиновение законным требованиям представителей органов правопорядка и оскорбление должностного лица при исполнении служебных полномочий. В постановлении суда говорится, что он падал на пол, выталкивал из квартиры и хватался за одежду сотрудника органов правопорядка, а также словесно его оскорбил.

Лукьянов рассказал во ВКонтакте, как пытался уберечь от нежданного визита малолетних детей и беременную жену.

"Супруге стало плохо, дети плакали. Мне надели наручники. Забрали средства связи, запрещали вызвать скорую, позже все-таки вызвали скорую, долго искали понятых. Скорая приехала, но супруге сказали: мы вас заберем, но детей нет. Детей оставить было не на кого, она отказалась, дали таблетку, уехали", - рассказывал он.

Телеведущий рекламной программы белорусского Общенационального телевидения (ОНТ) "Удача в придачу!" Дмитрий Кохно лишился эфира. 23 июня в Instagram Кохно опубликовал пост с возмущением по поводу массовых задержаний людей, которые стояли в очереди в магазин сувениров Symbal.by.

Кохно, живущий неподалеку, отреагировал на задержания: "Надя (жена) плачет, а меня разрывает! Я увидел, как очередь в магазин symbal.by хватают бойцы ОМОНа и запихивают в автозак. На этом видео от вас, милиция, убегает седая старушка. Вы что?! Вы должны защищать людей, обеспечивать их безопасность. В этой очереди нет преступников. Что вы делаете? Мне противно и отвратительно видеть то, что происходит".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Перед сборщиками подписей за оппозиционных кандидатов в президенты в Беларуси выстраивались длинные очереди

Известный в Беларуси телеведущий, актер и лидер группы DaVinci Денис Дудинский из-за такой же реакции не будет вести концерты традиционного фестиваля "Славянский базар" в Витебске; победителя прежних конкурсных этапов "Славянского базара" Алексея Гросса за это же лишили участия в концертах и исключили из Минского университета культуры.

За публичную поддержку протестующих лишились должностей, телепередач и государственного покровительства работавшие на госТВ и в творческой сфере ведущие программ Антон Мартыненко, Дмитрий Врангель, оперная певица Маргарита Левчук, гимнастка Мелитина Станюта.

После поста в "Фейсбуке" со стихотворением про "старого Александра" из Национального художественного музея уволили научного сотрудника, востоковеда и лучшего - по мнению многих посетителей - экскурсовода Никиту Монича.

Под хештегом #культпротест актеры, музыканты, режиссеры, литераторы, журналисты продолжают высказываться в соцсетях за честные выборы и освобождение блогеров, политиков и активистов.

Действующий белорусский президент Лукашенко,баллотирующийся на шестой срок, пообещал на днях: "Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок".

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По сведениям правозащитников, задержанный 10 июля россиянин Дмитрий Попов — 19-й задержанный по уголовному делу с обвинением в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. 17 из них продолжают находиться под стражей. Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич, Сергей Спарыш, Дмитрий Попов. Еще два фигуранта дела — Василий Бобровский и Владимир Наумик — 9 июля были освобождены из СИЗО. Им изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

В Гродно, на западе Беларуси, 13 июля люди в штатском с применением силы затащили в тонированный автобус местного блогера Дениса Рудевича.