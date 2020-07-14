Правообладатель иллюстрации Molly Williams Image caption До болезни Молли Уильямс могла приседать со штангой весом 150 кг

Через четыре месяца после начала пандемии коронавируса болезнь по-прежнему продолжает удивлять врачей. И один из неприятных сюрпризов, которые она преподнесла, - продолжительность симптомов заболевания у некоторых пациентов. У доктора Джона Райта из Брэдфордского института медицинских исследований (BRI) оказалось сразу две таких пациентки: это молодые женщины, которые через несколько недель после начала заболевания продолжают жаловаться на усталость и одышку. Вот его рассказ.

Врач из соседней больницы, 27-летняя Амира Валли не может отдышаться, преодолев всего один лестничный пролет.

34-летняя физиотерапевт из нашей больницы по имени Молли Уильямс вообще всегда была превосходным атлетом, но теперь она говорит, что одышка стала ее постоянным спутником. К тому же она стала часто испытывать приступы сильного волнения и проблемы с памятью.

Обе они заболели коронавирусом еще три месяца назад.

В марте мы знали о коронавирусе слишком мало. Мы полагали, что это сугубо респираторное заболевание, однако позже оказалось, что оно затрагивает практически все органы. Мы исходили из того, что нам придется полагаться на инвазивную вентиляцию легких (ИВЛ) в условиях реанимационных отделений, однако как выяснилось, неинвазивная вентиляция (НИВЛ) в стационаре на раннем этапе намного эффективнее.

Мы также думали, что, поздравив с выздоровлением от этого острого инфекционного заболевания пациентов, покидающих больницу, мы больше с ними не встретимся.

Но четыре месяца спустя новый враг стал нашим старым и время от времени, кажется, единственным врагом.

Нам также стало известно о долгосрочных последствиях этого недуга для пациентов - причем не только тех, кто оказался в больнице, но и тех, кто лечился дома и вроде бы справился с острой формой заболевания - но лишь затем, чтобы потом страдать от возвращающихся или не прекращающихся симптомов.

В результате пациенты, переболевшие несколько месяцев назад, по-прежнему не могут вернуться к нормальной жизни.

Правообладатель иллюстрации John Wright Image caption Доктор Амира Валли и доктор Пол Уитакер

Из предыдущего врачебного опыта мы знали, что почти у половины переболевших тяжелым острым респираторным синдромом (SARS), схожим с коронавирусом, эпидемия которого разразилась в 2003 году, развилась хроническая усталость или иные долговременные симптомы. Так что ни для кого не должно быть сюрпризом, что зловредный потомок того вируса, Sars-CoV2, унаследует многие скверные черты своего предшественника.

Мы получаем все больше обращений от пациентов и их лечащих врачей с просьбами о помощи.

Некоторые продолжают страдать от первичных симптомов вроде боли в груди и одышки. У других возникли новые симптомы - головные боли, потеря памяти, проблемы со зрением. У многих развилась депрессия и тревожность. Большинство жалуется на постоянную усталость, и все хотят вернуться к нормальной прежней жизни. Они поспешили отпраздновать выздоровление от Covid-19, но теперь их гложет сомнение и нарастает чувство отчаяния.

В первую неделю болезни у Амиры Валли были лишь слабые симптомы: головная боль, саднящее горло, небольшая температура. К концу недели она уже думала, что худшее позади, но новая неделя принесла одышку, и теперь эта одышка никуда не уходит.

"Особенно тяжело мне даются лестницы. После одного пролета пульс подскакивает до 140. Прошлая неделя выдалась особенно тяжелой, я не могла заснуть, потому что мне не хватало воздуха, и я ощущаю себя крайне измотанной", - жалуется Амира.

К этому, по ее словам, добавилось еще и нарастающее чувство тревоги.

Рентгеноскопия грудной клетки при этом не показывает никаких аномалий, и при прослушивании тоже все в норме. Но что-то все же не так, и мы постараемся докопаться до корня проблемы.

Правообладатель иллюстрации John Wright Image caption Молли (вторая слева) и ее коллеги-физиотерапевты направляются в отделение с больными Covid-19. Фото сделано незадолго до того, как сама Молли заболела

Физиотерапевт Молли Уильямс добровольно вызвалась работать с больными коронавирусом, и скорее всего сама заразилась в больнице.

В юности она была успешной гимнасткой, а потом занялась кроссфитом (комплексная система упражнений, включающая элементы легкой и тяжелой атлетики) и даже вошла в двадцатку лучших спортсменов Британии. Однако теперь и она испытывает проблемы с одышкой.

"Раньше мой пульс в состоянии покоя был 50 ударов в минуту, а теперь - около 90, - говорит Молли. - У меня начинается одышка даже когда я говорю, мышцы ног невероятно устают, а при ходьбе мой пульс учащается до 133 ударов".

По словам Молли, у нее возникает неконтролируемое желание плакать, и она невероятно переживает по любому поводу. К тому же у нее начались проблемы с памятью.

"Я постоянно всё забываю - по многу раз повторяю одно и то же, но голова не в состоянии удерживать информацию. Я пытаюсь и не могу вспомнить нужное слово. Мне теперь приходится все записывать, чтобы не забыть", - говорит она.

"У меня в прошлом не было никаких проблем со здоровьем, и мне очень тяжело пережить такой удар".

Правообладатель иллюстрации Molly Williams Image caption В детстве Молли Уильямс занималась гимнастикой

Однако мы до сих пор не понимаем, почему у этих пациентов возникли такие долгосрочные проблемы.

Возможно, вирус скрывается где-то у них в организме и вызывает эти непреходящие симптомы, как это бывает у переболевших эболой. Некоторые наши пациенты дают положительный результат на вирус и через несколько недель после того, как они заразились.

Возможно, это связано с тем, что реагент находит остаточные фрагменты вирусной РНК. Если это так, то не исключено, что эти фрагменты РНК вызывают продолжительную реакцию имунной системы, что и объясняет эти сохраняющиеся симтомы.

Однако более вероятно, что пациенты с затяжными симптомами испытывают более сильную реакцию иммунной системы на первоначальное заражение, на которую накладывается ущерб, причиненный инфекцией их легким и другим органам.

Наша задача как врачей и исследователей заключается в том, чтобы выяснить, что же на самом деле вызывает все эти долгосрочные эффекты, а потом разработать курс лечения, который помог бы этим и другим пациентам, у которых развилось тяжелое постинфекционное утомление.

Это малоизученная тема исследований, поскольку найти ответы здесь очень непросто. Однако Covid-19 стал невероятным научным катализатором, и внимание, прикованное к пациентам с долгосрочными симптомами, может приблизить понимание этих процессов.

Записки с передовой

Правообладатель иллюстрации Tom Lawton

Профессор-эпидемиолог Джон Райт возглавляет Брэдфордский институт медицинских исследований. Он - ветеран борьбы с эпидемиями холеры, эболы и СПИДа в странах тропической Африки.

Мой коллега доктор Пол Уитакер по просьбе пациентов создал первую клинику для тех, кто переболел ковидом.

Согласно первоначальному плану мы должны были наблюдать пациентов, переболевших коронавирусом, в течение 12 недель после их выписки из больницы. Однако очень скоро стало понятно, что некоторые из тех, кто нуждался в стационарном лечении, полностью вернулись к нормальной жизни, в то время как некоторые их тех, кто не лечился в больнице, такие как Амира и Молли, по-прежнему чувствуют себя плохо.

Поэтому теперь мы принимаем в нашу клинику людей и по направлению лечащих врачей.

Когда люди попадают к нам в клинику, мы делаем рентген грудной клетки, проверяем функцию легких и опорно-двигательной системы и просим заполнить несколько анкет. Тем, у кого тяжелые симптомы, могут предложить сделать эхокардиограмму (УЗИ сердца), компьютерную томографию и расширенную проверку легких.

"Если говорить о людях, переболевших Covid-19, но так и не вернувшихся пока к нормальной жизни, я думаю, что мы видим лишь верхушку айсберга. Каждую неделю я получаю по три-четыре звонка от терапевтов, которые объясняют, что наблюдают пациента, который переболел коронавирусом пару месяцев назад, но все еще проявляет симптомы заболевания", - говорит Пол Уитакер.

"В нашей клинике скоро появится диетолог, физиотерапвет, и нам также понадобится немалая поддержка психологов, поскольку у пациентов возникают не только кардиореспираторные осложнения, нотакже развивается постстравматическое стрессовое расстройство и депрессия, а также неврологические проблемы и синдром хронической усталости".

"Поэтому очень важно поддержать их, предложить им программы психологической поддерджки и реабилитации. К тому же нам нужно точно знать, что работает, а что - нет".

По словам консультанта-психолога Роба Уитакера, на переболевших коронавирусом часто накатывают волны беспричинного желания плакать, а это может свидетельствовать о наступлении когнитивных расстройств - таких как проблемы с памятью у Молли.

"Однако в настоящий момент очень трудно сказать, что из этого связано с эмоциями и утомлением, а что имеет физиологическую природу. Судить об этом пока еще слишком рано".