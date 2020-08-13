Дочь иммигрантов, прокурор, любительница кедов Converse: кто такая Камала Харрис?

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Бывший генеральный прокурор штата Калифорния, сенатор и кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис может стать главной головной болью для Дональда Трампа на финише предвыборной гонки. Что о ней известно?

Примечание: этот текст был изначально опубликован 13 августа 2020 года и обновлен 7 ноября, когда стало известно, что Камала Харрис, скорее всего, займет пост вице-президента

Комментируя новость о том, что именно Камала Харрис станет кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии, президент Трамп не скрывал своего раздражения.

"Это человек, который много, много раз говорил неправду, - сообщил Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в Белом доме. - Она большой сторонник увеличения налогов, она хочет урезать финансирование наших вооруженных сил... Она выступает против добычи сланцевой нефти..."

Спустя всего лишь две минуты президент США отложил в сторону стопку карточек, на которых, как заметили журналисты, черным маркером был изложен весь список претензий к сенатору Харрис, решив, что он может и без посторонней помощи сформулировать свою позицию.

"Камала Харрис, - заявил он уже без бумажки, - невероятно мерзкий человек. Самый грубый, самый ужасный, самый неуважительный и самый либеральный из всех в Сенате США. Я не могу поверить, что Джо Байден выбрал ее в качестве партнера в предвыборной гонке!"

Появление Харрис в качестве кандидата в вице-президенты можно назвать неприятным сюрпризом для Трампа и сотрудников его избирательного штаба.

"Она представляет серьезную угрозу и может вдохнуть столь необходимую энергию в кампанию [Байдена]", - сказал Си-эн-эн один из политтехнологов президента США.

В последние месяцы штаб Трампа пытался представить Байдена человеком, неспособным противостоять влиянию "радикально левого крыла" в Демпартии, заявляя, что он настаивает на сокращении финансирования полиции, хочет "социализировать" медицину, повысить налоги и заселить представителями небелых меньшинств благополучные и зажиточные пригороды американских городов.

Еще одним постоянно упоминаемым тезисом был возраст бывшего вице-президента - в случае победы на выборах 77-летний Байден станет самым пожилым главой страны, избравшимся на свой первый срок.

Это Трамп (ему 74 года) постоянно подчеркивал в своих твитах и публичных выступлениях, называя своего соперника "Сонным Джо".

Но появление в избирательных бюллетенях имени Харрис может сделать эту стратегию бессмысленной. В Демократической партии ее считают убежденной центристкой, а вовсе не сторонницей левых радикалов. Ее возраст также стал одним из решающих факторов - комментаторы в США всерьез обсуждают вариант, при котором 55-летняя Харрис может занять президентское кресло.

"Она была первой чернокожей женщиной, избранной окружным прокурором в истории штата Калифорния, первой женщиной, которую избрали генеральным прокурором Калифорнии, первым сенатором США с индийскими корнями, - сказал Русской службе Би-би-си преподаватель Колумбийского университета Ричард Фролик. - А сейчас она стала первой афроамериканкой и одновременно первой американкой азиатского происхождения, участвующей в выборах в качестве кандидата в вице-президенты. Так что любая атака на нее со стороны штаба Трампа станет сигналом к предвыборной мобилизации самых разных расовых и этнических общин в США".

Дочь иммигрантов

Камала Деви Харрис родилась в Окленде, штат Калифорния, 20 октября 1964 года.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В детстве мать Камалы Харрис жила в этом доме в Ченнае

Ее родители - уроженка Индии Шамала Гопалан и иммигрант с Ямайки Дональд Харрис встретились в университете Беркли. Мать защищала диплом по исследованиям в области лечения рака, отец - по экономике. Оба были активистами движения за равные права, постоянно участвовали в акциях и митингах, и, как утверждают, брали с собой на демонстрации дочь, пока та была еще в коляске.

Родители Харрис развелись, когда ей было семь лет, так что мать одна воспитывала и ее, и младшую сестру. Семья жила в небогатом, преимущественно афроамериканском районе. Но в конце 60-х в Калифорнии объявили о программе "интеграции" расовых меньшинств, приписав чернокожих детей из бедных семей к школам в благополучных белых районах. В одну из таких школ попала и Харрис.

Имя для нее выбирала мать, старавшаяся подчеркнуть индийские корни - на хинди "Камала" означает лотос, а второе имя Деви взято в честь богини благополучия и процветания Лакшми-деви.

"Культура, в которой поклоняются богиням, рождает очень сильных женщин", - говорила Шамала Гопалан в интервью Los Angeles Times.

При этом в детстве Камала посещала и индуистский храм, и баптистскую церковь, где собирались чернокожие.

"Моя мать очень хорошо понимала, что она воспитывает двух черных дочерей, - написала она позднее в своей автобиографической книге. - Она хотела, чтобы мы выросли уверенными в себе, гордыми черными женщинами".

Позднее семья переехала в Канаду, где Шамале Гопалан предложили профессорскую должность в университете Макгилл. Если верить автобиографической книге Харрис, в Монреале она и ее младшая сестра Майя провели первую успешную демонстрацию - в доме, где они жили, детям было запрещено играть на лужайке перед парадным входом, но после устроенной ими акции это правило было отменено.

Закончив школу, Харрис получила диплом бакалавра по политологии и экономике в университете Ховард, в Вашингтоне, который входит в число так называемых "исторических колледжей для чернокожих", а затем защитила магистерскую диссертацию по юриспруденции в Калифорнийском университете в Беркли.

Прокурор

В 1990 году Харрис сдала экзамен на право занятия адвокатской деятельностью, но вместо этого решила пойти на работу в окружную прокуратуру округа Аламида в Окленде. Новой сотруднице получили вести дела, связанные с сексуальными преступлениями.

В 1994 году она познакомилась со спикером законодательного собрания штата Калифорния Уилли Брауном. Более чем 30-летняя разница в возрасте не смутила Харрис, вскоре пара начала появляться вместе на публичных мероприятиях. По настоятельной рекомендации Брауна Камала стала членом совета по апелляциям по выплате пособий по безработице штата и вошла в комиссию штата по оказанию медицинской помощи неимущим. Эти должности приносили ей (помимо прокурорской зарплаты) еще 80 тысяч долларов в год.

Спустя год Брауна избрали мэром Сан-Франциско, к этому времени Харрис решила с ним расстаться, объяснив, что не видит перспективы в их отношениях.

Перейдя на работу в офис окружного прокурора Сан-Франциско, она сосредоточилась на борьбе с подростковой проституцией. По ее распоряжению правоохранительные органы в городе стали рассматривать несовершеннолетних проституток как жертв преступления, а не как преступниц, так что задержанных вместо тюрьмы отправляли в реабилитационные центры.

Одновременно Харрис налаживала контакты с местной элитой, представители которой стали спонсорами ее первой политической кампании - в 2003 году она выиграла выборы на должность окружного прокурора Сан-Франциско, получив 56,5% голосов и став первой афроамериканкой на этом посту.

На тех же самых выборах мэром Сан-Франциско был избран Гевин Ньюсом. Сейчас он губернатор штата Калифорния, считается близким другом Харрис, и, по утверждению журнала New Yorker, политик и прокурор даже проводили отпуска вместе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Несмотря на искренние симпатии к правам афроамериканцев, Камалу Харрис (крайняя справа) нельзя отнести к сторонникам идеи упразднения полиции

На посту окружного прокурора у Харрис были конфликты и с полицейскими, и с правозащитниками. В 2003-2006 годы число обвинительных приговоров в Сан-Франциско выросло с 52 до 67%. Активисты общественных организаций и сейчас считают, что главной причиной этого была излишне жесткая позиция главы окружной прокуратуры.

В 2004 году Камала Харрис отказалась добиваться смертного приговора для осужденного, признанного виновным в убийстве полицейского Айзека Эспинозы. Во время его похорон сотни сотрудников правоохранительных органов встретили прокурора возмущенными выкриками, а полицейские профсоюзы по всей стране после этого в течение многих лет отказывали Харрис в политической поддержке.

При этом уже будучи генеральным прокурором Калифорнии, она отказалась поддержать два законопроекта, запрещавшие смертную казнь в штате, что вызвало шквал обвинений со стороны правозащитников.

В 2010 Харрис выступила в поддержку закона, который признавал школьные прогулы правонарушением и предполагал наказания для родителей, которые не смогли проследить за тем, чтобы их дети посещали школу. После этого число прогулов резко снизилось, но прокурора опять раскритиковали за жесткие меры.

В том же году Харрис выставила свою кандидатуру на выборах генерального прокурора штата. Ее соперником стал окружной прокурор Лос-Анджелеса - белый республиканец Стив Кули, пользовавшийся популярностью в Калифорнии. Подсчет голосов занял три недели, и в конце концов избирательная комиссия объявила о победе Харрис. Ее преимущество составило всего 0,8%.

В должности прокурора штата она стала инициатором создания общедоступной интернет-платформы Open Justice, где собиралась информация о погибших и пострадавших в результате задержания полицией. Добилась от федерального правительства увеличения субсидий для потерявших жилье в результате недобросовестных действий кредитных организаций - в результате штат вместо обещанных Вашингтоном 4 млрд получил 20 млрд долларов.

При этом Харрис отказалась выполнять рекомендации министерства юстиции, настаивавшего на предъявлении обвинений по гражданскому делу против банка OneWest, уличенного в тех самых недобросовестных действиях. Главой банка тогда был Стивен Мнучин, занимающий сейчас пост министра финансов США.

Политик

Еще в 2004 году Харрис первой из официальных лиц в Калифорнии публично поддержала Барака Обаму, выдвинувшего свою кандидатуру на пост сенатора. Завязавшаяся тогда дружба продолжается до сих пор.

В 2013 году году появилась запись частного разговора, в котором президент Обама отзывается о Харрис как о "самом красивом генеральном прокуроре в стране". Этот комментарий критики посчитали сексистским, глава Белого дома был вынужден принести публичные извинения.

Позднее в Вашингтоне заговорили о том, что Обама собирается предложить ее кандидатуру на должность члена Верховного суда. Сама Харрис заявила, что такое предложение ее не интересует.

Вместо этого она решила заняться политикой. В 2016 году Харрис легко выиграла выборы, заметно обогнав конгрессвумен от Демпартии с 20-летним стажем Лоретту Санчез, и заняла кресло сенатора от штата Калифорния.

Год спустя, уже являясь членом сенатских комитетов по безопасности и по юридическим делам, она стала настоящий телезвездой. Во время слушаний о российском вмешательстве в выборы 2016 года с участием Джеффа Сешнса, занимавшего тогда пост главы минюста США, Харрис обрушила на него пулеметный шквал вопросов. Слушания в прямом эфире транслировали ведущие телеканалы, бледное лицо Сешнса стало своего рода сенсацией.

После трех с половиной минут вопросов сенатора глава минюста вытер пот со лба и взмолился: "Я не могу реагировать так быстро! Это меня нервирует!"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В сенате Камала Харрис запомнилась своей напористой тактикой допроса свидетелей

Точно такую же тактику Харрис использовала и во время слушаний по утверждению Бретта Кавано на пост члена Верховного суда, и в ходе выступления в Сенате США генерального прокурора Уильяма Барра, дававшего показания о расследовании спецпрокурора Мюллера.

Претендент

Осенью 2019 года Харрис объявила о своем участии в президентской кампании от Демпартии, выбрав главным объектом критики в ходе дебатов бывшего вице-президента Байдена.

В выступлениях она напоминала о спорных заявлениях политика, в том числе о том, что именно Байден был противником программы отправки чернокожих детей из бедных кварталов в благополучные белые школы. "Я была одной из таких девочек", - говорила Харрис.

При этом она неизменно отказывалась отвечать на вопросы о своей профессиональной карьере и не говорила о своем отношении к предлагаемой некоторыми демократами реформе правоохранительных органов.

В декабре 2019 года Харрис объявила о своем выходе из гонки. Главной причиной, как считают аналитики, стали низкие рейтинги и отсутствие достаточного количества пожертвований на кампанию.

Незадолго до этого сотрудники предвыборного штаба обвинили ее в излишне жестком стиле руководства, необоснованных увольнениях - а еще в том, что настоящим руководителем избирательной кампании якобы была ее младшая сестра Майя.

Почти три месяца спустя, в начале марта 2020 года, сенатор Харрис официально выступили в поддержку кандидатуры Байдена. К этому времени бывший вице-президент, потерпевший неудачу в ходе первых партийных праймериз, уже оправился от поражений, став безусловным лидером гонки.

По словам Харрис, именно Байден сможет "стать лидером, который объединит страну".

Редактор "Википедии"?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Даг Эмхофф (на фото справа) - муж Камалы Харрис

В 2014 году она вышла замуж за юриста Дага Эмхоффа. Церемонию провела ее младшая сестра.

От предыдущего брака у Эмхоффа есть двое детей, которые, как утверждают, называют Харрис "Момала".

Она любит готовить, сохраняет рецепты, которые по выходным публикует New York Times. Правда, ее любимое блюдо - обычная запеченная в духовке курица.

Она собирает кеды Converse Chuck Taylor, считая, что это лучшая обувь для поездок.

После победы на выборах в Сенат журналисты часто называли ее "Обамой в женском образе" (Female Obama), на что сама Харрис всегда реагировала одинаково. "У меня есть свои собственные достижения", - говорила она.

В июне этого года, когда стало известно, что Харрис входит в число лидеров в борьбе за пост вице-президента, посвященная ей страница в "Википедии" была отредактирована 408 раз.