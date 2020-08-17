"Огромный винт в системе". Почему главе Мосгорсуда Егоровой нашли замену

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В Мосгорсуде в ближайшее время может смениться руководство. Полномочия Ольги Егоровой, занимающей кресло председателя суда более 20 лет, заканчиваются. Собеседники Би-би-си отмечают ее разногласия с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым и претензии к работе столичных судов. Би-би-си рассказывает о месте Егоровой в российской судебной системе и ее предполагаемом сменщике.

Егорова трижды отказалась участвовать в конкурсе. На ее кресло претендует глава Южного окружного военного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 14 августа назвала имя единственного претендента на пост председателя Мосгорсуда - им оказался глава Южного окружного военного суда Михаил Птицын.

Конкурс, объявленный в связи с завершением очередного шестилетнего срока полномочий Ольги Егоровой, бессменно возглавляющей Мосгорсуд уже 20 лет, проводится в третий раз. Но Егорова, чьи полномочия истекают в октябре 2020 года, в нем снова не участвует.

ВККС открывала вакансию председателя Мосгорсуда в апреле и июне, но тогда желающих возглавить его не нашлось. Собеседники Би-би-си в судейском и юридическом сообществе связывали это с кулуарной борьбой за возможность Егоровой сохранить кресло еще на шесть лет.

В кулуарных разговорах Егорова говорила о своем конфликте с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сказал Би-би-си близкий к руководству Мосгорсуда источник. Но Егорова "бравировала, что ее поддерживает ВВ [президент Владимир Путин] и враги не дождутся отставки", добавил он.

Другой собеседник Би-би-си в юридическом сообществе говорит, что Егоровой покровительствуют влиятельные силовики. Ее супруг - экс-замначальника академии ФСБ Сергей Егоров - скончался в 2012 году.

С новой силой о скором уходе Егоровой эксперты заговорили с окончанием приема заявок ВККС 29 июля. Коллегия назначила рассмотрение кандидатуры судьи Птицына на 21 августа, в день его рождения. "Вариант скорее всего предрешенный, потому что других кандидатов-то и нет и значит за человеком скорее всего стоит администрация президента - раз даже заместители Егоровой не подали заявления на конкурс", - сказал Би-би-си судья Мосгорсуда в отставке, бывший член президентского Совета по правам человека Сергей Пашин.

Назначение Птицына предрешено, согласен управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай. В Южном окружном военном суде рассматривались многие громкие уголовные дела, в том числе в отношении силовиков, отмечает Тай. "Поскольку у Егоровой много оппонентов, силовые структуры не стали лоббировать ее переназначение, но свои возможности с ее заменой на Птицына не потеряют", - говорит источник Би-би-си в юридическом сообществе, пожелавший сохранить анонимность.

Слухи об отставке председателя Мосгорсуда возникают далеко не первый раз, вспоминает бывший сотрудник судебных органов, попросивший об анонимности. С другой стороны, Егорову "все годы прочат в Верховный [суд]", отмечает собеседник Би-би-си. Хотя она всегда считалась не соратником, а оппонентом председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

Смена власти в Мосгорсуде и вертикали столичных судов общей юрисдикции на этот раз произойдет, и Егорова покинет должность до 25 октября, когда истекает срок ее полномочий, считает Юлий Тай. Для этого кандидат должен пройти, кроме ВККС, президентскую кадровую комиссию по отбору судей, которую возглавляет Лебедев.

После ухода из Мосгорсуда Егорова может занять более высокую должность - в кассации, московском правительстве или государственном аппарате, но может и уйти на почетную пенсию, говорит Тай.

В Мосгорсуде и Верховном суде вопрос о возможной отставке Егоровой Би-би-си не прокомментировали.

При Егоровой Мосгорсуд рассматривал дело ЮКОСа и Улюкаева. Ее приходу в руководство столичной системы судов способствовал Юрий Лужков

Егорова возглавила Мосгорсуд в 1999 году при поддержке мэра Москвы Юрия Лужкова. Президентская кадровая комиссия ее кандидатуру тогда отклонила и глава ВС Лебедев не поддерживал ее назначение, напомнил Пашин.

Правообладатель иллюстрации Sergey Sevostyanov/TASS Image caption Ольга Егорова считалась ставленницей Юрия Лужкова, но сумела сработаться и пришедшим ему на смену Сергеем Собяниным

С тех пор Егорова переизбиралась на должности председателя трижды. В последний раз - в 2014 году, она была единственным кандидатом, участвующем в конкурсе. "Она трудоголик. - говорит бывший сотрудник Мосгорсуда Би-би-си. - На момент моей работы [несколько лет назад] была намерена посвятить себя работе, особенно после того, как не стало мужа и выросла дочь".

Как председателя Мосгорсуда Егорову всегда сильно заботила дисциплина в системе, вспоминает источник Би-би-си: "Могла инкогнито приехать к 9 утра в райсуд, чтобы посмотреть, во сколько приходят на работу судьи".

Самыми громкими делами Мосгорсуда под руководством Егоровой были дела ЮКОСа и экс-главы Минэкономики Алексея Улюкаева, отмечает Тай.

Во время дела ЮКОСа разгорелся скандал из-за того, что Егорова встречалась и разговаривала по телефону с судьей Виктором Данилкиным, когда судья выносил приговор по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Данилкина не привлекли к дисциплинарной ответственности.

Репутация Егоровой неоднозначна, говорит глава аналитической службы юридической фирмы "Инфралекс" Ольга Плешанова. "В чем-то она служила власти (вспомнить уголовные дела Ходорковского), в чем-то проявляла принципиальность, - рассказывает она. - Она не боялась выступать, общаться с прессой, публично отвечать на вопросы, часто весьма непростые. В любом случае, 20 лет на посту - это целая эпоха в жизни столичных судов".

Егорова выстроила в Москве судебную вертикаль. Мосгорсуд обвиняли в "штамповке" обвинительных приговоров

"Егорова - "человек-вертикаль", огромный винт в механизме государственной и силовой системы", - говорит Тай. С выстроенной в столице судебной вертикалью, замыкающейся только на нее, источник Би-би-си, близкий к руководству Мосгорсуда, связал конфликт Егоровой с Лебедевым.

"В Мосгорсуде есть апелляционные составы: одни рассматривают продление ареста, другие приговоры, третьи жалобы, четвертые - дела по конкретным судам", - рассказал Би-би-си партнер бюро присяжных поверенных "Фрейтак и партнеры" Вадим Багатурия. По его словам, у каждого райсуда есть свой куратор в Мосгорсуде. "Без санкции куратора принять решение типа оправдательного приговора или освобождения из-под стражи они не могут по факту", - пояснил юрист.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption В российской судебной системе Мосгорсуд занимает особое место

"Конфликт [у Егоровой] возник, скорее, с судебной системой, где глава Мосгорсуда занимала особое положение, - говорит Ольга Плешанова. - Она сама долгожитель в суде и стремилась сделать таким свое окружение. Вероятно, это встретило сопротивление со стороны новых структур в системе судов общей юрисдикции".

Тревожный звонок для Егоровой, по ее словам, прозвучал еще в 2013 году, когда председатель Мосгорсуда просила в порядке исключения должность своего первого зампреда для своего зама Евгении Колышницыной. ВККС тогда отказала ей.

Егорова, по словам Пашина, "начинала хорошо, была профессионалом", но уже несколько "устарела". Во время подачи заявок на председательское кресло в Мосгорсуде в адрес Егоровой было вынесено скандальное частное определение кассационного суда . Он выявил, что московские судьи провозгласили, а затем изменили резолютивную часть решения по налоговому спору и к тому же скрыли видео процесса, не приложив запись к делу. Мосгорсуд по запросу вышестоящих судей видео также не предоставил.

В другом частном определении, говорит Пашин, "прямо указано, что Егорова и московские судьи не повышают свою квалификацию, работа в суде разлажена и систематически допускаются грубые и явные нарушения".

Мосгорсуд обвиняли в отсутствии индивидуального подхода к фигурантам уголовных дел и "штамповке" судебных актов с обвинительным уклоном, отмечает Плешанова.

Вышестоящие суды неоднократно указывали, что московские суды неправильно решали вопросы о заключении под стражу - с нарушением закона и постановления пленума Верховного суда, подтверждает Пашин.

В 2017 и 2018 годах речь шла о грубых нарушениях при рассмотрении гражданских дел - в том числе о незаконной продаже квартиры Екатерины Любомской - солистки группы "Стрелки", выступающей под псевдонимом Радистка Кэт.

Но самый громкий конфликт вокруг Егоровой связан с бывшей судьей Мосгорсуда Ольгой Кудешкиной. Она лишилась статуса судьи после своих публичных обвинений в адрес главы Мосгорсуда в давлении с целью не допустить оправдательного приговора следователю по особо важным делам Павлу Зайцеву. Кудешкина выиграла дело в ЕСПЧ, но судейский статус не восстановила.

Преемник Егоровой - судья в военных судах с начала 1990-х. Южный окружной военный суд рассматривал дела Сенцова и сотрудников ФСБ

Преемнику Егоровой Михаилу Птицыну, по данным "Коммерсанта", 21 августа исполнится 57 лет. Он военный юрист и с 1992 года работает судьей в военных судах. Служил в суде Западно-Сибирского округа, Балашихинском и Московском военных судах. С 2004 по 2012 год был членом президиума Совета судей РФ.

Последние 10 лет возглавляет Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где, в частности, судили по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму украинского режиссера Олега Сенцова.

Южный окружной военный суд в 2019 году освободил из-под стражи майора ФСБ Александра Мрищука, признав отсутствие доказательств события преступления и его причастности к преступной деятельности в создании преступного сообщества "ЧВК "Енот"". Но в 2020 году он все же был повторно арестован.

В июле 2020 года житель Геленджика не смог доказать в Южном окружном суде пытки в отделении ФСБ.