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Крупнейший бухгалтерский скандал в истории Германии постепенно превращается в громкое уголовное дело, к которому уже подшиты выдуманные 2 млрд евро на счетах платежной системы Wirecard, ее крах, арест двух топ-менеджеров, бегство третьего и преждевременная кончина их бизнес-партнера.

На этой неделе в истории о том, как небольшой стартап в окрестностях Мюнхена превратился в европейского финансового гиганта, прежде чем обернуться черной дырой планетарного масштаба, появились новые подробности.

Германия объявила в международный розыск колоритного австрийца Яна Марсалека, о котором пресса писала, что он хвастался связями в разведке и формулой яда "Новичок" на встречах с лондонскими финансистами, а после краха Wirecard якобы бежал в Беларусь или Россию.

Он был вторым человеком в компании, а теперь его подозревают в причастности к крупнейшей афере с отчетностью, в результате которой она оказалась раздута на несуществующие 2 млрд евро. Деньги числились как наличность в двух банках на Филиппинах, но аудит их там не обнаружил.

Wirecard не пережила такой недостачи и обанкротилась, а ее акции, некогда с помпой включенные в главный немецкий биржевой индекс, обесценились. Двое из триумвирата руководителей - глава и основатель Маркус Браун и финансовый директор Буркхард Лей сидят под арестом в Германии. Третий - операционный директор Марсалек - ударился в бега.

Изначально сообщалось о том, что он выехал из Китая на Филиппины. Там ключевым партнером Wirecard и источником ее в итоге не подтвержденной прибыли выступала компания PayEasy Solutions в Маниле. Она принадлежит немцу Кристоферу Бауэру и его супруге Белинде.

В конце июля Бауэр был найден мертвым.

А 13 августа министр юстиции Филиппин Менардо Гевара сообщил, что 44-летний немец умер своей смертью. Врачи не нашли никаких следов насилия, и тело было кремировано.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Немецкая полиция на этой неделе объявила Марсалека в розыск. Билборд в Кёльне

Чуть ранее тот же министр заявил, что документы о пересечении Марсалеком филиппинской границы сфальсифицированы и сообщения о том, что он приезжал в страну сразу после увольнения, не соответствуют действительности.

Как развивались события

В саге Wirecard помимо самой компании три главных действующих лица. Во-первых, инвесторы, раскопавшие аферу и сделавшие ставку на скорый крах компании. Во-вторых, аудиторы, долгие годы утверждавшие отчетность Wirecard, а в итоге подписавшие ей смертный приговор. И в-третьих, газета Financial Times, которая с завидным упорством расследовала эту тему с 2015 года.

Именно по ее публикациям можно восстановить цепь событий в этой детективной истории до завершения едва начавшегося немецкого расследования.

И вот что получается.

Ранние годы: 1999-2007

Позднее дитя бума доткомов появилось на свет на окраине Мюнхена в 1999 году. Через пару лет почти разорившуюся Wirecard покупает Маркус Браун, специалист по корпоративному управлению. После нескольких слияний компания получает листинг на Франкфуртской бирже. К 2005 году основной бизнес Wirecard - платежная система, ключевые клиенты - онлайн-букмекеры и порносайты. В компании работают более 300 сотрудников. А еще через год она покупает банк и помимо платежных услуг продавцам получает возможность предоставлять кредитные услуги покупателям.

Первый звонок: 2008

Немецкая ассоциация защиты прав акционеров публично усомнилась в правдивости отчетности Wirecard. Компания нанимает крупного аудитора EY, тот заверяет отчетность. Двое изначально возмутившихся инвесторов попадают под уголовное преследование за манипулирование рынком.

Экспансия: 2010-2014

Браун берет на работу молодого Марсалека, и они объявляют о международных амбициях, переводят операции на английский, привлекают полмиллиарда евро акционерного капитала и начинают скупать платежные системы в Азии. Инвесторам нравится амбициозный, современный и глобальный финтех-бизнес, акции дорожают на глазах. Wirecard становится историей успеха.

Второй звонок: 2015-2016

На сцене появляется газета Financial Times. В 2015 году она публикует серию статей о подозрительных нестыковках в отчетности Wirecard.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Wirecard утверждала, что у нее 2 млрд евро на счетах в Маниле. Найти их не удалось

Через некоторое время вопросами о том, не раздуты ли оценки азиатского бизнеса немецкой компании, задаются инвесторы и аналитики нескольких фирм, включая J Capital Research. А в 2016 году в отчете, опубликованном от имени вымышленной конторы Zatarra Research, анонимные инвесторы и вовсе обвиняют Wirecard в отмывании денег. Компания отметает обвинения, а власти начинают расследование в отношении Zatarra.

Расцвет: 2017-2018

После выхода на рынок Северной Америки и расширения в Азии за счет покупки части бизнеса Citigroup, акции Wirecard пользуются бешеной популярностью. К августу 2018 года компания подорожала до 24 млрд евро и вытеснила сам Commerzbank из фондового индекса "голубых фишек" Dax 30.

Wirecard входит в элиту мирового финансового сектора, становится крупнейшим европейским финтехом и бросает вызов гигантам заокеанской Силиконовой долины.

Она утверждает, что у нее 5 тысяч сотрудников, а ее платежными системами пользуются 250 тысяч продавцов по всему миру, включая супермаркеты и авиакомпании.

Третий звонок: 2019

В январе 2019 года на сцене вновь появляется FT. Газета публикует статью о внутреннем расследовании подозрений в махинациях в азиатской штаб-квартире Wirecard в Сингапуре. Вскоре там появляется сингапурская полиция, и прокуроры открывают дело против нескольких сотрудников и филиалов Wirecard.

Акции компании начинают стремительно дешеветь. Германия заступается за национального чемпиона: временно запрещает играть на бирже против Wirecard в долг и начинает расследование подозрений в манипулировании рынком.

Сама Wirecard тем временем подает в суд и на газету FT, и на власти Сингапура.

Развязка и занавес

В октябре 2019 года после очередной публикации в FT Wirecard отметает обвинения в приукрашивании отчетности, но соглашается успокоить инвесторов дополнительным аудитом, для чего нанимает KPMG.

Ни дополнительный аудит KPMG, ни дежурный аудит годовой отчетности Wirecard от ее давнего аудитора EY в срок в марте 2020-го не появляются.

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Лишь 28 апреля 2020 года публикуется отчет KPMG. В нем говорится, что аудитор не смог убедиться в достоверности источников "львиной доли" прибыли за 2016-2018 годы, поскольку столкнулся с трудностями в получении информации о них.

В тот же день Браун объявляет инвесторам, что он получил заверения основного аудитора EY в том, что годовой отчет за 2019 год будет заверен "без проблем". Однако его публикацию решено отложить до июня. Причина - эпидемия коронавируса.

Заявления Брауна привлекают внимание немецкого финансового регулятора, который до сих пор вступался за Wirecard, и он начинает расследование на этот раз уже против менеджеров компании по подозрению в рыночных манипуляциях. К делу подключают полицию, и 5 июня в офисах проходят обыски.

18 июня должен был появиться тот самый отложенный годовой отчет Wirecard, заверенный аудитором EY. Вместо этого компания сообщила, что "не может найти" 1,9 млрд евро, которые числились в отчетности как деньги на счетах в двух филиппинских банках.

Марсалека увольняют, Браун увольняется сам. Только после этого временное руководство компании впервые признает, что этих 1,9 млрд евро скорее всего просто не существует и они были не заработаны, а приписаны за годы бухгалтерских махинаций.

Брауна арестовывают 23 июня, а 25 июня Wirecard объявляет о банкротстве.