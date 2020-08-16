Правообладатель иллюстрации Sechenov Medical University Press Office Image caption Испытания российской вакцины

В субботу министерство здравоохранения России сообщило о выпуске первой партии вакцины против коронавируса. С момента ее регистрации прошло четыре дня.

Россия стала первой страной в мире, сообщившей об успехе своей вакцины и зарегистрировавшей ее после всего двух месяцев испытаний.

Скорость ее разработки и внедрения вызвала вопросы и недоверие со стороны российских и зарубежных медиков, а также Всемирной организации здравоохранения.

Зато вакцину прорекламировал президент России Владимир Путин. Одна из его дочерей сделала себе противокоронавирусную прививку, рассказал президент.

Это породило шквал шуток и мемов в соцсетях, чему отчасти способствовал и тот факт, что новую вакцину назвали "Спутник V".

Голый торс, медведь и большой шприц

Image caption Путин-супергерой - один из излюбленных мемов соцсетей

Вскоре после объявления о запуске "Спутника V" интернет заполонили мемы на разных языках, изображающие Путина супергероем, спасающим человечество от злой "короны".

Один из самых расхожих вполне предсказуемо представляет новую вакцину в виде летящего спутника с российским лидером верхом.

Есть версии, где на этикетке препарата красуется тоже весьма узнаваемый во всем мире лейбл смирновской водки.

Но одним из самых популярных стал тот, где российский президент с голым торсом, взяв под уздцы бурого медведя, скачет со шприцем наперевес бороться с новым вирусом.

В одной версии этого мема даже говорится, что его расшерил сам президент. (Это не так).

Image caption Путин не публиковал этот пост!

Еще один популярный пост в "Фейсбуке" - им поделились больше 200 тыс. раз - опубликован на английском языке с аккаунта Vladimir Putin.

В нем сравнивается первый советский спутник Земли, "проложивший человечеству дорогу в космос", с первой российской вакциной, "которая проложит дорогу в будущее без ковида, масок и социальной изоляции".

Аккаунт не является официальной страницей российского президента, но тысячи пользователей, очевидно, не поняли этого.

Кто первый?

Image caption В этом англоязычном посте на "Фейсбуке" рассказывается, как Россия не раз спасала мир своими вакцинами

Другой пост на "Фейсбуке" ошибочно приписывает России заслуги в спасении человечества своими вакцинами от множества болезней: полиомиелита, холеры, дифтерита, коклюша и других.

Это не соответствует истине. Вакцину против холеры открыл французский ученый Луи Пастер как антивирус против штамма, который поражал кур, - куриной холеры.

А в 1855 году испанский бактериолог Хайме Ферран разработал вакцину, которую впервые стали прививать людям в качестве защиты от холеры.

Первую высокоэффективную вакцину против полиомиелита создал американский вирусолог Джонас Солк в 1955 году.

В 1958-59 гг, появилась первая пероральная вакцина против полиомиелита - результат совместных научных разработок советского вирусолога Михаила Чумакова и американского Альберта Сэйбина.

Именно этой вакциной до сих пор прививают детей по всему миру.

Image caption Фейк-цитата, якобы сказанная президентом России

Критика "большой фармы" и дочка Путина

На "Фейсбуке" также широко разошлась якобы "цитата" президента Путина, истинность которой Би-би-си не удалось подтвердить: "Фармацевтические компании попросили нас отложить выпуск нашей вакцины! Дело не в экономике. Россия не думает о деньгах, когда речь идет о жизнях миллионов людей".

Этот пост получил более 35 тыс. лайков и активно комментируется.

Фраза, между тем, выглядит как неверный перевод похожего поста, размещенного на фан-странице президента Путина, к которой мы обращались ранее.

Ни один из этих аккаунтов не является официальной страницей российского президента, и эти слова не фигурируют в официальных источниках.

Другие посты в соцсетях обращают внимание на заявление Путина о том, что его дочь уже получила коронавирусную прививку.

При этом известный своей скрытностью президент не сообщил, о какой из его дочерей идет речь, но упомянул, что после этого у нее поднялась температура.

Image caption Это не дочь Путина, а девушка-волонтер

В Индии в соцсетях даже разошелся видеоклип, на котором запечатлен исторический момент, когда якобы "дочь Путина" получает прививку от коронавируса.

На самом деле на раозошедшихся кадрах в испытаниях прививки участвует не дочь Путина, а студентка Военно-медицинской академии, на что сразу указали российские СМИ.