Коронавирус в Аргентине: долгий карантин снизил смертность, но привел к ожирению и депрессиям

Вероника Сминк

Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Аргентине удалось не допустить высокой смертности по сравнению с другими странами

В Аргентине люди с чувством юмора придумали новое слово "quareternal" - вечный карантин. Именно так - в вечном карантине - чувствуют себя многие аргентинцы спустя пять месяцев после его введения в стране.

Так что чувство юмора аргентинцы, судя по всему, не потеряли. Но ни экономика страны, ни социальные и психологические последствия действующих в Аргентине с 20 марта мер к особому веселью не располагают.

В основном этот локдаун, один из самых продолжительных в мире, влияет на экономический центр Аргентины - Буэнос-Айрес и его пригороды, где проживает около 40% населения страны. Именно там сложилась наиболее неблагоприятная ситуация с распространением коронавируса.

Не так много смертей

Количество заразившихся коронавирусом в Аргентине достигло почти 360 тыс. человек. Она входит в число 15 стран с наибольшим числом заболевших Covid-19.

Но при этом число смертей едва превышает 7500, что намного меньше, чем у соседних Бразилии, Чили, Колумбии и у многих европейских государств.

В Италии, где карантин длился почти три месяца, инфицированных было меньше (260 тыс.), а смертей - намного больше (более 35 тыс.).

По этому показателю Аргентина уступает лишь Филиппинам, где карантин действовал четыре месяца. Там было чуть менее 200 тыс. случаев заражения и лишь 3038 смертей.

Драконовские меры

В Аргентине действуют жесткие карантинные меры. Жителям столичного региона разрешено выходить на улицу для покупки продуктов и предметов первой необходимости.

Выходить из дома по каким-то другим причинам запрещено.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Последствия нынешних финансовых невзгод могут оказаться серьезнее кризиса 2001-2002 годов

Пользоваться общественным транспортом могут лишь люди, работающие в обеспечении критически важных сфер жизни, а также те, у кого есть специальное разрешение. Если человек садится за руль своего автомобиля без разрешения, он рискует на время лишиться водительских прав.

Лишь недавно власти разрешили выходить на улицу для занятий спортом. С июня жители столицы могут выходить на пробежки, но лишь в определенные часы.

Пожалуй, больше всех от ограничений страдают дети. В Буэнос-Айресе и его пригородах они могут выходить на улицу лишь со своими родителями, если те отправляются в магазин за продуктами.

Политическое разделение

Аргентинские власти говорят, что благодаря этим мерам удалось избежать тысяч смертей от Covid-19.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По информации властей, на столичный регион приходится 90% всех заражений в стране

Они указывают, что смертность от Сovid-19 в Аргентине составляет 13,6 человек на 100 тысяч, что намного меньше значительной части других стран.

Стране удалось избежать коллапса медицинской системы, хотя в некоторых регионах больницы работают на пределе возможностей.

Но противники локдауна считают, что необходимый эффект уже был достигнут, и строгие ограничения необходимо отменять.

Похоже, что многие из них попросту перестали выполнять предписания властей, потому что улицы крупных городов в последнее время вновь заполнены людьми.

3 августа в газете Pagina12 были опубликованы результаты опроса, согласно которым, 8 из 10 аргентинцев считают, что благодаря карантину удалось остановить распространение вируса.

При этом 70% опрошенных высказались за ослабление карантинных мер, которые останутся в силе до 30 августа.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Из-за нарушения аргентинцами карантинного режима выросло количество инфицированных

Но невыполнение карантинных мер привело к росту новых случаев заражения. Распространение вируса происходит в крайне неудачное время - в Южном полушарии сейчас зима.

Сейчас Аргентина находится на втором месте в мире по количеству выявленных заражений за сутки.

Взаимные обвинения

Правительство и его оппоненты обвиняют друг друга в росте кривой заболеваемости. Власти считают, что вина лежит на тех, кто нарушает правила карантина.

Оппоненты считают, что стратегия государства по борьбе с Covid-19 не принесла результата, потому что люди не могут так долго находиться в самоизоляции.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во многих городах страны прошли протесты из-за усиления карантинных мер

В начале августа правительство распорядилось запретить встречаться друзьям и семьям в закрытых помещениях и в домах, независимо от количества участников. Исключение было сделано лишь для членов семей, живущих вместе.

За нарушение этого правила грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на два года, хотя пока что никого не наказали.

17 августа тысячи людей вышли протестовать на улицы нескольких городов. Это были самые крупные демонстрации протеста за время правления президента Альберта Фернандеса, возглавившего страну в декабре 2019 года.

Но некоторые раскритиковали демонстрации, посчитав, что опасно собираться в таком количестве в то время, когда число инфицированных продолжает расти.

Экономические последствия

Пока сложно подсчитать экономический ущерб, нанесенный карантином, но уже очевидно, что Аргентина переживает мощнейший экономический спад со времен кризиса 2001-2002 годов.

Страна уже второй год была в рецессии еще до начала пандемии. Из-за локдауна были вынуждены закрыться сотни тысяч компаний, деятельность которых не является критически важной.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На время локдауна запрещено собираться членам семей, не жиувщих в одном доме

По информации аргентинской торгово-промышленной палаты, с марта закрылись более 42 тыс. мелких и средних предприятий. Это в два раза больше, чем во время кризиса 2001-2002 годов.

Сотни тысяч аргентинцев лишились дохода или потеряли работу.

По словам экспертов, стране грозит еще один кризис - в области здравоохранения.

Организация Ineco Foundation, во главе которой стоит всемирно известный нейробиолог Факундо Маньес, сообщила, что за время пандемии количество людей, страдающих от депрессии, выросло в пять раз.

"Мы столкнулись с эпидемией душевного недомогания. В начале карантина шесть из 10 аргентинцев испытывали легкие, средние или тяжелые симптомы тревожности. Спустя несколько месяцев эти симптомы остались, но беспокойство постепенно переросло в депрессию", - рассказал Маньес в интервью Radio Mitre.

"Если у нас есть люди, испытывающие депрессию, тревогу, потерявшие мотивацию, то это значит, что мы столкнулись не только с гуманитарной проблемой, но также с социальной и экономической", - добавил он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Аргентине по-прежнему не действует международное авиасообщение

Многие жители страны хотели бы узнать, когда вновь откроются школы, и когда снова можно будет выезжать за границу.

Большинство авиарейсов в страну не летает уже несколько месяцев. Министерство транспорта заявило, что авиасообщение с другими странами не возобновится 1 сентября, как ранее планировалось. Аргентина - одна из немногих стран, у которых сейчас нет международных коммерческих рейсов.

Но, наверное, самым противоречивым последствием карантина стал эффект, который эксперты в области здравоохранения называют сопутствующим ущербом.

Хотя ограничительные меры помогают сдерживать вирус, они также, предположительно, являются причиной появления других проблем со здоровьем людей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Как и во многих других странах, особенно сильно карантин отразился на женщинах

В отчете, опубликованном университетом Буэнос-Айреса, говорится, что с начала карантина большинство населения страны не было физически активно.

По данным аргентинского общества здорового питания, шесть из 10 человек в стране прибавили в весе. При этом 60% жителей уже имеют избыточный вес.

Но главная проблема, вероятно, еще не кажется очевидной.

Некоторые учреждения здравоохранения страны озабочены тем, что количество пациентов, обращающихся к специалистам для получения медицинских консультаций, существенно сократилось.