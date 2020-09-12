Как люди с ограниченными возможностями становятся звездами благодаря модельному агентству

Правообладатель иллюстрации David PD Hyde Image caption Модель Элли Голдстейн, представляемая агентством Zebedee, стала лицом рекламной кампании Gucci Beauty

Лора Джонсон и Зои Проктер основали агентство Zebedee Management, которое работает с актерами и моделями с ограниченными возможностями. Они рассказали Би-би-си, как к ним пришла идея создания компании и с чем сопряжена их работа.

Жительницы Англии Лора Джонсон и Зои Проктер как-то раз в 2017 году прогуливались вдоль пляжа, когда у них родилась идея для бизнеса.

Лора была замужем за братом Зои и приехала к ней в гости. Она была тогда в декретном отпуске.

Правообладатель иллюстрации James Green Studio Image caption Идея создания компании у Зои (слева) и Лоры появилась во время прогулки

"Мы просто болтали. Обсуждали, что в мире много несправедливости, и разговор зашел о том, что талантливые люди с ограниченными возможностями не всегда имеют возможность найти себе агентство, которое бы их представляло", - рассказала Лора, трудившаяся до декретного отпуска соцработником.

Зои была учителем искусствоведения для взрослых с ограниченными возможностями. До этого она работала моделью. Она сказала, что ее ученики очень талантливы, и им интересно заниматься, но их перспективы весьма ограничены.

Лора задумалась, как ученики Зои и другие люди с ограниченными возможностями могут получить работу в модельном бизнесе и роли в театре и кино, если у них нет агентства. Тогда они решили открыть собственную фирму.

"В тот момент на нас будто снизошло озарение", - сказала Лора.

Правообладатель иллюстрации Darren Black Image caption Агентство представляет более 500 человек. На фото - модель Рени

Вернувшись с побережья, женщины сразу же взялись за работу. Они назвали свою компанию в честь Зебедея - живущего в коробке персонажа-попрыгунчика из детской телепрограммы "Волшебная карусель".

"В какой-то степени он тоже персонаж с ограниченными возможностями, но при этом он такой счастливый, энергичный персонаж", - сказала Лора.

Они связались с организациями, работающими с людьми с ограниченными возможностями, и завели аккаунты в соцсетях, чтобы привлечь таланты.

Прошло всего три года, а в каталоге Zebedee уже более 500 человек со всего мира. Головной офис компании находится в Лондоне, а филиалы открыты в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Правообладатель иллюстрации Darren Black Image caption Агентство работает с людьми с ограниченными возможностями - как физическими, так и ментальными. На фото - модель Бернадет

В 2017 году, когда у Лоры и Зои появился первый клиент, им нужно было заслужить репутацию и стать уважаемым агентством, потому что режиссеры, подбирающие актеров, предпочитают работать с агентами, которым они доверяют. Хорошие отношения - залог успеха.

"Мы стучали в двери и умоляли посмотреть наших людей. Все думали, кто эти женщины?" - рассказала Зои.

Вакансии для актеров и моделей, которые описывают требования к внешности, возрасту и полу, появляются на специальных сайтах. Зои и Лора решили предлагать своих клиентов независимо от того, упоминается требование к ограниченным возможностям или нет.

"Если бы мы ждали, что нам позвонят и скажут "ограниченные возможности", мы бы сидели без заказов", - объяснила Лора.

Правообладатель иллюстрации James Green Studio Image caption Зои и Лора приложили немало усилий, чтобы об их компании узнали

Первый настоящий успех пришел, когда одному из клиентов потребовался актер для рекламы красочных больничных халатов.

В первый год деятельности компания выполнила около 200 заказов. В 2020 году, несмотря на пандемию, заказов было уже около 600.

Компания Zebedee Management получает 10-15% с каждого заказа, что соответствует стандартам, принятым в этой индустрии.

Когда Лора и Зои основали агентство, их спросили, в какой рекламной кампании они бы мечтали принять участие.

Лора, которая незадолго до этого стала мамой, сказала, что хотела бы увидеть ребенка с ограниченными возможностями в рекламе подгузников или детских салфеток.

Зои же надеялась, что однажды один из артистов, работающих с агентством, станет лицом рекламной кампании какого-нибудь известного модного бренда.

Этим летом обе мечты исполнились.

В июне 18-летняя англичанка Элли Голдстейн с синдромом Дауна стала звездой рекламной кампании Gucci Beauty, проводившейся совместно с журналом Vogue Italia.

Фотография Элли с макияжем от Mascara L'Obscur появилась в "Инстаграме" Gucci и стала самой популярной в аккаунте бренда, набрав более 117 тыс. лайков.

"Съемка с Gucci прошла очень хорошо, - рассказала Элли. - Я примерила разные аксессуары и одежду, мне меняли макияж. Было так здорово!"

Примерно в то же время компания Pura начала рекламную кампанию детских салфеток в телеэфире и прессе, лицом которой стал малыш по имени Ленни. Его также представляло агентство.

Несмотря на эти успехи, по словам Зои, клиенты компании иногда попадают в сложное положение. Некоторые кастинги, в которых они должны участвовать, не всегда учитывают их физические возможности.

"Нашим людям иногда не удавалось даже принять участие в кастинге, просто потому что они физически не могли попасть в здание. Дети на креслах-колясках не попали на пробы, потому что на входе в здание не было пандуса", - сказала она.

Один раз мужчине в коляске пришлось обратиться за помощью к неизвестному человеку, чтобы он поднял его по ступеням.

"Мне кажется совершенно возмутительным то, что человеку не создают необходимых условий, если он не может попасть в здание", - сказала она.

Но пандемия решила эту проблему. Пока актеры не могут приходить на кастинги, режиссеры выбирают их удаленно. Им лишь нужно записать видео или сделать фото дома.

Правообладатель иллюстрации Jon Enoch and Matt Joseph Image caption Ленни появился в рекламе детских салфеток

Глава организации Casting Directors Association Кейт Эванс рассказала, что агентство занимается очень полезным делом.

"Zebedee Management выступает за то, чтобы все талантливые люди имели возможность быть представленными агентством и могли претендовать на любые роли в индустрии", - сказала она.

Компания является лишь второй в Британии, работающей исключительно с людьми с ограниченными возможностями. Первую - VisABLE - в 1993 году основала агент Луис Дайсон. Лора и Зои во время основания Zebedee Management об этом не знали.

По словам Лоры, ей очень приятно, что все клиенты фирмы говорят о том, как сильно работа повлияла на их чувство собственного достоинства, самооценку и отношения с родными. Также важно, что они сами могут зарабатывать.

Зои надеется, что информация, которая появляется о ее компании в СМИ, будет выходить за рамки обычных новостей. "Надеюсь, что это станет началом настоящих перемен в маркетинговых кампаниях", - сказала она.