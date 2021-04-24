Чисто английское меню. Камберленд и Вестморленд: сосиски, соус и паркин
- Яна Литвинова
- Би-би-си, Лондон
Начнем с того, что ни Камберленда, ни Вестморленда уже нет. То есть, они были вплоть до 1974 года, а потом образовалось одно графство - Камбрия. От старых названий остались вестморлендский пирог с перцем и камберлендские сосиски с соусом, ну и еще парочка газет.
Камбрия знаменита Озерным краем, который так вдохновлял поэтов и по-прежнему вдохновляет туристов, особой породой овец и постоянными дождями.
Из уроженцев этого места, отметившихся в английской истории, выделяется Томас де Стрикланд, который в знаменитой битве при Азенкуре в 1415 году нес знамя Святого Георгия.
Поскольку англичане до сих пор с удовольствием вспоминают, как они наголову разбили превосходящие силы французского противника, дело Стрикланда живет и ни коим образом не забыто.
Когда озеро вообще-то озеро, но не совсем
Если вы хотите поразить друзей и родственников своим знанием английских реалий, то задайте им один единственный вопрос: "Сколько озер в Озерном крае?"
Ответ: "Одно единственное - Бассентуэйт". И дальше у нас начинаются сложности с переводом, потому как озеро (lake) там действительно одно. Остальные называются иначе: mere, tarn или water.
Как в старом анекдоте: "Понять это невозможно, но надо запомнить".
Будем считать, что окружающие уже полностью осознали свою несостоятельность перед вашим превосходящим интеллектом. Теперь их можно окончательно добить, пустившись в объяснения.
Lake - название собирательное и теоретически означает любой водоем с относительно статичной поверхностью, куда либо вливаются, либо откуда выливаются несколько речек.
Озеро не следует путать с прудом, который теоретически существенно меньше и в котором вода настолько стоячая, что начинают расти водоросли.
А что такое mere? Это тоже озеро. Вроде бы от остальных водоемов этого типа оно отличается тем, что у него большая поверхность и небольшая глубина, которая при такой площади поверхности должна была бы быть больше.
В Озерном крае mere пруд пруди: Уиндермир, Грасмир, Баттермир, и так далее.
Ученые люди вам скажут, что mere - это тот же lake, но без термоклина. Насколько я поняла, это такая штука, когда в водоеме присутствует большая разница температур придонного и приповерхностного слоев, но не гарантирую.
Далее у нас идет tarn. Наверное этот водоем правильнее называть озерцом, а не озером.
Они располагаются относительно высоко в горах (Озерный край, это, конечно, не Гималаи и не Альпы, но уверяю вас, что забираться на эти горки-холмы совсем не просто, довольно утомительно и может быть даже опасно), и являются последствиями ледникового периода. Ледники отступили, а tarns остались.
Все еще гораздо интереснее, если учесть, что mere в Камбрии - тоже ледникового происхождения. Знаете что, давайте даже не будем пытаться найти в это логику (см. анекдот выше).
И, наконец, water, или вода. И чем же воды отличаются от озер? Тайна сия велика есть, видимо, как их поначалу назвали, так они и остались, по принципу: кто первым встал, того и тапки.
Я надеюсь, что не окончательно заморочила вам голову (честное слово, все эти озерные мудрости меня тоже изрядно смутили), так что давайте, наконец о кулинарии. И начнем мы с одноименного с графством блюда.
Камберлендские сосиски
Думаю, что мне следует с самого начала попросить прощения: я опять рассказываю вам о сосисках, которые никогда не готовила.
При этом говорят, что их не так уж сложно делать, если у вас есть соответствующие кухонные прибамбасы.
Для классических камберлендских сосисок мясо не прокручивается через мясорубку, а мелко рубится ножом. Кроме того они не короткие, а очень длинные. После набивания их сворачивают спиралью и так же жарят.
Если вам хочется подвигов, то вот чем вам придется запастись:
- 1,5 кг свинины
- 5 чайных ложек грубой соли
- 3 чайных ложек черного перца
- 1 чайная ложка белого перца
- 4 чайных ложки сушеного шалфея (ну, вы и так все про него знаете)
- 1 чайная ложка натертого мускатного ореха
- ½ чайной ложки мускатного цвета (это верхняя мясистая оболочка того же мускатного ореха, растертая и используемая как специя)
- ½ чайной ложки кайенского перца
- 150 г панировочных сухарей
- 50 мл воды
- 2,5 метра натуральных оболочек для сосисок (чьи-нибудь кишки, смотрите сами, что вам попадется)
Процесс:
Поначалу надо как следует вымочить бывшие кишки и будущую оболочку в воде. Действуйте в соответствии с прилагаемой инструкцией, тут я вам, увы, не помощник.
Налейте воду в сухари и отставьте в сторонку, пусть впитывают и разбухают.
Разрубите кусок свинины на несколько относительно крупных кусков, после чего вооружитесь ножом побольше (или мясницким тесаком) и начинайте ее рубить до измельчения в 5 мм. Это требует немалой мускульной силы, так что смело привлекайте самого могучего члена семейства.
Добавьте в свинину специи, потом разбухшие сухари и еще раз как следует перемешайте.
Натяните отмокшие кишки на носик сосисочной машины (у подавляющего большинства людей это провоцирует неостановимый поток сомнительных шуток).
Как следует завяжите начало и конец сосисочной трубы. Теперь сверните ее по спирали, уложите в чугунную сковородку (или любую круглую форму, годящуюся для духовки, и пеките на 200 градусах 25 минут.
Сосиски эти можно поедать с чем угодно, но для полного камберленда вам понадобится еще и...
Камберлендский соус
Даю рецепт знаменитой Дилии Смит, которая научила всю британскую нацию правильно варить яйца и готовить простые и вкусные блюда.
Для соуса требуются:
- 1 средний по размеру лимон
- 1 точно такой же средний апельсин
- 4 с верхом столовые ложки желе из красной смородины (его можно заменить джемом из клюквы, или брусники)
- 4 столовых ложки портвейна (увы, но тут дешевым алкоголем не отделаться)
- 1 с верхом чайная ложка горчичного порошка
- 1 с верхом чайная ложка растертого имбирного корня (проще брать уже готовый порошок, но можете натереть и свежий имбирь, но тут осторожнее, он может оказаться довольно острым)
А делать его надо так:
Первым делом срежьте лимонную и апельсинную цедру как можно тоньше (грамотные люди делают это картофельным ножом. У меня к нему совершенно необъяснимая неприязнь, и я пользуюсь ножом обыкновенным, что, правда, вызывает неконтролируемые гневные конвульсии у некоторых более правильных членов моей семьи).
Спиленную цедру надо настрогать тонкой-претонкой соломкой и прокипятить в воде 5 минут, чтобы из нее ушла вся горечь.
Сама Дилия признается, что часто игнорирует эту стадию процесса и берет только цитрусовые соки.
Теперь положите в небольшую кастрюльку желе и портвейн и начинайте потихоньку нагревать, помешивая веничком, пока желе не растворится. На это уходит минут 5-10.
Последний этап: смешайте горчичный порошок с имбирем и соком половины лимона и разотрите как следует, пока не получите однородную кашу, добавьте сок целого апельсина, смесь желе с портвейном и проваренную соломку цедры, как следует соедините все вместе до почти полной однородности и все! Соус готов к употреблению.
От себя добавлю, что соус этот хорош к свинине, баранине, говядине и ветчине. С курицей не монтируется, но вот к запеченной в духовке картошке с морковкой на Рождество - очень даже ничего. Одно замечание: вы должны быть уверены, что вам нравится мясо со сладким соусом.
К этому вкусовому сочетанию все-таки следует привыкнуть.
Я вполне допускаю, что перспектива самим делать камберлендские сосиски вас не слишком радует, а посему вот рецепт существенно более простого блюда...
Бараний коблер
Звучит несколько, скажем так, странно... И даже вызывает не слишком литературные ассоциации. На самом деле все не так страшно.
Если помните, мы с вами недавно говорили о ревеневом коблере из Йоркшира, а это - мясной вариант, хотя в правильном коблере нижний слой должен состоять из ягод, а не мяса.
Можете называть это блюдо как хотите, потому что вообще-то это вкусно.
Для коблера с бараниной требуются:
- Небольшое количество растительного масла (можете и оливковое, конечно, но и подсолнечное прекрасно сойдет)
- 200 г копченого бекона (берите грудинку, результат будет точно такой же)
- 900 г баранины (только мясо без костей, порезанной на относительно крупные куски)
- 350 г лука-сеянца, с которого надо ободрать кожу, но оставить целиком
- 5 морковок, которые надо почистить и порезать, но... Не режьте их кружочками, или полукружочками, вам нужны большие куски. Для этого, как я уже как-то говорила, берем очищенный овощ и начинаем резать его под углом в 45 градусов к серединной линии. Разрезы должны отстоять друг от друга на 1,5-2 сантиметра. Лучше подойдут более крупные экземпляры. (Это я не выпендриваюсь, а стараюсь рассказать понагляднее. Не хотите под 45 градусов, режьте под 60, или вообще как угодно)
- 350 г маленьких грибочков типа шампиньонов
- 3 столовых ложки самой обычной муки
- 2-3 лавровых листа
- Небольшой пучок свежего тимьяна
- 350 мл красного вина
- 350 мл говяжьего, или бараньего бульона (куриный, овощной годятся тоже)
- И щедрый "бульк" (так и сказано) вустерского соуса. Если его нет, то и не надо, возьмите соевый соус и кладите по собственному вкусу
Это - мясная часть коблера, а теперь переходим к его тестяной верхушке.
- 350 г самоподнимающейся муки (2 чайных ложки пекарского порошка на 150 г муки обычной дадут такой же результат)
- 200 г охлажденного масла
- Сок 1 лимона
- 5 лавровых листьев (как по мне, так чересчур)
- И одно яйцо, но исключительно для глазировки конечного продукта, что, разумеется, не обязательно
Как это часто бывает с английскими блюдами, перечень продуктов занимает больше места, чем способ их приготовления.
Первым делом пожарьте свой бекон (его надо порезать небольшими кубиками) на растительном масле, пока он не станет равномерно коричневым и хрустким, положите туда же баранину и тоже обжарьте до образования равномерной темной корочки.
Теперь извлеките мясо, а на его место отправьте лук, морковь и грибы. Через пять минут посыпьте содержимое сковороды (или котла) мукой, верните мясо, положите специи, налейте вино, бульон и вустерский (соевый) соус, накройте крышкой и засуньте в духовку часа на полтора на 180 градусах.
Можете ее разогревать заранее, можете этого не делать, результат будет точно таким же. Примерно за 20-30 минут до окончания запекания, займитесь собственно коблером.
В основе своей это - ничто иное, как очередной вариант песочного теста. Как всегда начните с того, что порубите вместе (можно в кухонном комбайне) масло, муку и специи, а потом добавьте воду и лимонный сок.
Полученный ком либо раскатайте, либо, что гораздо проще, отщипливайте от него небольшие порции, делайте из них шарики и приплющивайте их ладонью. В этом случае размер дисков должен быть довольно большим: 7-8 см в диаметре и полтора сантиметра по толщине.
Аккуратно уложите диски на мясо, художественно воткните между ними лавровые листья, смажьте взбитым яйцом и верните в духовку на 45 минут, пока поверхность не станет приятно золотистой.
Все, можно кормить семью. Гарнир в этом случае лишний, но какой-нибудь соленый огурец, либо салат дела не испортит.
Будем считать, что с камберлендской частью Камбрии мы разделались, пора перейти к Вестморленду и его знаменитому пирогу.
Вестморлендский пирог с перцем
Большая часть английских пирогов типа кексов состоит из большого количества сухофруктов и чуть меньшего количества всего остального. Вестморлендский вариант не слишком далеко ушел от общего правила, но судите сами:
- 90-100 г изюма черного
- 90-100 г сушеной черной смородины (клюква тоже сгодится)
- 120 г сахара
- 90-100 г масла
- Примерно 150 мл воды (оригинальный рецепт дан в весовых и жидких унциях, но не пугайтесь, немного туда, немного сюда вам кекса не испортит)
- 250 г самоподнимающейся муки (вы знаете, как с ней бороться)
- Половина чайной ложки порошка имбиря
- Четверть чайной ложки порошка гвоздики
- Четверть чайной ложки молотого черного перца
- 4 столовых ложки молока (около того)
- И одно яйцо
Работаем так:
Нагрейте духовку до 180 градусов, предварительно поставив решетку примерно посередине. Все подобные указания являются исключительно руководством к действию. Вам своя духовка хорошо знакома, вот и ставьте решетку где надо, а не где советуют.
Приготовьте разъемную форму для пирогов и выстелите ее бумагой. Можно только дно, но вытаскивать готовый продукт гораздо легче, если вы не обойдете бумагой и стенки.
Сложите сухофрукты, сахар, масло и воду в кастрюльку, доведите до кипения, и оставьте на маленьком огне минут на 10. Снимите и пусть остынет.
Отправьте в большую миску муку, специи и перец и как следует размешайте. Ласково и осторожно соедините это дело с остывшей фруктово-масляной смесью, добавьте молоко и яйцо.
Фишка в том, что эту смесь нельзя отправить в кухонный комбайн, а ложка будет к ней липнуть, но можно, например (как полюбили действовать мои дочери), надеть резиновые перчатки (чистые), намочить их слегка холодной водой и действовать руками.
Выложите результат в приготовленную форму и пеките минут 50, но после 40 - начинайте заглядывать в духовку почаще. Моя, например, норовит припечь ближайший к огню край пирога, так что я в середине любого печения, разворачиваю форму на 180 градусов. Исходите из норова своей духовки.
Готовый кекс выложите на решетку и дайте как следует остыть. Есть можно просто так, либо присыпать сахарной пудрой, либо сварганить какой-нибудь крем.
Вестморленд обогатил английскую кулинарию еще одним десертом.
Вестморлендский паркин
Что такое паркин? Это такой пирог, в изготовление которого идут патока и овсяные хлопья. Кулинарные историки говорят, что он появился где-то во времена Индустриальной революции, когда и патока и овес у рабочего класса имелись в больших количествах.
Я его ни разу сама не готовила, но и патока и тем более мука из овса в пирогах работают совсем неплохо, это я гарантировать могу. Пробуйте. Для этого вам понадобятся:
- Один фунт (453 грамма, можете смело брать от 450 до 500 г) овсяных хлопьев (для овсяной каши)
- 250 г муки
- 250 г темного, неочищенного сахара
- 2 чайных ложки душистого перца
- 1 чайная ложка соли (ой, много!)
- 2 чайных ложки пекарского порошка
- 2 чайных ложки имбирного порошка
- 1 фунт (те же 450 г) черной патоки
- 250 г масла
- 1 чайная ложка соды
- 1 яйцо
- Около 100 мл теплого молока
На этом месте мне осталось только, как Понтию Пилату, умыть руки и сказать, что за паркин я никакой ответственности не несу. Но выглядит довольно любопытно, и я его попробую сделать, правда, заменив патоку на мед.
Ваши действия:
Смешайте в миске все сухие и сыпучие фракции. Нагрейте (не торопясь) патоку с маслом и вылейте в миску к порошкам. Туда же отправьте и яйцо с молоком и как следует, вдумчиво перемешайте.
Результат пересадите в смазанную и выстеленную бумагой форму и пеките на 180 градусах час-полтора.
Достав паркин из духовки, не торопитесь его резать. Он должен настояться два дня для полного восторга!
Напоследок
Как я уже говорила в самом начале, Озерный край - это самое мокрое место в Соединенном Королевстве. Влага с небес обеспечивает яркую зелень, но довольно опасные пешие походы. Прекрасный вид может одномоментно заволочь тучами, а идиллическая тропинка в горах с такой же легкостью станет скользкой и реально опасной.
Конечно, можно далеко от гостиницы не ходить, но тогда и на красоты можете не рассчитывать. А вот красоты на кухонном столе вам обеспечены.
Приятного аппетита.
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