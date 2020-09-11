С ареста Фургала прошло два месяца. Что изменилось в Хабаровске?

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С задержания и ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств, прошло два месяца, но акции в его поддержку в Хабаровске идут до сих пор. Кто добивался отставки "народного губернатора" и почему протесты в регионе пошли на спад?

Протесты в Хабаровске начались 11 июля после ареста Фургала, занимавшего пост губернатора края, и с тех пор проходят регулярно, хотя не согласовываются с властями.

Одна из самых массовых протестных акций прошла в Хабаровске 18 июля. В ней, по оценке мэрии города, участвовали 10 тысяч человек, по оценке местных СМИ - до 85 тысяч. 25 июля, в первую субботу после назначения врио губернатора депутата Госдумы и однопартийца Фургала Михаила Дегтярева, на митинг вышло еще больше людей.

"Решение принимали люди в погонах"

Улаживать ситуацию в регионе пришлось лично Юрию Трутневу - вице-премьеру и полномочному представителю президента Владимира Путина на Дальнем Востоке.

Дегтярев проявлял интерес к Хабаровскому краю задолго до ареста губернатора, едва ли не за полгода, рассказал Би-би-си знакомый Фургала. Он говорил на условиях анонимности, поскольку не уполномочен давать комментарии.

Еще до ареста Фургалу предлагали покинуть свой пост, взамен обещая работу в правительстве России, знает собеседник Би-би-си. Но от этого предложения Фургал отказался.

"Архитектором" истории с задержанием "народного губернатора" его знакомый и собеседник Би-би-си, близкий к администрации президента (также попросил об анонимности, так как не уполномочен комментировать этот вопрос в СМИ), называют полпреда Трутнева.

Фургал в 2005-2007 годы был депутатом заксобрания края, а также трижды избирался в Госдуму (2007 -2018 годы) от ЛДПР. Политик считался техническим оппонентом губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта на выборах в 2018 году.

Но во втором туре с большим отрывом - 69,57% против 27,97% - он одолел Шпорта. Хабаровский край стал одним из трех регионов, где проиграли кандидаты от власти (наравне с Владимирской областью и Хакасией). Еще в одном регионе - Приморском крае - выборы отменили из-за возможной победы коммуниста Сергей Ищенко. Тогда губернатор Андрей Тарасенко ушел в отставку и край возглавил "варяг" Олег Кожемяко.

"После избрания Фургала, который Трутневу еще в 2018 году перед вторым туром обещал снять свою кандидатуру, именно полпред президента "закусился" и пообещал, что добьется его отставки, - говорит близкий к Кремлю собеседник. - Но форма, в которой убрали Фургала, оказалась неожиданной даже для куратора внутренней политики - первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко".

"Потому что решение принимали люди в погонах, которые сегодня играют все большую роль в управлении политических процессов", - считает он.

Пресс-секретарь Трутнева Тимур Чернышов назвал информацию о причастности Трутнева к отставке Фургала "домыслами". "Мы не будем официально комментировать домыслы из интернета", - сказал он Би-би-си.

Близкий к Кремлю источник Би-би-си также рассказал, что до ареста Фургала в ЛДПР рассматривали именно такой поворот событий и готовили на место главы края другого депутата Госдумы - Сергея Жигарева.

"Но сама администрация президента настояла, чтобы был Дегтярев. Поэтому у них и оказались так быстро готовы "темники" - [лидер ЛДПР Владимир] Жириновский теперь отвечает за Хабаровск", - добавил он.

"Протест тлеет, как торф в печи"

Акции протеста в Хабаровске продолжаются до сих пор, хотя их численность заметно спала. 5 сентября, в 57-й день протестов и 9-ю субботу, состоялось очередное шествие, участники которого прошли от площади Ленина до Комсомольской площади и обратно с лозунгами "Фургал - наш выбор", "Мы здесь власть" и проч.

Мэрия города заявила, что в субботу на площадь Ленина вышла "едва ли тысяча человек", и расценила это как "резкое снижение количества участников несанкционированных акций". По данным местных СМИ, численность акции составила около 5 тысяч человек.

Протестные акции в Хабаровске проходят без согласования с властями, но их ни разу не разгоняла полиция, как это происходит в других городах. 4 сентября появились сообщения о том, что мэрия впервые с начала протестов согласовала шествие - в этот день на территории края сняли запрет на проведение массовых акций, который был введен из-за коронавируса.

Первая согласованная акция с заявленным количеством участников в 70 тысяч человек должна пройти в городе 12 сентября.

При этом в отношении активистов в Хабаровске заводят дела о нарушении порядка проведения прошедших акций. По оценке краевой администрации, к концу августа уже составили 161 протокол об административных правонарушениях. Суды рассмотрели 142 протокола, арестованы 19 человек.

В частности, 15 августа полиция задержала координатора местного штаба Навального Алексея Ворсина. Поводом для задержания стала прошедшая в тот день очередная акция протеста. Суд назначил ему 10 суток ареста за нарушение правил проведения митинга. 25 августа, когда Ворсин отбыл этот срок, его снова задержали на выходе из спецприемника. На следующий день суд снова назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток, но потом арест заменили на штраф в 10 тысяч рублей.

Под арестом находятся и двое водителей "Фургалмобиля" - микроавтобуса с плакатами и лозунгами в поддержку "народного губернатора". Одному дали 10 суток, второй получил 20 суток ареста. Обоих признали виновными в создании помех транспорту на массовой акции.

Врио губернатора протесты регулярно критиковал и намекал на иностранное вмешательство. 2 сентября врио губернатора уволил замначальника управления лесами Андрея Петрова. Тот публично поддержал Фургала и потребовал вернуть арестованного экс-губернатора из Москвы в Хабаровский край, чтобы судить там. Это главное требование протестующих в Хабаровске.

Размышления чиновника о некой "Хабаровской демократической республике" в составе России, в которой будет свой президент, парламент и законы, Дегтярев посчитал нарушением закона: "Чистой воды экстремизм. Чудик за госсчет существует, но начал призывать к отделению нашего края от России".

Сам Петров утверждает, что к сепаратизму не призывал, а лишь выступал за наделение региона большими правами и свободами.

Эксперты фонда "Петербургская политика" в последнем докладе констатируют, что хабаровские протесты "потеряли немалую часть энергии и оказались постепенно выдавлены из политического мейнстрима", после чего превратились в "фоновое событие".

По мнению экспертов, выбранная властями тактика - ждать, пока протест сойдет на нет - принесла результат.

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Власти ждут еще большего спада протестов с наступлением холодов, но это радикально не изменит ситуацию, сказал Би-би-си политолог Илья Гращенков.

"Главное в хабаровском протесте - его политизация. Сможет ли федеральный центр избрать своего губернатора [в Хабаровском крае] в 2021 году? Вряд ли, если только опять не применит какие-то технологии зачистки конкурентов, но в этом случае протест быстро мобилизуется и люди вновь выйдут на улицу. Протест тлеет, как торф в печи, в любой момент, когда политическая ситуация в регионе будет требовать его разгорания, оно будет происходить", - считает Гращенков.

"Слишком тяжкие обвинения"

Параллельно политической карьере Фургал занимался на Дальнем Востоке бизнесом - торговлей ломом и лесоматериалами, организацией ЧОП. С этим и связаны обвинения в его адрес.

Фургала задержали 9 июля по обвинениям в организации убийств и покушений на убийства предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004-2005 годах.

Экс-губернатор вину не признает.

20 июля президент Владимир Путин снял его с должности главы Хабаровского края, врио губернатора стал Дегтярев.

2 сентября Фургалу предъявили обвинение по еще одному эпизоду - в организации убийства предпринимателя Евгения Зори.

3 сентября Басманный суд Москвы продлил Фургалу арест до 9 декабря. Заседание по просьбе прокуратуру и следствия проходило в закрытом режиме.

На заседании Фургал сказал суду, что мнение протестующих в Хабаровске нужно уважать.

"С первого дня своего ареста считал и считаю, что это дело политическое с целью устранения меня как политического управления. Люди продолжают выходить на многотысячные акции. Считаю, что их мнение нужно уважать", - сказал он (цитата по РБК).

Генпрокуратура обвинила Фургала в использовании протестов в регионе в своих целях.

"Сегодня я вижу, что он прозрел, он посмотрел на публичные демонстрации и вдруг пришел к выводу, что он великий государственный деятель, - говорил в суде прокурор Сергей Бочкарев. - И второе, к чему он пришел - это он вдруг решил использовать в своих интересах те общественные движения и мероприятия, которые происходят в Хабаровском крае".

10 сентября Басманный суд Москвы смягчил меру пресечения для ключевого фигуранта дела Фургала Николая Мистрюкова, отпустив его из СИЗО под домашний арест. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал два месяца протестов в Хабаровском крае.

"Мнение людей очень важно, и к этому мнению все прислушиваются, но людям так же важно понять, что ситуация экстраординарная, - сказал Песков. - Поскольку речь идет о бывшем руководителе региона, это особый статус, и поскольку речь идет о тяжком преступлении, совершенно понятно, что дело рассматривается в Москве. Вот все, что нужно понимать. Слишком тяжкие предъявляются обвинения Фургалу".