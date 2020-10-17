Чисто английское меню. Чешир: кот, сыр и пирог из кекса

Автор фото, Jon Sullivan Подпись к фото, Чеширский сыр является самым древним сыром (по имени) в Соединенном Королевстве. Его можно есть просто так, а можно и пускать в готовку.

Графство Чешир знаменито Чеширским котом и Чеширским же сыром. И если сыр на вкус знают далеко не все, то о коте, хотя бы и понаслышке, знают многие.

Главное свойство знаменитого кота из "Алисы в Стране Чудес" - способность исчезать либо быстро, либо постепенно, оставляя за собой широкую котовую улыбку.

Автор фото, Peter I. Vardy Подпись к фото, Чеширский кот на церковном витраже в Дарсбери, где родился его создатель Льюис Кэрролл

Между тем, выражение "ухмыляться, как Чеширский кот" существовало в английском языке еще до Льюиса Кэрролла, хотя никто толком не знает, откуда оно взялось.

По одной из версий, поскольку каждая вторая ферма в Чешире либо разводила коров, либо делала одноименный сыр, в графстве было полным-полно молока и сливок, так чего же коту не радоваться?

Еще один, несколько сомнительный вариант, объясняет появление ухмыляющегося кота тем, что, дескать, ранее сыр в графстве делали в форме кота с улыбающейся мордой. Ели его (в смысле сыр), начиная с хвоста, так что улыбка исчезала в желудках последней. Никаких доказательств того, что жители Чешира по непонятной причине занимались скульптурным сыроварением, нет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чисто чеширские буренки, без которых никакого сыра бы и не было

Но все могло быть и гораздо прозаичнее, и кот был на самом деле задуман не как кот, а как лев на гербе знатного семейства, которого пытался изобразить доморощенный художник. Простим его: львов в Чешире отродясь не бывало, а вот коты водились.

"Каких находок только нет для археолога и нумизмата"

Если верить археологическим находкам, то какие-то люди на территории нынешнего Чешира жили практически всегда, начиная с 400 тысяч лет до нашей эры.

Автор фото, Nadia Подпись к фото, От амфитеатра практически ничего не осталось, но размах виден

Римляне задержались тут на почти 400 лет и даже построили город Дева Виктрикс с самым крупным амфитеатром в Британии. Там сейчас столица графства, Честер, а амфитеатр раскопали, укрепили, и на него может полюбоваться любой турист.

Несколько позднее Чешир стал первым местом на западном побережье Англии, где высадились викинги. Приплыли они не напрямую, а с пересадкой в Ирландии, и состоялась великая битва, в которой местные короли и вожди потерпели сокрушительное поражение. Удивляться этому не приходится, потому что отважные ребята с топорами и рыжими бородами захватили практически все Британские острова.

Автор фото, Dave Bolton Подпись к фото, Башня с часами в столице графства, городе Честер. Они, правда, не слишком древние, эато - символ города.

Чешир граничит с Уэльсом, англичане с валлийцами воевали довольно долго, поэтому в славном городе Честере тоже разрешалось валлийцев пристреливать, но только в том случае, если они обнаруживались в городской черте после полуночи, как привидения!

Заклинание дождевых червей

Автор фото, Graham Shaw Подпись к фото, Так проходят соревнования. Теоретически людей должно быть меньше, чем червей, но в это верится с трудом.

Я не сошла с ума и не предлагаю вам дождевых червей есть. Я не шучу, не издеваюсь и не притворяюсь, что сегодня - первое апреля. В Чешире действительно и ежегодно проводятся Чемпионаты мира по заклинанию дождевых червей.

5 июля 1980 года сын местного фермера Том Шаффлботом "заклял" 511 червей всего за полчаса. Его рекорд продержался почти 10 лет. К сожалению, заклинатели не играют на дудочках, как индийские факиры, а используют различные методы типа микроколебаний почвы, для того чтобы потревоженные черви выползли на поверхность. Кто лучше трясет, тот и победитель.

За соблюдением всех формальностей наблюдает специальный комитет, в которой входят президент и "главный червятник". Если вам не нравится этот вариант перевода, то можете попробовать сами: эта должность называется "Chief Wormer". Червеблюститель? Червенец? Червитель? Думайте!

Хотя черви и являются важным элементом в ловле рыбы и, таким образом, все-таки связаны с едой, давайте все-таки перейдем к нашим прямым обязанностям и второй чеширской знаменитости - Чеширскому сыру.

Самый древний исторический сыр

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чеширский сыр до разрезания, еще даже с инвентарным номером

Чеширский сыр считается самым древним конкретно названным сыром на территории Соединенного Королевства.

Впервые он упоминается в "Книге судного дня" - наиподробнейшем реестре всего, что существовало тогда в Англии, составленном по приказу узурпатора и завоевателя Вильгельма из Нормандии(это популярная точка зрения среди британских сыроделов, но некоторые авторы, как автор недавно вышедшей "Истории Британских островов глазами сыроторговца" Нед Палмер, указывают, что на самом деле ни одного упоминания Чеширского сыра в "Книге судного дня" найти не смогли - Ред.).

Не исключено, что сыр на самом деле еще древнее. По одной из легенд римляне были в таком восторге от местного деликатеса, что потребовали от сыровара из коренной народности рассказать, как его готовить. Сыровар, будучи патриотом, отказался, за что и поплатился жизнью. Примерно такая же ситуация сложилась и с вересковым медом, если верить популярной балладе Роберта Льюиса Стивенсона.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чешир, ферма, луг, овцы. О баранине поговорим чуть ниже.

Также считается, что этот сыр был любимым сыром Елизаветы I и что даже гордые своей кулинарией французы им не брезгуют.

Как всегда прошу прощения за то, что даю рецепты с конкретным сыром. Смело меняйте чеширский оригинал на то, что у вас есть под рукой, хотя желательно, чтобы заместитель тоже был сыром твердым и крошился.

Приступим.

Яйцо, уроненное в сыр

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хлеб не обязателен, но он хорошо впитывает неизбежно растекающийся желток

Ничего нет проще и ничего нет быстрее. Точные количества не нужны. Дополнительный бонус состоит в том, что вы можете вычистить из холодильника все завалявшиеся сырные "останки", которые уже давно мозолят вам глаза, занимают место, а вот выбрасывать - рука не поднимается.

Вам потребуется:

Яйцо (яйца) - количества зависят от того, какое число народа вам требуется накормить.

Сыр.

Молоко.

Действуем так:

Режем сыр на относительно равные кусочки, можно и на терке потереть, хуже ему не будет. Складываем в кастрюльку и наливаем молока так, чтобы оно только-только сыр прикрывало.

Нагревайте (лучше на медленном огне) до тех пор, пока сыр полностью не расплавится, а молоко не закипит. И вот в этот момент просто разбейте яйцо и вылейте его прямо в молочно-сырную массу. Приготовится оно почти мгновенно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, У сырного соуса практически неограничимые сферы применения

Вылавливать его лучше всего шумовкой, а подавать либо в чистом виде, политом соусом, либо на куске поджаренного хрестящего ломтя булки. Небольшое предупреждение: вы, наверное, и сами сообразите, но есть это надо немедленно.

Оставшийся соус, если он останется, можно смешать с припущенными кольцами лука-порея. Этим вариантом можно поливать какое-нибудь мясо, рыбу, картошку и даже макароны. Рис не пробовала.

Очень похожим по исполнению является и...

Чеширский суп

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сырный суп. Хорош еще и тем, что им можно ограничиться и не готовить второго блюда.

Дорогие господа и дамы! Я знаю, что любой рецепт требует количеств, но в том, что касается супов, это - от лукавого. Я не поверю, что вы, например, скрупулезно отвешиваете в граммах морковь с капустой при изготовлении борща. К остальным супам требуется подходить точно так же.

Прикидывайте сами, пробуйте и приспосабливайте рецепт к своим количествам и вкусам.

Для супа вам нужны:

Бульон (овощной, куриный, говяжий, какой есть. Как всегда, не забывайте о кубиках!).

Картошка, почищенная и порезанная на относительно равные кубики.

Лук-порей (отрежьте самые жесткие плоские верхние листья, а толстый ствол нашинкуйте кольцами, либо полукольцами).

Морковь, тоже почищенная и тоже порезанная.

Овсяные хлопья (я их ни под каким видом класть не буду, потому как терпеть не могу слизистости в супах, да и картошка даст вам достаточное количество углеводов. Можно теоретически положить еще либо рис, либо макароны, но я бы просто проигнорировала. Хотя, да, овсянка - это аутентично).

Натертый на терке сыр. Какой есть.

Автор фото, James Longworth Подпись к фото, Овощи с чеширского поля, сваренные и приправленные Чеширским же сыром... Красота! Или купите все, что нужно, в магазине, тоже будет вкусно.

Готовится этот суп тоже с невероятной скоростью, его можно быстренько сварганить даже вечером, после возвращения с работы.

Растворите кубики в воде, отправьте жидкость в кастрюлю и добавьте туда же овощи, доведите до кипения, и пусть все это варится минут 15-20, пока морковь с картошкой не будут практически готовы. В этом месте полагается класть овсянку и варить еще 10 минут.

Попробуйте, добавьте соль, перец и в последнюю минуту растворите в вареве половину имеющегося сыра.

Тут же разлейте по тарелкам и посыпьте сыром оставшимся. И это - все!

Не исключаю, что у вас сложилось впечатление, что коренные чеширцы - народ ленивый и без кулинарного воображения. Это не совсем так, и, дабы не быть голословной, приведу пример...

Шарлотка из чеширского сыра и спаржи

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За естетикой не гонитесь, это блюдо простое и делается не для красоты, а для наедания

В данном блюде хороша сама идея, которую можно использовать для любого сыра и для любого овоща, можете взять кабачок, тыкву, зеленый горошек, что у вас есть. Нижеприведенные количества можете уменьшать либо увеличивать по своему усмотрению:

4 куска хлеба, намазанного маслом (англичане под хлебом имеют в виду изделие в виде кирпича, из которого ломти получаются квадратными и довольно большими. Если же у вас есть только обычная цилиндрообразная буханка, то я бы сказала, что вам понадобится ломтей шесть, причем из средней, наиболее толстой части).

300 г головок спаржи.

2 яйца.

175 г чеширского (любого) сыра.

Примерно поллитра молока и, как всегда,

Соль и перец.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На подсушенный в тостере хлеб масло мажется легко и приятно. Но со свежим и мягким вы намучаетесь.

Для начала отрежьте хлебную корку. Теоретически ее можно отрезать в самом начале и уже потом мазать хлеб маслом, но на один мякиш масло намазывается с большим трудом, ломоть разъезжается, масло буквально вдавливается в хлеб неравномерными кусочками, вы злитесь и нервничаете. Так что отрезайте корку потом, не пожалеете.

Возьмите какую-нибудь керамическую форму для духовки и тоже смажьте ее маслом. Уложите в нее половину кусков хлеба маслом вверх, прикройте ее овощами (спаржу можно класть сырой, она приготовится без проблем, а вот остальные овощи желательно сначала как-нибудь потушить или пожарить).

Посыпьте их половиной сыра, далее идет второй слой хлеба, на сей раз уже маслом вниз, посолите, поперчите или оставьте как есть, сыр - он и так уже соленый.

Автор фото, Par Antoine Подпись к фото, Особых премудростей тут нет, и яйца с молоком можно перемешивать без особого тщания

Взбейте яйца с молоком (особого тщания тут не надо) и вылейте смесь на слои хлеба с сыром. Если яйца не слишком большие, то положите три и оставьте это дело постоять минут 15-20, чтобы молоко с яйцами как следует всю булку пропитало.

Теперь посыпьте верх оставшимся сыром и отправляйте в духовку на 180 градусов на 45-50 минут.

Где-то после получаса начинайте периодически в духовку заглядывать и пробовать поверхность на твердость. Как только жидкость превратится в омлет, шарлотка готова.

С чем ее есть - решайте сами: хоть в качестве гарнира, хоть саму по себе с каким-нибудь салатом.

И второй рецепт, который следует рассматривать не как догму, а как руководство к действию:

Крамбл с бараниной

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Под крамбловой крошкой может находится что угодно, хоть фрукты, хоть овощи, хоть мясо

Крамбл - это любое изделие, в котором любая начинка прикрывается крошкой из песочного теста. Наиболее традиционным является крамбл яблочный, который в моем доме выполняет роль дежурного десерта.

На это рождество я решила рискнуть и вместо традиционной запеченной моркови с капустой сделала как раз крамбл, добавив в начинку еще и свеклу. Получилось очень даже ничего, а главное - не скучно. Возьмите на вооружение сам принцип, а чем этот принцип наполнять - это уже как получится.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Можно брать свежий фарш, но подойдут и остатки от вчерашнего обеда

Для этого варианта требуется:

500 г бараньего фарша.

1 мелко порезанная луковица.

1 столовая ложка томатной пасты (это - факультативно).

200-250 мл бульона, какой есть.

200 г муки.

100 г сливочного масла.

100 г сыра (если он крошится, то раскрошите, если не крошится, то натрите на терке).

Процесс:

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Песочное тесто так же универсально, как и сырный соус

Поджарьте лук с бараниной, добавьте немного бульона, посолите, поперчите, положите сухих или свежих травок по своему усмотрению. В итоге у вас должен получится сочный и вкусный фарш, который одновременно не напоминает болотную жижу и не сух, как африканские пески. Еще один момент: можете смело брать не фарш, а любые мясные остатки от предыдущих обедов, порежьте их на небольшие кусочки и действуйте по той же схеме.

Руками разотрите масло с мукой до образования крошки и добавьте в эту смесь сыр.

Переложите мясо в посуду для духовки, посыпьте сырно-мучной смесью и пеките примерно полчаса градусах на 180-190. Блюдо готово, когда крошка станет золотистой и твердой.

И вот, наконец-то мы подобрались к десерту, который доказывает, что прогрессивные идеи просто витают в воздухе и приходят в голову людям в разных странах и в разные времена:

Честерский пирог

Автор фото, Rwxrwxrwx Подпись к фото, Та же "Картошка", но другим манером

Блюдо это приходится близким родственником пирожному "Картошка", поскольку приспособлено для утилизации остатков зачерствевших кексов либо не слишком вкусных тортиков. Правда, чеширский вариант несколько более трудоемкий, но не настолько, чтобы от него отказываться.

Итак:

Песочное тесто. Делайте сами либо покупайте в магазине. Количество должно быть достаточным, чтобы выстелить дно формы, в которой вы будете это печь, и прикрыть начинку.

На примерно 250 г зачерствелого кекса, либо тортика:

100-110 г муки.

175 г густого сахарного сиропа. (на этом месте тормозим: так называемый "золотой сироп" - одно из чисто английских изобретений, которые нам с вами в данном случае ни к чему. Его цель - "слепить" остатки черствых кексов, превратив их в более-менее пластичную массу. Можно воспользоваться, например, заварным кремом, остатками масляного крема от тортов, если вы именно их пустили в дело, или по-простому сливочным маслом).

Немного изюма (хотите - кладите, хотите - нет, как по мне, так грецкие орехи гораздо приятнее).

1 яйцо.

Немного молока.

А теперь...

Автор фото, Loyna Подпись к фото, Можно сделать и классическую "Картошку", но это будет уже не по-честерски

Выстелите свою форму бумагой и первым нижним слоем песочного теста. Желательно, чтобы края свисали, так вам будет гораздо удобнее его защипывать.

Перемешайте муку, кексы (тортики), яйца, сироп (крем, масло). Проще всего это делается в кухонном комбайне. Полученная масса должна напоминать по консистенции то же песочное тесто.

Распределите начинку по всей поверхности формы, прикройте вторым слоем теста и защипите края (прокатите скалку для большей прочности)

Взбейте яйцо с молоком и намажьте верхушку пирога, чтобы он в готовом виде блестел. Можно этого и не делать, если вы, как и я, к блеску пирогов относитесь без фанатизма.

Печь при температуре в 200 градусов минут 20-25. Опять же, если у вас тесто покупное, то руководствуйтесь инструкцией производителя.

Есть холодным. По правилам готовый пирог следует разрезать на квадраты и подавать в таком виде, но треугольники, я думаю, будут нисколько не хуже.

Напоследок

Автор фото, Andrew Huggett Подпись к фото, "Круг друидов" в национальном парке Элдерли-Эдж. Пещера со спящим Артуром и рыцарями находится неподалеку.

В Чешире находится одно из трех мест, где в глубокой пещере спят волшебным сном король Артур и его рыцари. Нет, спят они, конечно, все вместе, просто на эту честь претендуют три графства.

Если верить легенде, то однажды некий человек шел на рынок продавать лошадь. Ему повстречался старик, предложивший лошадь купить прямо на месте. Фермер, однако, отказался, потому что надеялся продать коня подороже. Но никто его скакуна не купил и на обратном пути тот же самый старик повторил свое предложение. На этот раз усталый фермер согласился и отправился за стариком. Они подошли к скале, старик (Мерлин, надо думать) взмахнул своим жезлом, гора расступилась и потрясенный фермер увидел много-много спящих рыцарей и много-много спящих лошадей.

Старик заплатил, как положено, и сказал, что все они пробудятся, когда Англия снова окажется в смертельной опасности.