Минюст решил наказать и адвоката актера Ефремова, и его оппонента

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/Alexander Shcherbak/TASS

Минюст России сообщил о намерении добиваться лишения статуса адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом. Адвоката семьи погибшего Сергея Захарова Александра Добровинского министерство хочет привлечь к дисциплинарной ответственности. Ефремова приговорили к восьми годам колонии.

Министерство планирует внести представление о прекращении статуса Пашаева и предлагает возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского. В его территориальные управления по Северной Осетии и Москве направлены указания внести представления в адвокатские палаты регионов. В североосетинской адвокатской палате состоит Пашаев, в московской - Добровинский.

"Оба представления будут направлены в связи с деятельностью данных адвокатов в рамках резонансного уголовного дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием с участием актера Ефремова", - сообщила пресс-служба министерства юстиции.

Пашаев сказал Интерфаксу, что считает намерения минюста неправомерными: "Я сначала должен понять, что это. Но само собой, конечно, это - беспредел. Если они думают, что им с рук сойдет в этот раз. Посмотрим".

Квалификационная палата адвокатов Северной Осетии уже нашла дисциплинарный проступок в действиях Пашаева, сообщил РИА Новости вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров.

Пашаев в июле говорил в эфире канала "Россия 1", что лишался адвокатского статуса уже трижды. Его текущие отношения с Ефремовым неясны: накануне член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович, посещавшая актера в СИЗО, заявила, что тот снова отказался от услуг Пашаева.

Сам адвокат это отрицает. Пашаев утверждает, что тоже был в СИЗО у актера: "Он сказал, что общественники приходили к нему и говорили: скажи, что Пашаев тебя подставил, и у тебя будет хорошая жизнь. Я ему сказал: выбирай свою жизнь".

Добровинский не ответил на звонки Би-би-си. Решение по дисциплинарному производству в отношении него, возбужденному президентом Федеральной палаты адвокатов России, еще не принято, оно будет рассмотрено в ближайшее время, сказали ТАСС в пресс-службе Адвокатской палаты Москвы.

Media playback is unsupported on your device Восемь лет колонии. Суд вынес приговор Михаилу Ефремову

В сообщении министерства юстиции не уточняется, какие именно действия адвокатов стали причиной для привлечения их к дисциплинарной ответственности. Однако многим наблюдателям, включая корреспондентов Би-би-си, процесс Ефремова в первую очередь запомнился эпатажным поведением Пашаева и публичной активностью Добровинского.

Ефремов накануне говорил еще одному члену ОНК Еве Меркачевой: "Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня "подставил" на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он".

Что говорил на процессе Пашаев

8 сентября Михаил Ефремов получил восемь лет колонии общего режима за ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Обвинение просило приговорить его к 11 годам.

По результатам анализов, взятых после аварии, у Ефремова обнаружили сильное алкогольное опьянение, а также следы кокаина и каннабиноидов.

Актер до начала суда признавал вину, но на первом же заседании признавать ее отказался. На процессе он говорил, что почти ничего не помнит. Лишь перед началом прений сторон он неожиданно сообщил судье Елене Абрамовой, что вину признает, а в последнем слове раскаялся в случившемся.

Абрамова, однако, посчитала, что Ефремов вину признал лишь частично.

За месяц, который продолжалось разбирательство, адвокаты актера - Пашаев и Елизавета Шаргородская - успели представить судье Абрамовой много версий невиновности Ефремова. По одной из них, в день ДТП его вообще не было за рулем.

Согласно другой версии, которую предлагал Пашаев, Захаров мог погибнуть не от травм, полученных в аварии, а от действий очевидцев происшествия. После удара "Лада" курьера завалилась на бок - обратно на колеса ее поставили прохожие и другие водители. Пашаев пытался доказать, что это, а также поздний приезд "скорой" могли стать непосредственной причиной гибели мужчины.

Кроме того, Пашаев утверждал, что у Ефремова нет проблем с алкоголем. Родственников погибшего адвокат обвинял в корысти и в том, что те "бегают по телеканалам" и не скорбят о смерти главы семьи.

Уже находясь в следственном изоляторе после вынесения приговора, Ефремов сказал правозащитнице Меркачевой, что Пашаев "подставил" его "на эти восемь лет" и что адвокат "обещал одно, а получилось другое".

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TAS Image caption Ефремов в суде назвал алкоголь "диким злом", потому что если "не знаешь меры - пойдешь на нары"

Что говорил Добровинский

Адвокаты сторон по ходу процесса постоянно обменивались взаимными обвинениями. Жаловался на Добровинского и сам Ефремов. Так, 5 августа он попросил судью сделать Добровинскому замечание из-за его реплик, показавшихся ему оскорбительными.

"Прошу обратить внимание на инсинуации в отношении меня от Александра Добровинского. Мои несовершеннолетние дети, когда ходят на секции, на спорт, они общаются с друзьями, которые смотрят телевизор. А там в передачах показываются материалы дела, где я якобы признал свою вину, там происходят инсинуации, оскорбления в отношении меня. Поскольку я болельщик "Спартака", мне не привыкать, но это же дети. Прошу суд сделать им замечание", - говорил Ефремов.

Выступая с последним словом, актер упомянул, что Добровинского выгнали из ВГИКа, хотя он прекрасно играет "роль адвоката".

Еще в июне Федеральная палата адвокатов (ФПА) осуждала публичные выступления Пашаева и Добровинского. В заявлении палаты говорилось, что адвокаты "публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны", а также "высказывают суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии" и "откровенно используют свою причастность к громкому делу для саморекламы, традиционно порицаемой в адвокатуре".

Оба адвоката продолжили давать комментарии в СМИ по делу Ефремова, и 13 июля в ФПА сообщили, что президент ФПА Юрий Пилипенко принял решение начать дисциплинарное производство.