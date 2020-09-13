Парацетамол: темная сторона белой таблетки и кто такой лабрадудель

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Рискни с парацетамолом

Лунный грунт самовывозом

Бронзовый век: кровь без молока

Добрый и пушистый - лабрадудель

Парацетамол: без страха, но с упреком

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Парацетамол - один из самых популярных анальгетиков в мире. Но как выяснила группа ученых во главе с нейрологом Болдуином Уэем из Университета Огайо, это лекарство может не только снять головную боль, но и заставить вас пойти на неоправданный риск.

Собственно, предыдущие исследования уже демонстрировали, что активное вещество ацетаминофен, которое входит в состав парацетамола и сходных по действию лекарств, обладает не только болеутоляющим действием, но и снижает чувство эмпатии (сострадания), не позволяет людям замечать, что они кого-то обижают своим поведением или словами, и даже притупляет когнитивные функции.

Теперь же, как пишет Болдуин Уэй в издании Social Cognitive and Affective Neuroscience, выяснилось, что "ацетаминофен, судя по всему, гасит негативные эмоции, когда человек собирается пойти на риск. Люди просто не ощущают при этом страха. А если учесть, что в США 25% населения каждую неделю принимают ацетаминофен, то становится понятным, что пониженное восприятие риска не может не иметь важных последствий для всего общества".

И кстати, как выяснилось в ходе предыдущих исследований, в некоторых случаях парацетамол вовсе не справляется с болью и действует не лучше плацебо, но при этом дает множество побочных эффектов.

Несмотря на открытую учеными темную сторону парацетамола, он остается одним из самых востребованных лекарств в мире, средством, официально рекомендованным ВОЗ, и первой линией обороны на случай, если вы подозреваете, что заразились коронавирусом.

"Представьте себе сценарий, когда человек с неярко выраженными симптомами Covid-19 принимает парацетамол, после чего решает, что не будет ничего страшного, если он выйдет на улицу и встретится с друзьями, - размышляет Уэй, предлагая срочно пересмотреть устоявшееся отношение к парацетамолу.

НАСА: время собирать камни?

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Американское космическое агентство готово заплатить неплохие деньги за добычу лунного грунта. Казалось бы, у кого как не у НАСА должны быть самые большие запасы его образцов (тут сторонники теории космического заговора должны по идее встрепенуться: ага, значит никуда не летали, вот и нет камушков).

Но всё не так просто. Агентству не столько нужны сами лунные камни, сколько энтузиасты, готовые их добывать. Поэтому оно готово заплатить любому, кто сможет отыскать подходящие образцы, сдуть с них лунную пыль, сфотографировать и передать НАСА право собственности. Камни можно и не доставлять на Землю, а оставить на месте - НАСА всё равно заплатит, хотя и меньшую сумму.

Контракт не подразумевает полет на Луну - это доступно пока лишь трем странам, - он рассчитан на то, что энтузиасты (за деньги, разумеется) разработают роботов, которых уже само НАСА или другие крупные аэрокосмические компании доставят на наш спутник.

Все дело в том, что США, как следует из прошлогоднего указа президента Трампа, планируют стать лидером по добыче полезных ресурсов на астероидах и Луне. При этом международное соглашение или хотя бы регулирующие такую эксплуатацию космоса законы отсутствуют, а имеющиеся договоренности силы закона не имеют и весьма расплывчаты в своих формулировках.

Компаниям, желающим принять участие в тендере, предлагается представить планы по сбору лунного грунта, или реголита (принимается от 50 до 500 граммов, но надо думать, что если кто-то сможет предложить кусок побольше, НАСА не откажется) из любой точки нашего спутника, предоставить фотосвидетельства того, что грунт в самом деле взят на Луне, а затем передать исключительные права на владение образцами в НАСА. 20% стоимости образцов обещают возместить сразу, остальное - по факту доставки. НАСА полагает, что контракты будут оцениваться в десятки тысяч долларов.

"Мы действительно покупаем реголит, но мы делаем это с целью демонстрации того, что ресурсы, добытые на Луне, на самом деле могут принадлежать людям, которые вкладывают в это дело свой труд и свой капитал, - сказал руководитель НАСА Джим Брайденстайн.

Он пообещал, что метод забора образцов будет уточнен позже, однако пока не ясно, значит ли это, что грунт будут забирать астронавты и изучать его прямо на Луне, или его все же будут доставлять на Землю.

Однако очевидно, что американцы и в самом деле твердо намерены вновь высадиться на Луне к 2024 году и, используя местные ресурсы, подготовиться к экспедиции на Марс.

В частности, специалисты надеются освоить добычу лунного льда в полярных регионах планеты, чтобы использовать ее в качестве питьевой воды, а также для производства топлива (после молекулярного расщепления), необходимого для полета к красной планете.

При этом космическое агентство вместо того, чтобы самостоятельно разрабатывать и финансировать такие миссии, все больше полагается на частные космические компании, такие как SpaceX Илона Маска, которая уже доставляет для НАСА грузы на МКС, а недавно успешно провела испытания и пилотируемого модуля.

Воины, которые не пили молоко

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Примерно 3200 лет назад на берегах реки Толлензе на севере современной Германии произошла эпическая битва, один из крупнейших конфликтов конца бронзового века. На поле брани остались сотни тел, убитых деревянным, каменным и бронзовым оружем. За что сражались эти люди, остается загадкой, анализы ДНК не дают ответа на такие вопросы, зато кое-что о диете древних воинов они рассказать могут. Как показало секвенирование ДНК 14 скелетов, люди эти не пили сырое молоко - они не переваривали лактозу.

"Мы надеялись найти две группы людей с разными этническими корнями (это объяснило бы противостояние на поле боя), но нет, все они были до скукоты одинаковые", - поясняет соавтор исследования, опубликованного в издании Cell Biology, генетик из университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце Иоахим Бургер.

Даже находка двух женских скелетов не сильно возбудила ученых, но все же сюрприз случился.

Как выяснилось, все эти древние воины не переносили молоко: у них еще не произошла генная мутация, свойственная большинству современных европейцев.

Как показали проводившиеся ранее исследования, за 1000-500 лет до н.э. у населения современной Германии уже имелась способность усваивать лактозу, так что она должна была возникнуть раньше, но уже после битвы при Толлензе.

А это в свою очередь означает, что на протяжении 100 поколений мутации подверглось все население Европы. "Это сильнейшая селекция из когда-либо обнаруженных в человеческом геноме", - восторгается Бургер.

В 2007 году он уже доказал, что первые европейские фермеры, появившиеся более 8 тысячелетий назад, тоже не переносили лактозу.

Тогда ученый полагал, что мутация распространялась по мере развития сельского хозяйства и животноводства. Доводом в пользу этой теории было то, что люди, способные переваривать молоко, получали больше калорий, у их детей был выше шанс выжить, и ген, отвечающий за расщепление лактозы, таким образом передавался из поколения в поколение.

Однако скелеты с боля боя в долине Толлензе наглядно демонстрируют, что людям понадобилось еще шесть столетий, прежде чем у них закрепился этот ген. К тому же анализ ДНК полностью опроверг предложенную в 2015 году теорию о том, что ген был импортирован в Западную Европу еще в пятом тысячелетии до н.э. скотоводами-кочевниками из степей современной Украины и России.

Так что ученые продолжают гадать, когда именно и почему европейцы стали пить молоко. У Бургера на этот счет есть свои предположения: он допускает, что свежее молоко помогало поднять иммунитет жителей городов и деревень железного века, а позже и Римской империи, где скученность населения неизменно вела к эпидемиям. Но это пока лишь предположение.

Австралийский лабрадудель это все же больше пудель

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Что будет, если скрестить лабрадора-ретривера (охотничью собаку) с пуделем (который в наши дни считается декоративным, но когда-то был очень даже охотничьим псом)? Совершенно верно, получатся веселые, жизнерадостные, курчавые лабрадудели, у которых в первом поколении соотношение генов двух пород будет 50-50.

Скрещивать эти две породы начали еще в 1980-е годы в попытке вывести собаку-поводыря, которая почти не линяла бы и не вызывала у хозяина аллергической реакции на шерсть.

Навыки служебной собаки лабрадудель должен был унаследовать от лабрадора, а гипоаллергенную шерсть - от пуделя. Собственно, так и получилось, но потом выяснилось самое интересное.

Как показал анализ ДНК 21 австралийского лабрадуделя, геном последующих поколений почти полностью состоит из ДНК пуделя. То есть их гены постепенно вытесняют гены лабрадора.

Так что сегодня австралийские лабрадудели - это, скорее, пудели с избытком аллелей, определяющих тип шерсти. А само исследование продемонстрировало, как изменение всего нескольких генов может привести к созданию новой породы на протяжении считаных поколений.