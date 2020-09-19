В чем не стыдно выйти из дома в пандемию: 9 модных тенденций нового сезона

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Так было на Неделе моды Mercedes Benz в Мадриде

Нынешний год обманул ожидания многих трендсеттеров: предсказывали одно, а получился полный карантин.

Никто не сулил спортивному костюму такой бешеной популярности, которая на него свалилась в 2020-м - впервые со времен появления в начале 1970-х Брюса Ли в триллере "Лонгстрит" в красно-бордовой олимпийке с белой окантовкой.

Что греха таить, многие модницы и модники в этом году впервые оказались в кризисной ситуации у полного шкафа: когда есть, что надеть, а идти в этом во всем некуда.

Но мода не была бы модой, если бы постоянно не стремилась опередить время.

Вот и сейчас, в нестойкие месяцы смены сезонов и нависшей над миром угрозы второго локдауна, модная индустрия продолжает делать прогнозы относительно того, что же нам следует носить в наступающий осенне-зимний период 2020/21.

Признаюсь, подобный оптимизм даже радует, несмотря на то, что модная индустрия в целом в последние годы приносит больше разочарования, чем радости, поскольку высокая мода зациклилась на себе, а масс-маркет в погоне за новинками мировых подиумов производит слишком много и слишком часто.

В каком-то смысле, локдаун даже пошел на пользу: многие дома моды либо вовсе отменили показы, либо перенесли их в онлайн (чем, кстати, сократили бесконечные перелеты своей фэшн-армии), а масс-маркет в кои-то веки приостановил вал дешевого барахла, взяв в первой половине года вынужденную паузу.

Но модные тенденции не возникают в одночасье; они, совсем как вирусы, витают где-то тут рядом в воздухе, накапливаются, а потом глядишь - и пандемия. То есть все пошли в одинаковом.

Так что, вполне возможно, все остромодное у вас уже есть, надо просто повнимательнее присмотреться к тому, что у вас в шкафу.

Правообладатель иллюстрации Edward Berthelot/Getty Images Image caption У этой гостьи Недели моды в Париже с рукавами все в порядке

Рукава-буффы

Широкие объемные рукава-баллоны по-прежнему с нами. Честно говоря, мы просто не успели их поносить как следует.

Они вернулись в моду несколько лет назад и раздулись до размеров малого летательного аппарата именно к началу нынешнего года, но тут их полет, как мы знаем, был прерван. Временно.

Потому что они по-прежнему украшают собой блузы и платья всех сколько-нибудь заметных брендов и коллекций.

Но тут есть один нюанс: важно, в каком именно месте у рукава имеется наибольший объем.

Берите те, которые имеют объем у плеча, типа рукавов-жиго: они примут зрительный удар на себя и тем самым подчеркнут вашу талию.

Не берите такие, где объем спущен к запястью: на Zoom-собрании вы будете выглядеть как Марфушенька из сказки "Морозко".

Правообладатель иллюстрации Raimonda Kulikauskiene/Getty Images Image caption Гости недели моды в Копенгагене выбрали прямой крой джинсов

Прямые джинсы

Джинсы всей историей своего существования доказали свою универсальность: в них и коров пасти, и от злого шерифа отстреливаться, и на Лазурку, прогуляться по набережной, и в Skype на рабочее совещание.

Единственное, что меняется - это фасон, да и то весьма относительно. Потому что, если вы счастливая обладательница таких ног, на которых хорошо сидят скинни, то и продолжайте спокойно их носить. То же самое с клешами - они всегда будут придавать вашему облику некий хипповый шик, если у вас хватает для них роста.

В этом же году особо модными стали джинсы с прямыми штанинами, одинаково широкими по всей длине. Возможна и некоторая "бананистость" - это когда широкой становится срединная часть, а книзу штанины зауживаются.

В таких джинсах можно много каких собственных изъянов упрятать, но зрительно они укорачивают ноги.

Правообладатель иллюстрации Jeremy Moeller/Getty Images Image caption Инфлюэнсер Лоис Опоку на Неделе моды в Берлине в остромодных кожаных брюках

Эка кожа!

Кожа модна во всех своих проявлениях, как натуральная, так и, конечно, эко, причем последней отдается предпочтение - по этическим соображениям, разумеется. В последнее время экокожу научились настолько хорошо делать, что ее не отличить от настоящей, при этом вещи из экокожи можно стирать, что всегда большой плюс.

Особый писк сезона - это кожаное платье-рубашка в натуральных песочно-карамельных оттенках.

Тут главное помнить, что вторая кожа (как натуральная, так и эко) всегда стремится обнять первую, поэтому даже не обтягивающие вещи будут подчеркивать наиболее выдающиеся части фигуры, если это, конечно, не авиаторская куртка-оверсайз.

Именно поэтому кожаные брюки, а уж тем более комбинезоны - это для модных индиан-джонсов, а всем остальным можно ограничиться юбкой, рубашкой или кожаным-тренчем.

Правообладатель иллюстрации Edward Berthelot/Getty Image caption Стрит-стайл во время Недели моды в Париже: это - правильный тренч!

Старая добрая база

Сказать, что сейчас моден тренч - это все равно что сказать, что стало модно дышать воздухом.

Родившийся когда-то давным-давно, когда Англия еще была старой и доброй, тренчкот никогда из моды и не выходил, но в последние годы он стал, как говорят стилисты, "базой". То есть подразумевается, что такой плащ обязательно нужно иметь всем.

Но это только в случае, если он "правильный", то есть миди-длины, двубортный, сидящий не впритык, а так, чтобы под него, в отсутствие "родной", как у Burberry, подстежки можно было надеть что-то утепляющее. К примеру, тонкую стеганую курточку. Кстати, о стеганой верхней одежде…

Правообладатель иллюстрации Daniel Zuchnik/Getty Images Image caption В модном пуховике хоть куда: пустят даже на Неделю моды в Нью-Йорке

Дутые ветром перемен

Если у вас нет лишних денег на дутую куртку-пуховик с поясом от Prada, то и не надо. Вполне возможно, что ее может постичь судьба трех новых купальников, в которых вы собирались плавать в этом году на Мальдивах.

Так что просто достаньте ту, которая уже висит у вас в шкафу, и оберните в том месте, где обычно проходит талия, ремнем поинтереснее. До магазина или поликлиники вполне можно дойти и в таком виде.

Правообладатель иллюстрации Christian Vierig/Getty Images Image caption Августовская неделя моды в Копенгагене показала: жилетам быть!

Жилетка-2021

Инфлюэнсеры и фэшн-блогеры обещают бешеную популярность этому скромному предмету из мальчикового гардероба.

Какая она, жилетка-2021? Неужели все-таки желтая?

Если серьезно, то тут возможны два варианта: жилетка может быть либо надеваемая через голову оверсайзная - тогда она годится в компаньоны джинсам, брюкам свободного покроя, длинным юбкам, может носиться поверх платья и, само собой разумеется, надеваться на голое тело.

Второй вариант - она может быть на пуговицах, как вязаная, так и тканная, будто взятая из мужской тройки.

Правообладатель иллюстрации Peter White/Getty Images Image caption На показе коллекции Тома Брауна в Париже было много миксования принтов

Друзья в клеточку

Что еще взято из гардероба мужчин - на этот раз тех, кто преимущественно работает на открытом воздухе, - так это клетка.

Клетка бывает очень разной: от шотландской (которая тоже имеет массу клановых подвидов) и клетки имени принца Уэльского до крупной клетки "оконная рама" и мелкой "гусиная лапка".

Все они годятся, и можно даже их миксовать все вместе: крупную с мелкой, "лапку" с "принцем" и т.д. Главное правило: или оставайтесь в одном цветовом поле, или уйдите в контраст: например, наденьте черно-белую клетку с красно-черно-серой.

Правообладатель иллюстрации Edward Berthelot/Getty Images Image caption Вот как-то так, как у трендсеттера Нины Зюсс

А что на ногах?

Если вам нужно купить только одну какую-то пару обуви этой осенью, то пусть это будут именно берцы - то есть ботинки с высоким шнурованным голенищем на толстой рифленой подошве.

Что хорошо в современных моделях, которые есть у каждого популярного бренда, так это то, что теперь не надо мучиться со шнуровкой, потому что практически все они оснащены "молнией" сзади или сбоку.

Берцы подойдут ко всему, кроме, пожалуй, официальных костюмов (если вы, конечно, не министр МЧС); их принято теперь носить с летящими юбками, с длинными платьями, с джинсами и шортами.

Как вариант, подойдут и ботинки-челси (надеваемые, как правило, без застежки), но тоже на утолщенной подошве.

Правообладатель иллюстрации Edward Berthelot/Getty Images Image caption Квадратный мысок - это для тех, кто в теме

Для более элегантного выхода берите сапоги с прямым высоким голенищем, которое должно заходить под подол юбки, чтобы не оставлять колготочного зазора.

Самый актуальный мыс в этом сезоне - квадратный, с легкой ноги модельеров разносезонной обуви Bottega Veneta.

Есть также тенденция в этом году заправлять широкие брюки в столь же широкие голенища сапог, создавая тем самым подколенный буфф, которому позавидовал бы сам Людовик ...надцатый, но я не сторонник таких экзерсисов.

Правообладатель иллюстрации Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Image caption Красное платье Bottega Veneta c резиновыми сапогами в тон

И какого цвета?

Британский Vogue грозится, что, судя по коллекциям известных домов моды, ближе к Рождеству, с дальнейшим ростом цен на золото, все более популярным станет золотой.

Замечено также присутствие красного в разных оттенках, причем Bottega Veneta даже нарядили свою модель в вечернее платье из мокрого шелка и резиновые сапоги - но тоже красные! Так что берите на заметку все те, кто собирается встречать Новый год на загородной фазенде.

Правообладатель иллюстрации Edward Berthelot/Getty Images Image caption Элегантные парижане знают, как сочетать разные оттенки синего

Между тем компания Pantone, которая ежегодно на основе анализа трендов объявляет определенный цвет "основным", считает, что в наступающем году им станет классический синий.

Это - спокойный выбор.

Синий, вообще-то, прекрасный цвет, хоть и считается консервативным. Если вы идете на собеседование на должность разработчика видеоигр нового поколения, то синий костюм вам противопоказан. Во всяком случае, так считают имидж-эксперты.

Но, с другой стороны, классические джинсы всегда ассоциируются именно с цветом индиго, а это, фактически, и есть тот самый синий, а уж джинсы не обвинишь в консерватизме.

Мало того, что синий - это нейтрально-базовый цвет, а значит, сочетается практически со всеми другими, даже с черным (спросите у Армани), он еще и напоминает нам о море, которого мы все в этом году недополучили.