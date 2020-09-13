"Кажется, началось": за какие фейки о коронавирусе штрафуют россиян

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Исследователи РАНХиГС проанализировали, какие слухи о коронавирусе в России наиболее популярны и за распространение каких заводят дела о фейках. Оказалось, что поводом для возбуждения дел чаще всего становятся слухи, подрывающие авторитет власти, а опасные псевдомедицинские советы правоохранительные органы не интересуют.

Исследовательская группа "Мониторинг актуального фольклора" занимается анализом реакций людей на разные социально-политические события и следит за ситуацией с коронавирусом еще с января, когда после вспышки в Ухане слухи о новом вирусе стали распространяться в Китае.

В феврале слухи о коронавирусе начали появляться и в России. "Сначала это были слухи, что коронавирус распространяется через посылки из Китая, что не надо есть бананы, потому что красные точки в них - это следы впрыскивания вируса. Это известная история - еще до этого про бананы писали, что они являются причиной атипичной пневмонии, ВИЧ-инфекции и так далее", - рассказала Би-би-си руководительница исследовательской группы, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, антрополог Александра Архипова.

Какие слухи о коронавирусе самые распространенные?

На данный момент исследователи собрали базу из 165 наиболее распространенных в России сюжетов и устойчивых клише, содержащих в себе слухи о коронавирусе (в нее вошли слухи, собранные с 1 февраля по 10 августа).

Правообладатель иллюстрации The Monitoring of Actual Folklore

На первом месте по популярности оказались слухи, содержащие в себе идею о том, что коронавируса нет и что он не представляет опасности для людей - "это всего лишь грипп", "мы все переболели осенью" и так далее, рассказывает Архипова. Такие слухи за время мониторинга перепостили более полумиллиона раз.

На втором месте идут слухи, содержащие в себе псевдомедицинские советы и народные рецепты, как защититься от коронавируса.

"Они могут быть объединены идеей, что на самом деле коронавирус излечивается простым чудесным лекарством, которое находится рядом - имбирем, содой, чесноком и так далее. Сюда же относятся знаменитые советы Юры из Уханя - молодой врач Юрий Климов, работающий с коронавирусом в больнице Уханя, позвонил своим родственникам и рассказал, что..." - объясняет Архипова.

Третьей по популярности идет группа слухов, в которых люди пытаются объяснить причину появления коронавируса. Сюда относятся слухи о том, что коронавирус создал Билл Гейтс (более 170 тысяч перепостов), что с помощью вакцины от вируса россиян будут чипировать (более 167 тысяч перепостов) и что коронавирус распространяется через вышки 5G (более 123 тысяч перепостов).

Самой опасной Архипова называет вторую по популярности группу слухов о коронавирусе, в которую входят псевдомедицинские советы: "Они мешают человеку адекватно воспринимать медицинскую информацию и правильно лечиться. Сюда же относятся разные конспирологические слухи, потому что заставляют людей отказываться от разных медицинских предосторожностей, вакцинации и всего прочего".

Сколько дел за фейки о коронавирусе возбудили в России?

Параллельно с базой популярных фейков исследователи по открытым источникам (сообщения СМИ, официальные пресс-релизы Следственного комитета и так далее) собрали базу административных и уголовных дел, возбужденных в России за распространение фейков о коронавирусе.

Правообладатель иллюстрации Monitoring of actual folklore Image caption Слухи, за которые чаще всего заводили дела

В нее попали 157 дел - это административные дела, которые возбуждали преимущественно по части 9 статьи 13.15 КоАП (распространение заведомо недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, угрозу нарушения общественного порядка и безопасности), а также 32 уголовных дела по статье 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Наказанием по ним в основном становились штрафы.

Обе эти статьи - сравнительно новые. Часть 9 добавили в статью 13.15 КоАП в марте 2019 года, статья 207.1 УК действует с 1 апреля 2020 года. Официальных данных о том, как применялись эти две статьи в период пандемии, пока что нет.

"До марта 2020 года часть 9 статьи 13.15 КоАП находилась в полуспящем режиме и мало интересовала общественность. В феврале она первый раз применяется по отношению к фейкам о коронавирусе. В марте начинается рост этих дел", - говорит Архипова.

В середине июня правозащитная группа “Агора” отчиталась, что за 2,5 месяца с момента появления статьи 207.1 УК силовики возбудили по ней 33 дела, а по административной статье 13.15 о распространении фейков за три месяца пандемии правоохранительные органы составили по меньшей мере 157 протоколов (речь идет о частях 9-11 этой статьи).

За какие фейки о коронавирусе в России заводили дела чаще всего?

Исследователи проанализировали, за распространение каких фейков о коронавирусе в России заводили дела, и составили рейтинг слухов, за которые дела возбуждали чаще всего.

Слухи, отрицающие коронавирус, - самые популярные у россиян - оказались в этом рейтинге лишь на пятом месте. За распространение слухов из этой группы завели 11 дел, следует из базы данных, которую собрали исследователи.

Потенциально опасные для здоровья псевдомедицинские советы не попали в эту базу вообще - силовики, по данным мониторинговой группы, не возбудили ни одного дела за их распространение.

"Псевдомедицинского совета нет ни одного - про то, что не надо принимать лекарства, не надо ходить к врачам - ничего этого нет. Хотя в реальности, если мы говорим об этих слухах и фейках с позиции опасности, то именно они являются самыми опасными", - отмечает Архипова.

Вместо этого, продолжает антрополог, правоохранительные органы преследовали людей преимущественно за распространение слухов, содержащих критику позиции власти в конкретных регионах - руководство больниц, правительство города и так далее.

Больше всего дел - 48% от общего количества или 81 в абсолютных цифрах - силовики завели за распространение слухов о том, что власти скрывают реальное число зараженных коронавирусом или умерших от него (61 дело), а также за рассуждения о том, что правительство принимает слишком чрезвычайные меры для сдерживания распространения вируса (20 дел).

"Сюда можно отнести жалобы на введение карантина, что закрывают больницы и нельзя получить медобслуживание, что будут закрывать вахты, люди не получат выплаты - то есть реальные жалобы на будущую ситуацию и слухи о том, как она будет выглядеть", - говорит Архипова.

За распространение фейков о том, что вирус - предлог для чипирования людей и что вакцинация опасна, завели пока что по одному делу.

Однако Архипова прогнозирует, что в ближайшее время на фоне новостей о российской вакцине от коронавируса вырастет число дел, возбужденных именно за фейки о вакцинации.

"Напряжение по поводу вакцинации растет. Оно и так очень сильное, потому что многие говорят, что будут отказываться от вакцины, мотивируя это как раз слухами о вакцинации и чипизации. Люди пишут, что готовы отказаться от вакцины, и рассказывают разные способы, как это можно сделать. Я ожидаю ситуации, когда вакцина будет действительно предложена и какие-то группы населения начнут прививать, что будет рост дел за фейки именно о вакцине", - объясняет она.

"Отец работает в ФСБ"

Анализируя дела, исследователи заметили, что среди слухов, за распространение которых были составлены протоколы, часто (более 10 раз) встречается следующая модель - люди пишут, что им что-то по секрету рассказал знакомый врач, родственник-военный и так далее.

"И надо понимать, что это очень характерно для русской души - любовь к информации, полученной от инсайдера. Инсайдером может быть медсестра, родственник-врач, кто угодно. Любой простой, как мы, человек, который находится внутри враждебного нам института - внутри больницы, внутри полиции, и который по секрету сообщает нам некие скрываемые сведения", - говорит Архипова.

Например, в апреле этого года адыгейский центр "Э" заставил извиняться на камеру жителя республики Артема Логунова за то, что на фоне распространения коронавируса он сделал репост шутки следующего содержания: "Отец работает в ФСБ. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю, что происходит, но, кажется, началось”.

Текст этого сообщения появился в рунете еще в 2014 году и с тех пор стал мемом, с помощью него пользователи высмеивают людей, легко поддающихся панике и верящим ничем не подтвержденным слухам.

Какой можно сделать вывод?

"Когда статья о распространении фейков только появилась в прошлом году, я сразу сказала, что она опасна, потому что будет трактоваться в репрессивном смысле и при правоприменении никто не будет обращать внимание на слово "заведомо", - говорит Архипова.

Анализ дел, возбужденных за распространение фейков на фоне пандемии, показал, что ее прогноз подтвердился.

"Правоохранительные органы, которые заводят дела, понимают под общественной опасностью не ситуации, которые могут создать угрозу для людей, а ситуации, в которых у людей может быть подорван авторитет власти", - резюмирует Архипова.