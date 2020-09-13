Почему диснеевский киноремейк “Мулан” спровоцировал скандал

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В пятницу в Китае в прокат вышел фильм “Мулан”, диснеевский киноремейк одноименного мультфильма 1998 года.

Премьера "Мулан" в Голливуде состоялась 9 марта 2020 года. Однако дата выхода в широкий прокат неоднократно переносилась на все более поздние сроки из-за пандемии коронавируса. В августе кинокомпания Disney объявила, что фильм пока не будут выпускать в прокат в США, но покажут на сервисе Disney+.

В Китае карантинные меры уже значительно ослаблены и зрители могут посмотреть фильм в кинотеатрах.

Главные роли в фильме сыграли Лю Ифэй, Джет Ли, Гун Ли, Донни Йен и другие известные актеры.

“Мулан” - не первая попытка Disney экранизировать китайский сюжет. Мультфильм “Мулан”, выпущенный более 20 лет назад, познакомил мир с героями известной китайской народной баллады о воительнице Хуа Мулань.

Кассовые сборы в мире на данный момент составляют почти 6 млн долларов.

В производство фильма компания Walt Disney вложила 200 млн долларов и рассчитывала на высокие кассовые сборы именно в Китае.

Но кажется, ожидания не оправдались. В одной из популярных китайских соцсетей Douban оценка фильма довольно низкая для того, чтобы фильм можно было назвать популярным - всего 4,7 из 10 баллов. Тогда как, например, у фильма “Довод” Кристофера Нолана - 7,8 балла.

Смешение эпох и стилей

Китайский кинокритик и профессор Пекинской академии Ши Вэньсюэ сказал в интервью Global Times, что сдержанное отношение к фильму в материковом Китае вполне объяснимо и ожидаемо. По его словам, дело в том, что создатели фильма довольно легко отнеслись к историческим деталям и в целом, как кажется зрителю в КНР, не смогли понять китайскую культуру.

С точки зрения китайского зрителя, у создателей фильма не получилось рассказать историю Мулан убедительно и увлекательно, говорит кинокритик.

Как объясняет Ши Вэньсюэ, в фильме есть много исторических неточностей.

Так, например, героиня фильма Мулан, жившая во времена династии Северная Вэй (386-534 гг. н.э.), живет в традиционном для южного народа хакка доме "тулоу", который стал встречаться по всему Китаю лишь несколько веков спустя - такие постройки характерны для империи Сун (960-1279 гг. н.э.).

“Вместо китайской истории ее более правильно назвать историей о диснеевской принцессе, например такой, как в анимационном фильме “Холодное сердце”, - говорит популярный китайский кинокритик Юнь Фэйян.

Помимо ряда серьезных исторических неточностей в фильме есть сильные разночтения с оригинальным повествованием. Зрители в обзорах пишут, что отличия настолько серьезны, что сложно мириться с новой версией легенды, которую они знают с детства.

Многие зрители в Китае также отмечают, что в оригинальной истории очень значима патриотическая линия, тогда как в диснеевском фильме она трансформируется в рассказ о воинах, которые слепо защищают императора.

Пугающий грим

Также китайским зрителям не понравился макияж героинь фильма. Они сочли его комичным, а временами даже пугающим.

31-летняя Рейчел Ли, основательница стартапа в Шанхае, говорит, что ей расхотелось смотреть фильм после того, как она посмотрела трейлер.

“Обычно я хожу в кино как минимум раз в неделю. Но после того как я посмотрела трейлер, я передумала идти на “Мулан”. Грим у актеров просто пугающий”, - говорит Рейчел Ли в интервью агентству Блумберг.

Актриса поддерживает полицию Гонконга

Внимание к фильму “Мулан” было приковано еще до начала съемок. В августе прошлого года пользователи соцсетей призывали бойкотировать киноремейк из-за того, что исполнительница главной роли - актриса Лю Ифэй - выступила в поддержку полиции Гонконга, разгонявшей протестующих на улицах города.

Лю Ифэй родилась в Китае, но позже получила гражданство США.

Скандал и общественное возмущение спровоцировала ее публикация в социальной сети Weibo. Актриса опубликовала снимок из правительственной газеты "Женьминь Жибао" и сопроводила его следующим сообщением на китайском: "Я тоже поддерживаю полицию Гонконга. Теперь можете меня бить". Сообщение было также продублировано на английском: "Какой позор для Гонконга. Я тоже поддерживаю полицию Гонконга".

На платформе Weibo актрису поддержали, но в "Твиттере" начал набирать популярность хэштег #BoycottMulan (#БойкотМулан).

Пользователи соцсети обвинили актрису в поддержке полицейской жестокости.

Год спустя после скандала, в минувшую пятницу, 11 сентября, пресс-секретарь китайского МИД Чжао Лидзянь похвалил актрису за поддержку полиции Гонконга и назвал ее “современной Мулан”.

Не та локация и благодарность властям Синьцзяня

Сразу после онлайн-премьеры в США и Европе, которая состоялась 4 сентября, создателей фильма раскритиковали за то, что в качестве места съемки был выбран Синьцзян-Уйгурский автономный район, где в тюремных лагерях содержатся тысячи мусульман-уйгуров.

Особенно возмутило многих зрителей то, что создатели фильма в титрах выразили благодарность местным властям, в том числе и региональному комитету Коммунистической партии Китая, местному управлению пропаганды КПК и управлению госбезопасности городского округа Турфан.

По мнению многих пользователей соцсетей, сотрудничая с китайскими властями, Disney поддерживает их репрессивную политику в отношении уйгуров.

В ноябре прошлого года в руки экспертов из Международного консорциума журналистов-расследователей попали инструкции начальникам лагерей за подписью китайского партийного функционера, бюллетени, которые распространяют внутри лагерей и другие документы. Эти документы свидетельствовали о жесточайшей дисциплине, насильном удержании и постоянном видеонаблюдении за заключенными.

Пекин настаивает на том, что в лагерях обучают волонтеров.

Финансовый директор Disney Кристин Маккарти заявила, что основные сцены фильма снимались в Новой Зеландии. В Китае съемки производились как минимум на 20 площадках - но в основном для того, чтобы более точно передать в картине природу и ландшафт, заявила Кристин Маккарти.

Также она подчеркнула, что слова благодарности в адрес властей региона в титрах - это обычная практика.

Конгрессмены США потребовали в минувшую пятницу объяснений от гендиректора Walt Disney Боба Чапека по поводу сотрудничества с властями Синьцзян-Уйгурского автономного района во время съемок фильма.

“Вызывает тревогу неопровержимый факт сотрудничества компании Disney с властями Китайской Народной Республики, которые ответственны за зверские преступления и за сокрытие этих преступлений”, - говорится в открытом письме конгрессменов.

Сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Том Коттон, а также сенатор-демократ Джефф Мёркли, член палаты представителей США от штата Вайоминг Элизабет Чейни подчеркивают, что о репрессиях в Синьцзяне давно известно и решение о проведении съемок, которое предполагает сотрудничество с властями, фактически негласно оправдывает преступления властей.

В ответ на такие заявления общественности Запада газета КПК "Жэньминь жибао" выпустила редакционную статью, в которой осуждается такая реакция на фильм. В редакционной статье говорится, что обсуждение места съемок является "еще одним проявлением радикальной идеологии в отношении Китая".

Кроме того, как сообщает агентство Рейтер со ссылкой сразу на несколько своих источников, китайское Управление по киберпространству распорядилось не освещать выпуск в кинотеатрах фильма Disney "Мулан". По утверждению источников, это может быть связано со скандалом по поводу съемок в Синьцзяне.

Пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лидзянь в пятницу, 11 сентября, заявил, что слова благодарности в адрес властей Синьцзян-Уйгурского автономного района за помощь в проведении съемок - это не больше, что обычная формальность.