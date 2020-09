Все против всех. Как в Новосибирске прошли самые конкурентные выборы в России

View this post on Instagram

🇷🇺Друзья! В период с 11 по 13 сентября состоятся выборы депутатов в Совет депутатов Новосибирска, и мне необходима ваша поддержка! Найдите время прийти на избирательный участок и отдать свой голос за людей реального дела! #ЗаЯковенко