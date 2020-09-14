Все против всех. Как в Новосибирске прошли самые конкурентные выборы в России

В Новосибирске прошла одна из самых интересных региональных выборных кампаний в России за многие годы. Коалиция соратников Алексея Навального получила несколько кресел в городском парламенте, а партии-новички "За правду" и "Новые люди" устроили тренировку перед думской кампанией.

Возросшая конкуренция привела к взаимным обвинениям в закулисных договоренностях, скандалам с прослушкой и нападениям на агитаторов. О том, как проходила эта кампания, читайте в репортаже Би-би-си.

Все против всех

Весь Новосибирск завешан предвыборными баннерами. На одном и том же перекрестке на избирателя с рекламных щитов смотрит губернатор - призывает голосовать за "Единую Россию", справедливороссы - предлагают идти "против системы", "Партия роста" - сказать свое "нет", а поверх проезжающего мимо трамвая красуется надпись "Новые люди". Неподалеку виден информационный стенд - он заклеен листовками демкоалиции сторонников Навального.

Выборы в Новосибирске - одни из самых конкурентных и жестких, что видели регионы России, считают многие участники кампании. Борьба шла одновременно на двух уровнях - за городской совет и региональное законодательное собрание.

Новосибирск - единственный город в России на этих выборах, где была сформирована оппозиционная коалиция. Город-миллионник и раньше удивлял на выборах - здесь в 2015 году мэром стал коммунист Анатолий Локоть, а в 2019-м второе место занял соратник Навального Сергей Бойко с 19% голосов.

Помимо парламентских партий этим летом в Новосибирске появились три новые политические силы. На выборы в горсовет пошла оппозиционная "Коалиция-2020" - собрание из 31 самовыдвиженца, возглавляемое Бойко, главой штаба Навального.

Также в регионе свои силы пробуют и две новые партии. Партийные списки в областной парламент и несколько кандидатов в городской совет направил писатель и экс-комбат самопровоглашенной ДНР Захар Прилепин со своей партией "За правду", а также основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев - лидер "Новых людей".

Обе партии появились в начале года и без проблем были зарегистрированы минюстом России, который неоднократно отказывал в регистрации партии тому же Навальному.

Новые проекты нужны Кремлю, чтобы "Единая Россия" получила больше мандатов на выборах в Госдуму в 2021 году, писали "Коммерсант" и "Ведомости". По задумке властей, по их данным, партия власти может получить дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не прошедших пятипроцентный барьер.

Ситуация обостряется еще и тем, что между "Единой Россией" и КПРФ существует то ли тесное партнерство, то ли партийная борьба. Мэр Локоть - коммунист, а губернатор Андрей Травников - единоросс.

Локоть - ветеран местной политики, трижды избиравшийся в Госдуму от Новосибирска. Травников - варяг, бывший мэр Вологды.

"Единая Россия" и КПРФ заявляют о тесном сотрудничестве после того, как в 2018 году Локоть и Травников заключили договор - коммунист не пошел на выборы губернатора в пользу ставленника Путина в обмен на финансирование Новосибирска от областного правительства.

Но на этих выборах партии вели себя как оппоненты и обвиняли друг друга в сговоре с оппозицией. Обвиняли друг друга и новоиспеченные партии, но уже в связях с Кремлем, а в это время в штабе оппозиционеров объявляли план "Крепость" из-за найденного прослушивающего маячка.

Ополченцы со Стивеном Сигалом против "косметической" партии

В часе езды от центра города на бетонном пустыре собралось меньше сотни человек. Площадка увешана флагами "Справедливой России", рядом стоит куб беспартийного самовыдвиженца. Перед толпой девушка поет каверы на российские поп-хиты, на подтанцовке - мужчина в костюме медведя.

Тут должна была стоять и палатка партии Захара Прилепина "За правду". Однако агитация опаздывает. Когда, наконец, партийную палатку поставили, оказалось, что она была не согласована на митинге, и сторонникам Прилепина разрешили выставить на площади только столик с листовками.

"Мы - политическое ополчение", - заявляет глава новосибирского отделения партии "За правду" Петр Дикарев. Помимо Прилепина в партии есть Стивен Сигал, Иван Охлобыстин и Владимир Меньшов.

Партия во время этой кампании боролась против ЕГЭ, повышения пенсионного возраста, за полиграф для чиновников и базовый безусловный доход.

"За правду" нужна для защиты интересов семейных людей с традиционными ценностями - "молчаливого большинства", говорит Дикарев. По его мнению, партию должны поддерживать те, кто недоволен властью, но и не хочет быть в оппозиции.

"Получается дурацкая вилка - если ты ощущаешь себя патриотом, то должен поддерживать все, что несет тебе правительство, а если я против - то иди гонять уточек, жечь покрышки, "фургалить", - недоволен нынешним политическим раскладом Дикарев.

Помимо этого одна из задач партии - помешать несистемной оппозиции. Дикарев говорит, что если в Новосибирске соберется массовый митинг, то "каждый крикливый оппозиционер увидит перед собой такого вот серьезного лысого мужика".

Причастность партии к администрации президента Дикарев отрицает, но признает, что угрозу для власти "За правду" не представляет: "Если бы власть понимала, что никак нельзя нас [пускать], они бы сделали все, чтобы мы не появились. Нам не помогали, нам не мешали".

А вот своих конкурентов - партию Нечаева "Новые люди" - он обвиняет в том, что она удобна для власти. По его версии, в Кремле задумали переформатирование структуры власти - старые партии должны отмереть, а новые прийти. "Надо было создавать какую-то площадку, чтобы канализировать самую здравую часть либеральной оппозиции", такой площадкой и стали "Новые люди", считает Дикарев.

"Думаю, что когда учреждалась "За правду", они рассчитывали иметь лучший результат, чем у них есть, поэтому им больше сказать нечего", - парирует в разговоре с Би-би-си политтехнолог "Новых людей" Евгений Журавлев.

Создатель косметики Faberlic Алексей Нечаев учредил "Новых людей" в марте 2020 года. Всего за несколько месяцев его партия смогла набрать популярность в Новосибирской области, не ведя никакой активной кампании - только билборды.

"Новые люди" решили разместить свою рекламу чуть ли не на каждый пятый билборд в городе. Политтехнолог Журавлев объясняет это тем, что времени у партии было мало, а эффект нужен был быстрый.

Свой успех Журавлев объясняет и запросом на изменения в политике. Хотя среди кандидатов от партии числятся почти не известные местные блогеры и общественники, а их лиц на рекламных билбордах "Новых людей" почти нет.

Как и партия Прилепина, "Новые люди" создавались для тех, кто хочет что-то поменять, но не становиться оппозицией. И, также как и партия Прилепина, "Новые люди" через год планируют избраться в Госдуму.

Выборы в региональных парламентах помогут им получить льготу и не собирать подписи для регистрации списков на федеральных выборах.

Причастность "Новых людей" к Кремлю Журавлев отрицает. Если бы партии помогали, то у нее было бы меньше отказов в регистрации кандидатов, уверяет он. "А вот у "За правду" отказов не было. Это история [про связь с Кремлем] скорее про них, чем про нас", - кивает на конкурентов Журавлев.

Но очевидно, что и эти две новые партии, и другие политические силы в регионе ведут свою кампанию так, чтобы расщепить голоса тех, кто не поддерживает "Единую Россию", говорит местный журналист Вадим Кашафутдинов. По его словам, почти все кампании работают против главной оппозиционной силы на этих выборах - "Коалиции-2020" во главе с соратником Навального Бойко.

Почему КПРФ и "Единая Россия" обвиняют друг друга в работе на Навального

Новосибирские выборы стали заметны в федеральной повестке после того, как город посетил Навальный. Политик снимал здесь расследование про местных депутатов из "Единой России". До дороге в Москву из Сибири Навальный был отравлен - предположительно, боевым отравляющим веществом "Новичок" - и сейчас находится в Германии, о его состоянии до сих пор известно мало.

Через несколько дней после отравления команда Навального выпустила расследование. В нем говорится о том, что три новосибирских депутата-единоросса владеют строительными компаниями, которые получают бюджетные подряды.

Один из героев расследования Евгений Яковенко сражается на выборах за то, чтобы избраться в четвертый раз в городской совет. Яковенко - глава ветеранской организации афганцев и в разговоре с Би-би-си называет президента Путина не иначе, как "верховный" (главнокомандующий).

Навальный же обвинил депутата в том, что он владеет строительной компанией, но через сына.

Яковенко факты из расследования не отрицает, но говорит, что и свой дом в Новосибирске и бизнес никогда не скрывал. Его сын владеет строительной компанией "Уютный", которая застроила один из микрорайонов Новосибирска.

"Строительная компания - это груз, которым я сына нагрузил. Это полностью публичная тема", - говорит Яковенко Би-би-си.

По его словам, землю на застройку его компании выделил бывший губернатор - для того, чтобы построить жилье ветеранам-афганцам. Депутат жалуется, что прибыли со строительства не получает, а во время карантина даже пришлось занимать деньги, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам.

Тем не менее, Яковенко не скрывает то, что он довольно богатый человек. "У меня жена между прочим задекларировала 38 миллионов", - говорит он. "Друзья у меня - сельхозпредприятие в Новосибирском районе, ей [жене] некогда заниматься, а на нее просто оформлено. Они занимаются, а ей отдают часть аренды", - рассказывает депутат.

Судя по декларациям, супруга Яковенко действительно задекларировала 38 млн рублей за 2018 год. Но вот в декларации за 2019 указано уже значительно меньше - 4 млн.

КПРФ Яковенко как раз подозревает в сговоре с Навальным из-за "Умного голосования" - стратегии Фонда борьбы с коррупцией по поддержке наиболее сильных оппонентов "Единой России" на выборах. В рамках этой стратегии перед каждыми выборами ФБК обнародует списки кандидатов в регионах, за которых рекомендует голосовать своим сторонникам. Такой список был опубликован и для новосибирских избирателей.

"Смотрим "Умное голосование" и видим, что партии пошли в сговор - и ЛДПР, и КПРФ. Они сделали социологию, поняли, где нет шансов и все [договорились с Навальным]", - считает Яковенко.

Однако "Умное голосование" и саму "Коалицию-2020" в сговоре подозревают и в КПРФ.

Депутат заксобрания Андрей Жирнов считает, что независимые кандидаты выступают в некоторых округах в интересах отдельных представителей "Единой России". По его словам, их задача на этих округах - навредить КПРФ и лично мэру Локтю. Сам Жирнов уже шесть лет работает советником новосибирского мэра.

"Думаю, у некоторых людей из "Единой России" есть желание навредить мэру, потому что у мэра и губернатора хорошие отношения", - говорит Жирнов.

По словам коммуниста, эти выборы - "одна из самый ожесточенных кампаний" на его памяти. Выборы он называет "войной". Главным конкурентом коммунистов он называет "Единую Россию". Но сразу оговаривается, что конкуренция между двумя лидирующими партиями есть, но партийной борьбы нет.

Ситуация в Новосибирской области уникальна, потому как мэр-коммунист и губернатор-единоросс не только не враждуют в регионе, но и договорились о взаимопомощи, из-за этого обе партии "и переплелись хвостами, и в тоже время имеют много противоречий", рассуждает Кашафутдинов.

Уникальность региона, по его словам, заключается и в том, что губернатор не до конца контролирует местную "Единую Россию". Пример - начало работы шестого созыва заксобрания в 2015 году. Тогда парламент, контролируемый "Единой Россией", отказался выбирать себе в спикеры кандидата, предложенного губернатором, и выбрал своего - Андрея Шимкива.

Из-за такого союзничества многие оппозиционеры в Новосибирской области стали воспринимать "Единую Россию" и КПРФ как единую партию. Для ее обозначения местные журналисты придумали аббревиатуру - КПЕР.

Оппозиционная коалиция: с жучками в штабе и отравленным лидером

В пятницу, в последний день разрешенной агитации, дверь штаба оппозиционной коалиции закрыта. Ночью полиция перегородила дорогу перед штабом, а неизвестные люди залезали на крышу здания. Утром сотрудники штаба обнаружили под подоконником офиса электронные приборы, похожие на прослушивающие устройства.

До этого кандидатам от оппозиции срывали агитацию и мешали ставить кубы. Одного из кандидатов сняли с выборов прямо перед публикацией расследования Навального.

Несмотря на то, что избирком уже зарегистрировал Даниила Маркелова, суд признал подписи в его поддержку сфальсифицированными. Маркелов выдвинулся против единоросса и застройщика Дмитрия Джулая - героя расследования Навального.

В то время как все партии завесили город своими билбордами, в коалиции этого сделать не дали. Глава штаба Бойко повесил свой портрет в центре города, но реклама провисела на щите только два дня.

"Позвонили из рекламной компании, сказали, мы вернем вам все деньги, только в суд не подавайте. Мы звонили во все рекламные компании - [они отвечают, что] у нас нет мест", - утверждает Бойко.

Бойко возглавляет штаб Навального в Новосибирске. В 2019 году он занял второе место на выборах мэра города, набрав 19%. Бойко заявляет, что идет на выборы, чтобы решать именно городские проблемы и бороться с коррупцией.

Несмотря на все неприятности, оппозиционерам удалось довести до включения в бюллетени 31 кандидата в городской парламент. В коалицию вошли не только сторонники Навального, но и, например, бывшие яблочники и либертарианцы. Кандидатами решили стать такие известные в Новосибирске журналисты, как Мария Лондон (ведущая местного канала НТН-24) и Алексей Мазур (политобозреватель "Тайга-инфо").

В более чем 20 округах кандидаты от коалиции противостояли действующим депутатам.

Правообладатель иллюстрации dmitry loboyko Image caption 19-летний Вячеслав Якименко ведет кампанию и против "Единой России", и против коммуниста Локотя

Против единоросса Яковенко идет самый молодой на этих выборах кандидат, 19-летний Вячеслав Якименко. Он, как и многие другие оппозиционеры, ведет кампанию и против "Единой России", и против мэра-коммуниста Локотя.

"Наша агитация говорит: вы голосуете за Якименко, но ваш голос - это голос против действующей власти", - рассказывает молодой кандидат.

"Это такие выборы, какими они в идеале должны быть, когда ни один человек до 11 вечера не может сказать, сколько депутатов будет у коалиции. И мне приходится готовить две речи, как на Западе", - вспоминает Бойко.

Кандидаты демкоалиции фокусировались на проблемах экологии, транспорта, уборки улиц и распределения городского бюджета. Федеральных лозунгов во время кампании не было.

Отравление Навального никак не помогло новосибирским оппозиционерам, считают Якименко и Бойко.

"Алексей в сознании был бы нам полезнее, потому что он бы презентовал фильм, он бы рассказывал про "Умное голосование", - рассказывает Бойко.

Как "Умное голосование" поддержало застройщика

Как только "Умное голосование" объявило своих кандидатов в Новосибирской области, на Бойко посыпались обвинения в кулуарных договоренностях.

После финальной встречи с кандидатами от оппозиции в пятницу, 11 сентября, Бойко обступили местные жители, чтобы задать вопрос или пожаловаться на проблемы в своем районе. Один из собравшихся спросил, почему в его округе, где выдвигается коммунист Жирнов, "Умное голосование" предлагает голосовать за самовыдвиженца Андрея Полякова, который возглавляет строительную компанию "Стрижи", в то время, как сам Навальный призывал голосовать против застройщиков.

Правообладатель иллюстрации vk/novosibirsk_2020 Image caption Сергей Бойко возглавляет штаб Алексея Навального в Новосибирске и участвовал ранее в выборах мэра

В ответ Бойко объяснил, о чем они договорились во время визита Навального в Новосибирск: "Если выдвигается и "Единая Россия", и КПРФ, то выбираем КПРФ, если только КПРФ, то любого другого".

В округе Жирнова кандидат от "Единой России" есть, но активную кампанию он не ведет. Главный конкурент коммуниста - как раз застройщик Поляков. Но выбор в пользу Полякова оппозиционер объясняет и тем, что Жирнов якобы уже больше года ведет целенаправленную кампанию и против Бойко, и против "Умного голосования".

После встречи в разговоре с Би-би-си Бойко пояснил, что окончательное решение по "Умному голосованию" принимал начальник всех штабов Навального Леонид Волков, а местный штаб только предоставлял информацию о кандидатах.

А Жирнов заявил, что, по его информации, Поляков, если выиграет выборы, обязался вступить во фракцию "Единой России".

Бойко объясняет нападки со стороны КПРФ и тем, что коммунисты видят в оппозиции главного конкурента: "Мы воюем с "Единой Россией", но это стратегическая война, а тактически мы больше угроза для коммунистов. Разочарованный в КПРФ электорат уходит или к ЛДПР, или к нам".

Соратники Навального уверены, что две партии договорились друг с другом. На 18 из 50 округов кандидатов выставили либо КПРФ, либо "Единая Россия", а на остальных активную кампанию ведет только один кандидат - либо коммунист, либо единоросс, утверждает Бойко.

Кандидат от КПРФ Жирнов отрицает, что округа были поделены - говорит, что КПРФ специально выбирала те районы, на которых партия сможет "совершить прорыв".

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Итоги выборов

День голосования в воскресенье, 13 сентября, прошел тихо и при низкой явке. На выборах в горсовет проголосовало около 18% новосибирцев, а в заксобрание - около 25%.

За несколько дней до выборов СМИ и участники выборов заявляли о готовящемся подкупе избирателей. Издание "Тайга.инфо" писало, что студентам Новосибирского университета предлагали по 500 рублей за голос за неназванного кандидата. О готовящемся подкупе избирателей в пользу "Единой России" сообщали и в штабе оппозиционной коалиции, и в КПРФ.

Однако новосибирский избирком заявил, что ни одного подкупа избирателей не подтвердилось.

Но возможные нарушенияне помешали оппозиционерам пройти в горсовет. Бойко обошел главу городского КПРФ Рената Сулейманова, вместе с ним в гордуму прошло еще как минимум два оппозиционера - Дмитрий Картавин и Хельга Пирогова. Она одержала победу над советником мэра Локотя Дмитрием Лобыней. В своем округе также выиграл поддержанный "Умным голосованием" застройщик Антонов. На победу претендует и оппозиционер Якименко.

Местные СМИ подсчитали, что "Единая Россия" может потерять значительную часть своих кресел и в горсовете, и в заксобрании. В прошлом созыве партия власти контролировала оба парламента.

"В новом составе горсовета 22 единоросса вместо 33 и восемь коммунистов вместо 15. Вполне результат", - написал утром Бойко.

В законодательное собрание "Единая Россия" набирает 37% (против 44% в 2015 году). Распределение по одномандатным округам еще не известно. Второе и третье место в заксобрание делят между собой КПРФ и ЛДПР. Следом идут "Новые люди", которые смогли заполучить в областном парламенте два мандата с 7% голосов.

"Суммарно число голосов за кандидатов от коалиции больше, чем у "Единой России" и КПРФ", - подсчитал Бойко.