Лукашенко прилетел на встречу с Путиным: пресс-конференций не будет

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Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. В Беларуси больше месяца продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов. Светлана Тихановская уже выразила сожаление, что Путин решил "вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом".

Как сообщило белорусское государственное информагентство БелТА, самолет Лукашенко совершил посадку в аэропорту Сочи. В сообщении говорится, что президенты обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, тематику союзных отношений, международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.

Переговоры пройдут в формате "один на один". Ни подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров не запланировано, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также говорил, что "каждый раз и торгово-экономическое сотрудничество, и вопросы, связанные с задолженностями, и вопросы, связанные с энергоресурсами, с поставками нефти, нефтепродуктов, газа и так далее, и вопросы интеграции в рамках ЕврАзЭс, и в рамках СНГ, и в рамках союзного государства всегда находятся на повестке дня во время общения двух президентов, так же, как обмен мнениями по наиболее актуальным процессам, которые происходят на европейском континенте, региональные конфликты".

Сам Лукашенко заявил ранее, что рассчитывает на предстоящей встрече поставить "жирную точку" в реализации договоренностей премьеров двух стран, чтобы "двигаться дальше".

Встречу двух президентов прокомментировала оппонент Лукашенко на прошедших в августе президентских выборах Светлана Тихановская.

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи - это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом", - приводит ее слова Tut.by.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли выборы, на которых Александр Лукашенко, по версии подконтрольного ему центризбиркома, в шестой раз избрался президентом страны, собрав около 80% голосов.

Однако сразу после оглашения предварительных итогов в стране вспыхнули массовые протесты. Протестующие, опираясь на многочисленные свидетельства и собственный частичный подсчет, говорят, что результаты грубо фальсифицированы.

Часть белорусских оппозиционеров считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, часть - что истинные результаты голосования установить невозможно, и страна нуждается в новых, честных выборах.

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Светлана Тихановская стала главным кандидатом от оппозиции после того, как власти арестовали ее мужа, популярного блогера, который собирался баллотироваться в президенты, а также еще одного потенциального соперника Лукашенко на выборах.

В прошедшее воскресенье, по данным МВД Беларуси, в стране за нарушения закона о массовых мероприятиях были задержаны 774 человека.

Москва по-прежнему считает Лукашенко легитимным президентом. На прошлой неделе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что после выборов всегда есть недовольные, а массовые акции протеста в Беларуси не означают, что все белорусы выступают против Лукашенко.