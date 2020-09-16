Выборы президента США-2020 для "чайников" - самый простой путеводитель

Президент Соединенных Штатов Америки оказывает огромное влияние на то, как мир реагирует на международные кризисы - войны, глобальные пандемии и изменение климата. Поэтому каждые четыре года, когда в США выбирают президента, кампания вызывает огромный интерес далеко не только в этой стране. Однако далеко не все понимают, как именно работает выборный процесс.

Если вы хотите понять, откуда берется коллегия выборщиков и что такое ключевой штат, читайте наше - самое простое - руководство по выборам в США.

Когда происходят выборы и кто в них участвует?

Выборы президента всегда приходятся на вторник после первого понедельника ноября. На этот раз этот день - 3 ноября.

В отличие от многих других стран, в политической системе США доминируют всего две партии, поэтому президент всегда принадлежит к одной из них.

Республиканцы - консервативная политическая партия в США, и их кандидат на выборах в этом году - действующий президент Дональд Трамп, который надеется обеспечить себе еще четыре года у власти.

Республиканская партия также известна как Grand Old Party (GOP) - Великая старая партия. В последние годы она выступала за сокращение налогов, право на ношение оружия и более жесткие ограничения на иммиграцию. Поддержка партии, как правило, сильнее в американской глубинке. Среди бывших президентов-республиканцев - Джордж Буш, Рональд Рейган и Ричард Никсон.

Демократы - либеральная политическая партия США. Их кандидат - Джо Байден, опытный политик, наиболее известный тем, что он восемь лет был вице-президентом во времена Барака Обамы.

Демократическую партию лучше всего характеризует ее либеральная позиция по таким вопросам, как гражданские права, иммиграция и изменение климата. Она придерживается мнения, что правительство должно играть более важную роль в жизни людей, например, предоставлять медицинское страхование. Поддержка партии, как правило, сильнее в городских районах Америки. Среди бывших президентов-демократов - Джон Кеннеди, Билл Клинтон и Барак Обама.

Обоим кандидатам за 70. Трампу, если он выиграет выборы, к началу второго срока будет 74 года, а в случае победы в свои 78 лет Байден станет самым старым президентом (на первом сроке) в истории США.

Как определяется победитель?

Как на своем опыте убедилась Хиллари Клинтон в 2016 году, победителем не всегда оказывается кандидат, набравший простое большинство голосов на национальном уровне.

Хиллари Клинтон была конкурентом Дональда Трампа в 2016 году. В итоге она набрала почти на три миллиона голосов больше, чем Трамп, главным образом потому, что за нее проголосовало большинство в таких штатах, как Нью-Йорк и Калифорния. Тем не менее, ее соперник легко победил в коллегии выборщиков с перевесом в 304 голоса против 227, потому что он выиграл выборы в нескольких ключевых штатах.

Решающими для кандидатов в президенты становятся голоса не избирателей, а коллегии выборщиков. Каждый штат представляет определенное количество голосов в коллегии выборщиков в зависимости от его населения. Всего в коллегии 538 мест, поэтому победителем становится кандидат, набравший 270 или больше голосов выборщиков.

Как и большинство систем голосования, коллегия выборщиков имеет ряд плюсов и минусов, но пользуется большим уважением из-за того, что ее исторические корни восходят ко времени основания США. Обычно коллегия отражает результаты голосования по стране, но на двух из последних пяти выборов, включая победный для Дональда Трампа 2016 год, этого не произошло.

Это означает, что фактически голосование идет на уровне штатов, а не на общенациональном уровне.

Во всех штатах, кроме двух, действует правило "победитель получает все", поэтому кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей, получает все голоса коллегии выборщиков штата.

Большинство штатов имеют устоявшиеся политические предпочтения и, как правило, голосуют в основном за одну из партий. Поэтому кандидаты сосредоточивают свои усилия на десятке или около того штатов, в которых у них примерно равные шансы. Эти штаты называются ключевыми.

В этих штатах, которые также часто называют колеблющимися, предпочтения избирателей разделены между демократами и республиканцами примерно поровну. Традиционные ключевые штаты включают Флориду и Огайо. Другие, такие как Аризона и Техас, в прошлом голосовавшие за республиканцев, в 2020 году считаются ключевыми из-за растущей поддержки Демократической партии.

Кто имеет право голоса и как происходит волеизъявление?

Если вы гражданин США и вам исполнилось 18 лет, у вас есть право голосовать на президентских выборах.

В 2016 году право голоса имели около 245 млн человек, но на самом деле голосовали менее 140 миллионов. По данным Бюро переписи населения США, большинство людей, не прошедших регистрацию для голосования, заявили, что их просто не интересует политика. Те, кто зарегистрировался, но не голосовал, указали, что им не нравятся кандидаты.

Однако во многих штатах были приняты законы, требующие от избирателей предъявлять удостоверяющие личность документы, прежде чем они смогут проголосовать.

Эти законы часто вводятся республиканцами, которые объясняют их необходимостью защиты от фальсификации результатов голосования. Но демократы обвиняют их в том, что они используют это как форму давления на электорат, поскольку часто это более бедные избиратели из числа меньшинств, которые не могут предоставить удостоверение личности, например, водительские права.

В разных штатах также действуют разные правила в отношении голосования заключенных. Большинство из них теряют право голоса, когда суд признает их виновными, но восстанавливают это право после отбытия наказания.

Большинство людей голосуют на избирательном участке в день выборов, но в последние годы растет число альтернативных методов голосования. В 2016 году 21% проголосовавших сделали это по почте.

В этом году альтернативные способы голосования широко обсуждаются из-за пандемии коронавируса. Некоторые политики призывают к более широкому использованию почтовых бюллетеней, но президент Трамп заявил, что это может привести к еще большей фальсификации результатов. Однако серьезных доказательств не привел.

Критики утверждают, что почтовые бюллетени тоже можно фальсифицировать - и такие случаи (с участием и республиканцев, и демократов) были. Однако многочисленные исследования на национальном и государственном уровне не обнаружили никаких доказательств значительных фальсификаций.

Выбирают только президента?

Нет. Все внимание будет приковано к Трампу и Байдену, но, заполняя бюллетень, избиратели также будут выбирать новых членов Конгресса.

Конгресс — это законодательный орган США. Он состоит из двух палат - Палаты представителей и Сената. Члены Палаты представителей избираются на двухлетний срок, а сенаторы - на шестилетний срок и делятся на три группы, что означает, что треть из них переизбирается каждые два года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Демократы уже составляют большинство в Палате представителей, поэтому они будут стремиться сохранить контроль над ней, одновременно пытаясь получить большинство в Сенате.

Если у них будет большинство в обеих палатах, они смогут заблокировать или отложить практически любые планы президента Трампа в случае его переизбрания.

В этом году на выборы выставлены все 435 мест в Палате представителей и 33 места в Сенате.

Когда мы узнаем результаты?

Подсчет всех голосов может занять несколько дней, но обычно рано утром следующего дня уже становится ясно, кто победитель.

В 2016 году Дональд Трамп в 3 часа ночи вышел на сцену в Нью-Йорке, чтобы произнести речь перед толпой ликующих сторонников.

Но не торопитесь ставить будильники. Должностные лица уже предупреждают, что результатов в этом году нам, возможно, придется ждать дольше - возможно, несколько дней, а то и недель - из-за ожидаемого увеличения количества бюллетеней, отправленных по почте.

В США есть два способа проголосовать: прийти на избирательный участок в день выборов или воспользоваться почтовым бюллетенем. Однако в разных штатах разные правила. Все штаты предлагают ту или иную форму голосования по почте, но во многих требуется указать причину, по которой вы не можете голосовать лично в день выборов. Некоторые штаты считают эпидемию коронавируса веской причиной для использования почтовых бюллетеней, но не все.

Последний раз, когда имя победителя не стало известно через несколько часов после закрытия участков, случился в 2000 году. Тогда претендентам пришлось в течение месяца ждать решения Верховного суда.

В 2000 году гонка между кандидатом от республиканцев Джорджем Бушем и кандидатом от демократов Элом Гором свелась к выигрышу во Флориде, где их разделяло всего несколько сотен голосов. Последовали недели судебных баталий, которые повлекли за собой пересчет голосов, но в конце концов вмешался Верховный суд. Победителем был объявлен Буш, получивший все 25 голосов коллегии выборщиков Флориды. С ними он набрал требуемый для победы 271 голос в коллегии выборщиков. Гор, в целом получивший в стране больше голосов, чем Буш, признал свое поражение.

Когда победитель становится президентом?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Если Джо Байден победит на выборах, он не заменит президента Трампа немедленно, поскольку закон устанавливает переходный период, чтобы дать новому лидеру время назначить министров кабинета и составить свои первые планы.

Новый президент официально вступает в должность 20 января на церемонии, известной как инаугурация, которая проводится на ступенях здания в Вашингтоне, где заседает конгресс, - Капитолия.

После церемонии новый президент направляется в Белый дом, чтобы начать свой четырехлетний срок на посту главы США.