Цель - Венера. Какой будет новая космическая гонка?

Правообладатель иллюстрации Rocket Lab Image caption Фото Земли с борта корабля Rocket Lab Photon. Он полетит к Венере в 2023 году

Недавнее открытие астрономов, указывающее на возможность существования на Венере простейшей жизни, дает толчок планам полетов на ближайшую к нам планету.

Мы не знаем, является ли обнаруженный в венерианской атмосфере при помощи мощного телескопа газ фосфин продуктом жизнедеятельности микробов, или имеет неорганическое происхождение. На данном этапе ни о чем нельзя говорить с уверенностью. И единственный способ проверить догадки - доставить на Венеру приборы для исследований.

Сейчас единственным земным аппаратом даже не на самой Венере, а на ее орбите является японский зонд "Акацуки". Но он был запущен задолго до открытия фосфина и ответить на связанные с ним вопросы не может, потому что для этого и не предназначался.

Нужны тщательные исследования. И первую техническую возможность предлагает американская частная космическая компания Rocket Lab.

Недавно этот стартап заставил о себе говорить, запустив с мыса Махия на Северном острове Новой Зеландии созданную им небольшую ракету-носитель "Электрон".

Глава Rocket Lab Питер Бек особенно увлечен Венерой и уже объявил, что планирует отправить туда космический аппарат в 2023 году. Он говорит, что компании по силам самостоятельно профинансировать проект и построить космический аппарат.

Rocket Lab уже создала модуль "Фотон", запускаемый при помощи носителя "Электрон".

В принципе, он предназначен для доставки и размещения на требуемых околоземных орбитах спутников разного назначения. Но модуль обладает большими возможностями и вполне способен доставить исследовательский аппарат и на другую планету, а также сам нести некоторые приборы.

Правообладатель иллюстрации ESA Image caption Питер Бек считает, что Венере исследователи уделяют недостаточно внимания

Питер Бек планирует сбросить с орбиты на Венеру зонд весом 37 кг. Пролетая через венерианскую атмосферу, он будет передавать собранные данные по радио на "Фотон", а тот, в свою очередь, на Землю.

"Звучит не очень впечатляюще, но на самом деле 37 килограммов - это уйма приборов, особенно если вы заранее знаете, что ищете и хотите замерить", - сказал Бек Би-би-си.

"Венера в последнее время была обделена нашей любовью. Я полагаю, что 2023 год - шанс это исправить. Правительства не умеют поворачиваться быстро, а частное предприятие может. Мы способны полететь туда за небольшие деньги, повторить это много раз, сделать несколько заходов и проверить полученные результаты".

Правообладатель иллюстрации Rocket Lab Image caption "Фотон" компании Rocket Lab - зонд в венерианскую атмосферу сбросят именно с него

Действительно, большие космические агентства исповедуют другую философию. Они ищут совершенства, сложности, высочайшей точности - и в результате их полеты стоят дорого и происходят редко. Это вопрос компромисса между ценой и качеством.

Главный недостаток атмосферного зонда от Rocket Lab состоит в том, что он, падая сквозь атмосферу Венеры, лишь очень короткое время пробудет в слое на высоте 50-60 километров, где обнаружен фосфин. Толком замерить ничего не успеешь.

Хотелось бы иметь устройство, способное парить в венерианских облаках несколько недель или даже месяцев и детально исследовать их. К примеру, воздушный шар.

Подобный проект, очевидно, по силам лишь крупной организации.

"Мы предлагали это Европейскому космическому агентству в 2010 году, но безуспешно", - рассказывает доктор Колин Уилсон из Оксфордского университета, работавший на программу ЕКА по изучению Венеры в 2006-2014 годах.

"В этом году мы возродили эту идею и на сей раз обратились к НАСА. Планируем отправить на Венеру воздушный шар, который будет исследовать облака два месяца, с аппаратурой, специально нацеленной на поиск биологического материала".

Замысел выглядит фантастикой, но в 1980-е годы СССР уже запускал в венерианскую атмосферу воздушные шары в рамках проекта "Вега". Правда, они продержались всего пару дней.

Правообладатель иллюстрации Tibor Balint Image caption Ранее в этом году в НАСА тоже присматривались к концепции полета на шаре

Проблема в том, что если НАСА или ЕКА одобрят проект прямо сейчас, то воздушный шар полетит где-то в 2030-х годах - по-другому они не работают. Менее сложные концепции могут быть реализованы в конце текущего десятилетия. Что возвращает нас к подходу Rocket Lab - если мы хотим скорейших результатов.

Руководитель группы исследователей, обнаружившей в атмосфере Венеры фосфин, профессор Джейн Гривз из Кардиффского университета, надеется, что человечество найдет новаторские способы отправки туда научных зондов.

"Думаю, в какие-то разумные сроки мы сумеем послать на Венеру хоть маленький аппарат. Может быть, его сбросит по пути корабль, направляющийся еще куда-то, скажем, к Солнцу. Пусть это будет крошечное устройство на микрочипах, лишь бы получить хоть какие-то новые данные.

"Позвоните мне, - отвечает Питер Бек. - Кто хочет присоединиться к нам, присоединяйтесь. Но помните: поезд уже уходит!".