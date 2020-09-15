Правообладатель иллюстрации Mikita Mikado

"Лед тронулся. Добро победит", - говорил около месяца назад сооснователь крупной белорусской IT-компании PandaDoc Микита Микадо. В ответ на жестокие разгоны мирных протестов в Беларуси Микита предложил помощь силовикам, которые откажутся бить людей и уволятся из органов.

После этого Микадо помог десяткам бывших милиционеров, но теперь он говорит, что ему самому нужна помощь: четверо сотрудников его минского офиса были арестованы и обвинены в мошенничестве. Каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы.

Микита Микадо называет происходящее политическими репрессиями, цель которых - оказать давление на него, однако принял решение прекратить проект помощи силовикам.

В своем первом со времени ареста его подчиненных подробном интервью Микита Микадо рассказал Би-би-си о том, насколько тяжело далось ему это решение, испытывает ли сожаление о том, что оказался вовлечен в политическую активность, а также чем, по его мнению, обернутся нынешние события в Беларуси для будущего IT-отрасли.

"Я подозревал, что есть опасность для меня лично"

- Как вы себя чувствуете?

- Ужасно, - вздыхает Микита, неподвижно глядя в камеру своего лэптопа.

В Сан-Франциско, где живет сооснователь PandaDoc, утро, мы общаемся по скайпу.

Говорит Микита спокойно, но осторожно, тщательно подбирая слова и делая долгие паузы, прежде чем ответить.

"Мне очень тяжело. Очень тяжело. Но я думаю, что мне было бы так же тяжело, если бы я ничего не сделал", - помолчав какое-то время, добавляет он.

Микита Микадо - один из наиболее успешных белорусских IT-бизнесменов: в основанную им компанию Pandadoc, занимающуюся автоматизацией документооборота, он смог привлечь около 50 миллионов долларов иностранных инвестиций.

В минском офисе компании работают 240 человек. У Pandadoc есть офисы в США и на Филиппинах. И он - один из первых представителей IT-индустрии, открыто выразивших недовольство жестким подавлением протестов в стране.

"Очень тяжело сидеть и ничего не делать, - объясняет Микита свою позицию. - Очень тяжело ничего не сказать. Очень тяжело не втянуться. Когда видишь "синих людей", когда знаешь, что взрывались гранаты, что стреляли по людям, невозможно оставаться в стороне".

В рамках проекта Protect Belarus, созданного сразу после жестких разгонов белорусских протестов 9-13 августа, Микита Микадо начал оказывать поддержку представителям силовых ведомств, принявшим решение уйти из органов. Милиционерам предлагали юридическую и финансовую помощь, оплату курсов переквалификации, включая курсы IT. В "Инстаграме" Protect Belarus можно прочитать десятки успешных историй бывших силовиков.

"Эта инициатива, видно, была настолько успешной, что по моему бизнесу ударили таким образом - задержали четверых сотрудников, заблокировали счета компании", - размышляет Микита.

Image caption По словам Микиты Микадо, инициатива оказалась настолько успешной, что вызвала резкую ответную реакцию властей

Еще недавно воодушевленный успехами своего ставшего резонансным проекта и активно раздающий интервью, после ареста своих сотрудников Микита на какое-то время пропал из публичного пространства. Его беседа с корреспондентом Би-би-си - первая с момента задержаний.

"Я подозревал, что есть опасность для меня лично, - говорит Микадо. - Есть опасность для моего бизнеса. Но я не мог себе представить, что мои сотрудники окажутся в опасности".

Четыре сотрудника PandaDoc - бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и директор по HR Владислав Михолап - были арестованы по обвинению в хищении в особо крупном размере. Речь шла о хищении около 107 тысяч белорусских рублей (около 41 тысяч долларов США). Но затем статью изменили на мошенничество, которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

По словам Микиты Микадо, задержанные коллеги не имели никакого отношения к его проекту, особо не интересовались политикой и протестами, а всё произошедшее - попытка оказать давление на самого бизнесмена.

Правообладатель иллюстрации PandaDoc Image caption Четверо сотрудников PandaDoc арестованы на два месяца, им грозит до 10 лет тюрьмы

"Это ни в чем не повинные люди, - говорит он. - Всё, что я делал, делал исключительно от себя. И то, что я делал, не нарушает закон. Я помогал начать новую жизнь людям, которые отказались участвовать в терроре, отказались бить".

"Виноват я? Или виноват режим?"

Александра Дикан - супруга одного из задержанных, Виктора Кувшинова, - не сомневается в том, что его арест связан с инициативой Микиты Микадо.

"У меня была надежда, что это просто допрос с пристрастием, что это ошибка, - говорит Александра в интервью Би-би-си . - Я чувствовала себя не так плохо, как через несколько дней, когда стало известно об уголовном деле".

Image caption Александра Дикан - супруга арестованного Виктора Кувшинова - говорит, что не представляет как можно растить ребенка в стране, где нет базовой гарантии твоей безопасности

Опасаясь за безопасность ребенка и свою собственную, Александра экстренно покинула Беларусь. Она остается в постоянном контакте с Микадо и благодарит его за поддержку.

"Мне каждую ночь снились кошмары, что меня тоже забирают. Я не знаю, как можно растить ребенка в стране, где нет базовой гарантии твоей безопасности, - говорит Александра. - Человеческую жизнь можно разрушить по щелчку пальца".

Команда Микадо старается оказывать задержанным сотрудникам юридическую помощь. И помимо этого ведет активную кампанию в соцсетях под хэштегом SavePandadoc ("сохраните Pandadoc") - в разных городах мира прошли акции солидарности, участники которых выходили на улицы в масках панды.

Несмотря на активность в соцсетях, очевидно, что после ареста своих сотрудников Микита заметно сбавил тон в отношении властей, стал более сдержанным в своих формулировках.

"Мы стараемся переломить ситуацию и пытаемся действовать в правовом поле, хотя понятно, что это дело находится за рамками правового поля", - говорит бизнесмен.

Чувствует ли он свою вину за то, что случилось?

"Виноват в этом я, или виноват режим, который берет ни в чем не повинных людей в заложники? Это важный вопрос. Лично я могу на него себе ответить, - говорит Микита после паузы, которая длится, кажется, целую вечность. - То, что произошло,- вопиющая несправедливость, которой не должно было быть. То, что сделал режим - ужасно. Эмоции сильные, но это не вина, это ответственность".

"Я сильно переживаю за своих ребят и за то, что с ними происходит", - добавляет Микита.

Image caption Акция в поддержку задержанных сотрудников PandaDoc в Лондоне

Вскоре после задержаний своих сотрудников Микита Микадо принял решение приостановить проект помощи силовикам, а тем, кто ищет поддержки, посоветовал обращаться в другие проекты схожего направления.

Микадо настаивает, что это было его личным решением, которое продиктовано беспокойством о безопасности коллег.

Получается, что власть добилась своих целей?

"Если целью было остановить помощь уволившимся силовикам, которую оказывал лично я, то да, - помолчав, соглашается Микита. - Я не хочу, чтобы еще кого-то не причастного к моей инициативе посадили в тюрьму".

Тем не менее, о проделанной работе он не жалеет: "Я не первый и не последний, кто протянул руку помощи людям. Мне очень тяжело. Но я думаю, что мне было бы так же тяжело, если бы я ничего не делал".

Но тогда сотрудники PandaDoc, возможно, были бы на свободе?

"Возможно. Но были бы в тюрьме другие сотрудники. К сожалению, в тюрьме оказались мои сотрудники. Это больно и тяжело. Но такая ситуация в Беларуси".

"Про хэппи энд говорить не приходится"

Правообладатель иллюстрации Mikita Mikado/Facebook Image caption По словам Микиты, его супруга оказывает ему полную поддержку

Сейчас Микита находится в процессе релокации белорусского офиса Pandadoc в другую страну. Счета компании заблокированы, и он даже не может выплатить людям зарплаты.

Микадо считает, что текущая ситуация в стране и удержание сотрудников в заложниках отразится на IT-индустрии Беларуси и экономике страны самым неблагоприятным образом, обнулив все достижения в сфере технологий последних десяти лет: "Наш кейс продемонстрировал, что любого человека могут посадить в тюрьму за взгляды коллег".

Основатели PandaDoc - не единственные, кто уже принял решение перевезти своих сотрудников за границу или подумывает о переезде. Ранее российский интернет-гигант "Яндекс" вывез часть сотрудников из Беларуси. Об эвакуации своего офиса заявляла компания Viber.

Более 2500 основателей, инвесторов и сотрудников белорусских IT-компаний составили открытое письмо, в котором призвали власть остановить насилие над мирными протестующими и освободить политзаключенных.

"В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. В ближайшее время мы начнем наблюдать массовый отток специалистов за рубеж, открытие офисов в соседних странах, замедление темпов роста IT-сектора, уменьшение инвестиций в белорусские IT-компании", - говорится в письме.

До сих пор IT-сектор оставался в Беларуси одним из самых перспективных и быстрорастущих. Созданный пять лет назад белорусский "Парк высоких технологий" (ПВТ), который называют "Кремниевой долиной Восточной Европы", объединяет более 800 IT-компаний. В прошлом году его доля в ВВП Беларуси составила 5,5%. До начала нынешних протестов аналитики предсказывали, что к 2023 году эта доля увеличится вдвое.

"Это плохо для наших ребят, это плохо для власти. Чем дольше эта история раскручивается, тем быстрее ПВТ выйдет из страны", - считает Микадо.

Спустя месяц после президентских выборов многие лидеры протеста в Беларуси оказались либо в тюрьме, либо за границей. Наблюдатели рассуждают о том, что протест захлебнулся, а президент Лукашенко консолидировал и стабилизировал власть.

Микадо с этим не согласен.

"Пока еще рано говорить о победе какой-либо из сторон, - считает бизнесмен. - Непонятно, как будут разворачиваться события и что будет дальше".

При этом он признает, что в сложившейся ситуации хорошего мало.

"Тут нет позитивного сценария. Вообще, во всей этой истории с применением насилия, с пытками, хорошего выхода нет ни для кого. Про хэппи энд говорить не приходится".