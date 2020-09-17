"Он же никто, просто ребенок, который ушел в лес": как искали Влада Бахова

Image caption Отец Бахова идет по лесу, в котором пропал его сын

В сентябре школьнику из Смоленска Владу Бахову, который весной 2019 года пропал в лесу, должно было исполниться 18 лет. Почти год подростка искали спасатели, военные, полиция и колдуньи. Дело о его исчезновении называют "смоленским Твин-Пиксом".

В январском лесу было темно и холодно. Землю освещал луч фонарика от мобильного телефона. Отчим потерявшегося прошлой весной школьника Иван Фадеев стоял на коленях в луже из снега и льда и выл. Перед ним лежала белая ткань, на которую несколько часов назад следователи собирали кости человека.

"Иван выл, как волк. Я никогда не слышала такого. Он не орал, не кричал, не плакал. Выл", - вспоминает журналист Наталья Лещинская, которая тем вечером стояла рядом с ним в смоленской чаще, изрытой оросительными каналами.

Корреспондент включила камеру на мобильном и начала снимать. Под кустом лежали еще кости, которые следователи не заметили.

Спустя полгода в июле 2020-го мы с семьей исчезнувшего Влада Бахова и адвокатом идем к тому же месту. Через 40 минут топи, ручьев, грязи, колючих веток и зарослей крапивы выше человека мы оказываемся на островке между ручьями. Мать опускается на мокрую землю, отец показывает адвокату, где лежали кости зимой, отчим говорит, что вырытая следователями яма так и не затягивается.

Второй год родители пытаются узнать, что случилось с их сыном, 16-летним школьником, который пропал в этом лесу 6 апреля 2019 года.

"Всегда вписывался за младших"

35-летний житель Смоленска Иван Фадеев, юрист, начальник филиала кадастровой палаты Смоленской области, начал воспитывать Влада, когда тому было пять лет. С родным отцом Влада Андреем Баховым Фадеев не общался: жена Анастасия ушла к нему с ребенком и переехала в Смоленск. Но Влад обоих мужчин звал папами, к отцу в Демидов ездил на выходные, с Иваном делал уроки.

Влад рано стал самостоятельным. Его младший брат, сын Анастасии и Ивана, родился в реанимации, младенцу поставили 12 диагнозов в первую неделю жизни, врачи уже махнули рукой, сказали "Родите еще". У бородатого длинноволосого Фадеева от нервов тогда выпали волосы. Мальчика крестили "с трубками и катетерами". Мать Анастасия легла с ним в московскую больницу: предстояло восемь операций.

Фадеев с Владом остались вдвоем - тогда они особенно сошлись. И даже после развода с Анастасией в 2014 году отчим с подростком дружил.

"Сын из тех, кто послушает, но все равно сделает по-своему, чтобы убедиться", - рассказывает мать. Характер его она описывает, как "вспыльчивый, но очень отходчивый", а Фадеев - как "не проблемный, но ленивый". Как-то раз украл у родителей деньги. Выяснилось, что купил на них игрушечные пистолеты и раздавал младшим.

"Вообще всегда вписывался за младших и против несправедливости, даже если обидчик был в два раза больше, все равно Влад к нему лез со словами "давай сначала меня бей тогда", - вспоминает отчим.

"Он постоянно всем помогал - и своим, и посторонним, и детям. Заступался всегда, - говорит мать. - Он поэтому и хотел быть военным, защищать людей".

За ним хвостиком ходил младший брат Сергей (имя несовершеннолетнего изменено - Би-би-си). "Влад его везде водил, играл с ним и занимался. Малому мы не нужны. Ему нужен Влад. Он его постоянно везде ищет, во сне видит", - вздыхает Фадеев.

Image caption Отчим Иван Фадеев растил Влада с пяти лет

Родители не сразу сказали младшему, что брат пропал. Год говорили, что Влад служит на подводной лодке и там нет связи. Только в мае 2020 года, когда первоклассник в слезах просил сказать правду, объяснили: мол, пропал, но правда, честно, очень сильно его ищем. Мальчик стал носить футболку "Я/Мы Влад Бахов": "Чтобы быстрее найти брата".

Подростковый возраст у Влада начался, когда на него стали заглядываться девочки, вспоминает отчим. Он должен был поступать в академию Александра Невского, но остался в школе на второй год . "Из-за баб! - машет рукой Фадеев. - У него было одновременно по 7-8 девушек, он был умный красивый раздолбай, бабы его и оставили на второй год".

Подросток начал просить деньги, Фадеев устроил его на мойку к приятелю. Пояснил: "Я до того как стать юристом, сам работал грузчиком, дворником, ты тоже иди работай". Влад пришел три раза из десяти месячных смен.

"Я его отругал, а потом, как обычно, очень переживал", - вспоминает Фадеев. Бывший панк и член национал-большевистской партии (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ), сам он работал с 15 лет: торговал водкой в Минске, владел агентством недвижимости, открывал бильярдную с разрешенными драками, управлял стриптиз-клубом с показами артхаусного кино. Энергичному отчиму Влад казался инертным.

"На следующий день приехал к нему, говорю - я тебя люблю, хочу, чтобы ты самостоятельный стал, ты же крутой пацан, можешь хорошо устроиться, в Москву поедешь, не будешь в этом дристаном Смоленске, как я, всю жизнь перебиваться. Он вроде послушал".

"Иди домой"

Зимой 2019 года, за два месяца до исчезновения сына Фадееву позвонила Анастасия: Влад ушел из дома. "Я его ударила", - сказала она.

Оказалось, Влад врал матери, прогуливая школу. Ночевал у девушек - то у одной, то у другой. "Сильно ударила?", - спросил Фадеев. "Пощечину дала", - ответила Анастасия.

Фадеев вспоминает, как тут же позвонил Владу. "Я знаю, что сам виноват, я вот такой, всем обещаю, ничего выполнить не могу", - покаялся подросток, отказавшись возвращаться домой. Он поселился в квартире, которую на двоих снимали его приятель Максим Жумаев с другом.

"Этим новым приятелям ни я, ни отец рады не были. С новой компанией Влад стал иногда прогуливать уроки, плохо учиться, из-за чего мы и конфликтовали", - говорит мать Влада.

Отчим на подростка не стал давить, но сказал - занятия рукопашным боем и бассейн не бросаем. "Я рассчитывал, что если день после школы будет заполнен, ему некогда будет накидываться с приятелями. А утром я ему звонил, будил в школу. Я боялся за него - я сам вырос на улице, сам ушел из дома в 13 лет в каморку к панкам. Отец мой пил, мать работала на трех работах, меня никто не контролировал. Я выбрил ирокез и послал всех на хер. Я же знал этот возраст. Где я его упустил?!"

На вторые сутки Влад попросил бритву и пену. Фадеев купил со словами "в виде исключения, иди домой". На третий день Влад попросил сахара и масла. "Я отсыпал ему горсть сахара, отрезал кусочек масла. Он такой - ****, ну? А я ему - иди домой. Или иди ко мне жить". На четвертый день Влад попросил денег. Фадеев ему: "Ты не работаешь, иди домой". На пятый день в бассейне Влад сказал, что вернется домой.

По словам матери, Влад вернулся домой и понял, что нужно браться за учебу: близились экзамены в конце девятого класса. "У него были очень доверительные на самом деле отношения со мной и бабушкой. Он постоянно рассказывал нам, как он и что, где и с кем и когда. Как мать я знала всё о его переживаниях и юношеских влюбленностях, трудностях и мы действительно были друзьями".

Image caption Бахов занимался плаваньем, рукопашным боем и нравился многим школьницам

Во время нашего интервью Фадеев достает телефон и листает длинные переписки с пасынком во "ВКонтакте". Монотонно читает длинные уговоры. "Поговорил с мамой, если сегодня придешь, по башке не получишь. Придешь?" - "Да".

Вот они идут в бассейн, вот он выбирает новые спортштаны со скидкой, вот просит найти нового репетитора по алгебре. За занятия платили по очереди отчим, мать и родной отец. Куда и с кем Влад ехал, знали обычно все трое.

"Видишь, он постоянно на связи. Вон, третьего марта кому-то врезал в Демидове из-за девочки", - дальше Фадеев уже молча листает переписку. Репетитор, математика, сигареты, бассейн, школа. Пять минут. Семь минут. Вздыхает.

"Влад хотел уйти"

В пятницу 5 апреля 2019 года Фадеев заболел, и в бассейн Влад пошел без него - с другом. После он поехал в Демидов, к бабушке и отцу. На следующий день 6 апреля в субботу сказал бабушке, что пойдет на день рождения на поляну на опушке леса, вернется к 22.00.

Свой айфон он оставил дома на зарядке, взяв с собой старый кнопочный аппарат без сим-карты. Планировал пользоваться им через wi-fi с других телефонов, поясняет мать. На такси с Жумаевым, который и позвал его на вечеринку в чужую компанию, они доехали до шалаша.

Крытый шифером, на поляне у леса, внутри длинный стол и скамейки, этот шалаш - популярное место для тусовок местных подростков. Влад приехал, когда на поляне уже были дочь врио начальника УВД Демидовского района, сын крупного местного коммерсанта, сын бывшего дознавателя, сын бизнесмена и главы администрации одного из поселений Демидовского района, сын полицейского из местного УВД, племянник смоленского депутата и еще несколько человек.

Image caption В шалаши на опушках леса часто приходят подростки из Демидова - подальше от взглядов взрослых

Как говорили позже школьники, в малознакомую компанию Бахов поехал еще и потому, что ему нравилась одна из гостей - дочь врио начальника УВД, блондинка, которая встречалась с именинником.

Отчим листает на телефоне оставшиеся фото с дня рождения. У подростков было вино, водка, пиво и вермут. Как позже говорили родителям сами подростки, Влад быстро побежал напиваться. Потом они начали "прикалываться": боролись, лазили на крышу шалаша.

Родители Бахова подозревают, что кто-то привез наркотики - траву или соль, после которых Влад за полчаса дошел до невменяемого состояния. Это видно на единственном сохранившемся в сети видео с вечеринки. На нем Влад в испачканных штанах со следами крови на правой руке пытается залезть на крышу шалаша за телефоном, который у него забрали, и за патчем с рукава кофты, который кто-то из подростков сорвал.

Сын главы администрации одного из поселений Стас Яскин дважды скидывает его - резко отпускает якобы протянутую для помощи Владу руку. В конце видео в кадре появляется чья-то рука: человек снимает куртку и идет к Владу со словами «**** (конец) тебе».

"А Влад уже хотел уйти. Забрать телефон и уйти", - твердит отчим, пересматривая ролик.

"Они что, труп, что ли, фотографируют?"

Как выяснила Би-би-си после трех дней опросов жителей Демидова и Смоленска, одним видео подростки не ограничились.

Местные говорят, что с того дня рождения в соцсети постили фотографии, выкладывали больше пяти видео и даже ненадолго выходили в прямой эфир. (Все имена, фамилии и записи разговоров со свидетелями есть в распоряжении редакции).

Залитые на YouTube и во "ВКонтакте" ролики и фото, по словам опрошенных, быстро разошлись по группам "Подслушано в Демидове" и "Новое в Демидове", но позже их удалили.

Продавец из Смоленска помнит, как смотрела 6 апреля видео во "ВКонтакте", на котором Влад был сильно пьян. "Какой-то парень держал камеру, снимал себя, а Влад сидел позади на бревне, закрыв голову руками. Тот, с камерой, стучал ему по плечу, спрашивал, мол, как ты. Лицо у Влада было мокрое, футболка мокрая, волосы тоже. А глаза - как будто его рвало, прослезившиеся. И покрасневшие. Потом на видео появилась светловолосая девушка, она кричала матом, общий смысл - что, ух, черт, какой ты пьяный".

Еще засветло, по словам видевших записи, начались издевательства. 6 апреля вечером 10-летняя дочь одной из жительниц Демидова увидела в "Инстаграме" прямой эфир из соседнего леса. Девочка прибежала к маме со словами: "Ой мама, там мальчики и девочки на мальчика писают". Потом рассказала об этом и бабушке. Та удивилась: "Даш, как это писали? А девочки-то как?" А она мне - ой, бабуль, ну садились и писали".

Мать девочки поначалу отказывалась говорить с адвокатом и корреспондентом, но бабушка ребенка настояла: "Дочь, знаешь что, нельзя так больше себя вести. Моя хата с краю, я ничего не знаю - не надо так относиться к чужому горю. У нас еще все впереди, так что поговори".

После этого женщина подтвердила, что смотрела видео, на котором были "знакомые ей подростки". "Было светло. Блондинка, которую я знаю, была на видео. Было ее лицо, как они смеялись над ним и как Влад на карачках стоял на земле в лесу. Он молчал, а она смеялась".

Когда она решила пересмотреть, прямой эфир уже кончился и был удален. С какого аккаунта велся эфир, она не помнит.

Image caption Отец Бахова объехал в поисках тех, кто видел ролики с дня рождения, не один десяток домов в Демидове

"Мы тебя обоссали. Да ты обоссанный!" - слышала на другом видео смех подростков еще одна жительница Демидова. Она зашла в родительскую группу во "ВКонтакте" уточнить, пришли ли другим семьям детские пособия, и в своей ленте наткнулась на эти кадры, сделанные в сумерках. Чья это была запись, был это прямой эфир или опубликованное короткое видео, она не помнит.

"Но я даже помню, где как кто там стоял. Парень худой стоял на коленях, лицом вниз, закрывал его руками, а другие командовали ему, мол, голову подними".

По ее воспоминаниям, парень был "то ли измученный, то ли пьяный". "Один из парней на видео ногой ударил его в голову, подросток упал на землю". В это время проснулся ребенок, свидетельница пошла его кормить, а когда после попыталась найти видео - его уже не было.

Жена одного из полицейских Демидова несколько раз натыкалась на другое видео во "ВКонтакте". "В сумерках сидит на корточках у дерева ребенок, худой подросток, закрывшись руками, - описывает женщина съемку. - А рядом светловолосая девушка, которая ему говорит: "Ты хочешь, чтобы я с тобой встречалась? Посмотри на себя, кто ты, а кто я". И в него плюют, и его толкают".

Видео, по словам жительницы Демидова, видели и другие ее знакомые, но "они боятся": "связей, за работу за свою, шумихи боятся".

Около полуночи 6 апреля другая женщина, хозяйка небольшого магазина в Смоленске, уже собиралась спать и лежа листала ленту в соцсети "Одноклассники". Там она подписана на группы о родном городе, где у нее дом и десять кошек - "Новое в Демидове" и "Подслушано в Демидове".

"Сначала вылезла фотография, как днем худенький мальчик в чем-то светлом летит на землю руками вперед, колени согнуты, а чья-то нога в кроссовке как будто толкает его сзади, и вокруг несколько подростков", - рассказывает она.

На следующей фотографии уже были сумерки. "Он уже лежит на земле, лицом внизу, подтянув к себе руку и ногу. Вокруг стоят три плечистых здоровых парня, сзади виден шалаш. Я не стала приближать, потому что испугалась картинки. У меня вообще сложилось впечатление, что он не живой. Они что - труп, что ли, фотографируют? Я даже так вслух сказала. Испугалась и закрыла компьютер".

Утром 7 апреля она, как обычно, позвонила соседке, которая присматривает за ее котами. "Что у вас в Демидове за ужасы творятся? Я такое фото жуткое видела, что выключила компьютер! А она мне отвечает - у нас мальчик пропал".

По объявлениям о пропаже женщина узнала во Владе подростка с фотографий. Она попыталась заново найти снимки, но в "Одноклассниках" их уже не было.

Image caption Экстрасенсы и колдуны привели семью Бахова на федеральные телеканалы

Все свидетели, которые рассказывают о фото с дня рождения в "Одноклассниках", видео "ВКонтакте" и прямом эфире в "Инстаграме", между собой не знакомы и не встречались. Родители Влада, адвокат семьи Бахова и Би-би-си нашли их, пока расспрашивали жителей Демидова об апрельском дне рождения.

Следователи допросили только двух жительниц Демидова, но, как утверждают эти женщины, во время разговора убеждали их, что они лгут - мол, байки какие-то рассказываете. Больше никого из видевших отрывки видео в следственный комитет не вызывали.

По данным источника Би-би-си в следственном комитете, они отправили во "ВКонтакте", "Одноклассники" и Youtube запросы о восстановлении удаленных роликов, но ответов до сих пор не получили.

В показаниях в уголовном деле и на вопросы журналистов половина подростков, которые были на дне рождения, вообще отвечали, что связи в лесу не было. С Би-би-си все участники дня рождения общаться отказались. На сохранившихся фото с вечеринки многие сидят с телефонами в руках. Когда корреспондент Би-би-си ходил по лесу с семьей Бахова, мобильные телефоны у всех работали.

"Сараи, заброшки, дачи - мы заходили в каждый дом"

6 апреля в 23.30 отцу Влада Андрею Бахову постучали в окно: "Влад исчез".

Подростки сбивчиво говорили, что школьник пропал около 19.00. Кто-то думал, что тот пошел в туалет, кто-то - что Влад сам поехал в город. Девушка именника успела позвонить отцу - и первым взрослым, оказавшемся на месте вечеринки, стал майор Дербанов.

Поляну в это время убрали - к приезду полицейского или вместе с ним, неизвестно. Обычно у этих шалашей, по словам местных, после выходных лежит гора мусора, но на этот раз после гульбы больше 13 подростков там не осталось ни окурка, ни бутылки. Забрали заодно рюкзак, кофту и кепку Влада, отдав их следователю только через три дня - кофту еще и постиранной.

В воскресенье в 8 утра Фадеев сидел дома в Смоленске и давился кашей: сильно болело горло. Позвонила бывшая жена: "Влад пропал в лесу". "В смысле ****? В лесу ******? Какого **** он там оказался, ****!" - отчим вспоминает, что сразу начал орать, "психанул, что не был в курсе, куда пошел Влад".

"Там на месте Андрей", - предупредила Настя. Отец и отчим Влада не дружили: ревность. "Да похер, едем", - побежал собирать вещи Иван. Звонил на работу отпрашиваться, там не сразу поняли: мол, это же даже не твой ребенок.

Image caption Отчим Влада Фадеев показывает, где потеряла след собака-ищейка в первый день поисков

Фадеев с матерью Влада доехали до поляны под Демидовым к полудню. На бревне сидел Андрей, до 4 ночи и с 7 до 11 утра звавший сына по лесу.

"Выбегаем из машины, все стоят. Менты, народ, лесники, - вспоминает Фадеев. - Я им сразу - а чего вы стоите? Я заметался, надо же местных опрашивать, кому куда идти говорить... Я вообще человек активный, я человек-цель. У меня Влад - недостигнутая цель, я ее не могу закрыть для себя. Я его люблю, а еще в голове травма - закрыть цель не могу".

Фадеев взял у кинолога рацию и сунул собаке тапки Влада для бассейна. Ищейка пошла по следу, за ней побежали Фадеев, Бахов-старший, кинолог и отец нравившейся Владу блондинки полицейский Виктор Дербанов.

Собака свернула в проулок, пробежала по песчаной дороге к лесной сторожке, через грунтовку снова свернула на асфальтовую дорогу, ушла в лес к свалке, мимо шалаша в чащу. Уперлась в большой ручей и потеряла след.

Мужчины начали руками валить дерево, чтобы перейти на ту сторону. "Так у нас отношения с Андреем и наладились", - вздыхает Фадеев.

Несмотря на протесты уставшего кинолога, погнали собаку по второму кругу. Не помогло.

К вечеру в лес приехал местный поисково-спасательный отряд "Сальвар". У Бахова разламывалась спина, вылезла грыжа, Фадеев стер ноги в кровь. Они ходили в лес с каждой группой "Сальвара" еще несколько недель и днем, и ночью.

Фадеев купил себе сапоги-забродники до бедер, его друзья - химзащиту, и они полезли в глубокие оросительные каналы - ими пересечен весь лес под Демидовым. Шли вброд, ныряли в болота и пруды и в поисках тела забрасывали туда самодельные кошки (их сварили в местном автосервисе хотевшие помочь мастера).

Один день Фадеев провел в пруду недалеко от места обнаружения останков, обследуя крюками все дно. "Пруд сужался в бобриные ходы, я помню шел и очень боялся этих хаток", - вспоминает Иван.

Поиск днем, работа на отклик, поиск ночью, снова работа на отклик. Приехал на помощь СОБР и военные. В цепочку вставали по 60-80 человек, лес поделили на клетки по 500 квадратных метров - и поисковики обследовали их все на пятые сутки.

"Лес для нас закрыт, мы все обследовали", - говорил тогда глава "Сальвара". Через неделю следователи вызвали на подмогу московских поисковиков из "Лизы Алерт". Те запустили коптер - отсняли сверху лес. Все кадры сотрудники отдали в Следственный комитет, пояснил Би-би-си координатор общества Виктор Дулин.

Image caption Демидов находится в ста километрах от Смоленска, здесь живут чуть больше 6 тысяч человек

"Мы обошли все дома в деревнях, по ночам, когда "Сальвар" уходил, ехали туда искать, - вспоминает Фадеев. - Сараи, заброшки, дачи - мы заходили в каждый дом. Канавы, заброшенные дворы - ходили с фонариками и проверяли".

Местные знали, что случилось, мужчин пускали на сеновалы, в подвалы и на чердаки. "Мы думали всё, что угодно, хоть что он дополз до деревни и лежит на дворе у какого-то деда, где нет ни телевизора, ни мобильной связи".

Семья проверила все жилые, разрушенные и заброшенные дома в радиусе 25 километров от шалаша, где Влада видели последний раз.

"Мы в буквальном смысле руками рыли землю. За один день проходили от 10 до 20 км. И так каждый день. Не спали, не ели, но искали... Сначала я действительно думала, что Влад просто заблудился, а потом возникло чувство, которое сложно передать словами. Чувство страха, - вспоминает мать Бахова. - Первые дни я боялась, что, пока ищу, увижу тело сына где-то в кустах или под деревом". А потом Анастасия почувствовала, что его рядом нет.

К родителям, рассказывает мать Бахова, начали подходить знакомые со словами о видео, где Влада били и на него мочились. "Мы стали понимать, что подростки скрывают от нас происходящее у шалаша. Я хотела гнать от себя мысли, что случилось что-то плохое, но опять же, мы стали понимать, что Влад никуда не уходил. Он просто не смог бы. Он всегда возвращался домой и знал, что его ждёт бабушка, которую он никогда не подводил".

За это время никто из двенадцати подростков не помогал в поисках. Единожды вышел один приятель, вспоминает Фадеев, "вел себя очень подозрительно, прошел один прочес и вскоре ушел в армию по контракту".

"Внутри ада сделаешь, что угодно"

8 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по 105 статье УК РФ - "убийство". У следователей есть ведомственная инструкция и приказ главы комитета: если пропал несовершеннолетний, сразу возбуждать дело по этой статье - чтобы иметь больше возможностей для поиска.

Когда Андрей, Настя и Иван после ночных поисков ездили опрашивать свидетелей и строчили ходатайства об их допросе, то решили, что "следователи не делают просто ничего".

"Они от меня шугались, как от чумного, слали на хер, а я опять к ним. Сам искал камеры слежения, сам приносил списки очевидцев. Они не относились к нам серьезно, следачка при обыске у Андрея дома шутила: "Ой, может, ты его тут прикопал?" Всем было весело, все считали нас шутами. Почему так относились? Часть народу знали правду и молчали, а часть думали, что просто пьяный ушел в лес - и кто он такой? Он же никто, ****, просто ребенок, который ушел в лес".

В это время бывший мэр Смоленска познакомил Бахова с корреспондентом местной интернет-газеты Натальей Лещинской. Она тогда еще не знала, что будет ходить сутками по лесу, заниматься этим делом больше года, так что в конце концов муж станет ревновать ее к Фадееву, а на работе прозовут "сектанткой".

Лещинская взялась писать о поисках. Ее заметки и интервью расходились по местным блогерам, соцсетям и форумам. О Владе Бахове начали писать другие СМИ. А почтовый ящик корреспондента ломился от желающих помочь в расследовании.

Image caption Дело Бахова уже второй год тревожит тихий провинциальный город, до этого редко попадавший в новостные сводки

С мая 2019 года на семью Влада обрушились блогеры и экстрасенсы. Контакты Баховых опубликовали на эзотерических форумах. Все лето родителям чуть ли не через день писали ясновидящие из Китая, Японии, Германии, Польши, США, Беларуси, Канады.

Версии были однотипные: "Его задушила девушка, когда он, будучи девственником, попытался склонить ее к физической связи. А когда поняла, что Влад мертвый, она его расчленила. И его закопали в болото. У меня карта выпала на эти координаты. Копайте в том углу".

Отчаявшиеся к тому времени родители слушались: брали лопаты и шли в лес копать. "Мы реально начали в это верить. Внутри ада сделаешь, что угодно", - объясняет Фадеев.

Приезжал в Демидов мусульманский маг из Москвы, оказавшийся впоследствии гастарбайтером. Долго искал, а потом начал проклинать семью Баховых черной магией - потому что родители отказались давать свои волосы и кровь для ритуалов.

Другая колдунья из Смоленска обняла Фадеева со словами "Я знаю все". По ее словам, Влад был в портале: "Он зашел внутрь, надо было сделать шаг назад, а он повернулся, так и застрял, теперь выйдет через 30 лет, но можно вытащить. Нужен человек и хлеб".

В лес пошел отец - Андрей. "Они с этой бабой обнимали дуб, на хлеб пытались за руку его вытащить. В итоге колдунья сказала ждать". Всем ведунам Баховы оплачивали дорогу, жилье, еду.

Они искали Влада по лесу с бубном и двумя шаманами. Они ночевали в лесу на рунах. Они объезжали Смоленскую область с маятником в руках. Искали животных, в которых он переселился. "Один раз вышла лосиха - и экстрасенс сразу такая: вот оно, смотрите!" - вспоминает отчим.

В 300 км от Смоленска Фадеев поверил другой колдунье и начал рыть яму: женщина сказала, что там под землей куртка Влада лежит. "Мы делали все. Я знал, что это *******, - соглашается отчим. - Но говорил себе: убеди, что это нужно. Я хотел знать, что я сделал все, на что был шанс".

Image caption Настойчивость и публичность семьи Бахова раздражают многих соседей

"У нас ребенка убили. Ну войди ты в положение!"

Родственники Влада сами звонили известным экстрасенсам. Но кто-то просил 30 тысяч рублей только за первый разговор, у кого-то прием стоил 200 тысяч. В сентябре 2019 года одна из местных блогеров рассказала Фадееву, что в ее деревню приезжает канал ТНТ снимать "Битву экстрасенсов".

Женщина, у которой все родственники перевешались от алкоголизма, вспоминает Фадеев, "написала в редакцию письмо о том, что ее семейство прокляли, монах, кровь-кровь, кладбище, и телевизионщики к ним поехали".

Я решил: едем все туда, попробуем выдернуть себе профессионального экстрасенса.

Когда приехали, поняли, что редакторы к героям не подпускают. Всех экстрасенсов держали в отдельном деревенском доме и по одному вывозили на место съемок - колдовать.

Фадеев после нескольких безуспешных попыток подойти к экстрасенсам встал покурить с водителем. Тот оказался местным. Иван начал рассказывать о своей беде, водитель сказал, что знает всю историю. "Брат, может у тебя машина сломаться?" - спросил тогда отчим Влада. "Да", - ответил водитель.

Через 15 минут в машину Фадеева, которую тот подогнал вместо якобы сломавшейся, села экстрасенс. До места съемок ехать было около пяти минут. Иван включил первую передачу. На заднем сиденье сидела Настя с разложенными фотографиями сына.

Иван начал скороговоркой: "Добрый день, у нас такое случилось, пропал ребенок, просто посмотрите на фото пять минут, умоляю вас". Экстрасенс согласилась. Начала гипнотизировать фото, руны достала колдовать.

"А мы едем, клуб уже рядом, - вспоминает Фадеев. - К машине бросается редактор, я блокирую двери. Через окно прошу дать пять минут времени. Сотрудница в шоке: "Кто вы такой? Что вы делаете? Вы срываете съемку". А я ей кричу: "Сука, у нас ребенка убили. Ну войди ты в положение!"

Фадеев возил экстрасенсов всю ночь до пяти утра. Каждому они с Настей рассказали свою историю. За китаянкой бегали по съемочной площадке. Уговаривать пришлось с переводчиком, сотрудники передачи чуть Фадеева не отдубасили, китаянка сказала: "Самоубийство, девушка, в реке".

Image caption Мать Влада Анастасия Фадеева в лесу, где пропал ее сын

Ведущий программы "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов посоветовал обратиться в шоу Андрея Малахова. Письмо туда написала та же блогер, что вызвала в свое село "Битву экстрасенсов". В декабре Баховых пригласили на съемки программы "Прямой эфир" на канале "Россия-1".

В итоге о деле Влада вышло четыре передачи Андрея Малахова, пятую сняли с эфира. "Там сильно ругали следствие и власть за халатность", - вспоминает журналист Лещинская, участвовавшая в съемках.

После передач все семьи гулявших у шалаша подростков подали иск о защите чести и достоинства к семье Бахова, но суд его отклонил.

Еще три репортажа-расследования вышли на Первом канале в программе "На самом деле". Туда на съемки приехали несколько подростков из компании у шалаша.

- На этой вечеринке была драка? - спрашивал ведущий.

- Драки не было. Мы боролись. Только боролись, - отвечал один из подростков.

В сети начался флешмоб "Москва, забери дело Бахова!". По всей России люди стали выходить в пикеты с такими плакатами. В соцсетях появились десятки групп, пытающихся расследовать исчезновение подростка. Родителей начали обвинять "в пиаре на крови", писали, что за участие в съемках им заплатили. Баховы все отрицают. "Нам важна была огласка. Мы не останавливались, писали, звонили, ходили", - говорит Фадеев.

Image caption Плакаты с призывом помочь в деле Бахова до сих пор развешаны по Смоленску и Демидову

У семьи появился новый дорогой адвокат - его оплачивал Малахов. За информацию о Владе объявили вознаграждение в полтора миллиона рублей - вложиться пообещал тоже Малахов.

В итоге материалы уголовного дела из Демидова забрали в следственный комитет Смоленска. Потом уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к главе Следственного комитета России. Дело ушло к московским следователям, а 24 января 2020 года его взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

"К сожалению, не обнаружили тело на снимках"

29 января 2020 года родители Влада приехали в Москву в приемную главы Следственного комитета России - Бастрыкин сам пригласил их поговорить.

Тогда же в демидовском лесу возобновились поиски: отряд "Сальвар" снова собрал добровольцев прочесывать лес. Почему именно в эти дни, в "Сальваре" объяснять отказались.

Через полтора часа примерно в полутора километрах от шалаша несколько волонтеров наткнулись на покрытые зеленоватым мхом кости. Рядом в ручье мокли белые кроссовки 43 размера. Их фото прислали отчиму Ивану - тот опознал обувь Влада.

На место приехали следователи. Мать Бахова узнала о найденных останках сына, стоя на пороге кабинета Бастрыкина.

В это время Фадеева с Лещинской к ручью вез болотоход. В ранних январских сумерках отчим упал в снег и завыл. Следователи уехали, забрав только крупные кости и череп, не оцепив место, где нашли труп. А в мерзлой траве лежали еще мелкие кости и кусочки ногтей. Под деревом валялась футболка с багровыми пятнами на груди. Все это нашли и отнесли в следственный комитет родители подростка.

По результатам ДНК-экспертизы, проведенной смоленскими следователями, в лесу обнаружили останки Влада Бахова.

Image caption Обнаруженные рядом с костями кроссовки были чистыми, и семья Бахова заложила в ручей новую пару, чтобы проверить, что произойдет с обувью через несколько месяцев нахождения в воде

Почти сразу после находки в сети оказалась фотография с квадрокоптера, который еще в апреле запускали над лесом поисковики-спасатели из "Лиза Алерт". На ней видно, что посреди весеннего леса на боку лежит обнаженный худой человек со спущенными штанами.

Оказалось, что все 10 месяцев у следствия была фотография Влада Бахова, сделанная в апреле - она лежала среди 1676 снимков, переданных в дело поисковиками.

"Эта фотография оказалась как бы на стыке двух. Кадр этот коптер сделал уже в конце, в последних пролетах, которые мы больше для уточнения местности делали. И с другой высоты, выше, чем когда мы человека ищем, - пояснил Би-би-си координатор "Лиза Алерт" Дулин. - Мы сами смотрели и, к сожалению, не обнаружили тело на снимках".

Когда стали известны координаты точки, где лежали кости, поисковики подняли весеннюю съемку. И по привязанным к снимкам данным нашли то самое изображение.

"Разбирать его пришлось буквально по пикселям, - говорит Виктор. - Дело даже не в невезении. Ранняя весна, лес в это время черно-бело-коричневый. Все сливается. Одетого в черные брюки парня найти на этом снимке было почти невозможно".

В день обнаружения останков Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении смоленских следователей. В СК Би-би-си отказались раскрыть результаты проверки.

"Было совершено непредумышленное убийство нашего сына"

От обилия совпадений у родителей и отчима Бахова гудело в головах. Они до сих пор ищут ответы на свои вопросы: "Как так - искали почти год, а нашли зимой за час - в день приема у Бастрыкина? Это место в апреле и мае дважды проходили поисковики, люди, работавшие в горячих точках, и не только ничего не увидели, но и не почувствовали никакого запаха? Говорят, что все фото с коптера отдали следствию еще в апреле, значит, их никто не смотрел? Почему нет никаких остатков внутренних органов, ни одной оболочки, нет даже волос? А что, если кости где-то хранили, а теперь подбросили?"

На найденном черепе, действительно, осталось только два волоса, которые сейчас вместе со всеми останками находятся на повторной ДНК-экспертизе уже в Москве. Ее результатов следователи пока не сообщают.

Image caption Семья Бахова не верит в случайную гибель сына

Подростки, праздновавшие день рождения у шалаша, уже закончили школу и стали совершеннолетними. Многие поступили в вузы. Все это время семья Баховых вела свое расследование.

На двух оживленных перекрестках Смоленска до сих пор висят два билборда с фотографией Влада и просьбой помочь разобраться в причинах его исчезновения. Рекламное агентство сделало скидку на размещение.

В списке опрошенных родными Бахова местных жителей и возможных свидетелей больше 50 имен.

Бахов ложился на предполагаемое место гибели сына, а Фадеевы запускали такой же, как у "Лизы Алерт", коптер и снимали Андрея с той же высоты, что и поисковики. Приходили к выводу, что фотография останков должна была выглядеть совсем по-другому.

21 апреля 2020 года они днем попробовали пройти в кроссовках через лес до места, где нашли Влада. "Обувь слетала, идти было очень тяжело, шнурки развязывались, и это мы еще видели, куда шли. Когда мы попробовали идти ночью, то смогли отойти от шалаша не больше, чем на 70 метров. Идти в такое время не представлялось возможным, даже в трезвом состоянии - ветки кололи глаза, ноги постоянно за что-то цеплялись, мы падали", - рассказывает Фадеев.

Мать Влада уверена: "Было совершено непредумышленное убийство нашего сына. А сейчас, после работы адвокатов, я уже не могу сказать, что все действия подростков на поляне носили непредумышленный характер. Это была не просто драка, как бывает, когда подростки могут побороться. Это были жестокие действия и очень унизительные".

Весной 2020 года дело Бахова взялась вести правозащитная организация "Мемориал". НКО оплачивает нового адвоката - опытного юриста, в прошлом следователя по особо важным делам в Северо-Кавказском округе Надежду Бородкину.

"Она рассказала, как уже год не расследуется пропажа и убийство школьника. Мы увидели в этом отсутствие эффективного расследования (нарушение ст. 2 Конвенции о правах человека, процессуальная часть). Аналогичные дела у нас часто бывают на Северном Кавказе, но этот случай показывает, что неэффективное расследование бывает в любом регионе и не только по пыткам и насильственным исчезновениям, которые совершают силовики. А по вполне «мирным» делам, где не пахнет терроризмом или даже экстремизмом", - говорит юрист правозащитной организации Марина Агальцова.

Зимой "Мемориал" планирует подавать иск в Европейский суд по правам человека. "Жалоба в ЕСПЧ - это не поиск виновных в том, что произошло, это не заявление, что Бахова "убили вон те люди". У ЕСПЧ нет полномочий выяснять, кто виноват в смерти Влада, - поясняет Агальцова. - Но у ЕСПЧ есть полномочия проверить - а приложили ли российские власти максимум усилий для расследования смерти? Поэтому мы будем жаловаться на нарушение процессуальной части ст. 2 Европейской конвенции (право на жизнь)".

"Наступает темнота, вместе с ней наступает страх"

Семья Бахова, по мнению координатора "Лиза Алерт" Виктора Дулина, просто не может смириться с банальностью происходящего. По его словам, детей высокопоставленных родителей по телевидению просто затравили, местные блогеры сделали на этом деле отличный пиар, а на самом деле история банальна.

"Компания много пила, мальчик отошел в какой-то момент и заплутал. Пройти там, несмотря на все версии блогеров, он мог, - утверждает Дулин. - Мы в свое время нашли бабушку в лесу за Владимиром, которая была за несколькими двухметровыми каналами, полными воды. Моя группа из десяти профессиональных человек шла туда три часа днем. Бабушка 80 лет оказалась в середине этой разработки. Ее нашли с воздуха дельтапланом. Как она туда попала? История у всех одинаковая".

Image caption В лесу за Демидовым - сплошные топи и болота

Вместе с темнотой на заблудившегося наступает страх, объясняет Дулин. Адреналин начинает вырабатываться в таких количествах, что человек, тем более молодой, проходит такие буреломы и продирается через такие чащи, что в обычной жизни невозможно представить.

По одной из версий, Влад мог убежать в лес от издевавшихся над ним подростков. В ту ночь под Демидовым было минус два градуса по Цельсию. Школьник в одной футболке мог заблудиться, стал трезветь, кружил по лесу, обессилел, упал, уснул и больше не проснулся.

К утру он мог уже быть без сознания, говорят поисковики, поэтому и не отзывался на крики. До зимы стащить кроссовки и подъесть внутренние органы могли мелкие лесные животные - лисы, бобры или барсуки, предполагают поисковики.

Доказать намеренное убийство или хотя бы нанесение телесных повреждений в этом случае сложно, говорит источник Би-би-си в Следственном комитете.

"Несмотря на обвинения родственников, следователи в Смоленске сделали все качественно изначально. Реально все организовали для поисков, и этим все занимались. С подростками и родственниками тщательно работали. Несколько раз передопрашивали и перепроверяли, - говорит знакомый с делом собеседник Би-би-си. - Так бывает, когда родственники не могут поверить в смерть человека. А потом отходят года через два и думают: зачем же мы так гнали на следствие..."

"Правды в этом деле уже никто не хочет, - уверен координатор поисковиков "Лиза Алерт" Дулин. - В нее не хочется верить. Потому что родителям придется с ней жить".

Image caption Дело по статье "Убийство" до сих пор расследует Следственный комитет в Москве

"Я никак не пережила смерть своего ребёнка и никогда не смогу пережить. Но каким бы ни было мое здоровье, я буду идти до конца, чтобы все виновные были наказаны", - говорит мать Влада.

"Я не знаю, как я это вывожу, - отвечает на вопрос о нервах отчим Влада. - К годовщине пропажи у меня уже все тело немело, неврологи лечили на десятки тысяч рублей. На работе рыдал, меня начальник в туалете умывал. Сейчас тупо фигачу на компе в видеоигры через проектор. Врач сказал отвлекаться хоть как-то. Вроде как отвлекаюсь. Но на самом деле ничего не отвлекает".

В декабре перед новым 2020 годом, по словам друзей семьи, Фадеев сорвался: заперся в гараже и вешал там петлю. Под двери привезли сына, тот барабанил в дверь, уговаривал отца выйти.

На вопрос о попытке суицида Фадеев опускает глаза:

- Не хочу, чтобы ты про это писала. Я же сильный человек, у которого нет срывов и который все может.

- Таких не бывает.

- Бывает. Это я.

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Фото: Владимир Пирожков/ВВС

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