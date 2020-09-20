Что мы знаем об амазонском племени, убившем приехавшего к ним ученого?

Правообладатель иллюстрации Ricardo Stuckert Image caption Uncontacted tribes sometimes haven't interacted with the outside world for generations

Из всей череды событий 9 сентября, завершившихся трагедией, Мозесу Кампе больше всего запомнился глухой стук падения тела. Спустя секунду он осознал, что случилось нечто ужасное.

Начальник Кампе, знаменитый исследователь первобытных племен Амазонии Риели Францискато лежал на земле без движения. Из его груди торчала стрела. Врачи в больнице, куда доставили 56-летнего ученого, уже были бессильны что-то сделать.

Стрелу, по всей вероятности, выпустил воин из группы аборигенов, ранее замеченной на ферме возле Серингейроса - 13-тысячного поселка в штате Рондония - одном из девяти в Бразилии, занятых знаменитой амазонской сельвой.

До ближайшего более-менее крупного города, Порто-Вельо, оттуда около 500 км.

Серингейрос и еще несколько деревень располагаются на границе резервации Уру-Эу-Вау-Вау площадью около 18 тыс. кв км, где живут девять племен. Пять из них относятся к категории "неконтактных". Их численность, по оценочным данным, не превышает нескольких сотен человек.

"Эти люди не знали и, возможно, никогда не узнают, что Риели был одним из главных их защитников во всей Бразилии", - сказал Би-би-си Мозес Кампе.

Как до Колумба

Правообладатель иллюстрации Funai Image caption 56-летний Риели Францискато был сотрудником Национального фонда индейцев Бразилии и почти всю свою карьеру посвятил изучению жизни и защите неконтактных народов региона

В отличие от США и Мексики, в Бразилии и некоторых других странах Южной Америки часть коренных жителей остаются неконтактными - отказываются от всякого сообщения с внешним миром. Это могут быть целые племена, или мелкие группы, отделившиеся от племен, которые в большинстве в контакт вступают.

По данным ученых, на Земле имеется свыше ста подобных групп, и более половины из них живут в Амазонии.

Естественно, известно о них крайне мало, включая численность и языки, на которых они говорят.

В общей сложности, в Бразилии насчитывается 305 индейских племен, использующих 274 языка.

Аборигены, предположительно убившие Риеле Францискато, проходят в документах Национального фонда индейцев Бразилии как "неконтактные с реки Гаутарио".

Конфликт цивилизаций

Утром 9 сентября 18-летняя дочь фермеров из Серингейроса Дулиана Перейра заметила нескольких аборигенов на заднем дворе их соседа и позвала родителей.

Правообладатель иллюстрации Ricardo Stuckert Image caption Считается, что в бассейне Амазонки проживает абсолютное большинство неконтактных племен аборигенов, сохранившихся на планете

"Мы живем тут 25 лет, и никогда не видели никого из неконтактных, - рассказала она Би-би-си. - Мы закричали на них, чтобы они уходили. От других людей им могло бы достаться".

Дулиана и ее отец сообщили властям. Риеле Францискано приехал на место, чтобы попробовать разобраться в причинах странного поведения аборигенов и предотвратить конфликт. Это была его обычная работа в качестве координатора программы защиты неконтактных племен Национального фонда индейцев.

Францискано дружил со многими жителями Серингейроса, в том числе с семьей Дулианы. Смерть ученого потрясла девушку. Волнует ее и то, что будет дальше.

"Только что-то по-настоящему драматичное для них могло заставить неконтактных выйти из леса. Если такое повторится, наши соседи увидят в этом просто вторжение на свою собственность", - говорит она.

Агроном Роберто де Баррос Оссак, друживший в Риели Францискано и некоторое время назад предпринявший с ним совместную вылазку на индейскую территорию, считает, что аборигенов погнал к людям голод.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отдаленные племена аборигенов Амазонии очень подвержены любым заболеваниям, принесенным извне. Даже самый незначительный вирус может стоить жизни членам племени

"Они не обрабатывают землю, живут охотой и собирательством, постоянно перемещаясь в поисках дичи, орехов, меда и ягод. Видимо, в глубине их территории пищи стало не хватать", - заявил он местным СМИ.

Власти обратились к жителям Серингейроса с просьбой не трогать аборигенов, если они появятся.

По бразильским законам, представители неконтактных групп не подлежат уголовной ответственности.

"Эти люди нередко имеют негативный опыт общения с охотниками, лесорубами и фермерами. Они не в состоянии понять, кто угрожает им, а кто нет. Должно быть, они приняли нас за агрессоров. Их нельзя винить", - говорит Мозес Кампе.

"Человек ямы"

Посчитать неконтактных аборигенов по понятным причинам невозможно, но эксперты полагают, что их численность сокращается.

В качестве примера в Бразилии часто вспоминают "Человека ямы", которого ученые считали последним представителем вымершего племени. СМИ прозвали его так за ловкость, с какой он выкапывал ямы-ловушки для животных. С 1996 года он периодически попадался людям на глаза, всегда в одиночку.

Главную причину защитники аборигенов видят в сокращении площади лесов и, следовательно, охотничьих угодий.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фактически с 1980 года в Бразилии действует закон, запрещающий вступать в прямой контакт с отдаленными племенами. На фото: аборигены племени Корубо во время редкой встречи с другими людьми, 1996 год

В 2014 году племя Мачо-Пиро добровольно вышло из изоляции и объяснило это исчезновением диких кабанов, служивших им главным источником пропитания.

"Неконтактные племена - самые уязвимые люди на Земле", - говорит исследователь международной некоммерческой организации Survival International Сара Шенкер.

Бабушкины сказки

Мозес Кампе, как и покойный Риеле Францискано, работает в Национальном фонде индейцев Бразилии.

Он сам индеец, но из племени, давно приобщившегося к цивилизации. С Би-би-си он общался через онлайн-мессенджер на чистом португальском языке.

Фамилия "Кампе" - название его родного племени.

Правообладатель иллюстрации Family album Image caption Мозес Кампе сопровождал Риели Францискато в последней экспедиции, когда тот был убит

Неконтактных Кампе не видел ни разу в жизни, даже в день гибели начальника: стрела прилетела из густых зарослей. Для него это полумифические существа, о которых бабушка в детстве рассказывала ему перед сном.

По данным последней переписи, индейцы составляют около 900 тысяч из 209-миллионного населения Бразилии. 20% из них статистика относит к крайне бедным. В среднем по стране этот показатель составляет 6%.

Два подхода

Еще один собеседник Би-би-си - 80-летний Сидней Поссуэло, бывший президент Национального фонда индейцев, легендарный "сертаниста"- так в Бразилии называют людей, посвятивших себя аборигенам и сочетающих в одном лице антрополога, искателя приключений и правозащитника.

В свое время Поссуэло установил рекорд: лично наладил отношения с семью племенами, прежде избегавшими белых людей. Но именно с его подачи государство в конце 1980-х годов приняло новую политику в отношении неконтактных, отказавшись от попыток втянуть их в общение.

По словам Поссуэло, полностью изменить взгляды его заставил случай, имевший место в 1979 году. После контакта с экспедицией, в которой он участвовал, несмотря на все меры предосторожности, несколько аборигенов умерли, заразившись обычным гриппом, - некоторые в течение 24 часов.

"Я понял, что мы представляем опасность для них сами по себе. Я также пришел к выводу, что у нас нет права менять их привычную жизнь, - заявил он. - Нужно, чтобы они просто были. Мы постепенно отучили общество видеть в контактах повод для гордости".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сидней Поссуэло, бывший президент Национального фонда индейцев, сочетает в себе антрополога, искателя приключений и правозащитника

Теперь стратегия фонда состоит в том, чтобы получить максимум информации об индейцах без прямого взаимодействия, если только аборигены сами не проявляют инициативу.

Разрешено только оставлять в местах их обитания подарки - топоры и мачете. Для людей, живущих охотой, собирательством и примитивным земледелием, это большая ценность.

Еще один аргумент в пользу консервации образа жизни неконтактных состоит в том, что они самим своим существованием препятствуют вырубке амазонской сельвы.

"Они стоят на страже природы, и это полезно для всей планеты", - убеждена Сара Шенкер.

"Неконтактным племенам требуется защита, а не колонизация", - заявила Би-би-си Джоэнья Вапиксана, единственная индианка в Конгрессе депутатов Бразилии.

Президент Бразилии Жаир Болсонару придерживается противоположного мнения. Он считает, что племена неэффективно используют землю, их территории следует включить в хозяйственный оборот, самих аборигенов - в современную жизнь, и чем скорее это произойдет, тем для них же лучше.

Вступая в должность, он обещал, что, по крайней мере, новых резерваций при нем не возникнет.

Президент постановил передать решение всех вопросов, связанных с аборигенами и их землями, из ведения министерства юстиции министерству сельского хозяйства - правда, попытку заблокировал Верховный суд Бразилии.

Зато поборники невмешательства в жизнь аборигенов не смогли помешать Болсонару поставить во главе Национального фонда индейцев евангелического миссионера Рикардо Лопеса Диаса, проповедовавшего индейцам христианство при поддержке американских НКО.