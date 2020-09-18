"Ну что, дотанцевались?" Силовики сорвали рейвы в Москве и Питере. Рейверы хотят судиться
В минувшие выходные полицейские нагрянули с антинаркотическими рейдами в два техно-клуба - московский "Мутабор" и петербургский RAF25. Проходившие там мероприятия были сорваны, а посетителей сначала долго не выпускали, а потом выборочно заставили сдавать анализы на наркотики. По факту рейда в "Мутаборе" завели одно уголовное дело - о покушении на сбыт 14 грамм мефедрона. Посетители в свою очередь пожаловались на рейды силовиков в генпрокуратуру. Правозащитники хотят добиться того, чтобы полиция вообще отказалась от практики подобных рейдов.
В одном из главных столичных техно-клубов "Мутабор" в эти выходные проходила вечеринка в честь 12-летия творческого объединения "Арма" - долгожданное мероприятие, которое должно было пройти еще в марте, но было перенесено из-за коронавируса.
"Мутабор" открылся прошлой весной на территории бывшего шарикоподшипникового завода на Дубровке. Воскресный рейд стал для клуба первым - до этого силовики в "Мутабор" не приходили. Мероприятия "Армы", которые до открытия "Мутабора" устраивали в других местах, правоохранительные органы срывали неоднократно.
"Люди стояли в страшной давке"
Полицейские ворвались на территорию "Мутабора" в районе 2:30 ночи на воскресенье. "Я была внутри, когда мне с улицы позвонил мой парень и сказал, что подъезжают автобусы с силовиками. Я хотела выйти к нему, чтобы хотя бы не быть одной, но не хватило нескольких минут", - рассказывает Лиза, которая находилась в "Мутаборе".
В рейде участвовали сразу четыре подразделения МВД, рассказали Би-би-си в пресс-службе УВД по ЮВАО: сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУ ГУНК) МВД России, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве и сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков при УВД по ЮВАО, а силовую поддержку им обеспечивали сотрудники спецподразделения МВД "Гром" (СОБР ГУНК МВД России, бывший спецназ ФСКН).
Количество участвовавших в рейде силовиков в пресс-службе не уточнили. Их также сопровождал человек, снимавший все на камеру. Кто это был, неизвестно, но позже видеозапись с кадрами из "Мутабора" опубликовал телеканал 360.
Вечеринки "Армы" традиционно собирают много людей, и этот концерт не был исключением, - по официальным данным МВД, на момент рейда в клубе было около 2,5 тысяч человек. Ворвавшись внутрь, силовики закрыли выход и никого не выпускали из здания. Внутри была давка, рассказывают посетители.
"Музыка остановилась, включили свет, стали заходить СОБРовцы, никто ничего не говорил и не объяснял. Все выходы заблокировали, на лестнице люди стояли около часа в попытке выйти, в духоте и страшной давке. На вопросы о том, что происходит, никто не отвечал, просто говорили, что выйти нельзя", - говорит Вера (имя изменено по ее просьбе), находившаяся внутри. Пройти к своим вещам людям запрещали, добавляет Лиза.
Вера в это время находилась на "Мейне" - главной сцене клуба: "Люди садились, ложились на пол, все просто ждали, что будет дальше". Лиза находилась в районе лестницы, ведущей к гардеробу и выходу: "Силовики просто стояли, к кому-то я даже подошла и спросила, когда все закончится и нас выпустят. Он ответил, что когда "поймают злодея". Был вежлив. В основном стояли молча".
По словам собеседниц Би-би-си, внутри клуба посетителей продержали около часа, а затем начали выпускать. Лиза вышла из здания одной из первых. Ожидавший ее на улице молодой человек написал ей, что на выходе силовики светят людям в глаза и ищут тех, у кого расширены зрачки. Лизу никто не остановил, и ей удалось покинуть территорию клуба без прохождения медицинского освидетельствования.
Принуждение сдавать анализы на наркотики
Вере не так повезло: "Я вышла из клуба, во дворе было довольно много людей, стояли сотрудники в форме, выборочно цепляли людей, светили в глаза, один из них взял меня за локоть, сказал: "Пройдемте со мной" и повел на площадку неподалеку, где уже было человек 20 и штук 10 микроавтобусов, в том числе три медицинских машины".
Всего, по ее словам, сдавать анализы на наркотики отправили около 50 человек. Очередь двигалась медленно, Вера простояла в ней около трех часов, и попала в медицинскую машину только в 7 утра. Перед выходом из клуба она успела забрать в гардеробе свою куртку, но многих заставили покинуть здание без верхней одежды - в очереди на медосвидетельствование некоторые стояли в футболках.
"Там стояли микроавтобусы, но никто не предложил хотя бы сидеть в них и не мерзнуть, потом эти машины просто уехали. Вокруг нас стояли люди в штатском, контролировали чтобы никто не убежал. Периодически приходили СОБРовцы, человек с собакой. Одного парня прижимали к стене, заламывали руки и угрожали задержанием, он отказывался от освидетельствования, его, кажется, обыскивали, а он говорил, что он росгвардеец. В какой-то момент всех выстроили вдоль стены, гражданин в штатском одолжил у одного из нашей компании телефон с фонариком и просветил всем глаза", - рассказывает Вера.
Она согласилась сдать тест, потому что слышала, что тех, кто отказывался, увозили в отделение для составления протокола. "Мне эта перспектива не нравилась, поэтому я решила сдать тест, потому что после сдачи людей отпускали домой. В машине было два врача, мне дали расписку о взятии мочи на анализ. В машину заходил один из "надзирателей", спрашивал меня, часто ли я хожу в клуб, чем занимаюсь. Мне дали банку, отправили в туалет, потом перелили в экспресс-тест-банку, чтобы на месте увидеть результат. Сказали, что дальше ее отправляют в лабораторию для повторного теста, а в случае положительного результата мне придется иметь дело с наркодиспансером, ходить туда на регулярные тесты", - рассказала она. После этого Веру отпустили домой.
Два часа на холоде и больница
Алина (имя изменено по ее просьбе), еще одна посетительница "Мутабора", на момент начала рейда находилась снаружи, во внутреннем дворике клуба. Она была в верхней одежде, а ее друг оставил пальто в гардеробе и стоял с ней в одной футболке. Силовики оцепили клуб, не выпуская никого из него и не впуская никого внутрь, в том числе в гардероб за одеждой.
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Многие из тех, кто остался на улице, были без верхней одежды, и те, кто был в куртках, начали делиться одеждой с теми, у кого ее не было, вспоминает Алина. Она отдала другу свою толстовку, а сама осталась в одной куртке. В Москве на тот момент было около 12 градусов. На улице, по словам Алины, они пробыли около двух часов или больше, после чего людям разрешили зайти внутрь и забрать свои вещи из гардероба, а потом начали выпускать с территории "Мутабора".
Простояв в ту ночь на холоде в течение нескольких часов, Алина сильно замерзла, но серьезность ситуации поняла только утром в понедельник, когда проснулась с сильной болью в горле, которая при глотании отдавала в ухо. К вечеру вторника боль не прошла, и Алина поехала в больницу. Там ей поставили диагноз "паратонзиллярный абсцесс" и госпитализировали.
"В ту же ночь мне сделали операцию под местным наркозом, разрезали абсцесс, на утро мне его раздвинули, сегодня еще раз. Завтра, скорее всего, будут раздвигать рану снова. Не могу с полной уверенностью сказать, что [это произошло из-за рейда], но это точно повлияло на мое состояние. До мероприятия я чувствовала себя замечательно, а тогда на улице я тряслась от холода долгое время. Наверняка это произошло из-за долгого охлаждения, чего я не допускала ни до, ни после", - рассказала Алина Би-би-си.
Уголовное дело
После рейда клуб возобновил работу в 9 утра воскресенья. Вечеринка закончилась в понедельник - в районе 6:30 утра. В разговоре с Би-би-си основательница "Мутабора" Наташа Абель не стала комментировать детали прошедшего рейда полиции.
В среду, 16 сентября, главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России опубликовало официальный пресс-релиз, в котором сообщило, что в ночь на воскресенье в "Мутаборе" проходили "оперативно-розыскные и профилактические мероприятия по противодействию распространению наркотиков".
В результате рейда задержали одного посетителя клуба, сообщили в МВД. Это 21-летний молодой человек, у которого на момент задержания нашли 14 свертков с мефедроном общей массой 14,4 грамма. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, наказание по этой статье составляет от 10 до 15 лет лишения свободы.
"Ряд граждан, предположительно находившихся в состоянии наркотического опьянения, направлены на медицинское освидетельствование, по результатам которого будут приняты решения о привлечении их к административной ответственности", - сообщили в МВД.
Во время осмотра помещений клуба силовики нашли и изъяли свертки с таблетками и порошками - их направили на исследование, чтобы определить виды наркотических веществ и их массу. По данному факту проводится доследственная проверка, добавили в МВД.
Би-би-си направила запрос в пресс-службу МВД России по факту проведенного рейда, но ответа на него пока не получила.
"Все сбросить успели, наркоманы?"
В ту же ночь на воскресенье, когда полицейские пришли с рейдом в московский "Мутабор", аналогичное мероприятие проводилось в техно-клубе RAF25 в Санкт-Петербурге. На момент рейда там проходила вечеринка двух творческих объединений - Monasterio и Deprave.
RAF25 заработал в Петербурге в ноябре 2018 года, он расположен в подземном бункере, бывшем советском бомбоубежище в спальном районе на окраине города. Как и для "Мутабора", прошедший в эти выходные полицейский рейд стал для RAF25 первым с момента открытия, рассказали Би-би-си представители клуба.
"Так как рейд осуществляли сотрудники различных подразделений Выборгского РУВД (спецназ, отдел по борьбе с экономическими преступлениями - ОБЭП, УНК, обычная полиция), мы склонны считать случившееся своеобразной "акцией устрашения", - считают в клубе.
Вечеринка началась в полночь, в районе часа ночи ее прервали сотрудники различных подразделений РУВД по Выборгскому району Петербурга. Как сообщалось в телеграм-канале клуба, в мероприятии участвовали не менее 50 силовиков. В сообщении RAF25 его назвали "одним из самых масштабных клубных рейдов в истории последних лет, усиленным вооруженными бойцами спецназа и кинологической службой".
Силовики ворвались в помещение RAF25 с криком: "Встали к стене, быстро! Полиция!", рассказывает посетитель клуба Владимир. После этого в помещении включили свет, музыка прекратилась.
"Когда включили свет, я увидел нашивки "спецназ". Они начали орать, чтобы все встали к стене. За спецназом зашли мужчины средних лет в гражданской одежде, которые начали искать администрацию клуба. Ребята начали садиться вдоль стен", - рассказывает другой посетитель клуба Никита (имя изменено по его просьбе).
Сотрудники спецназа с оружием в руках заблокировали выходы из клуба, оба помещения внутри взяли в оцепление, покинуть их посетителям не позволяли, перемещаться внутри клуба разрешили примерно через 40 минут после начала рейда, вспоминает Владимир. Он отметил, что спецназовцы вели себя корректно по отношению к посетителям, но его возмутили действия одного из сотрудников в штатском.
"Он был максимально груб и вызывал неприязнь в виду своих личных оценочных суждений. Из его высказываний выделю: "Ну что, *******, дотанцевались?", "Все сбросить успели, наркоманы?". И возмутительный момент, когда свет включился и все увидели лица друг друга, он посмотрел на группу девушек с неформальной внешностью и пирсингом и сказал: "****, лучше бы свет не включали", - рассказывает он.
Силовики привели в клуб собаку - она ходила из стороны в сторону мимо стоявших и сидевших вдоль стены посетителей клуба. Владимир затруднился вспомнить, чтобы собака обнаружила у кого-то из них наркотики. На видеозаписи из клуба, которую Би-би-си предоставил один из посетителей, видно, что собака сначала ходила мимо посетителей, но ни к кому не подходила, а затем подошла к сидевшей на полу девушке, и та погладила ее по голове. После этого сотрудница кинологической службы собаку увела под смех находившихся в клубе посетителей.
По словам Владимира, один из сотрудников, когда они были в клубе, попросил его "посмотреть глазами на свет, поднимать руки и поприседать", чтобы оценить его состояние.
Сотрудники в штатском "были расстроены и решили выжать минимум - устроили инспекцию бара на предмет законности - перепись алкоголя и прочее", рассказывает Владимир. Он отметил, что представители клуба в это время требовали у оперативников предоставить им основания для проверки, а также показать удостоверения сотрудников полиции, но те этого не сделали.
"Мы однозначно считаем вторжение силовиков незаконным. Они пробыли в клубе порядка трех часов, на что не имели ни причин, ни оснований, тем самым грубо нарушив как наши законные гражданские права, так и права наших гостей. Помимо этого, силовики оказывали необоснованное психологическое давление на наших гостей и персонал", - подчеркивают представители клуба.
По их словам, во время трехчасового рейда гостям клуба было запрещено посещать туалет. Хотя по воспоминаниям Владимира, перемещаться внутри клуба, в том числе в туалет, людям разрешили примерно через час после начала рейда, а выпускать всех начали еще через полтора часа.
Последствия рейда, задержания, допросы
В результате рейда клубу был нанесен значительный ущерб, рассказали Би-би-си в RAF25: "Спецназ разгромил входную группу - вырвали и вскрыли сейф, несмотря на наличие у администратора ключей, разбили кассу, раскидали и испортили документы, разбили аптечку и разбросали медикаменты".
Сотрудники ОБЭП, по словам представителей клуба, испортили имущество в зоне бара - вырвали кассу из-под стойки и вскрыли ее, "нарочито грубо" вскрыли холодильные шкафы и другие зоны хранения, не предъявив при этом ни документов, ни каких-либо постановлений, а также пытались изъять музыкальное оборудование со сцены.
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Когда людей начали выпускать, на улице шел дождь. Рядом с клубом стояла машина скорой помощи, у ближайшей дороги стоял микроавтобус со спецназом внутри, люди выходили из клуба, прятались от дождя под козырьками расположенных рядом остановок и разъезжались, вспоминает Владимир. Он вышел и смог уехать домой беспрепятственно.
Никиту же, когда он поднимался из бункера, в котором расположен клуб, по лестнице к выходу, схватил за руку один из участников рейда в штатском, спросил: "Что у тебя со зрачками" и, не дождавшись ответа, отправил его на медосвидетельствование со словами: "Иди сдавай анализы". Никиту, рассказывает он, это удивило, так как он ничего не употреблял и пил только алкоголь. Убежденный в том, что тест будет отрицательный, Никита решил сдать его, к тому же полицейские заверили его, что потом он сразу будет свободен и сможет поехать домой.
"На улице стояла карета скорой помощи, а перед ней у стенки еще несколько ребят, человек пять. Лил дождь, и было очень холодно, но нас уже не пускали назад внутрь. Теплой одежды у нас не было. В карете мне дали две баночки и сказали выйти на улицу и сделать все дела. Что было крайне унизительно и неудобно под дождем, где много людей. Я сдал анализ, вышел из скорой, и меня вновь задержал мужик в штатском со словами: "Ты никуда не идешь, сейчас поедем в отделение", - рассказывает Никита. На его вопрос о том, на каких основаниях его задерживают, тот ответил, что он пьяный и у него широкие зрачки.
Его и еще троих человек посадили в машину и увезли в 19-й отдел полиции на Тихорецком проспекте. "В участок мы приехали в 3.30. Я следил за временем, потому что знал, что меня максимум могут держать три часа", - рассказывает Никита.
Согласно рапорту полицейских, Никиту задержали по подозрению в употреблении наркотических или психотропных веществ без назначения врача. К признакам наркотического опьянения полицейские отнесли шаткую походку, невнятную речь и потерю в пространстве, запаха алкоголя они не учуяли. С ним в отделе сидели еще двое парней, которых задержали по той же причине, а потом привезли еще трех человек из администрации клуба.
"Они заботливо привезли небольшой пакет с бутылками воды. Должен заметить, что ни один из задержанных не проявлял симптомов не то что наркотического, даже алкогольного опьянения", - добавил Никита.
В отделе полиции он вместе с остальными задержанным просидели около двух часов - в 5 утра их отпустили. За это время у них взяли личные данные, сфотографировали и заставили писать объяснительные. "Парня из администрации клуба позднее отвели в отдельную комнату и, как я понял, допрашивали. На довольно высоких тонах", - вспоминает Никита.
В RAF25 Би-би-си подтвердили, что троих представителей клуба привезли в отдел полиции для допроса, который продлился несколько часов, но его детали раскрывать не стали. Представитель клуба утром привез задержанным в отделе полиции воду, добавили собеседники Би-би-си.
"Далее мы готовы оказывать нашим гостям все необходимое содействие в защите их гражданских прав, а также координировать их взаимодействие с консультационными центрами и фондами помощи для оформления жалоб на незаконные действия силовиков", - заявили представители клуба.
Были ли возбуждены после рейда какие-либо административные или уголовные дела, в клубе не знают. Би-би-си направила запрос в МВД России и ожидает ответа.
"Рейв, а не рейд"
После прошедших рейдов полиции в "Мутаборе" и RAF25 юристы Фонда Андрея Рылькова (занимается вопросами снижения вреда для наркопотребителей, в России признан иностранным агентом) и правозащитного проекта Hand-help.ru совместно с активистами "Форума людей, употребляющих наркотики", запустили проект помощи людям, пострадавшим во время подобных мероприятий в ночных клубах.
В рамках этого проекта они помогают пострадавшим составить жалобы и подать их в прокуратуру и МВД. Чтобы люди могли с ними связаться, они запустили телеграм-бот Rave not Raid ("Рейв, а не рейд").
На данный момент к ним за помощью обратились более 20 человек, пострадавших во время прошедших в эти выходные рейдов. На данный момент юристы составили жалобы в МВД и генпрокуратуру для 8 человек, еще для одного человека - жалобы в МВД и прокуратуру Санкт-Петербурга, двое из них свои жалобы уже подали, рассказал Би-би-си инициатор проекта Глеб Пайкачев.
"В основном люди жалуются на срыв мероприятия и унизительное обращение со стороны полицейских. В RAF25 людей поставили лицом к стене, тем, кто пытался что-то спрашивать, угрожали задержаниями. В "Мутаборе" некоторых людей выгнали без верхней одежды, светили фонариком в глаза, обзывали наркоманами. И там, и там к людям применяли физическую силу - выдергивали из толпы, хватали за руки, выводили на медосвидетельствование, права никому не разъяснили. В RAF25 задерживали даже тех, у кого был отрицательный результат теста.", - говорит он.
Как минимум трех человек в "Мутаборе" задержали за отказ от медосвидетельстования и увезли из клуба в отдел полиции. Там на них составили протоколы по части 2 статьи 20.20 КоАП (употребление наркотических веществ без назначения врача в общественном месте). Суды по их делам уже прошли, все трое получили штрафы, рассказал Би-би-си юрист Hand-help.ru Арсений Левинсон. Он допустил, что задержанных в "Мутаборе" могло быть больше, но на связь с активистами проекта вышли пока только трое. Двое из них намерены обжаловать штрафы.
"Рейды - это открытая война с людьми, употребляющими наркотики"
В своих жалобах заявители настаивают на том, что практика полицейских рейдов является незаконной и нарушает права "значительного числа законопослушных граждан" на свободу и личную неприкосновенность (часть 1 статьи 22 Конституции), неприкосновенность частной жизни (часть 1 статьи 23 Конституции), а действия сотрудников полиции в рамках таких мероприятий унижают человеческое достоинство (статья 21 Конституции), нарушают закон о полиции и являются злоупотреблением должностными полномочиями.
"Антинаркотические рейды приводят к несоразмерному нарушению прав большого числа людей, большинство из которых никаких правонарушений не совершали. Тем не менее их произвольно задерживают, по несколько часов не выпускают из клуба, ставят к стене, заставляют приседать, подвергают произвольным досмотрам и медицинскому освидетельствованию. Такие действия полиции недопустимы. Полиция не может ограничивать права людей просто для профилактики, это противоречит каким-либо представлениям о правовом государстве, об уважении к правам и свободам человека", - говорит Левинсон.
Правозащитники намерены довести жалобы, поданные в рамках проекта Rave Not Raid, до суда, чтобы уполномоченные ведомства разобрались в ситуации и привлекли силовиков, нарушивших права посетителей клубов, к ответственности. Их глобальная цель - добиться того, чтобы полиция отказалась от практики проведения антинаркотических рейдов как незаконной и нарушающей конституционные права граждан, говорит Левинсон.
"Рейды в клубы - это открытая война с людьми, употребляющими наркотики. С точки зрения поимки каких-либо наркоторговцев они неэффективны, зачастую людей даже не обыскивают. В первую очередь ищут тех, кто употребил, и ведут на освидетельствование, чтобы потом привлечь к административной ответственности. Т.е. цель этих мероприятий запугать людей, употребляющих наркотики. Даже МВД иногда пишет в своих пресс-релизах, что это проводится с целью профилактики употребления. Это слишком жесткие меры для профилактики административного правонарушения, где нет пострадавших. Это как если бы иногда всех пешеходов на улице задерживали, чтобы не бегали на красный", - заключает Пайкачев.