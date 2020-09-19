Доходы британской короны тают из-за пандемии. Хватит ли денег королеве?

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Доходы британской короны стремительно тают из-за пандемии коронавируса, предупредил двор. Выходит, королеве придется жить скромнее или по крайней мере отложить ремонт Букингемского дворца?

Нет, не выходит. Затянуть пояса предстоит ее подданным. И вот почему.

Елизавета II живет на грант из бюджета Великобритании. В прошлом году она получила больше 80 млн фунтов. Однако деньги эти с лихвой покрывались доходом от управления собственностью короны: годом ранее она принесла в казну 330 млн, так что граждане остались в плюсе.

Но все поменялось из-за пандемии.

Так называемые Владения короны (Crown Estate) - империя недвижимости и земель стоимостью более 13 млрд фунтов, которая принадлежит монарху, но управляется в интересах подданных, - в прошлом году принесли рекордную прибыль в 345 млн фунтов, однако делиться ею двор не спешит.

Все дело в том, что основной доход Crown Estate получает от сдачи в аренду недвижимости и земель: десятков зданий в самом центре Лондона, включая всю парадную Риджент-стрит, ритейл-парков и торговых центров в провинции и даже морского дна.

Из-за локдауна магазины не дождались покупателей, а офисы - работников. В итоге арендаторы несут убытки, задерживают оплату и выторговывают скидки. За три месяца с конца марта по конец июня Crown Estate удалось собрать только две трети полагающейся ей арендной платы, рассказал управляющий Дан Лэббад газете Financial Times.

Хуже всего дела обстоят в центре Лондона, где магазины оплатили только половину аренды. И следующие три месяца будут примерно такими же, добавил Лэббад.

"Сейчас слишком преждевременно строить точные прогнозы наших результатов в 2020/2021 финансовом году, однако мы точно ожидаем значительного снижения как прибыли, так и стоимости нашей собственности", - написал Лэббад в годовом отчете для парламента, опубликованном на этой неделе.

Столкнувшись с таким кризисом, Crown Estate не спешит делиться доходами: из 345 млн прошлогодней прибыли в казну пока перечислены только 87 млн, что примерно соответствует размеру годовой королевской субсидии.

О том, какой она будет, мы узнаем из отчетов двора позже, но с учетом популярности британской монархии и в Великобритании, и в мире, вряд ли кто-то всерьез решится обсуждать урезание гранта Елизавете II, пока прямые и косвенные доходы от королевской семьи превышают расходы на ее содержание.

Благодаря интересу, который она вызывает у публики, туристов и телезрителей, национальный продукт Великобритании ежегодно прирастает на 1,5 млрд фунтов, подсчитала консалтинговая компания Brand Finance.

Но если черный день все же придет, члены королевской семьи без средств к существованию не останутся. Помимо гранта из бюджета у них есть и другие источники доходов.

Елизавете II лично принадлежит замок Балморал в Шотландии, Сандрингемский дворец в английском Норфолке и герцогство Ланкастерское, которое приносит ей около 20 млн фунтов в год. Примерно столько же получает ее сын принц Уэльский Чарльз от земель и недвижимости, собранных в другой инвестиционный фонд - герцогство Корнуолл.

Из этих денег он оплачивает представительские функции - свои и младших поколений, включая принца Уильяма и его супруги Кейт, герцога и герцогини Кембриджских.