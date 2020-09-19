Рут Гинзбург умерла, и в Верховном суде США появилась вакансия. Кто от этого выиграет - Трамп или Байден?

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Смерть Рут Бейдер Гинзбург означает уход символа либерализма из стен Верховного суда США, потерю юриста, которого американские левые почитали как убежденную защитницу прав женщин, гражданских свобод и верховенства закона.

Тем не менее, прощальные речи и памятные церемонии в ее честь окажутся отодвинуты на второй план политическим смерчем, который ее смерть - и образовавшееся в связи с этим вакантное место в коллегии самого главного суда США - вызовут за 46 дней до начала президентских выборов.

Как могут разворачиваться события и почему это так важно?

Назначит ли Трамп замену Гинзбург до выборов?

У Дональда Трампа теперь появилась возможность произвести третье пожизненное назначение в коллегию Верховного суда, состоящую из девяти человек, то есть у него появляется серьезная возможность оставить долговременный отпечаток на американской юстиции и политике - и это всего лишь в первый его срок в качестве президента.

Представляет неизбежным, что президент попытается это сделать - либо до ноябрьских выборов, либо после. А если по итогам выборов республиканцы потеряют большинство в Сенате, то утверждение предложенной Трампом кандидатуры может произойти в конце года, пока старый состав палаты еще сохраняет свои полномочия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл препятствовал тому, чтобы Барак Обама до выборов назначил своего выдвиженца на освободившийся пост в Верховный суд

Любая попытка заполнить это место в этом году даст демократам повод обвинить республиканцев в лицемерии. Они не забыли, как республиканцы - включая лидера сенатского большинства Митча Макконнелла - в 2016 почти год не давали президенту-демократу Бараку Обаме заполнить образовавшуюся вакансию в Верховном суде, дождались победы Трампа и утвердили судью, которого тот предложил.

Тогда республиканцы говорили, что важно дать возможность высказаться избирателям. Уже позже Макконнелл и некоторые другие члены Республиканской партии стали оговариваться что это правило не должно применяться, когда одна партия контролирует и исполнительную власть, и Сенат - что как раз мы и имеем в настоящий момент.

Будет ли утверждена кандидатура, выдвинутая Трампом?

Тут все зависит от простой арифметики и от того, когда это произойдет.

У республиканцев 53 места в сенате, а для утверждения кандидатуры нужно 50 голосов.

Но уже двое республиканцев - Сьюзан Коллинз от штата Мэн и Лиза Мурковски от Аляски - сказали, что они за то, чтобы дать возможность Джо Байдену назначить нового судью, если он выиграет выборы в ноябре.

Коллинз входит в число сенаторов-республиканцев, которые в этом году переизбираются на новый срок, но победа им отнюдь не гарантирована. Давление на этих сенаторов с обеих сторон будет колоссальным: с одной стороны, им нужно привлечь на свою сторону умеренных избирателей, а с другой - не оттолкнуть от себя свой ядерный консервативный электорат.

Республиканцы могут ослабить эти тиски, подождав до после выборов. Учитывая, что сенаторы хотят участвовать в предвыборной кампании, им в любом случае будет довольно трудно назначить до выборов как слушания, так и голосование.

Но если они отсрочат это назначение, а Байден и демократы выиграют, то гнев демократов будет еще страшнее, поскольку тогда они обвинят республиканцев в том, что те игнорируют волеизъявление народа.

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Почему так важно, кто заседает в Верховном суде?

Нынешняя ситуация вокруг этого назначения оказалась столь накаленной не только из-за того, что смерть Гинзбург пришлась на столь особенный, в политическом плане, период, но и потому, что последствия этого назначения могут быть весьма ощутимы для всей американской юстиции.

Если Трамп назовет преемника Гинзбург, то вероятным кандидатом станет судья окружного апелляционного суда Эми Кони Барретт, которая также рассматривалась президентом в качестве кандидатуры на две прежде возникавшие вакансии. Если она, или кто-то типа нее, займет место Гинзбург, то это сдвинет идеологический баланс сил в суде резко вправо.

В таком случае с трудом выигранные либералами в начале нынешнего года решения суда по абортам, иммиграции и президентским полномочиям сменятся победами консерваторов.

Уже скоро суд должен будет вынести решения по таким вопросам, как обамовская реформа здравоохранения и усыновление ребенка однополой парой. А за этим может последовать пересмотр законов о ношении и хранении оружия, об избирательном праве, уголовном судопроизводстве и свободе вероисповедания - когда консерваторы станут занимать шесть из девяти судейских кресел, позиция Верховного суда по этим раскалывающим американское общество вопросам может оказаться совсем не такой, как сейчас.

Поможет ли это Трампу или Байдену в президентской кампании?

До сего момента президентская гонка между Трампом и Байденом была на удивление ровной, учитывая экономические и социальные неурядицы, вызванные пандемией коронавируса и протестами против жестокости полиции и институционного расизма.

Байден уже несколько месяцев опережает Трампа с небольшим, но достаточным отрывом как в общенациональных опросах, так и в так называемых "колеблющихся штатах", что заставляет предположить, что многие американцы уже определились, за кого они будут голосовать.

Смерть Гинзбург, тем не менее, привносит в предвыборную гонку новый фактор неопределенности.

В 2016 году вакансия в коллегии Верховного суд помогла мобилизовать сторонников Трампа - особенно среди евангелистов, которые увидели в этом возможность пересмотреть решения суда, устанавливающие право на аборт. Из опросов можно сделать вывод, что именно из-за этой вакансии в Верховном суде к избирательным урнам пришло больше избирателей консервативных взглядов, чем либеральных, дав тем самым Трампу определяющий, хоть и незначительный, перевес.

Есть вероятность того, что и на выборах 2020 ныне освободившееся место в коллегии возымеет тот же эффект. А если республиканцы еще до выборов утвердят судью, это напомнит правым, почему они должны поддержать Трампа, невзирая царящий при нем хаос.

С другой стороны, у демократов, которые настолько боготворили Рут Бейдер Гинзбург, что даже покупали фигурки с ее изображением, смотрели фильмы и документальные передачи о ней и каждый раз тряслись о состоянии ее здоровья, теперь будет еще одна причина, чтобы пойти голосовать - защитить ее наследие. Если смерть Гинзбург приведет к росту энтузиазма среди молодежи или менее политизированных избирателей, это сыграет на руку демократам на выборах.

В общем, тут целые заросли неизведанного, но понятно, что в гонке, которая склонялась в сторону Байдена, любая перемена в уже сложившейся динамике - это хорошая новость для Трампа.

Image caption Возле здания Верховного суда в пятницу вечером собрались люди, чтобы почтить память старейшей судьи Рут Бейдер Гинзбург

Как могут отомстить демократы?

Ясно одно: если Трампу удастся поставить кого-то на место Гинзбург - и особенно, если Байден и демократы выиграют в ноябре, жажда реванша завладеет левыми.

Уже начали поговаривать о политической мести, если республиканцы продавят своего назначенца.

Вот несколько наиболее наиболее очевидных шагов - еще недавно они считались слишком радикальными, а теперь обсуждаются: отменить филибастер (сенатское правило, позволяющее бесконечно затягивать обсуждение любого законопроекта, что позволяет меньшинству в палате срывать принятие решений вопреки позиции большинства), увеличить число судей в Верховном суде и заполнить новые места либералами, создать новые штаты из территорий, в которых преобладают сторонники демократов, - столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико.

2020-й оказался тяжелым годом для Америки во всех смыслах - политическом, социальном, культурном. Теперь к нему добавилась битва за Верховный суд, и битва эта будет не менее ожесточенной, чем все предыдущие.

И если допустить, что узы национального единства еще не подверглись критическому испытанию на прочность, то теперь это наверняка произойдет. .