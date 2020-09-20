Викинги - не этнос, а профессия, и почему жизнь не в радость, когда вам все должны

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Викинг - это всего лишь работа

Жизнь не в радость, когда вам все должны

Сигарета, которая запарит вас без дыма

Человек - самая большая опасность для планеты?

Призвание - викинг

Кто такой викинг? Ваше воображение, скорее всего, услужливо нарисует портрет умелого морехода, безжалостного захватчика, первооткрывателя с топором в руках и рогатым шлемом на голове.

Ну и, разумеется, он будет типичным скандинавом: светловолосым, голубоглоазым, с бледной кожей.

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А вот и нет, говорят археологи, которые провели генетический анализ останков более чем 400 викингов, разбросанных по всей Европе. Оказывается, многие из них не были никакими скандинавами.

"Пора вновь переписывать учебники истории, - говорит руководитель исследований, датский специалист в области эволюционной генетики Эске Виллерслев, - викинги были совсем не теми, за кого мы их принимали".

Анализ ДНК костей мужчин, женщин и даже младенцев из захоронений периода с конца VIII по середину XI веков (ученые точно знают, что это период викингов) в самой Скандинавии, а также в Ирландии, Исландии, Гренландии, России, Британии и многих других, весьма отдаленных мест, куда они добирались, показал, что в этот период к скандинавской крови добавилось много крови южноевропейской, британской и даже восточной.

Правообладатель иллюстрации dorsetcountycouncil Image caption Захоронение викингов в графстве Дорсет

Так что забудьте про викингов-блондинов, - советует Виллерслев, - многие из низ были шатенами, а то и жгучими брюнетами, а кое-кто обладал очень даже смуглой кожей.

Но забирая, викинги еще и делились своим генетическим материалом. В конце концов, не все же воевать, была еще и торговля, и романтика.

К примеру, у 6% населения Великобритании и у 10% шведов сегодня можно найти ДНК викингов.

Новое исследование также показало, что для того, чтобы быть викингом, совсем не обязательно было им родиться. К примеру, в Шотландии, в типичном захоронении викингов были обнаружены скелеты, этнически не имеющие ничего общего со скандинавами - там присутствовали только шотландские и ирландские гены. И тем не менее они были викингами.

Викинги являлись носителями нового языка, технологий, навыков, верований, культурных привычек и охотно создавали на новых местах новые же социо-политические структуры. То есть викинг определялся совсем не по этнической принадлежности, а скорее по роду занятий и образу жизни, считают исследователи.

Почему "избранные" так плохо переносят неудачи?

Что делает обычный человек, когда в его жизни наступает полоса неудач? Унывает, тихо клянет судьбу, но в целом понимает, что такова жизнь, и винить в этом некого.

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Но не таков человек, у которого заложена психологическая установка "мне все должны". Эти "избранные" (именно такими они себя искренне считают) особенно тяжело переживают неудачи и легко впадают в ярость.

Как выяснила группа ученых, опубликовавших свою работу в издании Personality and Individual Differences, такие люди неизменно ожидают, что все у них должно получаться, а если что-то идет не так, они воспринимают это как некую форму проявления несправедливости по отношению лично к ним.

При этом у них наблюдается более низкая удовлетворенность своей жизнью в целом, они получают меньше удовольствия от общения с близкими, ну и, конечно, у них часто случаются приступы ярости - ведь в жизни очень часто что-то идет не так.

Любопытно, что в ходе экспериментов все участники были одинаково раздражены, когда в ситуации, когда с ними обошлись несправедливо, был виноват кто-то конкретный.

Зато когда вину было возложить не на кого, люди менее требовательные были готовы смириться с ситуацией, в то время как избранные распалялись еще больше.

И, наконец, в ситуациях, когда преимущество предоставлялось поочередно то самому участнику эксперимната, то его соседу, "избранные" начинали злиться, если обделяли их, и никак не реагировали, если неудача сопутствовала соседу. Более того, чем сильнее они злились по поводу собственной неудачи, тем меньше сочувствия испытывали к соседу, если такая неудача постигала его.

И если в задачу ученых входило лишь доказательство того, что человек, который считает, что все ему обязаны, сильнее злится при неудачах, то нам остается лишь сделать собственные выводы…

Электронная сигарета : легкий пар с тяжелым металлом

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Что выпускает изо рта курильщик электронной сигареты: дым или пар? Строго говоря, это уже не дым, но и не пар, который подразумевает безобидное облачко воды в газообразном состоянии.

Более того, ученые настаивают на том, что слово пар здесь совсем не уместно и даже вводит в заблуждение курильщика. По их мнению, вернее было бы называть это облачко аэрозолем...

Казалось бы, ну и что: пар, дым, аэрозоль - к чему такой научный педантизм? Однако как выяснила группа исследователей под руководством Мэтью Россхайма из университета Джорджа Мэйсона в Вирджинии, опубликовавшая результаты своих изысканий в издании Journal of American College Health, от названия сильно зависит само восприятие риска, сопутствующего табачной продукции.

Проведя опросы среди почти 800 студентов университетов, они обнаружили, что термин "пар" ассоциируется с пониженным риском от курения.

Зато когда звучали слова "химикат" или "аэрозоль", они сразу вызывали в сознании понятия "вред" или даже "большой вред".

С 2012 года число американских университетов, где запрещено курение, утроилось, но при этом в каждом шестом студенческом городке по-прежнему разрешены электронные сигареты.

И в этом, по словам ученых, кроется серьезная проблема - ведь электронные сигареты хотя и безопаснее, все равно их выхлоп (назовем это так) содержит никотин, тяжелые металлы, сверхмелкозернистые частицы, летучие органические соединения и прочие токсичные элементы.

Сегодня электронные сигареты - самая распространенная форма употребления табачных изделий молодыми людьми. Во многом потому, что они представлены как безопасная альтернатива настоящим сигаретам.

Многие люди, употребляющие электронные сигареты, даже не воспринимают себя курильщиками.

Между тем, последние исследования показывают, что курильщики (а они все же остаются курильщиками) таких сигарет, помимо прочих негативных эффектов, больше подвержены риску заражения коронавирусом.

В связи с этим ученые настаивают на том, чтобы в интересах общественного здравоохранения было пересмотрено законодательство в области электронных сигарет, и табачные компании не могли прятаться за названиями и терминами и дальше вводить публику в заблуждение относительно вреда своей продукции.

Спасти планету: миссия не выполнена?

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10 лет назад весь мир (ну или по крайней мере 190 стран-участниц Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) составил план из 20 пунктов по сохранению этого самого разнообразия на нашей планете.

Среди этих пунктов был постепенный отказ от ископаемых видов топлива, охрана среды обитания для спасения мировых рыбных запасов и много других полезных мер. То есть цели были ясны, задачи - поставлены, но к работе товарищи так и не приступили.

Более того, как следует из доклада Всемирного фонда дикой природы, за последние полстолетия человечество умудрилось изгадить уже три четверти территории планеты и извести 70% всех видов рыб, птиц и животных.

"В настоящее время мы систематично истребляем всех живых существ", - утверждает исполнительный директор Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) Анна Ларигодери, по словам которой люди - это самый опасный вид на земле.

Несмотря на провал предыдущих планов, в отчете КБР намечены пути исправления ситуации в следующие 10 лет, в том числе отмечена необходимость резко изменить сельскохозяйственную практику, снизить потери продуктов питания и ограничить потребление товаров.

В качестве ключевого момента называется сохранение традиций и среды проживания коренного населения, отвечающего за 80% биологического разнообразия в мире.

Для этого предлагается инвестировать в местные общины и значительно расширить их права на землю, что помогло бы сберечь обширные экосистемы.

"Это испытанное временем решение проблемы, которое помогло бы сберечь здоровье планеты и ее обитателей", - говорится в отчете КБР.