Работа из дома: за и против. Кто, зачем и когда вернется в офисы?

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Коронавирус совершил революцию в офисной жизни. Миллионы людей работают из дома, не ездят в метро, не обедают в столовых. И ожесточенно спорят о том, хорошо это или плохо.

Одни скучают по шумным бизнес-центрам, личным контактам и деловым обедам. Других пробивает холодный пот от воспоминаний о поездке на работу и встрече с коллегами. Третьи не прочь чередовать живое общение с удаленным трудом.

Чем закончится самый масштабный эксперимент в истории офисной экономики, мы узнаем только по окончании пандемии, когда отыграет положенная любой революции реакция и маятник остановится. Как только это произойдет, Русская служба Би-би-си опишет новую реальность, а на этом этапе мы можем лишь представить основные аргументы сторонников и противников возвращения в офисы.

Вот они.

Все в офисы: Пандемия сходит на нет, и кризис теперь страшнее вируса

Сидите дома: Если все выйдут, пандемия вернется. Здоровье дороже

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Несмотря на осенний всплеск заражений, смертность от коронавируса намного ниже весенней, и общество постепенно теряет страх, не принимает локдаун и склоняется к сосуществованию с вирусом ради возврата к нормальной жизни.

Как выразился самый известный банкир Америки, экономике пуще вируса "вредит то, что люди сидят дома".

"Больше народу погибнет от депрессии и передоза, если случится очередная рецессия", - сказал недавно глава JPMorgan Chase Джейми Даймон.

А вот и нет, возражают критики. Число жертв коронавируса на планете приближается к миллиону; грядет зима, вероятность второй волны как никогда высока. Нужно помнить о приоритетах: сначала вернуть детей в школы, а студентов - в университеты. И если нужно чем-то ради этого пожертвовать, можно отложить поездку в офис.

При текущем уровне инфицирования снимать ограничения преждевременно, предупреждает главный эпидемиолог США Энтони Фаучи. И особенно это касается удаленной работы в тех странах, где деловая жизнь сосредоточена в одном мегаполисе, финансовые центры утыканы небоскребами, а транспорт перегружен.

Хроника офисных будней хорошо иллюстрирует эту проблему. В середине лета из всех европейских городов только в Лондоне 50% офисных сотрудников работали из дома полную неделю. В Париже, Милане, Берлине, Франкфурте-на-Майне, Мадриде таких было вдвое меньше - около 25%, подсчитали экономисты банка Morgan Stanley.

Все в офисы: Центры городов вымирают

Сидите дома: Окраины наконец оживают

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В результате в деловых кварталах Нью-Йорка и Лондона все лето продолжался день сурка, выпавший на воскресенье. Ни толчеи, ни пробок, ни давки в общественном транспорте.

Власти начали беспокоиться: без туристов и офисных работников центрам грозит вымирание.

Ничего страшного, парируют жители окраин.

Они ежедневно экономят десятки долларов и фунтов на транспорте, кофе и бутербродах. И тратят их ближе к дому, поддерживая местный малый бизнес, а не крупные ресторанные сети и транспортные монополии. В результате спальные районы понемногу превращаются в жилые, что многих устраивает.

Центры мегаполисов не вымрут, даже если 100% тех, кто может работать из дома, будут это делать. По последним подсчетам американских ученых, например, лишь 37% всех рабочих мест в крупнейшей экономике мира теоретически пригодны для удаленки. Остальным все равно придется выходить из дома.

Однако есть и плохие новости: на эти 37% приходится 46% всех зарплат в США. В основном это офисные работники с доходами выше среднего. А как раз от них и зависит трещащая по швам старая экономика городских деловых центров: офисы, такси, химчистки, фитнес, развлечения и общепит.

Все в офисы: Транспорт недозагружен

Сидите дома: Транспорт перегружен

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Другой жертвой удаленной работы пал общественный транспорт. Он несет колоссальные убытки и требует субсидий, поэтому власти хотят поскорее вернуть работников в офисы, особенно в гигантских мегаполисах. Пусть даже для этого придется ограничить их досуг: запретить ходить в гости, собираться компаниями или ездить в отпуск.

Многие и не против офиса, как показывают опросы, но именно транспорт пугает их больше, чем рабочее место, давно адаптированное к работе в условиях пандемии. Не так страшен день в компании хорошо дистанцированных коллег, как час в толпе чихающих граждан в набитом битком вагоне.

У поездок в офис есть еще один аспект - экологический: чем меньше ездят, тем меньше выхлопов.

Однако общественный транспорт коптит по расписанию, загружен он или нет, да и работа из дома увеличивает потребление света и тепла, а следовательно, и выбросы углекислого газа в атмосферу.

Выбросы уменьшаются только при отказе от поездок на работу на личном автомобиле больше 6 км, подсчитали исследователи Международного энергетического агентства (IEA). По их оценкам, полный перевод всех пригодных рабочих мест в мире на удаленку даже с учетом увеличения выбросов от домохозяйств теоретически избавил бы планету от 24 млн тонн CO2, что сопоставимо с ежегодными выбросами Лондона.

Все в офисы: Производительность упала

Сидите дома: Производительность выросла

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Так все же лучше или хуже стали работать люди, отказавшись от поездки в офис? Пожалуй, самые ожесточенные дебаты ведутся как раз на тему производительности труда.

Банкир Даймон утверждает, что по понедельникам и пятницам его подчиненные, особенно молодежь, резко сдают. Сам он вернулся в офис еще в июне, а с сентября JPMorgan призвал остальных сотрудников последовать примеру начальника. О том, чем это закончилось - позже.

А пока - слово сотрудникам. Исследователи двух английских университетов проанализировали данные опросов британской службы статистики и выяснили, что думают те, кого отправили по домам. Мнения разделились примерно поровну: около 30% уверены, что дома у них получается делать больше, чем в офисе. Столько же придерживаются противоположного мнения. Остальные как работали, так и работают.

Другое исследование, американского Гарвардского университета, показало, что работать удаленно стали если не больше и лучше, то уж точно дольше - средний рабочий день увеличился почти на час.

Все в офисы: Иначе подвинут, а не продвинут, а то и сократят

Сидите дома: Судят по результату, а не за посещаемость

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Если долго не показываться на глаза начальству, карьере капут - распространенное мнение не только в Германии, Японии и Великобритании.

"Возвращайтесь на работу или готовьтесь к увольнению", - так проправительственная британская газета Daily Telegraph анонсировала на первой полосе кампанию премьера Бориса Джонсона, зазывающего работников в офисы.

Страх потерять работу для многих сильнее ужаса искусственной вентиляции легких. Мысль о том, что пока одни сидят дома, другие зарабатывают очки появлением на глазах у начальства, заставляет офисных работников наперегонки спешить к месту дислокации. Особенно в высокооплачиваемых профессиях, вроде финансов, и на госслужбе.

Другие опасаются пасть жертвой не интриги, но экономической целесообразности.

Если работу можно выполнить удаленно, значит, работников можно найти в любом уголке мира. Хорошие новости для тех, у кого конкурентный уголок - дешевая жизнь и рабочая сила. Плохие для тех, кто живет и работает в мировых центрах, где даже высокой зарплаты не хватает на жизнь.

Но нервничают не все: многие уверены, что их никогда не аутсорсят в Индию или Беларусь, поскольку никто не мешал компаниям сделать это и раньше. Ковид никак не изменил ни спрос, ни предложение на рынке труда: требования к квалификации, доступность зарубежной рабочей силы, налогообложение и регулирование остались прежними.

Все в офисы: Семья достала

Сидите дома: Семья важнее

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Коронавирус вывел на новый уровень дискуссию о балансе между карьерой и личной жизнью. Многие годами жаловались на то, что почти не бывают дома и не видят родных. Но не все обрадовались вновь открывшимся горизонтам.

Локдаун разделил семейных работников на удаленке на тех, кто счастлив проводить больше времени с детьми, мужьями и родителями, и тех, для кого отсутствие рабочего повода отказаться хотя бы на время от домашних дел и общения с родственниками превратилось в пытку.

Опросы показывают, что в целом большинство работников были бы рады хотя бы частично сохранить возможность работы из дома ради общения с семьей.

Другой вопрос - люди, встретившие локдаун в одиночестве в силу разнообразных обстоятельств.

Большинство из них как раз стремится вернуться к активной социальной жизни. Для многих офис - единственное окно в мир, а коллеги - единственный круг общения.

И тут мы подходим к проблеме физического здоровья и душевного равновесия.

Все в офисы: Сидеть дома вредно для здоровья, в том числе душевного

Сидите дома: Здоровее будете - больше времени на сон и спорт, меньше стресса

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Одно дело - работать за дубовым столом у камина в личном кабинете в большом доме, в тенистом саду или на просторном балконе (обычно - начальство). Совсем другое - с лэптопом в спальне под визг младенца, на гладильной доске в чулане или в коммунальной квартире с общим вайфаем (традиционно - подчиненные).

Не мудрено, что многие рвутся в офис к удобным креслам, большим мониторам и уважительной тишине. К тому прошлому, когда в обед можно было пробежаться в парке или сходить в спортзал. А выпить было нельзя.

Другие считают, что для здоровья и душевного равновесия полезнее работа из дома: их привлекают лишний час сна, домашняя еда, пробежка или сиеста в обеденный перерыв.

Все в офисы: Помещение оплачено, деньги вылетают в трубу

Сидите дома: Лучше сэкономить на аренде, деньги пустить в дело

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Офисные помещения в деловых центрах мировых столиц стоят гигантских денег, и договоры на аренду заключаются на десятилетие и больше. Быстро сократить такие расходы не получается, и многие компании спешат обосновать их, вернув людей в офисы.

Противники говорят, что сама концепция дорогостоящего открытого пространства, нарезанного на бесчеловечные виртуальные клетушки в англосаксонском стиле, исчерпала себя в век 5G, телеконференций, облачных сервисов и интернет-коммерции.

Однако хоронить офисы никто не собирается. Частично спрос на них даже вырос ввиду того, что с новыми санитарными требованиями для размещения меньшего количества сотрудников требуется всё больше площади.

Все в офисы: Так всегда было и будет

Сидите дома: Назад пути нет, работа из дома стала нормой

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Возможно ли возвращение в недалекое офисное прошлое? Частично - обязательно, полностью - вряд ли.

Работодатели не спешат выманивать работников из дома, даже если до сих пор они ставили на коллективный разум и создавали для этого премиальные пространства вроде офисов мечты в калифорнийской Силиконовой долине.

Google и Facebook еще в мае разрешили всем желающим работать из дома до конца года, а Twitter следом пообещал вечную удаленку всем, кто хочет и может выполнять свои обязанности, не приходя в офис.

Да и работники не спешат увидеться с начальством и коллегами. Опросы в Британии показывают, что почти 90% тех, кто успел за локдаун поработать удаленно, желают хотя бы частично сохранить такую возможность, а почти половина хочет большую часть или вообще все рабочее время проводить вне офиса.

Работодателям будет непросто противиться их желанию. Юристы говорят, что за месяцы локдауна создан прецедент: в трудовом споре с сотрудниками, которые несколько месяцев успешно выполняли свои обязанности удаленно, почти невозможно отстоять полный запрет на работу из дома.

И это только с теми, кто уже работает в компании. А ведь периодически у каждой из них возникает потребность нанимать новых сотрудников.

"У кандидатов теперь новое требование, - описывает постковидную реальность британский хедхантер Кам Вара. - Для многих возможность работы из дома стала определяющим фактором, а некоторые и вовсе требуют 100% удаленки".

Пока эпидемия не закончилась, ожидать стопроцентного возвращения не стоит: чему пример Уолл-стрит: не успели банки JPMorgan и Goldman Sachs вызвать трейдеров на работу в середине сентября, как их пришлось частично распустить по домам после положительных тестов на коронавирус среди вернувшихся.

Исследователи сходятся во мнении, что офисный мир изменился навсегда.

"Несмотря на то, что работа из дома по-разному сказывается на производительности труда, собранные нами данные указывают на то, что к ней будут прибегать все чаще, - говорится в исследовании Гарвардской бизнес-школы. - Похоже, ковид-кризис навсегда изменил корпоративную культуру".

Данные двух опросов американского малого бизнеса и национальной ассоциации экономистов показывают, что примерно треть респондентов уверены в том, что из перешедших на удаленную работу за время карантина 40% никогда не вернутся в офисы.

Экономисты американского банка Morgan Stanley прогнозируют удвоение числа удаленных работников в США до 30% на ближайшие три-пять лет и называют это "новой реальностью".

Даже основатель Netflix Рид Хастингс, который говорил, что в работе из дома не находит "никаких плюсов, одни минусы", предсказал, что по окончании пандемии большинство из тех, кто работал из дома, продолжит делать это по меньшей мере раз в неделю.