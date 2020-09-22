Ржавчина из крана и стрельба по облакам. Куда делась вода в Крыму?

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS

Графики подачи воды, пересохшие реки и обмелевшие водохранилища - с этой реальностью столкнулся сейчас Крым. Чтобы справиться с засухой, крымские власти готовы еще сильнее ограничить доступ к воде, а также пытаются искусственно вызвать осадки. Русская служба Би-би-си выясняла, как живут крымчане в условиях нехватки воды и как власти пытаются решить проблему.

Каждый день 79-летняя жительница Симферополя Мария Егорова выходит из дома, чтобы набрать воду. Ближайшая бочка с питьевой водой находится в нескольких кварталах от ее дома, дорога занимает у пенсионерки примерно 40 минут.

Ей по силам донести до дома одну литровую бутылку воды, "и то с несколькими остановками по пути".

Синие пластиковые бочки стали появляться на улицах крымской столицы сразу после того, как местные власти ввели в городе график подачи воды. С 7 сентября в домах жителей Симферополя и Бахчисарайского района вода идет два раза в день - по три часа утром и вечером.

Ранее предполагалось, что такой режим ограничений не будет ужесточаться. Однако в начале сентября региональное правительство предупредило, что если ситуация с наполняемостью местных водохранилищ не изменится, крымчанам следует быть готовым к еще более серьезным ограничениям.

"[Если ситуация ухудшится], город разделят на две части и переведут абонентов на посуточную [подачу воды]: одна половина будет [получать воду] по четным дням, другая - по нечетным", - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

Жителей Симферополя волнует не только острый дефицит воды, но и ее качество. После начала отключений пить водопроводную воду стало невозможно, утверждает Мария Егорова. Не помогает даже кипячение. Из крана, по ее словам, вместе с жидкостью падают крупные куски ржавчины, а сама вода стала мутной и приобрела коричневый оттенок.

Пенсионерка говорит, что не пьет воду из крана, потому что боится "подавиться то ли ржавчиной, то ли грязью".

Крымские власти признают наличие ржавчины и грязи в составе подаваемой по графику воды. В ГУП "Вода Крыма" сообщали, что у жителей из кранов вымываются продукты коррозии труб. Как справляться с этой проблемой, представители госпредприятия не сообщили.

Полуостров был аннексирован Россией в 2014 году. До этого 85% пресной воды поступало в Крым по Северо-Крымскому каналу. Около 80% от общего объема этой воды шло на сельскохозяйственные нужды, остальные 20% сбрасывались в водохранилища и использовались для снабжения населения.

Весной 2014 года, после аннексии, Украина прекратила поставки воды на территорию Крыма, установив в Херсонской области заградительную дамбу.

Подпись к фото, У Марии Егоровой уходит 40 минут на то, чтобы сходить за водой

На сегодняшний день в Крыму насчитывается более десяти водохранилищ, одно - в Севастополе. Большинство из них являются водохранилищами естественного стока, которые пополняются за счет выпадающих осадков и паводков горных рек.

Москва рассматривала несколько альтернативных вариантов водоснабжения полуострова, однако все они были отвергнуты гидрологами. Проект строительства водовода из Краснодарского края был назван нецелесообразным, а опреснительные технологии - дорогостоящими.

В конце августа президент России Владимир Путин заявил, что вопрос водоснабжения Крыма "еще нужно дорешать".

В сентябре вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин поручил минприроды и Росгеологии "отправить своих представителей в Крым и провести геологические изыскательные работы", пишет "Коммерсант". После этого российские чиновники должны разработать "проект водоснабжения всего региона, а также Севастополя и Симферополя в приоритетном порядке".

Экстрим для крымского виноделия

От засухи пострадали не только простые крымчане, но и целые отрасли крымской экономики. Однако с 2014 года многие виды бизнеса уже постепенно адаптировались к хроническому дефициту воды.

Большинство местных фермеров, например, вырыли на своих участках скважины. Иначе развивать фермерское хозяйство и что-либо выращивать на полуострове почти невозможно.

Особые сложности - у виноделов. Выращиваемый в Крыму виноград преимущественно растет в естественных условиях. Туда не подведено даже капельное орошение, рассказывает крымский винодел Олег Репин. Поэтому, по его словам, влияние засухи на виноградные растения любой крымчанин может увидеть невооруженным взглядом.

"Нужно просто вспомнить, как растения выглядели в прошлые годы, и посмотреть, как они выглядят сейчас. Я уже много лет в отрасли и такого не припоминаю. Этот год действительно экстремальный", - говорит Репин.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, Виноделие в Крыму сильно пострадало от засухи

Оценки опрошенных Би-би-си виноделов, насколько у них упал урожай в этом году, расходятся. Трое из четырех бизнесменов рассказали о падении урожая на 30%. Владелец компании Uppa Winery Павел Швец сообщил, что урожай в его хозяйстве упал на 50%.

Для авторского вина эти объемы падения отразятся на розничной цене за единицу продукции. "Мы поднимем цену эквивалентно объемам падения", - сказал Швец.

В Крыму все же остались отрасли экономики, которые практически не пострадали от засухи. В частности, для туризма нынешняя засуха пока проходит без последствий, считают опрошенные Русской службой Би-би-си владельцы отелей в Евпатории, Ялте и Севастополе. Би-би-си удалось связаться с четырьмя владельцами отелей.

В наиболее привлекательных для туристов регионах - на западе и юге Крыма, а также в Севастополе - водоснабжение конечных потребителей пока не ограничивали.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, Засуха пока не затронула туристический сектор Крыма

Впрочем, 19 сентября власти Алушты уже заявили, что в ночное время суток жители города и двух соседних приморских поселков будут получать воду со сниженным давлением. Графики подачи воды на южном берегу Крыма обещают не вводить как минимум до конца нынешнего года.

Как власти борются с дефицитом воды?

Первые признаки надвигающейся на Крым засухи появились еще два года назад. Тогда специалисты из ГУП "Вода Крыма" выступили в Совете Федерации, где рассказали, что на полуострове завершился семилетний полноводный цикл и в ближайшие годы водохранилища центрального Крыма могут попросту опустеть.

Уже в начале текущего года представители республиканского гидрометцентра рапортовали, что недобор осадков в крымских горах по сравнению с предыдущим годом составлял 91-96%, а в бассейнах некоторых рек дождей не было зафиксировано вовсе.

Симферополь стал одним из наиболее пострадавших от дефицита воды городов Крыма. Когда объем водохранилищ, снабжающих город, стал приближаться к критическому, региональные власти предприняли ряд шагов для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Силами военных был сооружен водовод, через который воду в Симферополь планировали перекачивать из Тайганского водохранилища, расположенного в соседнем Белогорском районе.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, Обмелевший водоем в Бахчисарайском районе Крыма

Очевидцы строительства утверждают, что эта мера оказалась крайне неэффективной, а полезный объем перекачиваемой воды снижался из-за регулярных прорывов в трубах.

"Водовод военные соорудили "на скорую руку", и мы все наблюдали, как в разных местах у них прорывало трубы. Бывало, ночью прорвет и по несколько часов, а то и сутки, из трубы хлещет фонтан 7-10 метров высотой", - рассказывает Русской службе Би-би-си бизнесмен, владелец белогорского сафари-парка Олег Зубков.

В результате Тайганское водохранилище, в котором еще оставались небольшие запасы воды, "превратилось даже не в лужу, а в лужицу посреди пустыни", а река Биюк-Карасу, которую также используют для сброса воды в симферопольские водоемы, пересохла, говорит Зубков.

Подпись к фото, Такие надписи можно увидеть на бочках с водой в Симферополе

В попытках спасти полуостров от засухи местные власти хотели вызвать дожди искусственным путем. Так, в июне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ближайшее время в Крым передадут "единственное в своем роде воздушное судно, которое создано специально для увеличения количества осадков".

Позже власти разместили закупку "на выполнение экспериментальных авиационных работ <…>с целью искусственного увеличения осадков <…> в Республике Крым". Исполнителем этих работ стала ФГБУ "Центральная аэрологическая обсерватория".

Согласно технической документации, при обнаружении в небе над Крымом облаков грозового фронта самолет должен будет стрелять в них пиропатронами, содержащими йодид серебра, провоцируя выпадение осадков. Эти полеты обойдутся местному бюджету в 25,5 миллионов рублей.

Что происходит в Севастополе?

Ситуация с водоснабжением Севастополя обстоит несколько лучше. Самый крупный город на полуострове имеет лишь один источник пресной воды - Чернореченское водохранилище. По состоянию на начало сентября оно было заполнено менее чем на треть.

Графики водоснабжения жителей в городе пока не вводили. По словам местных чиновников, нынешних запасов воды Севастополю хватит как минимум до декабря, но если в ближайшее время ситуация не изменится, то в течение осени город "должен будет выйти на какие-то ограничения, связанные с графиком", сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, В села Симферопольского района воду доставляют водовозами

Закрыть проблему водоснабжения Севастополя, по словам чиновников, смог бы ковшевой водозабор, который они планируют установить на реке Коккозке в Бахчисарайском районе. Паводковые воды из реки с января по март планируют сбрасывать в Чернореченское водохранилище, обеспечивая тем самым дополнительный запас водных ресурсов для города в засушливый период года.

Губернатор Севастополя представил проект водозабора президенту России Владимиру Путину и получил предварительное одобрение. Строительство объекта обойдется российскому бюджету в 3,8 млрд рублей.

Севастопольские власти уже пытались построить на Коккозке водозабор в 2016 году. Тогда это вызвало массовые протесты жителей сел Бельбекской долины, и проект был исключен из федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, финансируемой из российского бюджета.

Сегодня сельчане снова готовы протестовать, рассказывает жительница Крыма Татьяна Крылова. Несколько лет назад она переехала из Севастополя в поселок Аромат, расположенный на реке Коккозке, а в 2016 году была одним из организаторов протеста жителей против строительства водозабора.

Крылова утверждает, что дебет паводковых вод на Коккозке слишком мал, чтобы решить проблемы водоснабжения полумиллионного города, но его забор из реки способен обезводить сразу несколько сел Бельбекской долины. В этом районе отсутствует центральное водоснабжение, а из-за специфического рельефа невозможно пробурить скважины, поэтому все люди, проживающие в селах, зависят от колодцев, объясняет Крылова.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, В Симферополе на улицах стоят специальные резервуары с водой

"Мы проводили исследования и выяснили, что если паводок реки будут забирать, то у нее снизится ток, и вода не будет проникать в карстовые слои почвы. Таким образом, снизится уровень подземных вод, и вода из колодцев просто уйдет", - считает Крылова.

Крылова опасается, что проблема дефицита воды в Севастополе не будет разрешена, а 20 тысяч жителей другого района останутся без воды.

Неразрешаемая проблема

Меры, которые принимают крымское и севастопольское правительства для преодоления водного кризиса, регулярно критикуются экологами. По мнению некоторых из них, полуостров никогда не сможет стать самодостаточным регионом по обеспечению водой. Таким образом, считают они, единственным решением водной проблемы является возобновление работы Северо-Крымского канала, который питается от украинского Днепра.

Все меры, которые сегодня принимают региональные власти, "даже не терапевтические - психотерапевтические", говорит крымский эколог Маргарита Литвиненко.

"Они как будто сами себя пытаются убедить, что еще чуть-чуть и вода появится. Но откуда?" - спрашивает Литвиненко.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, Некоторые экологи полагают, что решить проблему дефицита воды в Крыму можно только с помощью канала с материковой Украины

По ее словам, большое количество скважин, которые были вырыты на полуострове в последние годы, могут в обозримой перспективе истощить запас подземных вод. В таком случае в образовавшиеся пустоты начнет проникать сначала солоноватая, а потом соленая вода.

"Грубо говоря, морская вода вытеснит пресную. Тогда на крымской земле уже вообще ничего не будет расти. Поэтому иного выхода, кроме как Северо-Крымский канал, нет", - полагает эколог.

Украинские власти неоднократно заявляли, что не намерены поставлять воду в Крым. Время от времени идеи поставки воды по Северо-Крымскому каналу в гуманитарных целях звучали из уст украинских политиков, в частности, об этом говорили глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Вместе с тем в недавнем заявлении украинского МИДа указано, что водоснабжение Крыма Украиной будет восстановлено "только после полной деоккупации полуострова".

Симферопольская пенсионерка Мария Егорова говорит, что она "не смотрит политику" и не думает о ней.