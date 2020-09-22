Игра на нервах: что делают военные самолеты НАТО у российских границ?

Автор фото, Russian MOD Подпись к фото, В-52Н ВВС США над нейтральными водами Черного моря 28 августа 2020 года

Воздушная обстановка вокруг российских границ в последние несколько недель стала заметно более беспокойной. Российские информационные агентства почти каждый день сообщают о полетах военных самолетов НАТО. Насколько это опасно?

К иностранным самолетам у российских границ чаще всего подлетают российские истребители, которые затем их сопровождают во время полета - в российской прессе это обычно называют "перехватом".

Судя по информации российских информационных агентств Интерфакс и ТАСС, которые обычно сообщают даже про единичные случаи сопровождения, только в сентябре возле российских границ в разных местах, включая Черное море в районе аннексированного Россией Крыма, было около 20 "перехватов".

В сентябрьских сообщениях российских агентств шесть раз фигурировали самолеты Королевских военно-воздушных сил Великобритании, семь раз - норвежских КВВС, шесть - ВВС США и один раз - германских люфтваффе. Полеты этих самолетов происходили на Беринговым, Охотским, Балтийским и Черным морями.

Однако в прессу, очевидно, попадают не все такие случаи. Начальник Главного оперативного управления российского генштаба Сергей Рудской заявил 18 сентября на брифинге, что только над Черным морем российские истребители поднимались на сопровождение целей 27 раз.

Всего в 2019 году, по его словам, над Черным морем российские истребители вылетали на сопровождение иностранных самолетов на 21% чаще, чем за тот же период 2019 года.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что в августе общее число разведывательных полетов авиации НАТО у российских границ увеличилось более чем на 30% процентов относительно аналогичного периода прошлого года - в августе 2020 года их было 120, в августе 2019-го - 87.

Автор фото, TASS/Getty Images/Минобороны РФ Подпись к фото, Российский бомбардировщик Ту-160 во время дозаправки в воздухе

"Если раньше с той или иной частотой, конечно, не с такой, как сейчас, несколько реже, была в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные заходы и полеты с тренировкой имитации нанесения ракетных ударов в том числе с применением большого количества самолетов", - цитировало 6 сентября выступление Шойгу в эфире телеканала "Россия-24" агентство Интерфакс.

18 сентября главком ВВС России Сергей Суровкин на брифинге для иностранных военных атташе заявил, что американские бомбардировщики В-52Н отработали удары крылатыми ракетами по России из Эстонии и Канады на учениях Allied Sky 28 августа. Говорил ли он об одном случае вместе с Шойгу или нет, не сообщается.

Зачем военные самолеты летают над российской границей?

Русская служба Би-би-си обратилась с просьбой о комментарии в министерства обороны стран, которые чаще других фигурируют в сообщениях российской прессы о полетах вблизи российских границ - Великобритании, Норвегии и США.

Представитель министерства обороны Великобритании заявил, что не комментирует подобную активность авиации, однако заметил, что КВВС обладают "большим набором возможностей для получения жизненно важной информации по всему миру".

В сообщениях российской прессы о полетах британской авиации чаще всего фигурируют самолеты-разведчики Sentinel R.1 и RC-135W.

В министерстве обороны Норвегии Би-би-си рассказали, что "норвежские морские патрульные самолеты регулярно совершают полеты над Баренцевым морем".

"Они собирают ценную информацию в интересах норвежского объединенного генерального штаба о военной активности в районах, расположенных вблизи наших границ. Все эти полеты регулярно выполняются в международном воздушном пространстве, они отслеживаются и сопровождаются российскими истребителями, стоящими на боевом дежурстве", - говорится в комментарии норвежского военного министерства.

Там отметили, что никакого увеличения числа полетов самолетов норвежских Королевских военно-воздушных сил не было: "Новым развитием последних двух недель стало то, что эта активность была отмечена в российской прессе, как, например, в ТАСС".

В министерстве обороны США на запрос Русской службы Би-би-си не ответили.

Между тем на возросшую активность британских КВВС в районе российских границ, особенно на севере, обратило внимание и издание Таймс.

Анонимный военный источник, комментируя изданию эту активность, сказал, что КВВС провоцируют российские средства противовоздушной обороны на ответную реакцию с тем, чтобы изучить систему ПВО. "Это заставляет их реагировать на то, что мы делаем, а не наоборот", - цитирует газета слова военного источника.

"Режим холодной войны"

По словам военного эксперта, заместителя главного редактора интернет-издания "Ежедневный журнал" Александра Гольца, действия военной авиации западных стран у границ России стали ответом на аналогичные полеты российской авиации. Их число заметно увеличилось после 2014 года.

"Россия и страны НАТО последовательно переходят в режим холодной войны. А одно из железных правил холодной войны заключается в том, что на всякое действие должно быть противодействие", - сказал он.

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Российская авиация, по словам Гольца, все эти годы действовала довольно активно, совершая полеты у границ скандинавских стран в Норвежском море, а также имитируя пуски крылатых ракет по территории США в северной Атлантике. "Я более чем убежден, что руководящие военные органы НАТО приняли решение не спускать", - сказал Гольц.

Главком ВВС России Сергей Суровикин, выступая на брифинге, обвинил американские ВВС в тех же самых действиях. По его словам, три американских бомбардировщика В-52Н 31 августа на учениях отрабатывали удары крылатыми ракетами по Калининградской области с воздуха над территорией Нидерландов, Германии, Польши и стран Балтии.

Другой российский военный эксперт, специалист в области ПВО Михаил Ходаренок пояснил в беседе с Би-би-си, что со стороны очень трудно определить, что именно отрабатывает бомбардировщик в воздухе.

"Рубеж пуска крылатых ракет - тысячи километров. И как определить, что он там отрабатывал в ходе боевой подготовки? Переговоры все ведутся по закрытым системам связи, летчики в кабине ничего не докладывают, чем они там занимаются. Об этом судить можно только предположительно. Возможно, что-то отрабатывают, но что, неясно", - сказал он.

О том, какую информацию собирают самолеты-разведчики, по словам Ходаренка, также судить трудно, поскольку неизвестно, какое оборудование установлено на том или ином самолете.

Эксперт считает, что такие полеты прежде всего нервируют российских военных. "Когда стратегические бомбардировщики летают в непосредственной близости от границ государства, его воздушного пространства, чем бы они там не занимались, это нервирует в конечном итоге", - сказал он, добавив, что это касается и российской дальней авиации, которая точно так же нервирует страны НАТО.

Бывший военный летчик Эндрю Брукс, который выполнял такие полеты во времена холодной войны, в интервью Таймс сказал, что они вполне могут считаться демонстративными: "Это знак того, что мы наконец перестали разговаривать о нашей реакции и начали делать что-то в ответ. Мы приходим на задний двор к России и там противостоим их издевательствам".

Практическая польза от таких полетов, как считает Ходаренок, не так уж велика - позиции ПВО мирного времени хорошо известны, - а вред от них может быть колоссальным. "Можно ведь донервироваться до случайного нарушения государственной границы. В результате навигационной ошибки. Случаев обстрела зенитно-ракетными системами или применения истребительной авиации пока не произошло - нарушения государственной границы не было. А если будут, например, случайно?" - сказал он.

В министерстве обороны Великобритании Русской службе Би-би-си сказали, что реакция российских военных на полеты за последнее время не изменилась, "поскольку они были безопасными и профессиональными".

Летаетт ли Россия у границ стран НАТО?

Дальняя авиация ВВС России, судя по сообщениям в российской прессе, также регулярно совершает полеты в международном воздушном пространстве, включая и маршрут через Баренцево в Норвежское море.

ТАСС сообщает, что 14 сентября по этому маршруту летали бомбардировщики Ту-160 в сопровождении F-16 ВВС Норвегии, а 16 сентября два самолета этого же типа поставили рекорд дальности, преодолев с дозаправкой в воздухе за 25 часов больше 20 тысяч километров.

Интерфакс передает, что 16 сентября над Черным морем выполняли полет противолодочные самолеты Ту-142 (морская версия Ту-95) и дальние бомбардировщики Ту-22М3, которых сопровождали иностранные истребители.

В британском министерстве обороны, правда, не отметили возросшей активности российской авиации. "Значительного роста активности российских самолетов дальнего действия, приближающихся к британским границам в районе полетной информации Великобритании, не наблюдалось", - сообщили там.