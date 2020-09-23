"Он просто глава ОМОНа". Белорусская оппозиция и дипломаты об инаугурации Лукашенко

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Неожиданная инаугурация Александра Лукашенко в Минске удивила многих. Провозгласивший себя победителем на выборах, которые не признали в Европе и в большой части белорусского общества, Лукашенко принял присягу в компании 700 приглашенных в последний момент гостей и без прямой трансляции.

В Минске и других городах Беларуси начинаются акции протеста, а мы собрали для вас реакцию деятелей белорусской оппозиции, экспертов и европейских дипломатов на вступление Лукашенко во власть.

О тайной инаугурации:

"Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию".

"Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас - вместе построить новую Беларусь".

- Светлана Тихановская, основной соперник Лукашенко на президентских выборах 9 августа.

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"Власть чувствует хрупкость своих позиций внутри и за пределами страны настолько, что вынуждена была провести такую важную и торжественную процедуру фактически тайно. Основным фактором является опасение, что это вызовет новую волну протестов, которую все равно надо будет ждать в ближайшие выходные",

- Политолог Андрей Казакевич - порталу Tyt.by

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На улицах Минска много студентов и других протестующих

"Тайная "инаугурация" Александра Лукашенко в Беларуси не узаконивает фальсификацию выборов и его статус главы государства. Прискорбно, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения. Только подлинный политический процесс может положить конец политическому кризису в Беларуси".

- Эдгар Римкевич, глава МИД Латвии

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как прошла тайная инаугурация Лукашенко

"Если вы клянетесь, что выиграли выборы, если вы каждый день говорите, что вас поддерживает народ, почему вы проводили свою "инаугурацию" тайно от народа?"

- Бывший кандидат в президенты Беларуси Владимир Некляев.

"Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус?

Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудует на улицах Беларуси, для кучки бюрократов. Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества, он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира".

- Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, бывший министр культуры Павел Латушко

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"Человек, который сегодня говорил о том, что он собирается соблюдать законы Республики Беларусь, нарушил сегодня все мыслимые законы, которые касались и выборов президента страны, и которые касались инаугурации, в соответствии с которыми о ней должно было быть заявлено заранее, люди должны это знать и она должна была быть транслирована по телевидению и по государственному радио. [...] Человек, заявивший о совершении преступления в плане удержания и захвата государственной власти - неконституционного - освобождается от ответственности".

- Валерий Цепкало, бывший кандидат в президенты

"Странно слышать рассуждения о "тайной" инаугурации...

Особенно учитывая то, что приглашены были около 700 человек!

При этом президентский кортеж проехал практически через весь город. Вот это "тайна"!

И ехал сперва по центральному проспекту НЕЗАВИСИМОСТИ, после - по проспекту ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Символично, согласитесь!

Кстати, таким маршрутом на инаугурацию Лукашенко ехал впервые. "Пул Первого" уточнил: раньше всегда кортеж стартовал из Дроздов".

- Телеграм-канал "Пул Первого", близкий к администрации Лукашенко

"По нашим сведениям, главам аккредитованных в Беларуси дипломатических миссий приглашения не направлялись. Не поступало оно и российскому послу".

- пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.

Автор фото, Getty Images

Непризнание Европы

"Минимальные требования к демократическим выборам ни в коей мере не были соблюдены. Выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Результата этого голосования, таким образом, признать нельзя".

"Даже после сегодняшней церемонии, господин Лукашенко не может говорить о демократической легитимности, которая требуется для признание его легитимным президентом".

- Официальный представитель правительства Германии Штефан Зайберт

Пропустить контент из Twitter, 1 Lukashenko confirms his own lack of legitimacy by arranging secret inauguration.#Belarus needs free and fair elections = a democratically elected president.



Fraudulent elections should not lead Lukashenko to the presidential palace, but to the EU sanctions list. #eudk #dkpol — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) September 23, 2020 Контент из Twitter окончен, 1

"Лукашенко подтвердил свою нелегитимность, проведя тайную инаугурацию. Беларуси нужны свободные и честные выборы, демократически избранный президент. Сфальсифицированные выборы должны привести Лукашенко не в президентский дворец, а в санкционный список Евросоюза".

- Глава МИД Дании Йеппе Кофод

"Выборы в Беларуси не были ни справедливыми, ни свободными. Их результат, таким образом, нелегитимен, именно поэтому сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко тоже нелегитимна. Чехия полностью поддерживает гражданское общество в Беларуси. Белорусы заслуживают Свободы".