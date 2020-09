Чтобы Сбербанк не дремал. С кем будут конкурировать "Яндекс" и "Тинькофф"

View this post on Instagram

#ТинькоффИнвестиции самый большой брокер страны! Мы даже больше #Сбербанка, а тем, кто хоть в чём-то обошёл в финансовой сфере России монополиста, можно при жизни ставить памятник 😌. Инвестируйте с #Тинькофф! Просто и главное мы вас НАУЧИМ! Регистрируйтесь быстрее на tinkoff.ru дарим акции, те БЕСПЛАТНО раздаём до 25,000 руб 🔥🔥🔥 Теперь про «продал» банк.. я ещё ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю #Яндекс, мы 2 лучшие ИТ компании страны и там может быть куча синергий! Я точно остаюсь в @tinkoffbank и буду им заниматься, для клиентов ничего не поменяется, а станет даже ещё лучше ❤️. Так что ТИНЬКОФФ брэнд остаётся Но на сегодня - у меня главный проект- выжить! День +76 после пересадки, все хорошо и Спасибо Богу за всё🙏 Люблю вас, вас не расстраивайтесь, я с вами 💋