Чтобы Сбербанк не дремал. С кем будут конкурировать "Яндекс" и "Тинькофф"

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Компания "Яндекс", покупая банк "Тинькофф", выходит в финансовый сегмент. Раньше она в нем присутствовала благодаря "Яндекс.Деньгам" - партнером по этому проекту был Сбербанк. Теперь "Яндекс" и Сбербанк становятся конкурентами: обе компании строят свои экосистемы и предлагают клиентам множество сервисов - от доставки продуктов до услуг такси.

ИТ-гигант "Яндекс" ведет переговоры о покупке кипрского офшора, который владеет банком "Тинькофф", сообщили обе стороны переговоров накануне, 22 сентября. Сумма сделки ими оценивается в 5,5 млрд долларов.

Основатель банка Олег Тиньков, который борется с раком, написал в "Инстаграме", что считает эту сделку не продажей, а скорее слиянием. По его мнению, в результате сделки "может быть куча синергий".

Тиньков написал, что он "точно остается в @tinkoffbank", а бренд банка сохранится. "Но на сегодня - у меня главный проект - выжить!" - добавил он.

В апреле 2020 года Тиньков сообщил, что уходит с поста совета директоров банка в связи с болезнью.

Новости о слиянии двух компаний позитивно повлияли на их котировки. Акции "Яндекса" на Мосбирже до объявления сделки вечером 22 сентября стоили по 4,5 тысячи рублей. На торгах 23 сентября акции превышали отметку в 5,6 тысячи рублей - это рост на 24% с момент объявления о сделке.

Депозитарные расписки группы TCS, которая владеет банком "Тинькофф", подскочили на Лондонской бирже на 7% сразу после новостей о переговорах.

Аналитики полагают, что "Яндекс" и "Тинькофф" выиграют от сделки, а конкурентом для нового банка может стать Сбербанк, который также развивает финтех-направление, работает с большими данными и онлайн-сервисами.

Сбербанк и "Яндекс" до недавнего времени сотрудничали друг с другом, но в этом году разделили активы. Сбербанк сотрудничает с другими крупнейшими российскими интернет-компаниями - Mail Group и Rambler.

Глава Сбербанка Герман Греф, комментируя новости о сделке "Тинькофф" и "Яндекса", заявил 23 сентября, что его банк конкуренции не боится и уважает конкурентов.

Каким банком может стать "Тинькофф"

В результате сделки "флагман российской ИТ-индустрии" поглощает "наиболее быстрорастущий и высокорентабельный интернет-банк", пишет главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев. По его мнению, банк активно развил новые формы бизнеса и "продается на пике формы".

Как сказал Би-би-си старший аналитик по потребительскому сектору АТОН Виктор Дима, для "Яндекса" эта сделка будет удачной: "Благодаря ей они смогут занять лидирующие позиции в сегменте "финтех". Это большой сегмент, в котором они практически не присутствуют, после того как они продали "Яндекс.Деньги" Сбербанку. То есть у них не осталось ничего, что было бы в этом сегменте. А после этой сделки они получают не просто какую-то долю, а роль лидера в этом сегменте".

"Яндекс.Деньги" - крупнейший в России сервис электронных платежей. Какое-то время сервис был совместным предприятием Сбербанка и "Яндекса". В июне этого года Сбербанка договорился о выкупе сервиса у "Яндекса" в рамках сделки о разделе активов. Тогда "Яндекс" лишился своего главного проекта в финансовом секторе.

"Тинькофф" - это банк достаточно уникальный, можно его представить как продвинутую ИТ-компанию, - считает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. - Это не традиционный банк с большим количеством отделений по всей стране, а хорошо развитая ИТ-платформа с точки зрения мобильного приложения, интернет-банка."

"Яндекс" и ранее проявлял интерес к финтеху, но чтобы покупать банк, причем таких размеров, который специализируется на потребкредитовании, - это довольно неожиданно, считает управляющий активами БКС Андрей Русецкий. По его мнению, "Яндекс" может использовать свой опыт в области больших данных для управления банковскими рисками.

"Тинькофф" в результате сделки получит сильного партнера, которые лучше понимает своего клиента и имеет огромную базу данных о своих пользователях, думает аналитик АТОНа Дима.

"Яндекс" обслуживает много людей через сервисы "Такси", "Еда" и так далее, то есть в будущем банк сможет предлагать этим клиентам свои услуги, полагает Лопатин из Fitch.

Сделка с "Яндексом" для "Тинькофф" - "превращение из классической кредитной организации в диверсифицированную структуру с финансовыми услугами и другими онлайн-сервисами", оценивает в своем отчете ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Конкуренция экосистем

Приход технологических гигантов в финансовую индустрию уже несколько лет считается одной из главных угроз для традиционной банковской модели. Многие банки решили не конкурировать с ИТ-сектором, а договариваться о партнерстве, говорилось в докладе KPMG.

"Ряд банков, в том числе Сбербанк и "Тинькофф", идут по пути создания экосистем, которые должны охватить максимально возможное количество потребностей клиентов, - напомнил замдиректора группы "Финансовые институты" S&P Роман Рыбалкин. - Сервисы "Яндекса" - музыка и видео, такси, каршеринг, доставка еды и другие - в целом дополняют те сервисы, которые предлагает своим клиентам "Тинькофф". Помимо банковских и брокерских услуг это заказ отелей и авиабилетов, мобильная связь".

Сбербанк уже давно строит свою экосистему, как и "Яндекс". У банка есть сервисы, которые вряд ли можно назвать традиционными банковскими - например, "СберМаркет", который предоставляет услуги доставки товаров из разных магазинов.

Банк строит экосистему благодаря партнерству или прямой покупке доли в компаниях. В ноябре 2019 года Сбербанк и Mail.ru закрыли сделку по созданию совместного предприятия, в которое Mail.ru внесла сервис по доставке еды Delivery Club. От Сбербанка в совместное предприятия вошел сервис для похода в рестораны SberFood. В совместном предприятии также участвует сервис по заказу такси "Ситимобил".

В августе 2019 года Сбербанк купил 46,5% интернет-компании Rambler. Греф объяснял это решение тем, что в результате сделки банк обогатит свою экосистему "уникальным сочетанием кино, контента, новостей и других сервисов". Сбербанк в итоге владеет, например, онлайн-кинотеатром Okko.

По мнению аналитиков, в результате сделки "Тинькофф" и "Яндекса" может быть создан гигант в сфере финтеха, который и будет конкурировать с Сбербанком в секторе экосистем.

"[Сбербанк] создает экосистему, где банк только одна из частей этой системы. Но при этом, активно внедряя новые технологии, он становится все больше и больше - и, естественно, возникает угроза монополизации рынка. А появление еще одного схожего по профилю института - это конкуренция на мегауровне. Это будет помогать Сбербанку не дремать", - считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (цитата по ТАСС).

"Конкуренция на классическом банковском рынке, где у Сбербанка доля свыше 40%, затруднена, маржа сильно сократилась, а рост доходов практически прекратился. Поэтому развитие так называемых экосистем является приоритетным стратегическим направлением," - считает глава управления операций на российском рынке ИК "Фридом-Финанс" Георгий Ващенко.

"Яндекс" и "Сбер" действительно создают двух финтех-гигантов. Однако если говорить о конкуренции, надо понимать, что у Сбербанка намного более широкий профиль деятельности, чем у "Тинькофф", - оговаривается аналитик БКС Егор Дахтлер. "Тинькофф", по его мнению, концентрируется на сегменте потребительских кредитов и комиссионнном бизнесе.

"Преждевременно говорить о том, что возможная сделка "Яндекса" с TCS Group Holdings кардинально изменит ландшафт финансового рынка, - уверен Рыбалкин. - Крупные банки достаточно успешно идут по пути цифровизации, предлагая своим клиентам удобные приложения и дополнительные сервисы - вплоть до мобильной связи и образовательных услуг. У многих из них значительная и лояльная клиентская база и сложившиеся ниши на рынке."

Сложные отношения

Греф ранее не раз отмечал, что крупные банки рискуют проиграть конкуренцию ИТ-сектору, если будут оставаться в рамках традиционной банковской модели. Сбербанк, следуя мировому тренду, тоже пытался договориться о партнерстве с ИТ-гигантами.

Такое сотрудничество банк пытался наладить как раз с "Яндексом". Оно началось еще в 2009 году, когда Сбербанк получил "золотую акцию" интернет-компании. В декабре 2012 банк купил 75% уставного капитала "Яндекса.Денег".

В 2017 году стороны договорились о создании совместного предприятия в области электронной коммерции на базе "Яндекс.Маркета". Тогда Греф говорил, что Сбербанк хочет построить "российский Amazon". Сделку банк называл важным этапом в строительстве цифровой экосистемы. Покупка акций "Яндекс.Маркета" обошлась Сбербанку в 30 млрд рублей.

В октябре 2018 года СМИ сообщили, что Сбербанк ведет переговоры о покупке 30% акций "Яндекса". Эти новости вызвали обвал акций интернет-компании. Руководство интернет-компании было против, и попытка поглощения стала "точкой невозврата" в отношениях партнеров, писал Forbes.

В июне 2019 года на Петербургском экономическом форуме Тиньков предложил "Яндексу" подумать об объединении с TCS и бросить вызов Сбербанку. Через месяц Сбербанк объявил о партнерстве с Mail.ru. В конце того же года банк вернул "Яндексу" "золотую акцию", которая была передана в специально созданный Фонд общественных интересов.