Удаленка и рост госпитализаций. Насколько ухудшилась ситуация с коронавирусом в России

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Мэрия Москвы порекомендовала жителям по возможности ограничить контакты и носить маски в общественных местах и транспорте. Пять тысяч работодателей получат письма с рекомендацией вернуть сотрудников на удаленку. При этом еще недавно мэр города Собянин уверял, что рост числа случаев коронавируса обусловлен лишь увеличением числа тестов. Насколько ухудшилась ситуация с коронавирусом в России за последние недели?

24 сентября в Москве было выявлено более тысячи заразившихся коронавирусом - впервые с середины июня. За последнюю неделю число госпитализированных увеличилось на 30%, говорится в сообщении оперштаба.

Еще 10 дней назад, 14 сентября, мэр города Сергей Собянин успокаивал: 60% зарезервированных для больных Covid коек свободны, а число пневмоний "за последнюю неделю стало чуть меньше, чем в предыдущую, на 4%. Количество госпитализаций - на 3% ниже".

Рост числа случаев коронавируса он объяснял увеличением количества тестов. "Если мы говорим о росте количества выявляемых больных коронавирусом, то в первую очередь это обусловлено большим количеством тестов", - утверждал Собянин.

Можно ли объяснить рост заболеваемости числом тестов?

Если раньше в день проводилось около 40 тысяч тестов, то сейчас объем ежедневных ПЦР-тестирований достиг 66 тысяч, пояснял неделю назад Собянин.

Действительно, по данным Роспотребнадзора, за семь дней с 10 по 16 сентября в Москве была протестирована в среднем 61 тысяча человек в день против 40-50 тысяч неделями раньше. Правда, на следующей после этого неделе (17-23 сентября) число тестов снова снизилось до 48,2 тысяч в сутки, но это не улучшило статистику. 24 сентября было объявлено о 1 050 случаях коронавируса. Это на 54% больше, чем в среднем за август - (679 случаев).

Собянин на прошлой неделе отмечал, что сейчас доля заболевших - около 1,5% от числа протестированных. Если этот показатель меньше 3%, то это нормальная ситуация, добавил он со ссылкой на мнение врачей.

Точную динамику доли положительных тестов на основе открытых данных посчитать трудно, потому что срок выполнения тестов варьируется, он может составлять около пяти дней.

Если мы сравниваем число проведенных тестов и количество выявленных заболевших в течение одной недели, то доля положительных тестов на вирус за неделю 17-23 сентября, по подсчетам Би-би-си, могла составить 1,8%. Пока эта цифра вписывается в "нормальную ситуацию", обозначенную Собяниным.

Если учитывать временной лаг, то есть предположить, что результаты приходят через неделю после тестирования, то доля положительных результатов может составить 1,45% - это тоже вписывается в интервал, обозначенный мэром Москвы.

Если при первом варианте подсчета в Москве намечался небольшой рост доли положительных тестов, то при втором он в последнее время оставался стабильным. Так или иначе, эта доля положительных тестов до сих пор была "безопасной" - меньше 3%.

Стал ли вирус слабее?

Помимо тестов, судить по ситуации с эпидемией коронавируса можно по числу госпитализаций. Этот показатель косвенно показывает, растет ли количество тяжелых случаев или нет.

Подробную статистику госпитализаций в столичном штабе по борьбе с коронавирусом Би-би-си не предоставили. Но в статистике, которую публикуют главврачи некоторых ковидных стационаров, виден рост госпитализаций.

По сравнению с августом выросло число поступивших на лечение в городскую клиническую больницу №15. По состоянию на 22 сентября там лечились 1424 человека с диагнозом "внебольничная пневмония", что на 17% больше, чем в конце августа.

В госпитале "Вороновское", специально построенном для борьбы с коронавирусом, 24 сентября на лечении были 352 пациента с коронавирусом, а 31 августа - на 100 человек меньше, следует из поста главного врача клиники Сергея Переходова.

Денис Проценко, главврач ковидного госпиталя в Коммунарке, последний раз публиковал статистику госпитализаций 12 сентября. В этом госпитале число больных росло с конца июля.

Растет и число госпитализаций в Петербурге.

23 сентября комитет по здравоохранению Петербурга сообщал, что в городе свободно 20% или 849 коек для больных коронавирусом. Перед этим вице-мэр города Олег Эргашев сообщал, что в Санкт-Петербурге осталось 6% свободных коек для больных коронавирусом, в связи с чем в Репино был открыт временный госпиталь в пансионате "Заря".

Кроме того, 24 сентября стало известно о скором переводе Александровской больницы под прием пациентов с коронавирусом. По данным "Фонтанки", следующим может снова открыться временный госпиталь в "Ленэкспо".

По данным сортировочного центра мединститута имени Березина, число выявленных пневмоний тоже выросло. "А можно ли было ожидать чего-то другого, кроме роста, после массовых гуляний с середины лета?! Закономерное развитие эпидемии после ослабления режима при еще не сформированном коллективном иммунитете!" - такой комментарий оставлен под постом со статистикой с аккаунта Сортировочного Covid-центра МИБС.

Что делает мэрия?

Жесткие ограничения были отменены в большинстве регионов еще в июне, а в июле и в августе в разгаре был туристический сезон - многие жители России поехали в туристические поездки по стране. Однако рост заболеваемости начался именно в сентябре - после открытия школ.

"Эта ситуация [рост заболеваемости] была ожидаема, поскольку в сентябре начали формироваться новые коллективы - и школьные, и студенческие, многие вернулись из отпусков, - сказал главный внештатный специалист минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов. - С увеличением новых социальных контактов мы предполагали, что это вызовет нарастание заболеваемости. Кроме того, впереди новый эпидемический сезон ОРВИ, который тоже внесет коррективы заболеваемости, скорее всего, мы увидим некоторое продолжение роста заболеваемости".

По его словам, к концу сентября число случаев коронавируса оказалось на 25% больше, чем минимальный уровень, зафиксированный в августе.

Сократить заболеваемость в мэрии надеются продлением удаленки. Пять тысяч московских компаний получат письма от Сергея Собянина с рекомендацией вернуть часть сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемиологической ситуацией, рассказал РИА Новости первый заместитель руководителя пресс-службы мэра Борис Булай.

Такие письма уже отправлены главе Сбербанка Герману Грефу, главе "Ростеха" Сергею Чемезову и гендиректору "Яндекса" Аркадию Воложу, пишет РБК.

"В связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также изменением динамики заболеваемости Covid-19 убедительно прошу и рекомендую вам реализовать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей", - говорится в письмах.

В Сбербанке, по данным Би-би-си, сотрудники получили письмо, согласно которому 50% работников должны остаться на удаленке, рассказали Би-би-си два сотрудника банка, которые не уполномочены говорить с прессой. Это решение касается в основном офисных сотрудников, например, IT-специалистов. Менеджмент должен оставаться на работе. Русская служба Би-би-си направила запрос в банк.

В сообщении оперштаба Москвы говорится, что развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих граждан. "В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов. Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста", - говорится в пресс-релизе.

Тем не менее, повторение жесткого карантинного сценария, как весной, не планируется, рассказали Би-би-си два источника в подведомственных мэрии организациях. Весной в Москве действовали специальные пропуска, без которых нельзя было уйти из дома дальше, чем в магазин или аптеку.

"Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, - сказал Интерфаксу в четверг вечером источник, знакомый с ситуацией. - Рассматривается возможность повторного введения карантинных мер для этих категорий граждан".

Собеседник агентства подчеркнул, что пока возвращаться к пропускному режиму в Москве не планируется.