Герои-врачи и красотки-медсестры. Китайский сериал о Covid-19 обвинили в сексизме

Автор фото, CCTV Подпись к фото, "Герои на переднем крае": первый телесериал о Covid-19 в КНР

Сериал, который в Китае с нетерпением ожидали, сразу попал под огонь критики за принижение роли, которую китайские женщины сыграли в борьбе с эпидемией.

Премьера сериала "Герои на переднем крае" состоялась 17 сентября на основном телеканале в КНР, CCTV-1.

Его показали в праймтайм с обещанием, что это будет первая теледрама, "основанная на реальных событиях" и рассказывающая о медработниках в городе Ухань, с которого началась эпидемия коронавируса.

Само название сериала предполагает, что в нем как раз будет высвечена та огромная роль, которую внесли женщины в борьбу с эпидемией, поскольку женщины составляют большую часть медперсонала в Китае.

Однако пилотная серия, широко и с большой помпой разрекламированная, была разнесена в пух и прах на сайте местной соцсети Douban, где пользователи сами создают контент о музыке, кино и т.д.

Кинокритики отметили, что в оценках зрителей он набрал постыдных 2,4 балла из 10 и получил множество критических комментариев, в основном связанных с тем, как показаны женщины - после чего доступ на сайт этим пользователям был приостановлен.

Больничные "красотки"

Автор фото, Barcroft Media/Getty Images Подпись к фото, "Красотки, идущие наперекор стихии"- так буквально переводится название сериала на мандарине

Как отмечала еще в апреле газета China Daily, название сериала, по всей видимости, выбрано именно потому, что женский персонал больниц обычно зовут именно "героями переднего края".

Однако на мандарине это название переводится гораздо более буквально - как "Красотки, идущие наперекор стихии".

Похоже, этот сериал в любом случае вызвал бы разногласия, поскольку подтекст самой этой фразы таков, что женщины-медики, находящиеся на переднем крае борьбы, не исполняют свои привычные обязанности, а как бы вдруг оказались в редкой для себя роли.

Зрителей особенно напряг тот факт, что многие женские образы - в противовес мужским - были показаны либо в подчиненной роли, либо вовсе мешали делать героическое дело мужчинам.

Национальная газета Global Times отмечает, что в этом сериале одна из "наиболее противоречивых сцен" происходит тогда, когда подруги отговаривают разведенную женщину, имеющую автомобиль, подписываться в качестве шофера для больничных нужд, потому что ее родственники ждут ее встречать вместе китайский Новый год.

Многие пользователи написали на популярном микроблоге о кино Sina в соцсети Weibo о том, что женщины показаны уничижительно, как будто они не были главными исполнителями, а всячески тянули время, из-под палки оказывали помощь работникам переднего края и каждый раз должны были спрашивать разрешение у своих мужей.

Зрители задаются вопросом: развернули бы авторы сценария события таким же образом, если бы речь шла о герое-мужчине?

South China Morning Post также отмечает зрительские разочарования, связанные с тем, как показаны медсестры - будто бы им "гораздо интереснее посплетничать друг с другом о коллегах-мужчинах".

Эта же газета разместила интервью с одной реальной медсестрой, которая рассказала, что совсем наоборот - каждая женщина в ее больнице без всяких вопросов примкнула к борьбе с распространением инфекции, а мужчины составляли всего примерно 5% медперсонала среднего звена.

Как было на самом деле

Автор фото, Barcroft Media/Getty Images Подпись к фото, Женщины сыграли основную роль в строительстве полевого госпиталя Хуашань для больных Covid-19 в Ухане

Несмотря на обещания высветить роль женщин в борьбе с эпидемией в Китае, большинство женских персонажей в новом сериале занимают низшую позицию по отношению к коллегам-мужчинам и по большей части играют второстепенную или вспомогательную роль.

На самом же деле во время вспышки коронавируса в КНР женщины не только сыграли решающую роль в основных больницах Уханя, но и составляли большую часть всего медперсонала. Среди них, в частности, была бывшая секретарь партии Цай Ли, которая отвечала за ситуацию в центральной больнице Уханя, где вирус был впервые выявлен.

В апреле, когда пик заболевамости в Китае прошел, официальная газета China Daily отметила, что, согласно статистике, "около 50% всех врачей, боровшихся на передовой эпидемии, были женщины".

В мае газета People's Daily добавила к этому, что примерно 70% всех медработников на переднем крае борьбы составляли медсестры, а China Daily отметила, что примерно 90% из них - женщины.

Издание также отдельно отмечает данные по Уханю, где было зарегистрировано более 46 тыс. случаев Covid-19. Примерно 75% медработников переднего края борьбы там были женщинами.

Газета Global Times пишет, что женщины сыграли также ключевую роль в сооружении двух полевых госпиталей, Хуашань и Лейшень, которые были построены в Ухане в начале 2020 года в рекордные сроки - всего за несколько дней.

Однако в сериале практически все без исключения строители мужчины.

Как Китай отметил роль женщин, боровшихся с коронавирусом

В последние месяцы власти КНР многое сделали, чтобы подчеркнуть роль, которую сыграли женщины во время первичной вспышки Covid-19.

Главная эпидемиолог страны в звании генерал-майора, Чэнь Вэй, была названа "народным героем" за ее борьбу с распространением вируса. По телевизору постоянно показывали репортажи, в которых женский медперсонал получал хвалебные отзывы за работу на переднем крае эпидемии.

Однако новый сериал вдруг привлек внимание к тому, как в Китае в обычное время показывается вклад женщин в общественное развитие, и поднял вопрос о том, не отодвигаются ли женщины незаслуженно на второй план?

Автор фото, AFP Подпись к фото, Чэнь Вэй (слева) получила похвальную грамоту от президента Си Цзиньпиня (в центре) за свою работу

Стоит отметить, что генерал-майор Чэнь Вэй была единственной женщиной из четырех человек, получивших похвальную грамоту общенационального значения от президента Си Цзиньпиня.

Федерация профсоюзов Уханя также сообщает, что из 13 человек, получивших грамоту "Национальный передовик" за борьбу с Covid-19, только четверо - женщины.

Многие китайские СМИ весьма выборочно подошли к тому, чтобы подчеркнуть роль, которую сыграли женщины по уходу за больными, ради чего им пришлось пожертвовать своей "обычной ролью хорошей жены и матери".

В Международный женский день 8 марта официальное государственное агентство Синьхуа обратило внимание на то, как "женский медперсонал боролся на передовой, в то время как их мужья взвалили на свои плечи домашние обязанности".

Некоторые пользователи Weibo в связи с новым сериалом вспоминают цитату из Мао Цзэдуна о том, что "женщина держит на плечах полнеба", и можно найти тысячи комментариев, в которых зрители ругают создателей шоу за то, что женщины показаны как низший класс.

Некоторые пользователи задаются вопросом, кого в этом винить - актеров или режиссера? Однако кто-то уверен в том, что этим сериалом женщин просто "стирают" с лица истории коронавирусной эпидемии в Китае.

Женщины, оставшиеся незамеченными

Можно понять, почему некоторые подписчики Weibo придерживают подобной точки зрения: Китай уже не в первый раз обвиняют в переписывании или видоизменении истории, связанной с Covid-19.

Новый сериал вновь возродил призывы среди пользователей Weibo признать заслуги тех женщин, которые по-настоящему внесли вклад в борьбу с пандемией.

Некоторые из них называют доктора Ай Фэнь, которая, как считается, первой вместе со своей коллегой Ли Вэньлян забила тревогу по поводу серьезности новой инфекции и привлекла к этому внимание своих коллег.

Обе эти женщины-врача получили в ответ предупреждение от властей Уханя. Ай Фэнь не получила никакой грамоты, даже несмотря на то, что она помогла поначалу привлечь внимание к чрезвычайной вирулентности нового вируса.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ай Фэнь одна из первых заговорила об опасности новой инфекции

Интернет-сообщество в Китае также требует признать заслуги Фан Фан за то, что она помогла голосам из Уханя достичь мирового сообщества.

В январе этого года Фан Фан стала документировать свою жизнь в Ухане и вскоре приобрела известность, сначала у себя в стране, а потом и за рубежом, однако государственные СМИ назвали ее предательницей.

Вместо этого похвалу и позитивные рецензии получили другие книги - те, где история того, как разворачивалась эпидемия коронавируса, рассказывалась через призму официальной линии - чтобы направить внимание людей к усилиям, предпринятым компартией в этом вопросе.

Один из пользователей Weibo пишет, что отсутствие в сериале таких действующих лиц, как доктор Ли Вэньлян и Ай Фэнь, означает, что его просто не стоит смотреть, поскольку у властей "нет смелости посмотреть правде в глаза и рассказать, как все было на самом деле".