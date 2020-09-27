Лишние годы - не в нагрузку, а в удовольствие, жирафы и молнии - фатальная несовместимость

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Когда годы становятся богатством

Поедая медуз, спасаешь природу!

Сталь, которую изобрели дважды

Живые громоотводы африканской саванны

Жить стали дольше, жить стали лучше...

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Умственные и физические возможности тех, кому сегодня за 75, куда выше, чем были у их сверстников 30 лет назад. Такой вывод сделали ученые из университета Ювяскюля в Финляндии.

То, что продолжительность жизни в последние десятилетия заметно увеличилась - ни для кого не секрет (в той же Финляндии для 1960-х средняя продолжительность составляла всего 52 года, а сегодня это уже свыше 80 лет), но вот о качестве жизни в преклонном возрасте оставалсоь только догадываться.

Ученые даже грустно шутили, мол, годы-то к вашей жизни добавили, а вот жизни к этим годам прибавить забыли.

И вот теперь исследование, проведенное в Финляндии, расставило точки над i.

Дело в том, что 28 лет назад там уже проводилось подробное исследование сотен добровольцев в возрастной категории от 75 до 80 лет на предмет их физических и когнитивных возможностей. Ученым понадобилось лишь повторить эксперимент, использовав ту же методику

Как выяснилось, сегодняшние 70-80-летние вне зависимости от пола, (называть их стариками даже язык не поворачивается) куда крепче умом и телом, чем их ровесники, родившиеся еще при царе, пережившие войны, голод, нищету и прочие неприятности.

По мнению ученых, полученные результаты - это комбинация улучшившегося образования, бОльших экономических возможностей, высокой физической активности и хорошего питания.

"Хотя эти результаты характерны конкретно для Финляднии, скорее всего они распространяются на все страны, претерпевшие аналогичные общественные перемены за последние 100 лет", - отмечают авторы исследования. И добавляют, что существенно устарели сами наши представления о пожилых людях, поскольку дополнительные годы прибавились не к концу жизни, а к среднему возрасту.

Не крабы, конечно, но с хорошим соусом терпимо

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32 тысячи видов животных, которым грозит вымирание, занесены в Красную книгу, но что мы делаем для того, чтобы спасти их? Продолжаем их есть!

Ну, конечно, далеко не всех - самых известных и симпатичных, вроде китов или морских черепах, мы стараемся защитить и сохранить.

Однако изучая ассортимент морепродуктов, исследователи из университета Квинсленда обнаружили почти сотню видов, которым грозит вымирание и которые при этом вполне легально вылавливаются и используются в пищу.

При продаже эти рыбы и беспозвоночные не маркируются по видам, так что покупатели порой даже не знают, что едят.

Для тех, у кого суши готовы встать поперек горла от осознания своей бесчеловечности, ученые нашли альтернативу: вы можеет продолжать наслаждаться морской живностью и не опасаться, что съедите что-то редкое, перейдя на... медуз.

Идея может показаться кому-то слишком радикальной, но, во-первых, медузы - одни из весьма немногих живых организмов, численность которых растет, а во-вторых, в этом нет ничего нового, ведь в Китае их употребляют в пищу по крайней мере последние 1700 лет.

"Наша любовь к морепродуктам во многом обусловлена культурой и традициями, - объясняет автор нового исследования, опубликованного в Nature Communications, биолог Лесли Роберсон. - Возьмите, к примеру, суп из акульих плавников. Сами по себе они в общем безвкусные, но в Китае это блюдо считается деликатесом. Все дело - в соусе и приправах (ну и в статусности, конечно). А чем отличается медуза? Тоже безвкусная резинка, но с хорошим соусом - совсем другое дело!"

Нержавейка тысячелетней давности

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На заре промышленной революции в Европе одни лишь железо и чугун уже не удовлетворяли нужды производства, и металлурги много эксперименитровали с разными сплавами, добиваясь от металлов определенных качеств. В том числе, или даже в первую очередь, они стремились найти стойкий к коррозии сплав - или нержавейку. В результате к началу ХХ века был достигнут технологический прорыв, и появились такие стальные сплавы с небольшим добавлением хрома.

Однако команда археологов во главе с Рахилом Алипуром из Королевского колледжа Лондона (свою работу они опубликовали в издании Journal of Archaeological Science) обнаружила свидетельства того, что хромистая сталь появилась на тысячелетие ранее в Персии.

Это была тигельная сталь, или булат (который еще называют дамасской сталью, хотя чисто технически это не совсем верно, поскольку процессы производства булата и дамасска заметно отличаются).

Проанализировав находки с места раскопок в деревушке Чахак на юге Ирана, которая, если верить старинным манускриптам, когда-то была крупным центром по производству стали, археологи пришли к выводу, что древние сталевары сознательно и регулярно добавляли в сплавы хром.

А загадочный компонент "русахтадж", упоминаемый в рецепте стали X века, который приводит персидский ученый Абу-Райхан Бируни, был ничем иным как минеральным хромитом.

Но почему же такой ценный рецепт был всеми забыт? Ученые предполагают, что все дело в том, что персидские металлурги для удобства обработки металла добавляли туда фосфор. Но это делало оружие и доспехи из такой стали слишком хрупкими и, стало быть, особого спроса на них не было.

А может быть, все дело было в плохом маркетинге? Ведь когда в XIX веке стали поэты и писатели (романтики) стали воспевать дамасскую сталь (она и в самом деле очень красива - на вид), появились многочисленные легенды о том, как она прочна, как режет кольчугу словно масло, хотя на самом деле это очень далеко от истины.

Кстати, и к Дамаску эта сталь имеет мало отношения: город никогда не славился своими кузнецами, разве что там торговали оружием.

Жирафы и молния - фатальная несовместимость

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Что нужно делать, если приближается гроза, а вы остались на открытом пространстве? Каждому школьнику известно, что нельзя торчать на открытом месте или прятаться под высокими деревьями. Но если вы жираф, то вам, конечно, виднее.

Этому вопросу посвятила свою научную работу, опубликованную в издании African Journal of Ecology, студентка университета Блумфонтейна Сиска Шайен. Она предположила, что рост жирафов служит дополнительным фактором риска при грозе, поскольку они превращаются в живые громоотводы.

В качестве довода она привела недавний случай гибели двух животных в частном заповеднике в ЮАР.

Молния попала самке жирафа прямо в оссикон (так называются рожки у этих животных) и расколола череп. Вторая самка была обнаружена в 7 метрах от первой без видимых повреждений, однако судя по всему она также погибла от мощного разряда, который дошел до нее через почву.

Учитывая, что в южноафриканской саванне преобладают низкорослые деревья и кустаники, а самцы жирафа достигают 5,5 метров (самки обычно чуть ниже, в среднем 4,3 метра), то, как предположила Сиска, они автоматически становятся самымим ввсокими объектами в округе и притягивают молнии.

"Учитывая, что молния часто попадает в высокие объекты, особенно на октрытой местности, жирафы подвержены повышенному риску гибели от молнии", - делает вывод студентка.

Впрочем, коллеги биологи скептически отнеслись к этой теории, поскольку никакие другие исследования не подтверждают теорию, что жирафы гибнут от ударов молний чаще других животных.

Однако не секрет, что молнии ежегодно калечат и убивают тысячи животных, и некоторые из них в самом деле подвержены риску больше других. Однако это касается животных с наибольшим расстоянием между передними и задними конечностями, поскольку это увеличивает электропроводящую поверхность тела.