Наследие Дональда Трампа. Стала ли Америка снова великой и богатой?

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Четыре года назад Дональд Трамп пообещал американцам экономический бум и процветание. Выполнил ли он свое обещание? Стала ли Америка богаче и влиятельнее, прежде чем коронавирус поверг крупнейшую мировую экономику в уныние на излете его первого президентского срока?

Ответ на этот вопрос краток: да, стала. Заслуга ли это Трампа? Об этом ниже.

Но наследие Трампа выражено не только цифрами занятости, доходов и долгов. Политика самого экстравагантного президента в современной истории США изменит будущее американской экономики вне зависимости от того, останется ли Трамп на второй срок после ноябрьских выборов.

Промежуточные итоги его правления можно подвести уже сейчас. Даже если за оставшийся месяц в экономике что-то поменяется в лучшую или худшую сторону, на исход голосования это не повлияет - подавляющее большинство американцев уже сделали свой выбор.

Вредный вирус все испортил

Трамп рассчитывал переизбраться на волне экономического бума. Но пандемия вызвала тяжелейший кризис со времен Великой депрессии столетней давности и рекордную безработицу. Предвыборные лозунги пришлось переписывать.

А ведь до 2020 года все шло неплохо: экономика росла в среднем на 2,5% в год и доросла до 20 трлн долларов - это почти четверть мировой.

И пусть Трамп обещал избирателям рост "на 4%, а может и на 5% и даже на 6%" в год, но и более скромные цифры не сорвали бы триумф. Ведь остальной развитый мир едва оправился от финансового кризиса десятилетней давности, и рост в Европе или Японии едва теплился. Америка все дальше уходила вперед.

Однако из-за пандемии Трамп теперь войдет в историю как президент, при котором оборвалась самая продолжительная в американской истории десятилетняя фаза экономического подъема.

Не Трамп придумал коронавирус, с ним пришлось бы столкнуться любому президенту. Он уверен, что отлично справился с задачей. Противники винят его в провале и мировом антирекорде: 200 тысяч смертей.

Бесконечные локдауны уже навредили экономике, а теперь рискуют сорвать еще и главный потребительский сезон - осенне-зимнюю череду праздников и распродаж: от Хэллоуина до Рождества.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Миллионы американцев лишились работы из-за локдаунов. Эпидемия унесла более 200 тысяч жизней

Еще до того, как пандемия докатилась до США, американские ученые изучили уроки "испанки" и пришли к выводу, что экономика падает везде одинаково, а вот восстанавливается быстрее там, где санитарные ограничения вводятся быстро и масштабно. И снимаются не при первых признаках облегчения, а когда скажут эпидемиологи. Тогда карантин выходит короче, а шансы рецидива намного ниже - как и экономический ущерб.

Эту теорию в ходе нынешней пандемии доказали страны Азии и некоторые государства Европы.

Но Трамп пошел другим путем: он требовал от мэров и губернаторов штатов снимать ограничения и еще в начале мая говорил, что да, люди пострадают от вируса, и "некоторые пострадают сильно, но мы просто обязаны открыть страну и мы обязаны сделать это как можно быстрее".

Подрыв устоев

Какую бы оценку за борьбу с ковидом ни поставили Трампу избиратели и история, его экономическое наследие выходит далеко за пределы кризисного управления времен эпидемии.

Трамп пришел к власти под лозунгом "Вернем Америке былое величие" и три с лишним года проводил политику под девизом "Америка прежде всего". Сторонники Трампа с энтузиазмом поддержали его новый курс и инструменты: изоляционизм, торговую агрессию, санкции и ограничения.

Противники же видят в нем угрозу основам экономического доминирования Америки в мире и считают, что вместо развития и перестройки под пугающее неизвестностью будущее Трамп все это время возвращал страну в привычное ему уютное прошлое.

В процессе он подпилил несколько опор, на которых США с середины прошлого века возвышаются над остальным миром. В том, что раньше казалось незыблемым, понемногу начали сомневаться и друзья, и враги, и финансовые рынки.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Трамп переизбирается под старым лозунгом: "Вернем Америке былое величие". Еще год назад он печатал плакаты "Сохраним величие Америки". Пандемия внесла коррективы

При нем Америка стала первой развитой державой, рванувшей против течения экономической истории последних десятилетий: против глобализации и открытости, против медленного и мучительного согласия богатых стран поделиться благополучием с развивающимися ради сокращения неравенства в мире.

Наблюдая за реалити-шоу в Белом доме, пораженные зрители начинают перешептываться и робко формулировать первые сомнения в будущем США как мирового лидера, надежного торгового партнера, открытой экономики и эмитента главной резервной валюты - доллара.

Трамп поссорил США с главным союзником - Европой, второй экономикой мира. Он давил на соседей - Канаду и Мексику. Он развязал торговую и технологическую войну с Китаем - третьей экономикой мира.

Он вывел США из Парижского соглашения о борьбе с изменением климата, парализовал работу Всемирной торговой организации, отказался финансировать Всемирную организацию здравоохранения. Он выглядел чужаком на встречах "Большой семерки", попрал этикет и традиции большой политики.

Он подорвал устоявшиеся нормы и структуру госуправления в США, медлил с назначением чиновников, зато спешил заполнить суды консервативными судьями. Он нарушал одно табу за другим, открыто давил на центробанк и прокуроров.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Трамп не собирался вписываться в тесную компанию лидеров G7. Он предлагал вернуть Владимира Путина и формат G8

Сторонникам это пришлось по вкусу: они видят в нем бунтаря, разгоняющего сонное царство забывших о народе бюрократов. Они убеждены, что от здорового экономического эгоизма и демонстрации силы выиграют американцы.

Критики возражают: историю не повернуть вспять, а законы экономики не изменить твитом.

Экономисты, выводящие эти законы, терпеливо изучают мутацию американской политики при Трампе, не спешат с выводами и уж точно не считают изменения необратимыми.

Финансисты с ухмылкой читают газетные заголовки о скором закате доллара как мировой резервной валюты.

In dollar we trust

Панихида преждевременна, уверены они: пусть Трамп и расшатывает фундамент этой пирамиды, ему далеко до разрушения институтов, на которых зиждется статус доллара как самого надежного актива в мире.

Не подчиненные воле президента суды, конгресс и центробанк вкупе с экономической мощью обещают американской валюте доминирование на десятилетия. Что доказал и нынешний кризис, в котором Федеральная резервная система фактически взяла на себя роль мирового кредитора, а американские госбумаги доказали статус главного инструмента сбережений. Доля долларовых расчетов в торговле остается прежней.

"Сокращение веса США в мировой экономике, агрессивные односторонние финансовые санкции и рост сомнений в лидирующей роли США на мировой арене могут ускорить снижение роли доллара в будущем", - допускает ветеран американского минфина и бывший представитель США в МВФ Марк Собел.

"Однако пока все предпосылки для сохранения статуса резервной валюты на месте: самый крупный, ликвидный и открытый рынок капитала в мире, солидная защита прав собственности, гигантская экономика, сильная финансовая система с международной сетью. Плюс инерционный эффект", - пишет он, отметая возможность скорого заката доллара.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Несмотря на усилия Трампа, доллар в огне не горит и в воде не тонет

Крупнейшим зарубежным держателем американского долга является Китай, против которого Трамп развязал вендетту, как только пришел к власти. Однако ни диверсификация резервов Китая, ни заявления Трампа о том, что слабый доллар выгоден американским производителям, не привели к падению курса.

В начале этого года стало окончательно ясно, что Трамп доллару не помеха: в январе он помирился с Китаем, а к маю сменил риторику и поддержал сильный доллар.

На поприще подрыва устоев экономической мощи США успехи Трампа успокаивающе скромны. А как у него с созидательной деятельностью? Какими достижениями может похвастаться Трамп за последние три с лишним года?

Чего добился Трамп

До нынешнего кризиса экономика при Трампе росла примерно такими же темпами, как при Бараке Обаме, въехавшем в Белый дом в разгар финансового кризиса 2008-2009 годов.

Зарплаты в частном секторе неуклонно повышались, а число рабочих мест росло. К февралю безработица сократилась до минимального за полвека значения в 3,5%.

Однако рост этот начался еще при Обаме, и его темпы никак не изменились при Трампе. Рабочие места, например, Америка создавала с завидным упорством больше 100 месяцев подряд.

И условия были примерно одинаковые: пусть Трамп изначально жаловался, что Обаме повезло править при масштабном посткризисном стимулировании экономики, он в итоге утомил своими твитами центробанк, и тот прекратил повышение ставок. К тому же помимо кредитного стимулирования Трамп добился прямого бюджетного: провел через конгресс налоговую реформу.

Коронавирус перечеркнул все достижения. Но это из ряда вон выходящее событие, его влияние временно, и когда-нибудь экономика восстановится. Однако это уже история второго срока Трампа или первого срока Джо Байдена.

А вот до появления вируса экономическую повестку Трампа определяли две его флагманские стратегии: агрессивный протекционизм и отказ от "зеленой" повестки в пользу развития энергетики. Какие плоды принесли они Америке?

Автор фото, AFP Подпись к фото, Трамп доволен результатами первого президентского срока

Сначала о протекционизме.

Трамп развязал торговые войны со всем миром. Он повысил пошлины на китайские и европейские товары.

Цель: заставить американские компании перевести производство в США, убедить иностранцев покупать больше американской продукции, сократить дефицит торговли и обрезать крылья Китаю, стремящемуся к технологическому превосходству.

Результат: дефицит не сократился, а вырос. Повышенные пошлины оплачивают американские потребители, деньги попадают в бюджет, и из них власти компенсируют потери тем, кто терпит убытки из-за ответных мер.

Демократы упрекают Трампа в том, что его торговые войны лишили Америку 300 тыс. рабочих мест. Компании переносят производство из Китая, как того хотел Трамп, но не в Америку, а во Вьетнам и на Филиппины.

Китай не сдается, и конфликт не только не завершился полной победой Трампа к перевыборам, но лишь обостряется и обещает десятилетия вязкого бодания.

Помимо внешнего фронта в войне за "Америку прежде всего" Трамп открыл внутренний: против иммигрантов. После прихода к власти он подписал указ "Покупай американское и нанимай американцев", и в результате число отказов в выдаче виз H-1B высококвалифицированным работникам выросло в три раза.

Но оказалось, что спрос на рабочую силу возникает не указом президента, а в силу потребностей рынка труда и возможностей компаний.

Интернет-гиганты Силиконовой долины и прочий американский бизнес, столкнувшись с ограничениями на приглашение работников из-за границы, предпочли трудоустройству американцев наем за границей: в основном, в Канаде, Индии и Китае, выяснила Бритта Гленнон, профессор Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете.

В нем когда-то учился Илон Маск - иммигрант из Южной Африки.

Если наблюдения Гленнон верны, то Трамп, ограничивая высококвалифицированную миграцию, рискует лишить Америку не только рабочих мест и налогоплательщиков, но и привлекательности для талантливых и амбициозных людей со всего мира, что до сих пор было главной составляющей ее успеха.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к аудио, Почему Дональду Трампу удалось победить четыре года назад и каковы его шансы сейчас?

О триумфе или провале протекционизма эпохи Трампа судить рано, а вот его политика в области экологии и энергетики дает осязаемые результаты. Уже в этом году Америка - еще недавно крупнейший импортер энергоресурсов на планете - должна была превратиться в нетто-экспортера.

Какие коррективы внесет в эти планы коронакризис, мы узнаем в начале следующего года. Правда, Трамп объявил о победе еще два года назад.

"Мы стали главным производителем энергоресурсов в мире. Кто бы мог подумать! - хвалил он себя в июле 2018-го. - В энергетике мы теперь крупнейшие в мире. Крупнейшие! И впервые в истории мы стали экспортером энергоресурсов. Такого никогда не было. А теперь - экспортируем".

Трамп поторопился. Перед пандемией экспорт и импорт сошлись в одной точке, как следует из графика ниже. Он же показывает, когда именно случился прорыв, приведший энергетический баланс США к равновесию.

Возможно, Трамп имел в виду газ - тут Америка действительно пожинает плоды технологической революции в нефтегазодобыче и давно потеснила некогда крупнейшего производителя в мире - Россию.

Теперь она активно борется с главным конкурентом еще и за рынки сбыта: ареной для последней схватки стало Балтийское море в Европе и газопровод "Северный поток-2".