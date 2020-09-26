Полгода закрытых границ: как и куда сейчас летают россияне?

Автор фото, Marina Lystseva/TASS Подпись к фото, Возобновление авиасообщения с Турцией в августе вызвало заметное оживление на туристическом рынке

Пандемия коронавируса COVID-19 стоила российской гражданской авиации половины пассажирооборота. Люди стали летать меньше и ближе. Прежде всего, это связано с ограничительными мерами правительства, которые были введены довольно оперативно, но до сих пор во многом не сняты.

27 марта этого года власти России ограничили авиасообщение с другими странами, фактически закрыв небо. В Россию с тех пор летали в основном бизнес-джеты и вывозные рейсы, с помощью которых россияне, застрявшие за рубежом, могли вернуться домой.

В эти выходные исполняется полгода с тех пор, как Россия живет в условиях ограниченного авиасообщения. Летом Россия возобновила авиасообщение с некоторыми странами, но все же улететь и вернуться в Россию все еще достаточно сложно.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как и куда летали россияне за эти полгода, а также описывает масштабы кризиса, вызванного "закрытым небом".

В пятницу, 25 сентября, Росавиация распространила статистику перевозок пассажиров с января по август 2020 года. За этот период пассажирооборот упал на 52,7% по сравнению с тем же периодом 2019 года - российская авиация стала перевозить меньше пассажиров на более короткие расстояния.

На эту цифру, прежде всего, оказало влияние прекращение международного сообщения - снижение пассажирооборота на местных линиях за этот же период составило всего 5,5%.

Общее число пассажиров с января по август сократилось на 49,1% относительно первых восьми месяцев 2019 года.

Согласно статистике Росавиации, более всего пострадали авиакомпании, связанные с туристическими перевозками: у авиакомпании Pegas Fly пассажирооборот упал на 72,7%, Азур-Эйр - 69,6% Royal Flight - на 68%.

Менее всего пострадали компании, которые выполняют региональные и местные перевозки. Компания "Азимут", которая базируется в ростовском аэропорту "Платов" и летает на самолетах SSJ-100, потеряла всего 8,4% пассажирооборота, S7 - 14%, а "Победа" - 21,8%.

Пассажирооборот крупнейшей российской компании "Аэрофлот" упал на 59,1%, несмотря на то, что компания продолжала выполнять некоторые международные рейсы.

Эти данные показывают масштаб кризиса, вызванного ограничениями перевозок. Пока он не закончился. Кроме того, с началом осени в России и других странах мира начались новые вспышки коронавируса, а в этих условиях страны могут вновь вводить начать вводить ограничения.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Эксперты считают, что авиасообщение в полном объеме восстановится еще нескоро

Как власти ужесточали и ослабляли режим

Одной из радикальных мер, при помощи которых российское правительство собиралось полгода назад бороться с пандемией COVID-29, было прекращение пассажирских перевозок гражданской авиации. Российские авиакомпании перешли на "вывозной" режим работы - самолеты эвакуировали из-за границы граждан России, не успевших вернуться домой.

4 апреля регулярные "вывозные" рейсы были отменены, но заработала система эвакуации чартерами при помощи электронного государственного сервиса "Госуслуги". Первоначально это вызвало панику среди туристов, которые остались за границей. Министр связи Максут Шадаев лично принимал участие в формировании списков пассажиров, которые хотели вернуться на родину.

В конце сентября и этот режим был отменен "в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами", однако полноценное авиасообщение со всем миром Россия так и не восстановила.

По официальным данным, всего было совершено более 580 вывозных рейсов, на которых вылетели более 92 тысячи пассажиров.

Первое ослабление жесткого режима началось с начала августа, когда было возобновлено международное воздушное сообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

Согласно информации с официального сайта Росавиации, 27 сентября, спустя полгода после прекращения авиасообщения, российские компании могут летать только в несколько стран: Египет, ОАЭ, Мальдивы, Великобританию, Турцию, Швейцарию, Южную Корею, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссию.

В эти страны самолеты летают из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

Кроме того, Россия и Греция ведут переговоры о возобновлении авиасообщения с 1 октября.

Это официальные данные об авиаперелетах, но в реальности дело обстоит немного иначе.

Автор фото, NurPhoto/Getty Подпись к фото, Официально авиасообщение открыто с несколькими странами, но самолеты летали и летают и в другие

Куда летают самолеты

На самом деле авиакомпания "Аэрофлот" как в прежние месяцы, так и сейчас летает и в "закрытые" для России страны.

Дело в том, что запрет не касался вывозных, грузовых, почтовых, санитарных, гуманитарных рейсов пассажирских самолетов и и полетов по отдельным решениям правительства. Теперь с прекращением вывозных рейсов покинуть некоторые страны можно будет на самолетах, которые возвращаются в Россию, например, после грузовых рейсов.

Сервисы по продаже билетов, такие как Aviasales или Skyscanner, отмечают, что в продаже уже появляются билеты на рейсы "Аэрофлота" в Вену, Милан, Рим, Париж, Барселону, Франкфурт, Амстердам, Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

В пятницу ТАСС со ссылкой на анонимный источник в пражском аэропорту сообщил, что Аэрофлот планирует начать выполнять регулярные рейсы в столицу Чехии с 1 октября.

Эти рейсы совершаются регулярно, они отмечаются в табло аэропортов и онлайн-сервисах слежения за воздушным пространством, таких, как Flightradar24 или Planefinder.net.

Билеты на эти рейсы продаются, в частности, на сайте "Аэрофлота", однако полететь в эти города могут только те, у кого есть основания для въезда - паспорт гражданина, вид на жительство, долгосрочная виза или другое разрешение.

На самом деле прямые рейсы в различные города выполняют не только российские авиакомпании, и поэтому можно напрямую вылететь из, например, Таиланда - оттуда в Москву выполняет рейсы, например, авиакомпания Quatar.

Таиланд объявил об окончании 26 сентября "визовых каникул" - с этого дня иностранцев, не продливших визу, будут арестовывать и выдворять из страны.

В российском консульстве, правда, сообщили, что могут помочь продлить туристические визы, но при этом же предупредили, что власти Таиланда не станут идти навстречу тем, кто утверждает, что не может вылететь, поскольку существуют и прямые, и пересадочные рейсы.

Запись на "вывозные рейсы" из иностранных государств была организована через сервис "Госуслуги", однако часто люди узнавали о них в последний момент.

Российские туристы или просто граждане России, которые застряли в иностранных государствах, использовали для организации и общения различные чаты. В сервисе "Телеграм" их было несколько - общий, а также посвященные выезду из каждой конкретной страны.

В них поступала информация о вывозных или внезапно появляющихся чартерных рейсах. Система выезда из-за границы, созданная в спешке, часто давала сбои, на которые накладывались проблемы организации вылета в иностранных аэропортах.

Эти чаты действуют и сейчас, в них рассказывают об особенностях прохождения постов медицинского контроля, возможности сдачи текстов на коронавирус и прочих тонкостях, которые остаются неурегулированными.

Так, например, в чатах туристов в Таиланде обсуждают возможности продления виз, а в американских - места, где можно сдать экспресс-тест на коронавирус. Часто пользователи делятся какими-то конкретными примерами, например, бюрократическими причинами, почему кого-то не пустили на рейс. Там же до сих пор вывешивается информация о ближайших рейсах в Москву и даже объявляется регистрация на рейсы.

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS Подпись к фото, Тестирование на коронавирус можно пройти в аэропорту

Как иностранец может попасть в Россию?

Правила для приезжающих в Россию из-за границы были установлены в период действия карантина и до последнего времени не менялись.

Каждый, кто прилетает в Россию, обязан сделать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию в течение трех дней с момента прибытия.

Иностранцам, правда, разрешается предоставить на границе справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за три дня до прибытия. Они также должны заполнить анкету.

Между тем с 24 сентября эти правила ужесточились - теперь те, кто сделал ПЦР-тест, должны будут ждать его результаты на самоизоляции дома. Правда, экспресс-тест можно сдать в любом международном аэропорту.

Но въехать в Россию могут далеко не все иностранцы.

Границы на замке

Еще одной мерой по борьбе с коронавирусом, которую российское правительство приняло в марте, стал запрет на въезд в Россию иностранцев - впоследствии его лишь несколько смягчили.

Так, въезд в Россию разрешен гражданам Турции, Великобритании, ОАЭ, Египта, Мальдивской республики, Швейцарии, Танзании и Южной Кореи.

Кроме того, в Россию можно въезжать специалистам из особого списка, дипломатам, иностранным членам семей россиян и тем, кто просто постоянно живёт в России, будучи гражданином другой страны, спортсменам и многим другим - весь список опубликован на сайте МИД России.

Такой громоздкий список исключений со ссылками на другие документы приводит к тому, что в Россию стало довольно трудно въехать иностранцам, причем включая и тех, кто по роду деятельности может рассчитывать на разрешение на въезд - с каждым случаем приходится разбираться "ручном режиме", что приводит к задержкам.

В четверг на инвестиционной конференции Американской торговой палаты ее глава Алексис Родзянко рассказал, что ограничительные меры, которые принимает Россия, сильно мешают иностранному бизнесу, то есть экономике, но при этом не особенно помогают бороться с коронавирусом.

Американская торговая палата в начале сентября обратилась в российское правительство с просьбой изменить этот порядок - разрешить приезжать в Россию не гражданам определенных стран, а тем, кто может доказать, что не болен коронавирусом. Это обращение поддержал и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также представители других иностранных деловых ассоциаций в России, например, Канады.

"Разные правила для разных национальностей. Тот же самолет из Турции, в котором летят иностранцы и россияне. Россияне чтобы сесть на самолет не должны сдать тест за 48 часов. А иностранцы, которые летят из Турции в Россию, должны сдать тест даже если у них есть право доступа в Россию. С точки зрения эпидемиологической тут нет смысла, с точки зрения юридической понятно, что граждан России все равно надо пускать", - рассказал Алексис Родзянко в интервью Русской службе Би-би-си.

Он рассказал, что таких несоответствий довольно много - например, в Россию могут въехать граждане Великобритании, но не может попасть француз, который прожил в Соединенном Королевстве две недели и сдал анализы.

Что дальше?

Для российских авиакомпаний сокращение авиаперевозок - настоящая катастрофа, считает эксперт в области авиаиндустрии, гендиректор "Инфомост-Консалтинг" Борис Рыбак.

По его словам, этот кризис приведет к банкротствам авиакомпаний и деградации воздушного транспорта в России и во всем мире. При этом, как считает Рыбак, необходимости "закрывать небо" для пассажирских перевозок во всем мире не было никакой необходимости.

"Та паника, которая возникла, и основанное на этой панике закрытие международного воздушного сообщения, по моему мнению, одна из самых чудовищных ошибок, которые совершили правительства разных стран. И главное - никакие действия не предпринимаются", - сказал эксперт.

По его словам, кризис, вызванный закрытием авиасообщения, продлится два-три года. При этом самым эффективным способом спасения авиакомпаний является прямая поддержка со стороны правительства.

"Прямые убытки [российских] авиакомпаний - чуть-чуть меньше, чем два миллиарда долларов. Можно с высокой точностью предположить, что к концу года они достигнут четырех миллиардов долларов. Эти четыре миллиарда долларов надо взять и дать авиакомпаниям в качестве прямых невозвратных субсидий", - считает он.

Летом Росавиация предоставила 78 субсидий российским авиакомпаниям (некоторые подавали заявки несколько раз) на сумму 11,7 млрд. рублей. Авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по июнь.

Кроме того, как отмечает ТАСС, S7 и "Аэрофлот" вошли в перечень системообразующих предприятий, которые могут в том числе брать льготные кредиты на пополнение оборотных средств. В рамках программы S7 привлекла кредит у ВТБ на 3 млрд рублей, "Аэрофлот" подписал кредитные соглашения на общую сумму 6,7 млрд рублей. Более того, РФ предоставила авиакомпаниям субсидии на 23,4 млрд рублей. Кроме того, авиакомпания "Аэрофлот" планирует провести допэмиссию на 1,7 млрд рублей.

Другой эксперт - главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров отмечает, что цифры потерь российской гражданской авиации от коронавируса на самом деле еще большие, потому что в статистику попали три первых месяца года, когда объемы перевозок только росли.

К концу года, считает он, эти цифры потерь будут еще большими: "Мы меньше перевозим пассажиров все месяцы после марта. И продолжаем перевозить сильно меньше [...] А сейчас мы входим в низкий сезон, сентябрь еще ничего, а вот октябрь будет хуже, ноябрь - еще хуже",