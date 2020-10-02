"Я не завел ребенка по пьянке в 25 лет, это было ответственное решение". Интервью отца, уехавшего из России из-за "дела врачей"

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В четверг в российских СМИ появилась информация о том, что Следственный комитет планирует новые аресты по громкому уголовному делу о торговле детьми. Среди его фигурантов уже как минимум десять человек - это врачи, юристы, а также женщины, ставшие суррогатными матерями. Теперь СК, по данным СМИ, собирается арестовать одиноких мужчин-геев, для которых суррогатные матери, забеременевшие при помощи процедуры ЭКО, выносили детей.

Согласно приказу российского минздрава "О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий", на применение этих технологий имеют право "мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке", а также "одинокая женщина". "Одинокий мужчина" в приказе не упоминается.

Русская служба Би-би-си поговорила с одним из таких мужчин, который после этой новости уехал из России вместе с ребенком.

Би-би-си: Почему вы решили уехать?

Александр (имя изменено): Чтобы обеспечить безопасность ребенку и себе. Мне пришлось бросить многие свои дела и по работе, и с родственниками.

Когда летом началась эта история с арестами врачей, а потом юристов, с которыми я работал и которых я считаю абсолютно компетентными, честными и искренними людьми, и когда я их вижу в криминальной хронике на каком-нибудь НТВ. Когда про них начинают говорить всякую грязь про их ориентацию, про то, что они торгуют детьми, что они занимались продажей детей за границу, чтобы там их сдали на органы.

Я понял, что мы сталкиваемся с каким-то мракобесием, что очевидно кто-то, желая получить звездочки на погоны, начинает творить откровенный беспредел.

Я немножечко на тот момент напрягся, начал в голове продумывать какие-то пути отступления, потому что считаю, что если такое происходит, то надо в первую очередь обеспечить безопасность ребенку.

Плюс с момента появления у меня ребенка - как вы понимаете, я, если это так называть, одинокий отец, я столкнулся в нашей стране с дискриминацией. Я, если честно, офигел. Вначале мне отказали в выдаче свидетельства о рождении - а там как раз начался карантин и суды дела по свидетельствам о рождении рассматривали с большой задержкой, я столкнулся с тем, что моему ребенку отказывали в медицинской помощи по ОМС.

То есть ЗАГСы отказываются выдавать свидетельство о рождении с прочерком в строке "мать". С прочерком в строке "отец" - не отказываются. Для них, видимо, мужчины и женщины не имеют равных прав в нашей стране, несмотря на то, что в Конституции у нас написано о равноправии обоих родителей по отношению к ребенку.

Я сделал ребенку нормальную медицинскую страховку, потом уже суд обязал ЗАГС выдать свидетельство о рождении. Потом я обратился в пенсионный фонд за материнским семейным капиталом - трижды в цифровом виде - и трижды получил отказ без объяснения причин. Тогда я приехал и написал заявление уже от руки, получил отказ в виде смс.

Я снова приехал и попросил дать мне отказ в письменном виде, ко мне вышла какая-то начальница этого отделения на Якиманке, со спины кинула файл с отказом. Я говорю: "Вы можете объяснить причину отказа?" Она говорит: "Таким, как вы, давно пора понять, что вы ни на что не имеете права".

Это дословно, я не преувеличиваю. Я офигел. В XXI веке в центре Москвы я, состоявшийся 40-летний мужчина с ребенком, слышу в свой адрес такое от какой-то дамы, которая живет, между прочим, за мои налоги и за мои отчисления в Пенсионный фонд.

То, что я вижу сейчас, - у нас в государстве происходит политика наполнения детских домов детьми, изъятыми у одиноких отцов. Получается так?

Еще вопрос, почему СК в последних своих комментариях, по крайней мере в том, что опубликовал ТАСС, почему они между всеми одинокими отцами и геями ставят знак равенства? Во-первых, какая разница, у кого какая ориентация? Более того, я уверен, что это никак не отражается в воспитании детей. С другой стороны, есть действительно большое количество одиноких отцов не геев. А если что-то происходит с матерью и отец становится одиноким? Его тоже это должно касаться?

У меня есть знакомые, которые рожали детей через договорные браки, союзы гея и лесби. Когда девушка рожает ребенка от парня-гея, они вместе не живут, но вместе воспитывают этого ребенка. Я вижу этих детей, я вижу, с какой ответственностью эти родители к своим детям подходят.

Та же история со мной: я не завел ребенка по пьянке в 25 лет, у меня это было ответственное решение. Я очень ответственно к этому подошел. Предварительно решив в том числе и жилищный вопрос, чтобы у ребенка были хорошие жилищные условия. Предварительно решив вопрос с няней, с бабушками-дедушками, как воспитывать и так далее. Решив вопрос с планами на будущее и их реализацией. Как и где ребенок будет учиться, финансово к этому тоже подготовился.

А сейчас я должен бросать все эти планы и бежать из страны и смотреть, что делать дальше. Естественно, ребенок от этого тоже страдает: он теперь какое-то время не будет видеть привычных ему людей, привычных ему родственников, которые мне помогали сидеть с ребенком. Вероятно, какие-то планы по детскому садику и его дальнейшему обучению нужно будет пересматривать в сторону другой страны.

Я не исключаю, что в Россию я очень долго еще не вернусь, и мне нужно будет дистанционно сейчас решать все вопросы и искать себя в другой стране. Готов ли я к этому? Отчасти да. Потому что готовился. Готов ли я к этому сейчас? Точно нет, потому что планировал это сделать, когда ребенку исполнилось бы примерно два года.

Но мне пришлось вырвать ребенка из привычной среды, чтобы он не попал в детский дом. Вы сами читали в новостях про уже изъятых детей, что они непонятно в каких детских домах находятся. Каких-то детей почему-то поместили в психоневрологический интернат без видимых на то причин. Меня, конечно, смущает, что СК отказывается рассматривать по этим детям ДНК-экспертизу.

Я понимал, что могу в нашей стране с этим столкнуться, понимал, что в нашей стране, насколько бы ты ни был прав, доказывать свою правоту перед государством - дело абсолютно даже не бестолковое, а опасное. Потому что если ты докажешь свою правоту, то государство найдет, где тебя прищучить - просто из чувства мести.

Би-би-си: Вы упомянули, что давно готовили переезд, но думали, что он произойдет несколько позже. В какой момент вы приняли решение уехать и когда начали готовиться к этому?

А.: Это было еще до того, как я завел ребенка, потому что понимал, что нужно дать ему возможность получить образование в той стране, где оно дается чуть качественнее. Еще пять лет назад я себе говорил, что если мой ребенок пойдет в школу, то, наверно, это будет такая-то определенная школа, в которой он не столкнется с глупостью многих учителей.

У меня есть яркие примеры своих родственников, которые недавно пошли в школу, и я знаю, что у них происходит. И это происходит не со стороны сверстников, а со стороны учителей.

Би-би-си: Вы имеете в виду гомофобию?

А.: Нет, я имею в виду навязывание учителями своей личной позиции в отношении политики, экономики, геополитики, в отношении к представителям разных частей сообщества.

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Уголовное дело

Уголовное дело было возбуждено в январе этого года, после того как в одной из квартир в подмосковном поселке ВНИИССОК обнаружили четырех младенцев, в том числе одного мертвого (как позже установила экспертиза, причиной смерти стал синдром внезапной смерти новорожденного).

Как установило следствие, все четверо младенцев были рождены суррогатными матерями для иностранцев и находились в этой квартире, пока их биологические родители оформляли документы, чтобы вывезти их за рубеж.

Обнаруженных детей изъяли органы опеки - сначала их поместили в детскую больницу, а затем перевели в Видновский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики в Подмосковье.

СК возбудил два уголовных дела - о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК) и о торговле людьми (часть 2 статьи 127.1 УК). Позднее эту статью переквалифицировали на более тяжкую - часть 3 статьи 127.1 (торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, в составе организованной группы). Максимальное наказание по ней - 15 лет лишения свободы.

На данный момент известно как минимум о десяти фигурантах дела. В середине июля Басманный суд в Москве арестовал четырех врачей, помогавших суррогатным матерям рожать - это эмбриолог Тарас Ашитков, репродуктолог Юлиана Иванова, акушер-гинеколог Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова (ее пресс-служба Басманного суда тоже называет акушером-гинекологом). Всех их обвинили в торговле детьми.

Спустя два дня были арестованы гендиректор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, Кирилл Анисимов, который работал в этом центре переводчиком, и Роман Емашаев, юрист компании "Росюрконсалтинг", которая обеспечивала юридическую поддержку клиентов, решивших воспользоваться процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Одна из суррогатных матерей - Татьяна Блинова - сейчас находится под домашним арестом, еще одну - Ирину Когут - объявили в розыск.

Лидером группы следствие считает соучредителя "Росюрконсалтинга" Константина Свитнева. Сейчас он находится не в России.

В четверг ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что по делу планируется задержать и арестовать новых фигурантов - одиноких мужчин-геев, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО.

По словам собеседника агентства, эти мужчины не могли быть донорами при ЭКО, так как у них "нетрадиционная сексуальная ориентация". По его данным, им могут предъявить обвинение в покупке детей.

Как пояснил агентству адвокат Игорь Трунов, речь идет о мужчинах, которые были клиентами "Росюрконсалтинга" с 2014 года: "СК стал вызывать одиноких отцов на допрос, выяснять, с кем они заключали договора, и предупреждать их, что органы опеки и попечительства будут забирать и перенаправлять детей в детдом, пока идет следствие".

"В настоящее время известно о десяти одиноких отцах - это те, кого СК пытается вызвать на следственные действия и кому планирует предъявить обвинение в торговле детьми, им хотят вменить покупку, а детей признать потерпевшими", - добавил адвокат.

Би-би-си: С кем вы знакомы из фигурантов дела?

А.: Из врачей я никого не знаю, юристов знаю. С одним юристом я работал непосредственно, другого человека видел - они сидели в одном кабинете, и он давал какие-то советы, рекомендации.

Би-би-си: То есть вы были клиентом компании "Росюрконсалтинг".

А.: Верно.

Би-би-си: И когда вы узнали про это дело, вы поняли, что переезд должен состояться раньше, чем вы планировали?

А.: Я понял, что есть такая вероятность. С одной стороны, мне многие юристы из числа моих знакомых говорили, что мне не нужно волноваться: "Ты биологический отец, ни у кого нет оснований отбирать у тебя ребенка". Тем более 100% моих знакомых юристов убеждены, что юридическая схема, по которой все делается, абсолютно законна.

Да, вероятно, есть какие-то проблемы в правовом поле, но давайте посмотрим, как у нас используются эти пробелы в экономике и политике. Я не вижу никакого противоречия закону. Возможно, происходит какой-то передел рынка.

У нас очень много компаний, которые занимаются ровно тем же самым, чем занимается "Росюрконсалтинг". Я не видел рыночных долей, но подозреваю, что "Росюрконсалтинг" - крутейшие или одни из самых крутых. Настолько профессиональный подход к своей работе в России надо еще поискать. Мне кажется, что это передел рынка, что кто-то хочет установить свои правила игры.

Би-би-си: Какие именно услуги вам оказывал "Росюрконсалтинг"?

А.: Юридическое сопровождение по всему процессу, который я проходил - с подбора анонимного донора яйцеклетки (суррогатная мать не является биологической матерью ребенка) до получения свидетельства о рождении и последующих консультаций. Как вы понимаете, молодой неопытный отец не понимает даже, в какую поликлинику пойти, что кому сказать.

Би-би-си: Когда в вашем случае была сделана процедура ЭКО?

А.: В 2019-м. Ребенок совсем маленький

Би-би-си: Правильно я понимаю, что на момент всех арестов еще никакой угрозы непосредственно для вас не было? С вами связывались потом следственные органы?

А.: Не было. Со мной не связывались следственные органы, но меня предупредили о том, что свяжутся, потому что из следственных органов пошла информация о десяти эпизодах, связанных с "Росюрконсалтингом", за какой-то последний период времени. И я понял, что наверняка попадаю в этот период. А потом мне звонит друг и говорит: "Кажется, у тебя могут быть проблемы". Официально никто на меня не выходил, но аккуратненько меня предупредили.

Би-би-си: Вы не знаете, входите ли в эти 10 человек?

А.: Я не знаю. Уверен, что да.

Би-би-си: Когда вас предупредили, что у вас могут быть проблемы?

А.: Вчера.

А.: Это произошло практически синхронно. Я просыпаюсь, вижу новость, отправляю ее паре друзей с вопросом: "Это шутка? Мне это кажется?" И мне аккуратно рассказывают, что, вероятно, у меня проблемы.

Би-би-си: То есть вы утром узнали, быстро уехали и уже сегодня вы в другой стране?

А.: Да. Это могло бы быть еще быстрее. Но надо было решить какие-то срочные вопросы, сделать срочные дела. Собрать вещи ребенка. Я на самом деле не верю в то, что происходит, у меня сейчас такой выход эмоций. Ведь еще вчера утром я не планировал оказаться в другой стране, у меня были совершенно другие планы на жизнь.

Би-би-си: После того как вы вчера прочитали эту новость, вы связывались с кем-то из "Росюрконсалтинга"?

А.: Да. Но я связался с одним человеком, а ответ получил от другого. Связался со мной Константин Свитнев. Но информацию о том, что у меня могут быть проблемы, я получил не только от него. Просто есть друзья. Я получил информацию и начал рассматривать несколько вариантов, куда мне можно выехать.

Би-би-си: У вас есть мнение, почему следственные органы этим занимаются?