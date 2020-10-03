Межрасовое усыновление: "Они думают, что я похитил собственного ребенка".

Автор фото, @fosterdadflipper/Instagram Подпись к фото, Энтони и Питер рядом с их домом в Северной Каролине

Межрасовое усыновление обычно происходит лишь в одном направлении: белые семьи берут малышей не белого цвета кожи. Чернокожий усыновитель белого ребенка в США, скорее всего, столкнется с подозрительностью и расспросами. Питер из города Шарлотта в штате Северная Каролина поделился своим жизненным опытом с корреспондентом Би-би-си Мегой Мохан.

"Подозреваю, что это похищение"

Семилетний Джонни в тот день проснулся в плохом настроении и капризничал больше обычного. Обедая в ресторане, Питер наблюдал, как его приемный ребенок ссорится с другим мальчиком в игровой зоне. Надо было уходить, чтобы дело не закончилось дракой и ревом.

Питер быстро расплатился и подхватил Джонни на руки. Тот вертелся и вырывался.

Возле машины Питер поставил мальчика на землю, чтобы открыть дверь. К ним подошла нахмуренная женщина.

"Где мать этого ребенка?" - спросила она.

"Я его отец", - ответил Питер.

Дама встала перед машиной, перекрывая дорогу, взглядом срисовала номер и достала мобильник.

"Алло, полиция? Мне кажется, что здесь черный мужчина похищает белого ребенка".

Джонни застыл и снизу вверх поглядел на приемного отца. Питер обнял его.

"Ничего, ничего", - сказал он.

Трудное детство

Автор фото, @fosterdadflipper/Instagram Подпись к фото, Домик в Кабале, Уганда, где Питер провел детство

На сайте для путешественников Lonely Planet пыльный городишко Кабале в Уганде охарактеризован как "место, где надолго не задерживаются". Это перевалочный пункт, куда туристы прибывают, чтобы отправиться в знаменитые национальные парки соседней Руанды и Демократической республики Конго.

Но некоторые люди живут там постоянно.

Питер Мутабази родился и вырос в Кабале, и вспоминать детство ему больно до сих пор.

Восемь детей большой семьи спали на жестком полу в домике из двух комнат.

Обычно питались супом и картошкой. Если были еще и бобы, это была радость. Иногда никакой еды не было", - вспоминает Питер.

От пьянства и драк дома Питер сбегал к теткам, жившим неподалеку.

"С одной стороны, хорошо было иметь массу родных, которые воспитывали меня всем миром, - рассказывает он. - С другой - все было довольно-таки хаотично".

В 10 лет Питер ушел из дома, выбрав жизнь беспризорника. Прихватил лежавшую дома без присмотра мелочь и направился на автостанцию.

Читать мальчик не умел. "Какой тут самый дальний автобус?" - спросил он у ожидавшей женщины. Та показала на одну из машин. Питер забрался в нее и поехал в столицу Уганды Кампалу.

Дорога в 400 километров заняла целый день. В Кампале Питер отправился на рынок и стал спрашивать торговцев, найдется ли для него любая работа - за еду.

Следующие два года Питер прожил на улице, заводя дружбу с такими же беспризорниками, как он сам, и деля на всех то, чем удавалось разжиться.

Тогда, по его словам, он приобрел бесценное умение: с первого взгляда распознавать добрых людей.

Одного из них звали Жак Масико. Он каждую неделю приезжал на рынок за продуктами, и иногда угощал Питера горячим обедом.

Примерно через год Жак Масико спросил мальчика, хотел бы он учиться, и устроил в школу, а еще через шесть месяцев, поглядев на усердие Питера, предложил жить у него.

В семье Масико к Питеру относились, как к родному. Стараясь сделать приятное приемному отцу, он учился на отлично и по окончании школы выиграл грант на обучение в американском университете.

Сейчас Питеру сорок с небольшим. Он давно живет в США и достиг там благополучия.

Работая в благотворительной организации, Питер много раз возил в Уганду американских филантропов, желающих пожертвовать деньги конкретной общине, а перед тем поглядеть на нее. Однажды такими донорами оказалась семья с приемной дочкой, которую взяли в путешествие.

Тогда Питеру впервые пришло в голову, что детей, которым нужен дом, в Америке, пожалуй, не меньше, чем в Уганде.

Вернувшись в Северную Каролину, он пошел в агентство по усыновлению и сказал, что хотел бы что-нибудь делать для них в качестве волонтера.

Автор фото, @fosterdadflipper/Instagram Подпись к фото, Жак Масико (справа) в свое время приютил Питера и устроил того в школу

"Вы желаете усыновить ребенка?" - спросила сотрудница.

- Я не женат.

- Ну и что? В нашей базе данных много мальчиков, которым нужно мужское воспитание.

Питер оказался единственным одиноким мужчиной в Северной Каролине, который решился стать приемным отцом.

Первые три года его дом служил временным приютом для мальчиков, которым по разным причинам срочно требовалась опека. Постоянную приемную семью мгновенно не найдешь, и дети проводили с ним по несколько месяцев.

Заполняя анкету, Питер считал само собой разумеющимся, что ему предложат афроамериканских малышей. К его великому удивлению, первый пятилетний воспитанник оказался белым.

"Я понял, что цвет кожи не имеет для меня никакого значения, - говорит он. - В моем доме есть две свободные спальни, и я готов приютить любого, кто в этом нуждается. Мне хочется дать кому-то шанс, как сделал в свое время для меня господин Масико".

Энтони

За три года в доме Питера побывали девять мальчиков - белые, черные и латиноамериканцы.

"К чему я был не готов, так это к тому, как трудно будет расставаться с каждым из них", - рассказывает он.

Питер решил делать перерыв в несколько месяцев, чтобы эмоционально подготовиться к встрече с новым маленьким гостем.

Поэтому, когда однажды в пятницу вечером ему позвонили и сказал, что есть 11-летний мальчик, срочно нуждающийся в приюте, он сперва сказал "нет".

Автор фото, @fosterdadflipper/Instagram Подпись к фото, Питер (слева) и усыновленный им Энтони (справа). Джонни (в центре) проводит время у Питера в ожидании постоянной опеки

"Я сказал, что расстался с предыдущим ребенком всего три дня назад, и теперь нуждаюсь как минимум в двухмесячном перерыве. Но они настаивали, говорили, что это исключительный, трагический случай, что они просят меня принять мальчика хотя бы на выходные, а там найдут какое-то решение", - вспоминает Питер.

Энтони - высокого, бледного, атлетически развитого парнишку с копной вьющихся волос на голове - подвезли к дому Питера в три часа ночи.

На следующее утро сели завтракать.

"Зови меня Питер", - сказал хозяин.

"Можно мне звать тебя папой?" - спросил гость.

Питер был поражен. До этого они общались не больше двадцати минут и ничего не знали друг о друге.

"Впоследствии я думал, что его интуиция, должно быть, сильнее моей. Он сразу все понял", - говорит Питер.

Субботу и воскресенье они провели вдвоем: съездили в торговый центр, где Питер купил Энтони кое-что из одежды, стряпали, болтали о пустяках: кто какую еду и какие фильмы любит.

"Так мы присматривались друг к другу", - вспоминает Питер.

В понедельник, когда приехала служащая агентства по усыновлению, он узнал, наконец, историю Энтони.

Мальчик находился под опекой с двух лет, и в четыре был усыновлен одной семьей. Спустя семь лет приемные родители привезли его в больницу и оставили, а когда их разыскала полиция, заявили, что больше не в состоянии о нем заботиться.

"Я не мог поверить, - рассказывает Питер. - Они даже не попрощались с ним, ничего не объяснили и так никогда и не вернулись. Как же так можно?".

"Я будто бы вернулся в собственное детство. Энтони был как я, десятилетний, на улицах Кампалы. Как и мне, ему было некуда пойти".

"Знаете что? - сказал я социальной работнице. - Все, что мне нужно, это документы, чтобы определить его в школу. Мы с ним поладим".

Автор фото, @fosterdadflipper/Instagram

Через год Питер формально усыновил Энтони.

Мальчик много расспрашивал приемного отца об Уганде. Теперь, говорил он, это и мое наследие. Питер научил его готовить катого - национальное блюдо из рубленой маниоки с бобами, которое обычно едят на завтрак.

Энтони нравилось знакомить Питера с одноклассниками.

"Мой папа", - представлял он и наслаждался видом их растерянных физиономий.

"Подозрительная пара"

Иногда было не до смеха.

Однажды в аэропорту сотрудник службы безопасности остановил 13-летнего Энтони и спросил, с кем он путешествует.

"С отцом", - Энтони показал на Питера. Сотрудник проверил документы и отпустил их.

Энтони с негодованием заявил приемному отцу, что это самый настоящий расизм.

"Я твой отец и люблю тебя, - постарался успокоить его Питер. - К людям с моей внешностью не всегда относятся хорошо. Твоя задача не сердиться на тех, кто так ведет себя, а самому достойно относиться к таким, как я".

Этой весной Питеру позвонили из агентства и спросили, не может ли он временно приютить семилетнего мальчика по имени Джонни, чья семья оказалась в тяжелом финансовом положении из-за коронавируса.

Джонни прижился в доме так же хорошо, как в свое время Энтони, и глядя на старшего, тоже стал звать Питера папой.

Белокожий и белокурый Джонни при этом вызывал еще больше недоуменных взглядов.

Поэтому Питер нисколько не удивился, когда дама у ресторана позвонила в полицию. Чтобы удостовериться, что Питер действительно опекун, потребовалось всего несколько минут, но на мальчика это произвело сильное впечатление. У Питера состоялся с ним такой же разговор, как в свое время с Энтони.

После гибели Джорджа Флойда Питер поговорил с Энтони о движении Black Lives Matter и попросил его на всякий случай всегда держать наготове мобильник.

"Я чернокожий, и в моем распоряжении 10 секунд, чтобы объяснить им, кто я, прежде чем ситуация начнет накаляться, - говорит он. - Я сказал Энтони: "Если меня остановит полиция, немедленно доставай мобильник и все снимай. Ты мой свидетель".

"Я думаю, он понял. Он знает, что мы в Америке, и, поскольку я выгляжу иначе, чем он, это вызывает ко мне особое внимание. Белый человек, усыновивший чернокожего ребенка, не сталкивается с таким напряжением и подозрительностью".

Межрасовое усыновление

Порядок усыновления разнится от страны к стране, и надежная глобальная статистика по межрасовому усыновлению отсутствует.

По данным международного интернет-ресурса "Дети радуги", 73% усыновляемых в мире детей неевропейского происхождения берут на воспитание белые приемные родители.

Старший научный сотрудник американского Института проблем семьи психолог Николас Зилл указывает, что белые семьи в США гораздо более склонны усыновлять детей не своей расы.

"По последним имеющимся у нас данным за 2016 год, только 1% афроамериканских семей усыновили белых детей, и 92% - чернокожих. Среди детей, усыновленных белыми, 5% чернокожие и еще 11% относятся к другим расам. Возможно, это связано с культурными предубеждениями, сохраняющимися, в том числе, в органах усыновления и опеки", - заявил он Би-би-си.

В Британии супруги Сандип и Риина Мандер в прошлом году отсудили 120 тысяч фунтов (около 153 тысяч долларов) в качестве компенсации морального вреда у администрации округа Виндзор и Мэйденхед, после того как чиновники порекомендовали им искать ребенка для усыновления в Индии или Пакистане.

"Закон Соединенного Королевства однозначно гласит, что раса не служит определяющим фактором при решении вопроса о выборе приемной семьи для ребенка", - пояснил партнер юридической фирмы "Макалистер" Ник Ходсон, более 20 лет специализирующийся на семейном праве.

"Акт о детях и семьях" 2014 года устранил требование к местным советам принимать во внимание расу и культуру детей при подборе усыновителей для них. Это было сделано потому, что дети не белого цвета кожи в результате ждали очереди на усыновление намного дольше, чем белые".

Ходсон заявил, что не может комментировать конкретные случаи, но допустил, что не белые усыновители, такие, как супруги Мандер, могут по-прежнему сталкиваться с трудностями.

"Может быть определенная нестыковка между тем, что говорит закон, и тем, что делается в реальной жизни", - добавил он.

У Питера не было проблем со службой усыновления в качестве временного опекуна, но усыновление Энтони могло бы пройти не так гладко, будь он младше.

Николас Зилл подтверждает, что найти постоянный дом для детей старше пяти лет намного сложнее.

Питер говорит, что знает чернокожие семьи, которым пришлось долго ждать, потому что среди детей, нуждающихся в усыновлении, не находилось афроамериканцев.

"Мы все еще не живем в обществе равенства, и я хочу сделать все от меня зависящее, чтобы помочь в преодолении стереотипов, - говорит он. - Есть устоявшееся представление о чернокожих мужчинах как о невнимательных отцах, как о преступниках, и это, конечно, играет определенную роль. Вот для чего я рассказываю о моем отцовстве и регулярно выкладываю мои фото с ребятами в "Фейсбуке" и "Инстаграме".

Автор фото, @fosterdadflipper/Instagram

На аккаунт Питера в "Инстаграме", где он описывает свой повседневный быт и работу в некоммерческой организации World Vision, подписаны более ста тысяч человек.

Питер планирует после снятия карантина слетать с Энтони и Джонни в Уганду, а также ближе познакомиться с родной семьей Джонни, чтобы ему было легче вернуться.

И несмотря на то, что некоторые пользовательницы "Инстаграма" предлагают ему познакомиться, Питер, по его словам, не стремится к романтическим отношениям.