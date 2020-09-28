Эскалация в Карабахе: война или принуждение к миру?

Автор фото, EPA/AZERBAIJAN DEFENCE MINISTRY HANDOUT

Начавшиеся в воскресенье бои в Нагорном Карабахе — самая масштабная эскалация за последние годы. В ход идут танки, тяжелая артиллерия, вертолеты и беспилотники. Гибнут десятки военных и мирные жители с обеих сторон.

Новое столкновение — результат целого ряда факторов, говорят опрошенные Би-би-си эксперты. Это и потеря Азербайджаном надежды добиться своих целей через переговоры, и равнодушие международного сообщества, занятого пандемией, и отсутствие международной реакции на столкновения на границе в июле 2020 года.

Однако попытка силой добиться компромиссов от руководства Армении, которое отказывается от любых уступок, может иметь обратный эффект и привести к полномасштабной войне, предупреждают эксперты.

От подготовки к миру до исторических споров

Автор фото, Mikhail Metzel / TASS Подпись к фото, После разговора Пашиняна и Алиева в Душанбе напряженность в зоне конфликта снизилась

Эскалация в Карабахе - большой риск, и руководство Азербайджана могло пойти на него, отчаявшись добиться своих целей в результате переговоров, сказал старший научный сотрудник Центра Карнеги Томас де Ваал в интервью Русской службе Би-би-си.

Это решение может быть вызвано тупиком в переговорах с Арменией и отказом ее нового лидера Никола Пашиняна всерьез вести переговоры на условиях, приемлемых для Азербайджана, считает эксперт.

Пашинян пришел к власти весной 2018 года на волне массовых протестов, добившись отставки экс-президента Сержа Саргсяна, представителя “карабахского клана” — поколения политиков, правивших Арменией с конца 1990-х. Смена режима в армянской столице породила в Баку надежды на прогресс в переговорах.

На первых встречах Пашинян и правящий Азербайджаном почти 17 лет Ильхам Алиев договорились о прямой линии между военными двух стран. Это привело к разрядке напряженности на линии соприкосновения. Число снайперских дуэлей и погибших военнослужащих сократилось, а мирные жители на границе смогли спокойно собирать урожай.

В январе 2019 года главы МИДы двух стран объявили о необходимости подготовки населения обеих стран к миру. Казалось, что переговоры получили новый импульс. Но за полтора года единственным шагом в этом направлении стал обмен делегациями журналистов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Через 25 лет после окончания войны в Нагорном Карабахе продолжают находить мины

Тем временем риторика лидеров стала расходиться со словами их министров. В июле 2019 года во время визита в столицу непризнанной НКР Пашинян заявил: "Карабах - это Армения, и точка!”

Эти слова были расценены в Баку как провокация и отказ от переговоров, ведь Азербайджан считает Карабах своей территорией, оккупированной армянами. Позже в интервью Би-би-си армянский лидер объяснял свои слова тысячелетней историей.

Алиев не отставал от Пашиняна и заявлял претензии на армянскую столицу, называя ее “древним азербайджанским городом”.

“Нам хорошо известно, что армяне были переселены на наши земли, в том числе на территорию нынешней Армении, в начале XIX века, после русско-персидской войны, - говорил Алиев в июне 2020 года. - Они пришлые, были переселены на наши земли из Восточной Анатолии и Ирана”.

Когда два лидера встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2020 года, они обменялись обвинениями и поспорили, чья нация древнее.

Карт-бланш после июльских боев?

Относительное затишье, продлившееся два года, закончилось эскалацией в июле 2020 года, и уже не в Карабахе, а на международной границе Армении и Азербайджана. Тогда погибли как минимум 16 человек.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Эскалация в июле 2020 года сопровождалась войной дронов в небе и информационным противостоянием в интернете об успехах в этой войне

Подобный прямой конфликт между Арменией и Азербайджаном, а не на оспариваемой карабахской территории, обычно вызвал бы серьезное беспокойство в Москве. Но в условиях пандемии Россия не уделила региону того внимания, которое он получал прежде.

Эксперт International Crisis Group Олеся Вартанян считает, что именно отсутствие реакции на июльскую эскалацию открыло путь к масштабным боевым действиям.

“Мы не увидели попыток усадить лидеров за стол переговоров и не увидели визитов высокопоставленных лиц”, - сказала Вартанян.

Она напомнила, что после боев 2016 года в Ереван и Баку прилетел Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра России, а глава российского МИД Сергей Лавров осуществлял челночную дипломатию между двумя столицами.

Подпись к фото, Ереван глазами азербайджанских журналистов

В отличие от 2016-го, этим летом в обстановке пандемии российское руководство не посетило Южный Кавказ, чтобы попробовать помирить две республики. Медведев, сейчас председатель Совета безопасности РФ, ограничился комментариями в “Фейсбуке”.

“Неоправдавшиеся надежды на Пашиняна создали в Баку впечатление, что мирные переговоры не могут ничего дать и Азербайджан сможет вернуть свои территории только силой”, — пишет американский эксперт по Южному Кавказу Джошуа Кучера.

Британский эксперт Томас де Ваал считает, что момент был выбран с учетом сразу нескольких факторов - от климата и сезона до политической обстановки в США.

"Если Азербайджан хочет изменить реалии на местах, то им нужно это сделать до наступления зимы в силу горного рельефа местности. И я предполагаю, что они в том числе учитывают международный контекст", — сказал де Ваал в интервью Русской службе Би-би-си.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Азербайджан закупил у России оружия на 5 млрд долларов за почти 10 лет

Под международным контекстом эксперт имеет в виду новую роль Турции, которая говорит о готовности оказать Азербайджану военную помощь и уже не ограничивается моральной поддержкой, как прежде.

Де Ваал отмечает так же, что администрация Трампа занимает достаточно дружественную к Азербайджану позицию и вряд ли будет вмешиваться в карабахский конфликт, учитывая оставшийся до президентских выборов в США месяц. А вот администрация Байдена в случае его победы может быть гораздо менее благосклонно настроена к Баку.

Сентябрьская эскалация — эпизод в этническом конфликте, в центре которого стоит территориальный спор о статусе Нагорного Карабаха. В советское время эта территория входила в состав Азербайджанской ССР в статусе автономной области, но была населена преимущественно армянами. Споры о ее принадлежности привели к полномасштабной войне, закончившейся в 1994 году перемирием.

Сейчас территория Нагорного Карабаха и семь прилегающих к ней районов находятся под контролем армянских сил - непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Баку считает эту территорию оккупированной. Ереван официально не признает независимость НКР, но называет себя гарантом ее безопасности, а бюджет и армия республики тесно связаны с Арменией.

Принуждение к миру?

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Российское оружие играет ключевую роль в арсенале обеих стран

Вслед за началом боев в Карабахе Алиев заявил о скорой победе в Карабахе. “Мы будем защищаться на своей земле и освободим наши оккупированные земли от захватчиков”, - сказал азербайджанский лидер в воскресенье.

Этим летом Алиев уже заявлял, что у армяно-азербайджанского спора может быть военное решение. Но эксперты уверены — серьезного военного преимущества, которое может переломить ход конфликта, ни у одной из сторон нет. Они указывают на горный рельеф местности, глубокие эшелоны обороны и уровень современного вооружения.

Все это делает короткую победоносную войну невозможной. Обе страны вооружены, как никогда прежде, а российские ракетные комплексы на их вооружении создают экзистенциальную угрозу для обеих стран. Хотя у обеих стран есть современная авиация, насыщенность региона средствами ПВО заставляет их опасаться ее активного применения.

Политический обозреватель издания JAM News Шахин Рзаев предположил, что реальной целью эскалации со стороны Азербайджана может стать давление на руководство Армении и принуждение его пойти на компромисс в переговорах.

“Я очень не люблю выражение “принуждение к миру”, но иногда именно такие локальные стычки — более короткий путь к миру, — сказал Рзаев в интервью Би-би-си. — Я ни в коем случае не одобряю военные действия. Но уже два года, как переговоры зашли в тупик”.

Эту версию подтверждают и слова помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. "Наша операция носит оборонительный характер - для защиты населения и принуждения Армении к миру", - заявил Гаджиев в понедельник.

Рзаев также подчеркнул, что пандемия сильно помешала работе Минской группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта и мониторингом нарушений на линии соприкосновения. Визиты наблюдателей были отменены. Внимание международного сообщества было занято другими проблемами.

Автор фото, MINISTRY OF DEFENSE OF AZERBAIJAN / HANDOUT Подпись к фото, Беспилотники играют все более заметную роль в противостоянии

Новая роль Турции

Все эксперты отмечают, что этим летом произошло существенное изменение геополитического контекста конфликта. Турция, всегда солидарная с Азербайджаном на уровне политики и дипломатии, в этом году заявила о готовности военной поддержки братского народа — и угрожала Армении.

Агрессивная роль Анкары особенно заметна на фоне нейтральной российской позиции. Москва избегает поддерживать какую-либо из сторон, несмотря на военный союз с Арменией в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Новый фактор — в этом году поддержка Азербайджана со стороны Турции гораздо более открытая, чем когда-либо прежде. Россия, несмотря на военный союз с Арменией, гораздо более двусмысленна из-за тесных отношений с Азербайджаном", - написал де Ваал в “Твиттере”.

“Кажется, Анкара увидела в армяно-азербайджанском конфликте очередную арену для выражения растущих внешнеполитических амбиций”, — пишет Джошуа Кучера.

Де Ваал предположил, что начавшаяся в воскресенье эскалация могла быть согласована с Анкарой. С этой оценкой согласился и политический обозреватель из Баку Шахин Рзаев.

Что будет дальше?

Автор фото, AFP Подпись к фото, Ежегодно конфликт уносит жизни военнослужащих с обеих сторон

“Я думаю, что сейчас очень многое в руках армянской стороны”, — говорит Вартанян из International Crisis Group. По ее словам, конфликт может закончиться через несколько дней, если он ограничится борьбой за определенные позиции.

Но если армянские силы почувствуют угрозу потери территорий или прорыва своей обороны, они могут пойти на масштабные ответные действия, которые создадут угрозу полноценной войны.

На опасность эскалации как способа добиться уступок указывает и Томас де Ваал. Если действия Азербайджана — действительно попытка принуждения к миру, то она может иметь и обратный эффект, считает британский эксперт.

Он указал на обсуждение признания НКР в Ереване как знак того, что на эскалацию Армения может ответить эскалацией.

Эта идея обсуждалась на специальной сессии армянского парламента в воскресенье. Независимость Нагорно-Карабахской Республики (НКР), которую контролируют армянские силы, официально не признает ни одно государство, и Армения — не исключение.

Однако официальный Ереван намекал на возможность признания НКР в случае агрессии Азербайджана. В воскресенье в парламенте армянский премьер Пашинян в ответ на вопрос депутата не исключил признание НКР, добавив, что вопрос требует детального осмысления.

"Война не лучший путь к миру", - заключил де Ваал.