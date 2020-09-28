Идущие к "великому концу": как устроено фашистское подполье в XXI веке

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Приближая Армагеддон: как устроено фашистское подполье в XXI веке

Что объединяет московскую поэтессу, студента с узбекскими корнями, начинающего ядерного физика и бывшего сотрудника американских спецслужб? Все они называют себя фашистами. Би-би-си изучила современный фашистский "даркнет" и его программу по "ускорению общественного коллапса".

Мемориальная мечеть на Поклонной горе, Белорецкий металлургический комбинат в Башкортостане, Казанский кремль, остановки общественного транспорта - рядом с этими местами в августе-сентябре 2020 года появились листовки российского отделения Atomwaffen Division ("Дивизии ядерного оружия") - неофашистского движения, зародившегося в США в 2015 году.

Ячейки движения до недавнего времени действовали в странах Евросоюза, Великобритании и Украине. Россия - последняя страна, в которой появились "ядерные национал-социалисты", и единственная, где они по-прежнему проявляют активность.

Активность эта сводится к публикации фото с листовками в Telegram. Администрация мессенджера пытается блокировать каналы Atomwaffen Division, но они появляются вновь, привлекая по несколько сотен подписчиков.

В листовках - призывы к убийствам на расовой и религиозной почве. Авторы угрожают "не пощадить ни одного из врагов своей миссии вселенского масштаба", включая "нездоровых и колеблющихся".

В США с Atomwaffen Division связано по меньшей мере пять убийств, в России - ни одного. Но по радикальности лозунгов им нет равных: ни одно движение на ультраправом фланге в России, включая тех, кто проповедовал геноцид, не призывало уничтожить большинство населения Земли ради создания "сверхчеловечества".

Откровенность "ядерных национал-социалистов" - родовая черта новой тенденции в фашизме. Таких радикалов, стремящихся привести общество к "великому концу", называют акселерационистами.

Автор фото, Telegram Подпись к фото, Активист российской ячейки Atomwaffen Division на фоне Казанского кремля и мечети Кул Шариф

Лидер неофашистского движения The Base Риналдо Наззаро объяснял это так: "Большинство наших членов приветствуют сценарий коллапса системы. Он необходим, чтобы мы могли восстать из пепла. <…> Мы надеемся не просто пережить крах, но и воспользоваться вакуумом власти".

Эта цитата - фрагмент собеседования Наззаро с потенциальным новобранцем The Base. Анонимный источник внедрился в организацию, записал несколько собеседований, а затем передал аудиозаписи американскому Южному центру по борьбе с бедностью (SPLC). Неправительственная организация, в свою очередь, поделилась ими с Би-би-си.

Как писала Би-би-си, американец Наззаро с 2018 года постоянно живет в Санкт-Петербурге, раньше он работал на ФБР и ЦРУ.

Идеи акселерационизма привлекают совершенно разных людей: от создателя главного фашистского форума в интернете Алишера Мухитдинова (известен как Александр Славрос), до московской переводчицы и поэтессы Елизаветы, которая перевела программу Atomwaffen Division на русский язык.

Полное имя Елизаветы еще нигде не публиковалось - она согласилась ответить на вопросы Би-би-си при условии, что мы не назовем ее фамилию.

Круглый стол: фашизм в XXI веке

Елизавета сказала Би-би-си, что стала фашисткой, потому что считает, что проблемы общества невозможно решить мирным, демократическим и политическим путем. Это популярная идея среди современных фашистов - мы поговорили с экспертами о ее истоках.

Александр Рид Росс, докторант Центра анализа радикальных правых (Портленд):

"Фашизм всегда заключался в манипуляции слабостями различных сторон, в кооптации элементов либеральной, консервативной, левой идеологии и субкультуры. Присваивая различные грани этих движений, фашизм являет собой максималистский феномен, способный, по задумке, взять эти движения под контроль - через насилие, через инфильтрацию или через кооптацию.

Был такой итальянский фашистский теоретик Франко Фреда, автор манифеста "Дезинтеграция системы". Его идея заключалась в том, что фашисты будут проникать в группы левого толка и делать их более правыми изнутри. Они будут подставлять левых, закладывая бомбы против мирных жителей, чтобы перетащить людей на правое крыло и сказать: "Вам ведь нужен порядок, правильно?"

В этом плане Славрос - очень интересный феномен. Фашистское движение в течение последних четырех десятилетий очень усердно работало для того, чтобы избавить себя от стигмы и сказать: "Мы просто белые националисты, мы не нацисты" и тому подобное.

Что делает Славрос? Он говорит: "Хотите - называйте нас нацистами, это нормально". Они признают, что они нацисты, расисты, антисемиты, что они готовы применять насилие. Они открыто называют себя террористами сопротивления, у которого нет лидеров".

Дмитрий Дубровский, доцент Высшей школы экономики (Москва):

"С фашизмом всегда была связана теория модернизации: у него всегда было то, что мой любимый философ Клод Лефор называл программой будущего. И любопытно применительно к акселерационизму, что это будущее должно быть построено после Армагеддона. То есть это следующий шаг после последнего дня. И это очень интересная задача - совместить в одном политическом проекте (а фашизм, с моей точки зрения, - политический проект) религиозные ожидания Армагеддона и программу следующего шага после Армагеддона.

Меня в этом больше всего интересует взаимосвязь между религиозными чувствами и акселерационизмом и фашизмом.

В России на протяжении 1990-х и в начале 2000-х годов либералы и демократы пытались не допустить, чтобы фашисты стали частью политической системы, пытались исключить их из любого политического соревнования. И последствием этого стало то, что в начале 2000-х годов жестокий расизм вышел на улицы.

Мы пережили от 5 до 10 лет жестокого уличного расизма. И теперь мы живем в ситуации, когда акселерационизм может быть принят российскими нацистами (не сейчас, но когда-нибудь), потому что у них нет никакого способа участвовать в политике, в том числе с помощью насилия. Единственный их удел на сегодняшний день, - это готовить какой-нибудь подпольный крипто-нацистский заговор".

Эмми Бевензи, докторантка Центра анализа радикальных правых, стипендиатка Mozilla Open Web (Портленд):

"В различных чатах в Telegram, связанных с Atomwaffen Division, мы можем обнаружить фото участников движения, стоящих рядом с электростанциями. Подразумевается, что они могут разрушить электростанцию. И я думаю, что основной опорой тактики акселерационистов является идея о том, что если мы разрушим критически важную инфраструктуру, в результате гражданской войны и краха общества выживут только сильнейшие. По иронии, это очень примитивистская, антицивилизационная стратегия.

С помощью интернета акселерационизм приобрел новое качество - безлидерность. Это началось еще в 1980-е годы, но сильнее проявилось в последнее десятилетие или около того. Впрочем, это не значит, что у этого движения нет центральных координаторов, таких как Риналдо Наззаро".

Анна Гриценко, независимая исследовательница крайне правых (Киев):

"В Украине крайне правые взяли на вооружение некоторые идеи акселерационизма. И не столь важно, какие у этих идей исторические корни - гораздо важнее, как крайне правые их интерпретируют.

Центральная идея заключается в том, что люди фундаментально неравны по своей биологической природе. Другая идея - что свобода несовместима с демократией. Наконец - идея, что технический прогресс несовместим с социальным прогрессом. Все это разделяют украинские крайне правые.