"Недовольство растет". Как Казахстан проводит демократизацию и арестовывает оппозиционеров

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В глазах международного сообщества Казахстан хочет выглядеть прогрессивной страной, стоящей на пути демократических реформ. В ходе обращения к Генассамблее ООН президент Касым-Жомарт Токаев в очередной раз напомнил о декларируемой им концепции "слышащего государства" и принятых мерах по либерализации политической системы. Дома, однако, его все больше обвиняют в подавлении гражданских свобод и использовании пандемии для замалчивания оппозиции.

6 июня во время несанкционированного митинга Асия Тулесова с криком "Совести у вас нет!" сбила фуражку с головы сотрудника алматинской полиции Нурбека Темирханова. На видео, ставшем основным доказательством вины Тулесовой, полицейский выглядит скорее опешившим, нежели серьезно пострадавшим, но за "применение неопасного для жизни насилия по отношению к представителю власти" Асие всерьез грозила тюрьма.

Потерпевшими по ее делу были признаны еще четверо коллег Темирханова, которых, как считает следствие, Тулесова публично оскорбила, назвав гадами и "мерзкими ментами" (защита считает, что Асия обращалась лишь к двоим полицейским).

Два месяца до приговора, несмотря на пандемию и ходатайства защиты, активистка провела под арестом. Прокурор попросил приговорить ее к году тюремного заключения за "преступление против порядка управления" и "общественно опасное деяние". Асия не отрицала ни инцидента с фуражкой, ни сказанных в адрес полицейских слов, однако в ее защиту выступили международные и местные правозащитные организации, художники и даже бизнесмены.

Ее дело стало знаковым для Казахстана, за семью онлайн-заседаниями суда следили все независимые СМИ. "На месте Асии мог бы оказаться любой другой человек из гражданского общества. То есть надо четко понимать, что сейчас судят не Асию, а всех людей из гражданского общества, кто поверил в перемены, - объясняет политолог Досым Сатпаев. - Основная цель этих задержаний и судебных процессов заключается не в том, чтобы запереть активистов, а в том, чтобы заставить их замолчать".

"Эмоциональный порыв"

"Я очень сожалею о своем несдержанном поведении в отношении сотрудников полиции", - говорит Би-би-си Асия Тулесова. В суде она извинилась перед полицейскими, но признавать вину во вменяемых ей преступлениях отказалась.

"Не думаю, что уровень общественной опасности инцидента с фуражкой тянет на уголовное дело, - объясняет она. - Мне было очень неприятно обнаружить множество грубых ошибок в моем досудебном расследовании, в котором события были изложены не в том хронологическом порядке, а показания потерпевших не соответствовали тому, что они говорили в суде".

Автор фото, Timur Nusimbekov Подпись к фото, Асия Тулесова

Свои действия во время митинга Асия объясняет "эмоциональным порывом", реакцией на применение силы со стороны полицейских против протестующих, которым фактически запретили выражать несогласие с государственной политикой.

Тулесова, правнучка двух жертв сталинских репрессий (два ее прадеда - литературный классик Казахстана Ильяс Джансугуров и нарком просвещения Ураз Джандосов - были расстреляны в 1938 году), говорит, что росла в семье, где "общественное" - очень значимо. "Даже нужды семьи отодвигаются на второй план, на первый выходит общественное благо, - говорит Асия. - С детства я любила организовывать столь ненавистные многими субботники, сажать деревья, цветы... Не могу сказать, что "политикой" я интересовалась с детства, но интерес к организации жизни общества был всегда".

До инцидента с фуражкой Тулесова была известна экологическим активизмом, а также акцией "От правды не убежишь" - баннер с такими словами Асия и ее соратники развернули вдоль трассы во время алматинского марафона 21 апреля 2019 года. Тогда, как и тысячи других казахстанцев, Тулесова поверила в возможность смены политического строя в стране после добровольной отставки Нурсултана Назарбаева, правившего Казахстаном почти 30 лет.

Его отставка проходила на фоне растущего напряжения в обществе: после гибели в пожаре пяти детей, живших во времянке в одном из жилых массивов Астаны, по всей стране началась волна протестов, известная как "митинги матерей", - с требованием к властям обеспечить жильем и социальными выплатами самые уязвимые слои населения.

19 марта Нурсултан Назарбаев добровольно сложил полномочия президента, оставив за собой посты главы совета безопасности страны и лидера своей партии "Нур Отан", а также титул Елбасы - лидера нации. Преемником Назарбаева стал председатель сената Касым-Жомарт Токаев, чьим первым решением на посту исполняющего обязанности главы государства стало переименование Астаны в Нур-Султан.

После ухода Назарбаева в нескольких городах Казахстана продолжились мирные демонстрации с требованием проведения честных президентских выборов. Отличительной чертой было то, что на улицы выходили молодые образованные казахстанцы, всю жизнь прожившие при одном президенте. За акцию "От правды не убежишь" Асию Тулесову и ее соратника арестовали на 15 суток, еще трех человек, снимавших видео, - оштрафовали. Вскоре последовали новые штрафы и аресты других активистов, которые выходили на мирные демонстрации или одиночные пикеты.

Автор фото, Aigul Nurbulatova Подпись к фото, Активисты растянули плакат "От правды не убежишь" вдоль трассы алматинского марафона

Несмотря на протесты, президентские выборы в стране состоялись досрочно, на 10 месяцев раньше положенного срока и всего через три месяца после отставки Назарбаева. Решение о проведении досрочных выборов и.о. президента Касым-Жомрат Токаев объяснил желанием "снять неопределенность". Токаев победил на выборах, набрав 70% голосов. С Назарбаевым на двух влиятельных позициях политологи говорили о состоявшемся "управляемом транзите власти".

"У Токаева при приходе к власти были серьезные проблемы с легитимностью, но если говорить откровенно, в Казахстане нет двоевластия, пока жив первый президент страны, - говорит политолог Досым Сатпаев. - Несмотря на его уход с поста президента, система, которую он создавал в течение 30 лет, осталась неизменной. Эта система не терпит инакомыслия и жестоко его подавляет".

После избрания Токаева протесты по всей стране продолжились. В течение четырех дней после выборов, по данным генпрокуратуры Казахстана, были задержаны и привлечены к ответственности за митинги почти 1000 человек.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Полиция разгоняла протестные демонстрации после досрочных выборов президента

"Если смотреть на ситуацию в динамике, на протяжении последних десяти лет в Казахстане то тут, то там вспыхивают митинги, недовольство растет. Ситуация чем-то схожа с той, что была перед развалом Советского Союза, когда в целом протестность была высокой, - считает Сатпаев. - Страна уже не будет прежней, как бы не старалась власть, и ее преемственность политических привычек не будет вечной. Транзит общественного сознания уже начался".

"Слышащее государство"

В своей инаугурационной речи Токаев пообещал пересмотреть социальную политику и обеспечить единство общества. "Меняется мировоззрение людей, особенно молодежи. Перед Казахстаном встают новые вызовы и угрозы.[…] Созидательные перемены на благо людей - вот мое понимание прогресса. При этом власть обязана слышать запросы людей, решать проблемы на местах, регулярно отчитываться перед гражданами", - заявил он.

В основе заявленных Токаевым реформ была концепция "слышащего государства" - все больше государственных услуг должны быть доступны онлайн, заседания госорганов должны транслироваться в интернете, чиновникам велели больше пользоваться социальными сетями. Сам Токаев неоднократно упоминал, что сам ведет свой аккаунт в "Твиттере".

Автор фото, TASS via Getty Images Подпись к фото, Назарбаев передал президентскую власть Касым-Жомарту Токаеву, сохранив за собой другие влиятельные посты

Отметив, что диалог власти и общества "должен строиться на признании плюрализма мнений", Токаев объявил и о политических реформах, пообещав демократизировать закон о митингах.

По старому закону на любую демонстрацию требовалось разрешение местных властей; в результате, как отмечали правозащитники, 100% митингов оказывались несанкционированными.

Работа над поправками к закону велась в течение года, он был изменен и дополнен во время карантина. Изменились формулировки - вместо "разрешительного" порядка проведения митингов был введен "уведомительный", но суть, как отмечают правозащитники, осталась прежней.

В частности, несмотря на то что для проведения легального митинга достаточно лишь "уведомить" местные власти, у государственных органов осталась возможность "отказать в проведении мирного собрания". При этом причин для отказа стало еще больше, чем в предыдущей версии закона, - например, слишком большое число участников, отсутствие подписи организатора или предоставление неполной информации, наличие среди спонсоров митинга иностранцев. Оспорить отказ, как и раньше, на практике почти невозможно, говорят правозащитники.

"Новый закон практически не ограничивает проведение только одиночного пикета, и то его можно проводить только уведомив местные власти, которые являются частью существующей политической системы, - объясняет Сатпаев. - Все подобные реформы Токаева - это лишь политические технологии, которые припудривают систему, не меняя ее сути".

В день вступления в силу нового закона о митингах 6 июня Асия Тулесова и десятки других людей в разных городах Казахстана вышли на митинги, поддержанные двумя крупными оппозиционными движениями. Протестующие требовали кредитной амнистии, освобождения политических заключенных и запрета на продажу земель иностранцам. Организаторы акции в Алмате подали заявку на проведение митинга заранее, но власти, перекрыв к доступ к месту сбора, заявили, что акция не согласована: новый "уведомительный" закон в момент подачи заявки еще не действовал, а площадь перед Дворцом Республики закрыта на дезинфекцию.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Места проведения протестных акций блокируются полицией под предлогом дезинфекции

Протестующие расходиться отказались, начались задержания. "Я заметила, как сотрудники полиции грубо задерживают людей, затаскивают их в автозаки и куда-то увозят, - рассказывает Асия о той акции. - Я перешла улицу и попыталась предотвратить незаконное, как я считаю, поведение сотрудников полиции, встав перед одним из автозаков, в результате чего на меня набросилась группа полицейских, грубо оттащила меня и в конце концов повалила на дорогу. После чего произошел инцидент с фуражкой".

Вместе с Асией в тот день, по официальным данным, были задержаны 53 человека, а по данным радио "Свобода" - более сотни.

"Я считаю право на мирный митинг нашим неотъемлемым конституционным правом, - заявила в своем последнем слове на суде Тулесова. - Я подразумеваю мирное поведение не только со стороны гражданского общества, но и со стороны правоохранительных органов и представителей власти, которые призваны быть с людьми, защищать их права и свободы".

Аресты

Кризис недоверия к власти усугубился во времени пандемии, говорят политологи. Хотя Казахстан одним из первых в регионе признал случаи заражения Covid-19, ввел жесткий карантин и закрыл границы, число заболевших продолжало оставаться высоким, и властям пришлось вводить непопулярный карантин во второй раз. Кроме того, многие обвиняли правительство в искажении статистики за то, что Казахстан фиксировал смертность от коронавируса отдельно от пневмонии.

Автор фото, Pavel Aleksandrov/TASS Подпись к фото, В рамках введенного в марте карантина движение между городами было остановлено

"Примечательно и то, что власти часто использовали карантин, чтобы оправдать аресты и нарушения во время судебных слушаний, - отмечает Хезер МакДжилл, исследователь по Центральной Азии правозащитной организации Amnesty International. - В заключении находятся в том числе оппозиционеры и критики правительства, которые осмелились говорить о том, как плохо справляются власти со вспышкой пандемии".

Пандемия сыграла злую шутку с Казахстаном, став главным оппозиционером власти, отмечает политолог Досым Сатпаев.

"Covid-19 просто обнулил 30 лет развития Казахстана, показав, что все многомиллионные проекты власти и многообещающие реформы ничего не значат, - говорит он. - В стране наступил управленческий хаос и кризис доверия власти. Не хватало лекарств, больниц, информации, по сути, население оказалось один на один в борьбе с вирусом. И вдруг как в той сказке, люди поняли, что король-то голый".

Аресты активистов под предлогом нарушения карантинных мер происходили по всей стране. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, с момента введения ограничений и до 16 апреля более 5000 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение карантина, более 1600 - приговорены к аресту. Задержаниям подвергались также журналисты и политические активисты, в том числе те, кто критикует власть в соцсетях. В июне активиста Альнура Ильяшева, написавшего пост в "Фейсбуке" с жесткой критикой правящей партии "Нур Отан", приговорили к трем годам ограничения свободы и пятилетнему запрету на общественную деятельность за "распространении заведомо ложной информации во время чрезвычайного положения".

В августе и сентябре десятки людей были арестованы за участие в траурном шествии в память об активисте Дулате Агадиле, в феврале скончавшемся в СИЗО при странных обстоятельствах (власти, включая президента Токаева, настаивают на сердечном приступе, родственники и правозащитники этому не верят). В генпрокуратуре шествие назвали несанкционированным митингом.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Участники протестов в поддержку скончавшегося в СИЗО Дулата Агадилова также задерживались полицией

Многие антиправительственные митинги организует движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), основанное беглым банкиром и оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым. Казахстан добивается его экстрадиции из Франции по широкому спектру обвинений, включая многомиллиардные хищения и заказное убийство, а само ДВК признано экстремистской организацией и запрещено. Та же судьба в мае 2020 года постигла партию "Көше партиясы", в которой казахские власти усмотрели переименованное ДВК.

Обвинение в причастности к "Көше партиясы" объединяет трех из шести человек, в сентябре пополнивших список политических заключенных, который составляет правозащитная организация Альянс "Тирек". Причиной уголовного преследования может быть репост или лайк постов в соцсетях, связанных с ДВК или "Көше партиясы".

Последний организованный ДВК митинг 25 сентября также обернулся задержаниями десятков человек и превентивными арестами оппозиционных активистов. Места проведения акций снова были оцеплены под предлогом дезинфекции.

Приговор

12 августа суд приговорил Асию Тулесову к полутора годам ограничения свободы - ей нельзя без уведомления властей менять место проживания или работы, а также покидать Алматы. Собравшиеся в день приговора около здания суда активисты кричали "позор", требуя ее оправдания. Тулесова уверена, что освобождения из-под стражи удалось добиться только благодаря общественной поддержке.

Автор фото, Timur Nusimbekov

"Очевидно, что жест Асии в любом законодательстве уголовно наказуем, но ее два месяца держали в СИЗО и не отпустили даже во время жесткого карантина, ставя под риск заражения, как будто она рецидивист, которая предоставляет огромную опасность общественности", - говорит Хезер MакГилл из Amnesty International.