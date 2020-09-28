Нагорный Карабах: как Армения и Азербайджан воюют и чего пытаются достичь

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Война - это всегда страдания. Пожилая женщина в степанакертском бомбоубежище

Нынешний военный кризис в отношениях между Арменией и Азербайджаном стал одним из самых серьезных после окончания войны в 1994 году.

Однако истинный масштаб боевых действий, задействованные силы, направление ударов и ход боевых действий оценить очень трудно из-за режима секретности и широкой кампании по дезинформации, которую проводят обе стороны.

Тем не менее, судя по видеозаписям и фотографиям, которые публикуют представители непризнанной республики Нагорный Карабах и Армении с одной стороны и Азербайджан с другой, в новом обострении конфликта принимают участие тяжелая бронетехника, системы залпового огня, артиллерия, беспилотные аппараты и, ограниченно, пилотируемая авиация.

О потерях также сложно судить. Стороны отчитались о потерях - своих и противника, но потери противника каждая из сторон оценила во много раз больше. Так, министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики днем в понедельник сообщило о гибели 59 военных, 28 из которых были убиты в понедельник.

Министерство обороны Азербайджана в воскресенье утверждало, что карабахские войска в ходе боев потеряли более 550 человек убитыми и ранеными. Армения отвергла эту информацию и заявила, что потери Азербайджана только в воскресенье составили 200 человек.

Где идут бои?

Автор фото, Armenian MOD Подпись к фото, Министерство обороны Армении распространило кадры атаки азербайджанских танков и гибели одного из них. Съемки боев распространял и Азербайджан

В воскресенье утром, когда начались боевые действия, министерство обороны Азербайджана заявило, что ведет "контрнаступательную операцию" по всей линии фронта.

Министр обороны Армении на брифинге в понедельник также сказал, что "в настоящее время боевые действия продолжаются вдоль всей границы между Арцахом [Нагорным Карабахом] и Азербайджаном".

Автор фото, Defence Ministry of AZE/Anadolu Agency Подпись к фото, Боевые действия идут в основном на земле - в небе находятся беспилотные аппараты

Неофициальной информации из районов боевых действий почти не поступает - обе стороны тщательно контролируют информационный поток. В Азербайджане, как рассказал Би-би-си военный эксперт Азад Исазаде, был сильно ограничен интернет-трафик. В первую очередь - социальные сети и передача медиа.

В официальных сообщениях Азербайджана фигурировали высоты в районе селения Талыш и горный хребет Муровдаг. Кроме того, говорилось о боевых действиях в районе города Мардакерт.

Азербайджан также утверждал, что взял под контроль несколько населенных пунктов в Физулинском и Джебраильском районах. Армянская сторона это не подтверждает, но источник, близкий к правительству Армении, подтвердил Русской службе Би-би-си факт боев в этих районах.

Итоги двухдневных боев

Азербайджан в воскресенье заявил, что его войскам удалось взять под контроль семь населенных пунктов в направлении двух районных центров - городов Физули и Джебраил. Эти районы расположены на севере области, которую контролируют армянские вооруженные формирования.

Азербайждан также заявлял, что взял под контроль гору Муровдаг. Это одна из самых высоких вершин Кавказа, ее высота 3340 метров. Контроль над этой горой позволяет держать под обстрелом стратегическую дорогу Варденис-Мардакерт, по которой можно перебрасывать подкрепления из Армении в Карабах. Представители НКР утверждают, что отбили гору обратно. Кроме того, Азербайджан утверждал, что взял под контроль несколько высот в районе селения Талыш.

Какая территория в результате была взята под контроль, сказать сложно. Во вторник днем минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики распространило заявление, из которого следует, что боевые действия продолжаются.

Как написал во вторник британский журналист и эксперт по Нагорному Карабаху Том де Ваал, судить по заявлениям сторон об истинном положении дел нельзя: "Вокруг конфликта очень много пропаганды. Обе стороны не могут быть правы, но обе могут ошибаться - и они часто ошибаются в своих заявлениях. Относитесь ко всем официальным заявлениям с большой долей скепсиса!"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Баку население приветствует военную технику, выдвигающуюся в сторону Карабаха

Однако даже если посмотреть на географические названия, которые фигурируют в официальных сводках, говорить о прорыве обороны НКР нельзя.

"Сейчас речь о масштабной операции не идет. Бои вдоль линии соприкосновения на тактическую глубину за контроль опорных пунктов и господствующих высот, некоторых дорог, дефиле, но не более того", - сказал Би-би-си российский военный эксперт Виктор Мураховский.

По словам Виктора Мураховского, вероятнее всего Азербайджан даже не пытался создать на направлениях наступления сильные ударные группировки.

"Это [создание ударных группировок] требует серьезного отмобилизования и создания новых частей. По крайней мере, сейчас видно, что этих процессов не происходит. И потом, такие процессы достаточно длительное время занимают, шесть-восемь недель как минимум", - сказал эксперт.

Вызов на сборы уволенных в запас резервистов, о котором писала Русская служба Би-би-си, в такой ситуации не сыграл бы решающей роли.

Контроль над границей

По словам азербайджанского военного эксперта Азада Исазаде, войска на линии противостояния скорее всего не были усилены, но точной информации в открытом доступе нет.

Исазаде рассказал, что Баку, проводя серию военных операций, не ставил перед собой стратегической цели. По его словам, азербайджанская армия не готовилась специально к этому наступлению, но реагировала на действия карабахских военных.

"Азербайджан просто ответил. Нанес ответный удар и стал вне территории Нагорного Карабаха восстанавливать свою юрисдикцию. Если посмотреть по направлению удара, то Азербайджан сейчас пытается восстановить контроль над ирано-азербайджанской границей на юге[...] и восстановить контроль над армяно-азербайджанской границей".

Тем не менее, по его словам, после достижения этих целей Азербайджан рассчитывает начать переговоры о судьбе Нагорного Карабаха.

Тактическое отступление

Руководитель департамента оборонных исследований Armenian Research & Development Institute Леонид Нерсисян считает, что цели операции вооруженных сил Азербайджана были более масштабные: "Учитывая, что столкновения происходят по всей протяженности линии соприкосновения и используются действительно большие силы, очевидно, что задача была прорвать оборону и захватить как можно больше территории".

Эксперт считает, что своих целей азербайджанская армия не достигла, отчасти из-за того, что операция не была внезапной.

"Ни о какой неожиданности говорить не приходится. Забавная ситуация с американским посольством в Азербайджане, даже они за два дня написали, что гражданам Америки не стоит покидать пределы Апшеронского полуострова. Министерство обороны Армении говорило о скоплении войск у границы, Это была абсолютно подготовленная и не очень скрываемая акция", - сказал он.

"В первые часы, конечно Азербайджан, опрокинул первую линию обороны, на юге, в особенности, но этого не могло не произойти, это тактика - нельзя удерживать передний край, нужно отступить, а потом отбивать его обратно", - объяснил Леонид Нерсисян.

Война без авиации

Автор фото, Vahram Baghdasaryan/Photolure/TASS Подпись к фото, Армения закупила в России истребители Су-30, но применять не спешит

Особенностью боевых действий в этом регионе стало то, что обе стороны почти не применяют боевую авиацию.

В воскресенье карабахские военные заявили, что сбили азербайджанские вертолеты и беспилотники, но Баку признал потерю только одного вертолета, который дотянул до своей территории. При посадке, по словам азербайджанских военных, никто не погиб.

Азербайджан обладает довольно крупными воздушными силами - в прошлые годы страна получила более 20 истребителей МиГ-29 и 11 штурмовиков Су-25. Кроме того, на вооружении стоят 12 ударных вертолетов Ми-24 и не менее 24 Ми-35 - глубоко модернизированной версии Ми-24.

Армения, которая поддерживает Нагорный Карабах, недавно приобрела в России более современные и более мощные, чем МиГ-29, истребители Су-30. В составе армянских ВВС их всего четыре единицы, но и их Ереван не стал отправлять на поддержку формирований НКР.

"Целей не возникло для их использования. И использовать их для охоты на бронетехнику противника не очень умно", - сказал Нерсисян.

Кроме того, район Нагорного Карабаха оказался настолько насыщен средствами ПВО обеих сторон, что применять там авиацию не решается никто - слишком велик риск потерять самолет.

"Во-первых, горная местность, и там правда авиацией тяжело пользоваться. Мы хорошо понимаем, что за эти годы в Нагорном Карабахе была создана относительно боеспособная система ПВО. Плюс куплен у России комплекс С-400. Он не на территории Карабаха, но он на границе, в Горисском районе, и он прикрывает воздушное пространство над Карабахом", - сказал Азад Исазаде.

Автор фото, Marina Lystseva/TASS Подпись к фото, Азербайджан в последние годы тратил довольно много средств на закупку вооружений

Азербайджан, в свою очередь, в прошлые годы тратил довольно большие средства на закупку вооружений, и на вооружении войск противовоздушной обороны есть дальние ЗРК С-300 и несколько единиц ближнего "Тор-М2Э".

Возможно, именно это обстоятельство и привело к тому, что нынешнее обострение характеризуется танковыми боями - нагорно-карабахское министерство обороны во вторник сообщило, что "в результате боев с танковыми и противотанковыми подразделениями армии обороны противник потерял десять единиц техники".